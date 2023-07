Przegląd prasy (3.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ranking dzielnic Krakowa: gdzie są najtańsze i najdroższe mieszkania? Cena za metr kwadratowy wciąż rośnie! 3.07.2023”?

Prasówka 3.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ranking dzielnic Krakowa: gdzie są najtańsze i najdroższe mieszkania? Cena za metr kwadratowy wciąż rośnie! 3.07.2023 Pierwszy stopień podium rankingu najdroższych krakowskich dzielnic dla nikogo nie będzie zaskoczeniem: najdrożej jest w Dzielnicy I Stare Miasto. Portal sonarhome.pl podaje, że średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania wynosi tam 15309 zł, co stanowi kwotę o 4304 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. Coraz mniej w rankingu jest dzielnic, w których cena za mkw. spada poniżej 10 tys. zł. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie są najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkania w Krakowie. Ranking cen lato 2023.

📢 Oto najdroższe ulice w Krakowie. Tutaj mieszkanie to luksus. Średnia cena za metr kwadratowy przyprawia o zawrót głowy. Ranking TOP 8 [3.07] Ceny mieszkań w Krakowie rosną i rosną. Gdzie jest sufit? Nie wiadomo, a jak wylicza branżowy portal sonarhome.pl w czerwcu 2023 średnia cena za 1 m² mieszkania kształtowała się w okolicach 11 005 zł. W porównaniu do miesiąc do miesiąca ceny wzrosły 0,95 proc (a od początku roku o 3,76 proc.). Gdzie zapłacimy w Krakowie najwięcej, a gdzie najmniej? Przejdź do galerii i zobacz, które ulice w Krakowie są najdroższe, a które najtańsze pod względem średniej ceny za metr kwadratowy mieszkania. Ranking cen lato 2023.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego tu nie wymyślą! 3.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Prasówka 3.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Krakowie odbyła się ceremonia zakończenia Igrzysk Europejskich 2023. Obejrzyjcie zdjęcia ze stadionu Wisły Na stadionie Wisły odbyła się ceremonia zakończenia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Zanim zgasł znicz z Ogniem Pokoju, na płycie pojawili się sportowcy biorący udział w 12-dniowej imprezie. Wielką owacją zostali powitani przede wszystkim Biało-Czerwoni, którzy zdobyli 50 medali. Po oficjalnych przemówieniach zawodnicy i kilkanaście tysięcy widzów bawiło się w rytm muzyki zaproponowanej przez artystów, wśród których byli Doda, Justyna Steczkowska, Sara James i Viki Gabor. Na scenie prezentowało się ponad 150 tancerzy Egurrola Dance Studio. Obejrzyjcie zdjęcia z ceremonii.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę" - nowe wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. Takie szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Piękniejsza strona Igrzysk Europejskich w Krakowie. Sportsmenki, kibicki i miss imprezy Na igrzyskach europejskich w Krakowie gościliśmy wiele zawodoniczek, sporo pań było też na trybunach. Zawsze obecność kobiet, szczególnie z różnych stron świata, dodaje kolorytu dużej imprezie sportowej. Również w Krakowie nie zabrakło tego elementu. Media i kibice okrzyknęli też jedną z zawodniczek miss igrzysk europejskich - Szocs Bernadette - reprezentantkę Rumuni, która zdobyła złoto w tenisie stołowym. 📢 Wypadek pod Krakowem na drodze wojewódzkiej. Cztery samochody zderzyły się w gminie Zielonki W niedzielę, 2 lipca, po południu doszło do wypadku na ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach w gminie Zielonki. Na drodze wojewódzkiej nr 794 zderzyły się cztery samochody osobowe. Na miejsce zadysponowano liczne służby ratownicze. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy. 📢 Szokujące zachowanie mężczyzn tuż przed bazyliką Mariacką. Wszystko zostało nagrane Szokujące sceny w centrum Krakowa. Internet obiegł krótki film, na którym widać, jak grupa mężczyzn "bawi się" na Rynku Głównym. Półnadzy taplają się w kałuży... tuż przed bazyliką Mariacką. Materiał budzi kontrowersje wśród krakowian. Zaistniałą na wideo sytuacje komentuje również m.in. radna miejska Małgorzata Jantos.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 4 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 4 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 74. Policja chce aresztować Yamana. Streszczenie odcinka [19.07.23] Yaman widzi, że Yusuf bardzo tęskni za Seher. Czy ze względu na uczucia chłopca zostanie w kraju? Tymczasem mają odbyć się zaręczyny Kiraz i Muhittina. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 71. Z kim chce zostać Yusuf? Streszczenie odcinka [14.07.23] Seher obawia się, że Yaman wywiezie chłopca. Każe mu wybrać między nią a Yamanem. Kogo wybierze chłopiec? Czy Ali dowie się o ślubie Kiraz? Przeczytaj streszczenie 71. odcinka "Dziedzictwa" już teraz.

📢 Dziedzictwo odc. 66. Próba gwałtu i handel dziećmi. Streszczenie odcinka [07.07.23] Po ucieczce z sierocińca kłopoty Yusufa się nie kończą. Problemy zaczyna mieć także Kiraz, która dopiero co znalazła nową pracę. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 63. Kto jest narzeczoną Alego? Streszczenie odcinka [04.07.23] Yaman próbuje dowiedzieć się, kto zrobił donos do opieki społecznej. Tymczasem Sultan pojawia się na stypie. Którą z kobiet weźmie za narzeczoną Alego? Przeczytaj streszczenie 63. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 2.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Wakacje 2023 tylko 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [2.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Pławowice. Przebudowa mostu znowu się odwlecze. Objazdy obowiązują już cztery lata! Most na Szreniawie w Pławowicach (gmina Nowe Brzesko) jest zamknięty od czterech lat. Nadzieja na szybkie rozpoczęcie jego przebudowy właśnie upadła. Przetarg na inwestycję został unieważniony.

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 1.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 2.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [2.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 2.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 2.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Romowie z różnych zakątków Europy przybyli na Łąki Nowohuckie Po raz dwunasty w Krakowie obchodzone są Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej. Na Łąki Nowohuckie zjechali Romowie z różnych zakątków Europy. Koncerty i wystawy przybliżą krakowianom kulturę, która obrosła wieloma mitami. By przekonać się, jaka jest naprawdę, warto zajrzeć 1 i 2 lipca do Nowej Huty. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 2.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Michała Wiśniewskiego. Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi [zdjęcia] Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie. 📢 Wypadek motocyklisty na autostradzie A4. Uderzył w bariery, wokół rozsypało się mnóstwo kartek papieru Na autostradzie A4 w Krakowie w okolicy węzła Łagiewnickiego w sobotę. 1 lipca doszło do wypadku Był późny wieczór, nieco przed godz. 22, gdy kierowca motocykla stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył w bariery. Rannym motocyklista zajął się przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

📢 To była powódź tysiąclecia. Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Park rozrywki Dinoworld powstaje w Krakowie! Otwarcie nowej atrakcji już 7 lipca 2023 roku Park rozrywki Dinoworld powstaje przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. Znajdzie się tam 20 anitmatronicznych dinozaurów, mechaniczne bestie sprzed milionów lat będą ryczeć, ruszać się, machać paszczami i puszczać oko do zwiedzających. Otwarcie parku już 7 lipca.

📢 Tyle kosztuje wycieczka do Morskiego Oka w wakacje 2023. Najdroższy będzie parking i sam dojazd na szlak. Jakie są ceny w schronisku? Wycieczka do Morskiego Oka w Tatrach w te wakacje będzie bardzo droga. A najdroższym elementem będzie sam dojazd na miejsce i parking. Tatrzański Park Narodowy wszedł właśnie w wysoki cennik jeśli chodzi o postój auta na parkingach na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie. 📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już kwitnie i wygląda obłędnie. Fiolet przykrył całe pola! To prawdziwa turystyczna perełka [2.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [2.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D 📢 Szalom na Szerokiej znowu zabrzmiał w sercu Kazimierza. To koncert jedyny w swoim rodzaju. Zobaczcie zdjęcia! Po trzech latach nieobecności na Kazimierz wrócił jedyny taki koncert - Szalom na Szerokiej. Jak zawsze rozpoczął go Janusz Makuch, dyrektor i pomysłodawca Festiwalu Kultury Żydowskiej, ceremonią dęcia w szofar - instrument, za którego pomocą którego w judaizmie ogłaszano ważne wydarzenia. Zobaczcie, jak bawił się Kazimierz na pierwszym popandemicznym Szalom na Szerokiej.

📢 Święto skoków na Wielkiej Krokwi. Dawid Kubacki ze złotym medalem! Oto mistrz Igrzysk Europejskich 2023! Dawid Kubacki mistrzem Igrzysk Europejskich 2023 na dużej skoczni! Reprezentant Polski nie miał sobie równych w sobotnim konkursie. Na półmetku był drugi, w finałowej serii postawił kropkę nad i. Co za piękna historia! Skoczek z Szaflar wrócił przecież w Zakopanem do rywalizacji po rodzinnym dramacie, gdy w marcu jego żona Marta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 📢 Ponad dwustu absolwentów krakowskiej Szkoły Aspirantów gotowych do niesienia pomocy 203 absolwentów, w tym 9 kobiet, opuściło mury krakowskiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. W sobotę, 1 lipca odbyła się uroczysta promocja absolwentów, którzy zobowiązali się, że jako strażacy „nawet z narażeniem życia” będą ratować innych.

📢 Wybory Miss Polonia 2023 w Zakopanem. Korona i tytuł najpiękniejszej dla 26-letniej Ewy Jakubiec z Wrocławia. Zobaczcie zdjęcia z gali 26-letnia Ewa Jakubiec z Wrocławia została tegoroczną Miss Polonia. Wybory najpiękniejszej odbyły się w Zakopanem. O tytuł walczyło 19 kandydatek, a do ścisłego finału dostało się pięć z nich.

📢 Niesamowite metamorfozy kobiet. Można się przestraszyć! Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem. Ulewy od rana W części Małopolski, w tym w Krakowie, w sobotę od rana leje deszcz. IMGW wydało też ostrzeżenie I stopnia dla całego województwa na sobotnie popołudnie przed burzami z gradem. Jaka będzie pogoda w 1. dzień lipca? 📢 Nie żyje Krystyna Froelich-Przybylska. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana z "M jak miłość" czy "Plebanii" Krystyna Froelich-Przybylska, urodzona 24 lutego 1934 roku, zmarła 23 czerwca 2023 roku w wieku 89 lat. Informacja o jej śmierci została ogłoszona na oficjalnym profilu Teatru Polonia na Facebooku, który wyraził ogromny smutek z powodu straty aktorki.

📢 Sama słodycz! Oto pupile naszych Czytelników! Wielka galeria zdjęć z okazji Dnia Psa W sobotę, 1 lipca, obchodzimy Dzień Psa, czyli święto najlepszego przyjaciela człowieka! Z tej okazji podzieliliście się z nami zdjęciami waszych pupili. Prezentujemy więc najpiękniejsze i najsłodsze psiaki naszych Czytelników. Te pieskie cuda z pewnością urzekną nawet niejednego kociarza...

📢 Kraków. Był tu pomnik Lenina, była "chodnikowa patelnia", teraz na Aleję Róż wróciły kwiaty Swoją nazwę nowohucka aleja zawdzięcza licznym posadzonym tu różom. Przez lata Aleja Róż jedynie nazwą nawiązywała do czasów, gdy rosły tu kwiaty. Dziś znowu unosi się tu różany zapach, a w sercu Nowej Huty kwitną kwiaty. reprezentacyjny plac Nowej Huty zmienił się dzięki mieszkańcom, to projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. 📢 Śmiertelny wypadek w Rabsztynie. Autobus zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba nie żyje Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę (1 lipca) w Rabsztynie. Kierujący volvo zderzył się czołowo z autobusem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 27-letni kierowca osobówki.

📢 Festiwal Santander Letnie Brzmienia na Parkowej w Podgórzu. Kukulska, Margaret i inne gwiazdy Natalia Kukulska, Margaret, Mery Spolsky, Bovska i Zalia – 5 wyjątkowych i inspirujących artystek, kumulacja subtelnej czułości, zahartowanej, bezkompromisowej kobiecości, różnych historii i doświadczeń – takie jest muzyczne BABIE LATO, czyli projekt specjalny festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który usłyszeliśmy 30 czerwca w Krakowie. Pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej wokalistki połączyły siły w utworze "Cudowne lata". Ale festiwal w sercu Podgórza to coś więcej, a jego druga odsłona 1 lipca. 📢 Horoskop dzienny na 1 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 1 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Samochód wpadł w bariery na autostradzie A4. Duże utrudnienia, zablokowany jeden pas w kierunku Katowic Wczesnym rankiem w sobotę, 1 lipca, doszło do wypadku na autostradzie A4. Była godz. 5.45, gdy na granicy powiatów krakowskiego i chrzanowskiego samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w bariery energochłonne. Na pomoc wezwano wszystkie służby, w tym zespół ratownictwa medycznego, ale uczestnicy zdarzenia odmówili pomocy medycznej. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 1.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Poezja na murach w Krakowie! Wiersze Szymborskiej zainspirowały twórców muralu "Nic dwa razy się nie zdarza/ I nie zdarzy" no chyba, że mowa o tym, że krakowianie będą mogli przeczytać ten wiersz na jednym z budynków - to może się zdarzyć wiele razy za sprawą muralu, który powstał na elewacji budynku przy ul. Dolne Młyny 10. Uroczyste odsłonięcie 2 lipca, w dniu setnych urodzin poetki. Podpatrzyliśmy artystów przy pracy. 📢 Kraków. Zaginął 31-letni Marek Dobrowolski. Poicja prosi o pomoc Marek Dobrowolski początkiem sierpnia 2022 roku wyjechał do Kolumbii, skąd regularnie kontaktował się z rodziną za pomocą komunikatora internetowego. W dniu 19 sierpnia ub.r. mężczyzna ostatni raz nawiązał kontakt z rodziną. Od tego czasu rodzina prowadziła poszukiwania mężczyzny na własną rękę, jednak działania te nie doprowadziły do jego odnalezienia. Pod koniec kwietnia br. rodzina zgłosiła zaginięcie 31-latka w Polsce. Przed wyjazdem za granicę mężczyzna zamieszkiwał w Krakowie na os. Oświecenia 10.

📢 Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy w Krakowie. Jest nagranie Prowadzący kanał "Stop Cham" na You Tube opublikowali nagranie z akcją zatrzymania pijanego kierowcy w Krakowie. Nie obyło się bez szarpaniny i ostrej wymiany zdań. Kanał tropi i archiwizuje przypadki głupoty na ulicach miasto, nieodpowiedzialności kierowców i bezsensownego naruszania przepisów drogowych. 📢 Od dziś w całym Krakowie obowiązuje nocna prohibicja! Nowe zasady dla sklepów. W jakich godzinach nie kupimy alkoholu? Od soboty 1 lipca na terenie Krakowa obowiązuje nocna prohibicja. Alkoholu nie kupimy od północy do 5.30 rano m.in. w sklepach spożywczych, supermarketach czy na stacjach benzynowych. Zakazem nie są objęte jedynie bary i restauracje. Urzędnicy się cieszą z takiego rozwiązania, a przedsiębiorcy patrzą z ostrożnym optymizmem, co przyniesie przyszłość. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Tragedia w Krakowie nad Wisłą. 49-latek utonął ratując swojego psa, pies przeżył 49-latek utonął ratując swojego psa w Wiśle w Krakowie. Zwierzę przeżyło. Policja ustala okoliczności zdarzenia. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 44 pod Krakowem. Zderzenie samochodu z motocyklem. Poszkodowana jedna osoba Do wypadku samochodu osobowego i motocykla doszło w piątek, 30 czerwca przed godz. 15. To zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 44 w Wielkich Drogach w gminie Skawina. Podczas wypadku motocyklista został poszkodowany.Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze.

📢 Kraków. W poniedziałek rusza budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Będą wycinać drzewa W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Mieszkańcy sprzeciwiają się wycince drzew związanej z inwestycją. Prezydent Krakowa zadeklarował, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia postulatów protestujących.

📢 Miechów. Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu Zarząd powiatu miechowskiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium od Rady Powiatu za poprzedni rok. Podczas dyskusji na wykonaniem budżetu radni zwrócili uwagę, że nie wszystkie planowane inwestycje udało się wykonać. 📢 Tak mieszka Łukasz Nowicki nieopodal Korfu. Zobacz, w co inwestuje celebryta. Możesz spędzić urlop w wyjątkowym apartamencie aktora Łukasz Nowicki uwielbia podróże i poznawanie pięknych zakątków świata. Podczas wypadu na Bałkany prowadzący „Pytania na śniadanie” zauroczył się malowniczą Albanią. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował już w drugi apartament z widokiem na morze. Zobacz, gdzie kupił mieszkanie Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile lubiany aktor i dziennikarz telewizyjny. 📢 Proszowice. Starosta z wotum zaufania i absolutorium. Wykorzystane możliwości i zawiedzione nadzieje... Po prezentacji Raportu o stanie powiatu proszowickiego za 2022 rok oraz debacie nad dokumentem, starosta Krystian Hytroś i zarząd powiatu otrzymali wotum zaufania od Rady Powiatu. Za jego udzieleniem głosowało 11 radnych, 5 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Następnie radni udzielili zarządowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W tym przypadku uchwałę poparło 12 osób, przeciw było 5.

📢 Nowy Targ. Na zakopiance z auta dostawczego wypadły... skóry zwierzęce O zdarzeniu na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował portal Małopolska Alarmowo. "Zakopianka, na wysokości królowej Jadwigi/Dworzec dekada, z auta dostawczego wypadły skóry zwierzęce, prawy pas zajęty. Służby na miejscu" - czytamy w opublikowanym komunikacie. 📢 Pożar samochodu osobowego pod Krakowem. Pojazd spłonął niemal doszczętnie, ratowały go cztery zastępy strażackie Do pożaru samochodu osobowego doszło w Przegini w powiecie krakowskim. W piątek, 30 czerwca cztery jednostki straży pożarnych wezwano do gaszenia płonącego pojazdu. Niestety spalił się, w środku niemal doszczętnie. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dziedzictwo odc. 70. Kiraz wychodzi za mąż. Streszczenie odcinka [13.07.23] Sultan nadal próbuje rozdzielić Kiraz i Alego. Mężczyzna jest w szoku, gdy dowiaduje się, że Kiraz niedługo wyjdzie za mąż. Kto jest jej wybrankiem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 70. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Protest w Zabierzowie. Mieszkańcy: "Nie chcemy spłonąć we własnych domach". Sprzeciwiają się budowie osiedla w strefie przebiegu gazociągu "Nie chcemy spłonąć we własnych domach", "Mamy dzieci, chcemy żyć" - z takimi hasłami przyszli na protest mieszkańcy Zabierzowa. Zablokowali drogę krajową nr 79. Wyszli na ulice w proteście przeciwko budowie nowego osiedla. Twierdzą, że to inwestycja w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Ludzie robią zdjęcia i wskazują, że wielotonowy sprzęt jeździł bezpośrednio nad gazociągiem, co mogło spowodować jego rozszczelnienie.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni LATO 2023! Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Najmodniejsze dzielnice Krakowa, w których kiedyś rządził przemysł. Te miejsca zmieniły się nie do poznania Lata mijają, a Kraków nieustannie zmienia się na naszych oczach. Wiele dzielnic przeszło nieprawdopodobne zmiany. Miejsca, w których rządził przemysł dzisiaj często są luksusowymi i modnymi dzielnicami, pełnymi apartamentów i biurowców. Niektórzy takiego Krakowa nie są w stanie sobie wyobrazić. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w czasie. Zobaczcie jak kiedyś wyglądały słynne dzielnice Krakowa, takie jak Zabłocie, Czyżyny czy Bieżanów, a jak wyglądają dzisiaj.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc.

📢 Tych owoców nie zbieraj! Poznaj trujące owoce rosnące w lesie i ogrodzie Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Poznaj trujące jagody, na które trzeba uważać. 📢 Po willach przy rondzie Matecznego pozostaną tylko wspomnienia Podgórze. Drugi z charakterystycznych drewnianych budynków przy ul. Zamoyskiego właśnie znika z krajobrazu Podgórza

