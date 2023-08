Przegląd prasy (3.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Uśmiejesz się do łez! Edycja na wakacje 2023 [2.08] ”?

Prasówka 3.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Uśmiejesz się do łez! Edycja na wakacje 2023 [2.08] Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Tak mieszka Łukasz Kaczmarek z żoną Dominiką i córkami. Na boisku bohater polskiej siatkówki, a prywatnie oddany mąż i ojciec - ZDJĘCIA Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka popularny „Zwierzu”. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać.

Prasówka 3.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [3.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Nie żyje najstarszy człowiek na świecie. Jose Paulino Gomes urodził się jeszcze w XIX wieku W miniony piątek zmarł Jose Paulino Gomes. Brazylijczyk był uważany za najstarszego człowieka na świecie, chociaż oficjalnie nigdy nie udało się tego ustalić ze względu na brak wszystkich dokumentów. Mężczyzna miał 127 lat. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [3.08.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości [3.08.2023] Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [3.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [3.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [3.08.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [3.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Przystanek kolejowy Kraków-Piastów coraz bliżej. W czwartek podpisanie umowy na budowę Kraków-Piastów - tak będzie się nazywał nowy przystanek kolejowy, który powstanie w sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja w ramach rządowego "Programu przystankowego". Do końca 2024 roku przy torach wybudowane zostaną perony, a podróżni dostaną się na nie nową kładką. W czwartek, 3 sierpnia w Krakowie zaplanowano uroczyste podpisanie umowy na budowę przystanku, z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka.

📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie szlaku na Rysy W Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Jak informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na szlaku na Rysy zginęła turystka. 📢 Nadchodzi Pol'and'Rock Festival. A tak wyglądały kiedyś Przystanki Woodstock! Archiwalne zdjęcia Pol'and'Rock Festival to ogromny letni Festiwal muzyczny organizowany w wakacje. Artyści występują w jego czasie na kilku scenach. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. 29. edycja festiwalu odbędzie na lotnisku Czaplinek-Broczyno na początku sierpnia. 📢 Ten widok zaskoczył turystów w Tatrach. Turyści w Dolinie Kościeliskiej natknęli się na rysicę z małym. To bardzo rzadkie spotkanie Dwójce turystów wędrujących po Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Dolinie Kościeliskiej udało się zaobserwować rysicę z młodymi. To było wyjątkowe spotkanie. Wędrowcy zarejestrowali jak matka nawołuje młode, a następnie pokonuje strumień w poszukiwaniu małych rysiątek. - Takie obserwacje należą do niezwykle rzadkich, bo rysie to koty stroniące od ludzi - stwierdzili przyrodnicy z TPN.

📢 Jeszcze więcej betonu na Czyżynach w Krakowie? Dziki park gęsto porośnięty drzewami może iść pod zabudowę. Jest protest Kolejny etap betonowania Czyżyn: możliwe, że pod zabudowę biurowcami pójdą zielone tereny w rejonie ulicy Izydora Stella-Sawickiego, które mieszkańcy traktują obecnie jako nieoficjalny park. Nowe budynki przewiduje tam projekt planu miejscowego, którego zapisy budzą kontrowersje wśród radnych i krakowian. Powstała już petycja w sprawie ochrony zieleni przed zabudową, pod którą podpisało się ponad 1,5 tys. osób. Krakowscy urzędnicy wyjaśniają, że planiści magistratu stworzyli projekt planu zgodnie z przepisami prawa. I zapewniają, że na części spornych działek wyznaczyli kawałek terenu pod park. Jednak nie jest on zbyt duży.

📢 Horoskop dzienny na 4 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 4 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [2.08] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Kozie gospodarstwo otwiera drzwi. Będzie grillowanie z bacą, serowarem i spotkanie z kozami, które można pogłaskać i przytulić Do gospodarstwa koziego można przyjechać do Zelkowa w gminie Zabierzów. Jego właściciele Agnieszka i Jarosław Strusińscy organizują "Dni otwarte w Kozart – Grillowanie na wypasie". Miały być w sobotę 5 sierpnia, w godzinach 10-16. jednak zostają przełożone ze względu na zapowiadane ulewy. Odbędą się w sobotę, 19 sierpnia. Atrakcji nie zabraknie. Będzie można zobaczyć jak żyją kozy i jak się robi sery z ich mleka, a do tego będzie można pogłaskać i poprzytulać oraz zrobić sobie zdjęcia z młodymi kózkami na pastwisku. Głównym punktem dni otwartych będzie grillowanie z członkami Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. W planach jest przygotowanie potraw z lokalnych, sezonowych produktów, wszyscy, którzy odwiedzą gospodarstwo będą mogli spróbować tych smakołyków. Patronat objął "Dziennik Polski".

📢 Proszowice. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody zbliża się do półmetka. Koniec za rok Teren Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach przypomina miejscami krajobraz księżycowy. Niemal dokładnie za rok z tego chaosu ma się jednak wyłonić nowoczesny obiekt, który sprawi, że skończą się narzekania na jakość wody płynącej z gminnego wodociągu. A wszystko to kosztem ponad 20 milionów złotych. 📢 Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Będzie rekonstrukcja bitwy pod Krakowem. Przyjeżdżajcie zobaczyć jak walczyła mężna załoga Muszkiety, szable, lance szykują rekonstruktorzy z wielu grup historycznych. Przygotowują się do historycznego widowiska przypominającego 1655 rok i obronę Tenczyna, zamku w Rudnie. Bitwa Polaków ze Szwedami zostanie rozegrana przed bramami zamku i w jego murach oraz na dziedzińcu. W tym roku rozegra się 5 i 6 sierpnia, widowiska i pokazy weekendowe są planowane w dwa dni od godz. 11. Mamy zdjęcia z poprzednich rekonstrukcji.

📢 Tak urządziła się Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Meksyku. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem. 📢 Gmina Miechów. Docieplenie trzech remiz, czyli inwestycyjny wyścig z czasem Gmina Miechów otrzymała prawie dwa miliony złotych na wykonanie termomodernizacji trzech remiz (świetlic wiejskich). Problem polega na tym, że inwestycje muszą się zakończyć jeszcze w tym roku. A pracy jest sporo.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [2.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 2.08.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Naukowcy z AGH zdradzają tajemnicę niebieskich słupków, które rowerzyści mijają na trasie z centrum Krakowa do Tyńca Rowerzyści zmierzający z centrum Krakowa do Tyńca zachodzili w głowę, jakie jest przeznaczenie niebieskich słupków, które tam mijają. Koniec z domysłami. Tajemnicę charakterystycznych instalacji na koronie wału wiślanego na wysokości dawnej wsi Bodzów, odkrywa Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z profesorem Tadeuszem Szczutką z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska tej uczelni.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień! 📢 Meble za darmo. Sofy, szafki, biurka, meblościanki i ławy do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nic nie płacąc Meble używane do oddania za darmo w Krakowie i okolicach znajdziemy na portalach ogłoszeniowych. W internecie pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 2 sierpnia 2023 r.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 2.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 2.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 2.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 2.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Ranking miast przyjaznych kierowcom - gdzie znalazł się Kraków? Opublikowano Ranking Miast Przyjaznych Kierowcom 2023, który jak co roku przygotowany został przez Oponeo.pl we współpracy z Yanosikiem. To już siódma edycja raportu, ukazującego jak z roku na rok zmieniają się największe polskie miasta. Można znaleźć w nim dane dotyczące między innymi: średnich prędkości w centrach miast i na obrzeżach, liczby kolizji, warunków w strefach płatnego parkowania, średnich cen paliw.

📢 Duże utrudnienia na zakopiance. Zamkną jeden pas ruchu ze względu na roboty budowlane Na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany przewidywane są spore utrudnienia w ruchu. Zwężą drogę krajową do jednego pasa. Zwężenie jezdni jest planowane w środę, 2 sierpnia w godzinach od 9 do 11. Utrudnienia mają dotyczyć jezdni w kierunku Myślenic, to przez roboty budowlane na drodze.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 157. Próba odnalezienia córki. Streszczenie odcinka [17.08.2023] German nada nie ufa Justowi i mówi o tym Manueli. A co ona na to? Czego oczekuje od męża? Już teraz przeczytaj streszczenie 157. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 153. Kogo kocha Manuela? Streszczenie odcinka [11.08.2023] German próbuje przygotować się do rozmowy z Manuelą. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ mężczyzna ma wiele obaw. O co chodzi? Już teraz przeczytaj streszczenie 153. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 152. Nagroda za tajemniczą skrzynię. Streszczenie odcinka [10.08.2023] Servando oraz Paciencia odkrywają tajemniczą skrzynię. Ktoś oferuje za nią sporą nagrodę. Tymczasem Manuela ma mętlik w głowie. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 152. odcinka "Akacjowej 38" już teraz. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 151. Justo kocha Manuelę. Streszczenie odcinka [09.08.2023] Justo szczerze rozmawia z Manuelą. Jest świadomy tego, że kobieta nie darzy go wielkim uczuciem. Z kolei Susana trzyma dystans wobec Claudia. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 151. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 146. Wizyta u umierającej matki. Streszczenie odcinka [02.08.2023] Rita jest w stanie wiele zrobić, żeby odwiedzić swoją chorą matkę. Tymczasem Claudio rozmawia z Leonor. O czym jej opowie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 146. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 2.08.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 2.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Tour de Pologne 2023 trasa Kraków. Duże utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź, które ulice będą zamknięte W piątek, 4 sierpnia, w Krakowie będą miały miejsce finisz 7. etapu oraz zakończenie 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour. Będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. To też będzie piątek weeekendowych wyjazdów z zakorkowanego i przeoranego remontami ulic Krakowa. Zapowiada się szampańska zabawa dla kierowców i pasażerów.

📢 Kraków. Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka – jest raport z konsultacji społecznych Spółka Trasa Łagiewnicka informuje o zakończeniu procesu konsultacji społecznych, dotyczących kluczowego dla Krakowa zadania – „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)”. Gotowy jest już raport zawierający wnioski z przeprowadzonych konsultacji. Trasy mają domknąć III obwodnicę Krakowa, kosztować będę miliardy złotych, są jednak konieczne by zakończona budowa Trasy Łagiewnickiej miała sens. Zapewne wytyczanie ich ostatecznego przebiegu wzbudzi wątpliwości okolicznych mieszkańców.

📢 Tour de Pologne 2023: mapa, trasa, program minutowy wszystkich siedmiu etapów. Gdzie kolarze jadą dzisiaj? Start w Poznaniu, meta w Krakowie Tour de Pologne 2023 zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 4 sierpnia. Trasa wyścigu prowadzi z Poznania do Krakowa. Gdzie oglądać dzisiaj zawodników? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o największej kolarskiej imprezie w naszym kraju: trasa, mapa, program minutowy przejazdu zawodników.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Oto ich nowe zdjęcia 2.08.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii. 📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Uśmiejesz się do łez Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami... 📢 Rajska plaża nad Bałtykiem. I do tego bez tłumów! Ulubione miejsce gwiazd i influencerów. Hit na wakacje 2023 nad polskim morzem! [2.08] Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Horoskop z zielnika. Czy wiesz, co z Ciebie za ziółko: rumianek, pokrzywa, a może cykoria? Sprawdź! 2.08.23 Każdy z nas ma nie tylko swój znak Zodiaku, ale także roślinę, która mu patronuje. Umiejętność korzystania z energii roślin może być przydatna w codziennym życiu. Otwórzmy się na mowę roślin i ziół. Możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy! 📢 XIX-wieczny drewniany dom młynarza w Mogile: powrót do przeszłości Po rozbiórce, a następnie konserwacji i rekonstrukcji już w ubiegłym roku można było zobaczyć poskładany na nowo w swojej pierwotnej lokalizacji dom mogilskich młynarzy, który jest ratowany i dostanie nową funkcję. Obecnie trwa kolejny sezon prac przy tym szczególnym zabytku przy ul. Klasztornej 11 A, przy klasztorze cystersów w Mogile. Remont ma się ostatecznie zakończyć w tym roku. Docelowo w obiekcie będzie można poznawać historię Mogiły, a także usiąść przy herbacie lub kawie.

📢 Hitem tegorocznych wakacji są spacery w koronach drzew. Jednak lipiec w Małopolsce pod względem ruchu turystycznego wypadł naprawdę słabo Pierwszy miesiąc wakacji w Małopolsce mocno rozczarował. - Lipiec był trudny i wypadł słabo w porównaniu do poprzednich miesięcy, a nawet gorzej w stosunku do lipca w 2022 r - mówi Łukasz Barłowski, Wiceprezes Krakowskiej Izby Turystyki. Jest temu winna trwająca wojna tuż za naszą granicą i wysokie ceny. W tym roku podczas wakacji nie można już skorzystać ze wsparcia Polskim Bonem Turystycznym, dlatego rodziny coraz częściej decydują się na jednodniowe wycieczki, np. na modne w ostatnim czasie spacery w koronach drzew w Ciężkowicach, czy też Krynicy-Zdroju. Górale z kolei oceniają, że w Zakopanem turyści oszczędzają na czym tylko mogą, np. "stołując się" w lokalnych marketach.

📢 Kraków. Wybrano wykonawcę kładki Kazimierz - Ludwinów. Koszt... 114 mln zł! Z pięciu firm, które złożyły oferty w przetargu na budowę kładki nad Wisłą Kazimierz-Ludwinów, która połączy Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem najkorzystniejsza okazała się propozycja firmy PRIMOST Południe z Będzina. Spółka zaoferowała kwotę 114 mln zł. Sporo! Kładkę Bernatka wybudowano za 38 mln zł, ale to było dawno temu. 📢 Trudny wieczór na drogach. Blokada w centrum miasta, pożar na A4 i wypadek Wieczór na drogach w Krakowie. Autobus zepsuł się na skrzyżowaniu pod dworcem głównym i zablokował przejazd tramwajów. Na autostradzie A4 spłonął samochód dostawczy. Z kolei na Bora-Komorowskiego poważne zderzenie dwóch samochodów. Do kolejnego wypadku doszło na Puszkarskiej. 📢 Ta kamienica bezpowrotnie zniknęła z mapy Krakowa. Stała niemal u samych stóp Wawelu! 1.08.2023 Na przełomie XIX i XX wieku u stóp Wawelu od strony ulicy Grodzkiej znajdował się budynek, którego istnienie aktualnie bardzo trudno sobie wyobrazić. Budowla zasłaniała część Wawelu z Kurzą Stopką włącznie, co teraz byłoby wręcz nie do pomyślenia. Oto krótka historia kamienicy "Dębno".

📢 Kraków pamiętał o rocznicy Powstania Warszawskiego. W godzinę "W" zawyły syreny O 17, w godzinę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, w całym kraju, także w Krakowie, zawyły syreny. Krakowskie obchody 79. rocznicy jego wybuchu rozpoczęły się na płycie Rynku Głównego. Następnie przeniosły się do bazyliki Mariackiej, gdzie wierni modlili się w intencji ojczyzny oraz żołnierzy, którzy polegli za jej wolność. - Powstanie Warszawskie dało jasny sygnał światu: Polska jest i będzie walczyła o swoją niepodległość - przekonywał jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

📢 Wypadek w gminie Słomniki. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Utrudnienia na drodze W miejscowości Niedźwiedź na ul. Kocmyrzowskiej we wtorek, 1 sierpnia, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jak informują służby była to kolizja, nie było informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze. Natomiast kierowcy musieli się liczyć ze sporymi utrudnieniami na drodze.

📢 Przesławice. Strażacy apelują o oddawanie krwi po wypadku swojego kolegi Strażacy z powiatu proszowickiego apelują o udział w akcji oddawania krwi dla Andrzeja Dynura, druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesławicach oraz radnego gminy Koniusza. Strażak na początku czerwca uległ wypadkowi we własnym domu. Doznał rozległych poparzeń. 📢 Winnice we Dworze w Modlnicy z prezentacją lokalnych produktów i tańcami w XIX-wiecznym stylu Zabawy w stylu szlacheckich rodzin z początku XIX wieku, nauka tańców, etykiety balowej, plener malarski, a do tego piknik z prezentacją lokalnych winnic i zwiedzanie Dworu w Modlnicy - takie atrakcje zaoferowali zarządcy dworu z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gminy Wielka Wieś. Dwór i otaczający go park na mocy porozumienia między uczelnią i samorządem gminnym jest udostępniany mieszkańcom, ich gościom i turystom na pikniki, seanse filmowe, widowiska, spotkania, koncerty.

📢 Miechów. Wkrótce przetarg na budowę bloku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym Być może jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na budowę bloku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym w Miechowie. W poniedziałek wojewoda małopolski potwierdził udzielenie dla gminy Miechów wsparcia w wysokości 10,3 mln złotych na inwestycję. Środki pochodzą z programu „Mieszkania Komunalne”. Dotacja dla Miechowa jest druga pod względem wysokości spośród dziewięciu przyznanych samorządom z Małopolski.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie trzech aut na krajówce w Zabierzowie. Jest osoba poszkodowana We wtorek, 1 sierpnia miał miejsce wypadek w Zabierzowie na drodze krajowej nr 79. Zderzyły się trzy pojazdy dwa osobowe i jeden dostawczy. Jedna osoba została poszkodowana. Zajął się nią przybyły na miejsce zespół opieki medycznej. 📢 Kraków. Powstała mapa... miejskich toalet. Wiecie ile ich mamy? Znaleziono 60 Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! uruchamia internetową mapę toalet publicznych w Krakowie. Ma to być praktyczne narzędzie, które pomoże mieszkańcom łatwo zlokalizować szalety i ustalić godziny otwarcia obiektów. Podobne strony internetowe cieszą się sporą popularnością w niektórych polskich miastach. - Dlatego pomyśleliśmy, że warto zrobić coś takiego również u nas. W Krakowie dużo toalet znajduje się na uboczu, a na miejskich stronach ciężko odszukać informacje - mówi Krzysztof Kwarciak ze stowarzyszenia.

📢 Kraków. W Bronowicach jak na Mazurach? Kończą nowy park Jeziorka, pomosty, pływające kaczki. Taki krajobraz zastaniemy w parku Tetmajera, którego budowa zbliża się powoli do końca. Spokojnie może pojawić się tam również przystań dla łodzi wiosłowych, ale to pieśń przyszłości. Na razie ważne, że Bronowice zyskają znakomite miejsce do spacerów i rekreacji, 📢 Samorządowe szkoły podstawowe na medal. 21 podstawówek w Krakowie, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Opublikowaliśmy już ogólne zestawienie szkół podstawowych w Krakowie, które mogą się poszczycić najlepszymi średnimi wynikami z egzaminu 8-klasisty 2023. W tym rankingu - jak się okazało - wysokie pozycje okupują w większości szkoły prywatne, społeczne, katolickie. Teraz natomiast przygotowaliśmy zestawienie, które prezentuje wyłącznie krakowskie podstawówki samorządowe (czyli prowadzone przez miasto Kraków) - te, w których tegoroczny egzamin 8-klasisty poszedł uczniom najlepiej. Informacje o 21 takich szkołach zamieszczamy na kolejnych slajdach.

📢 Ostrów. To był już ostatni w tym roku lawendowy weekend To już koniec lawendowego sezonu w Ostrowie. Po sześciu tygodniach „Ogród pełen lawendy” został zamknięty dla zwiedzających na blisko rok. W tym czasie odwiedziły go tysiące osób z niemal całej Polski. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 31.07.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 Nowe Brzesko. Uczcili pamięć o partyzantach na strzelnicy Blisko czterdzieści osób rywalizowało na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Nowym Brzesku w zawodach strzeleckich z okazji 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Od kilkunastu lat patronami miejscowego koła LOK są uczestnicy tamtych wydarzeń, które w Nowym Brzesku są określane mianem Powstania Lipcowego.

📢 Ostrów. Przypomnieli jak wyglądały żniwa, gdy nie było kombajnów Jak kosić zboże sierpem, a jak kosą. Co to są powrósła, mendle i woszty. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w niedzielę, podczas minifestiwalu żniwnego w Ostrowie. Kto chciał, mógł samemu wziąć do ręki sierp lub kosę i sprawdzić, jak się kiedyś żniwowało. 📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim.

📢 Najlepsze memy o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Horoskop dzienny na 2 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 2 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Mieszkańcy Nowej Huty licznie przybyli na osiedlowy festyn z potańcówką Ciepłe niedzielne popołudnie było świetną okazją dla mieszkańców Nowej Huty, by się spotkać na osiedlowym festynie. 30 lipca o godz. 15.00 w Wyciążach na terenie LKS Błyskawica przy ul. Podstawie 6a rozpoczął się „Dzień Wyciąż”. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, a wśród nich: występy artystyczne, pokaz iluzji w wykonaniu Damiana Spętanego, a także zabawa taneczna z zespołem "Secret Band". Gwiazdą wieczoru będzie z kolei gwiazda disco polo - Czadoman.

📢 Proszowice. Pechowy sparing Proszowianki i Promienia. Trener odwieziony z boiska karetką W sobotnim meczu sparingowym Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 3:2. Potyczka zostanie jednak zapamiętana głównie z powodu urazu, jakiego doznał asystent trenera gospodarzy Mariusz Głąbicki. Z boiska został odwieziony karetką do szpitala z połamanymi żebrami. 📢 Proszowice. Przez miasto przeszedł kolejny Marsz Rzeczpospolitej Partyzanckiej Kilkadziesiąt osób przeszło przez Proszowice dla upamiętnienia 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Tradycyjnie odwiedzili miejsca pamięci, poświęcone wydarzeniom z czasów II wojny światowej, gdy okolice Proszowic i Kazimierzy Wielkiej przez około dwa tygodnie były wolne od okupantów.

📢 Małopolskie Święto Czosnku pod Krakowem. Promują tradycję kulinarną i rodzimą kulturę ludową XIII Małopolskie Święto Czosnku odbędzie się w tym roku w niedzielę, 30 lipca w Prandocinie w gminie Słomniki przy współpracy z gminą Radziemice. Oba te samorządy od lat stawiają sobie za cel promocję czosnku - tutejszego produktu regionalnego. Święto staje się coraz bardziej rozpoznawalne. Jego organizowanie przerwała pandemia, teraz wraca z wieloma atrakcjami.

📢 Na Rynku w Proszowicach świętowali policjanci. Były odznaczenia i awanse Na płycie Rynku w Proszowicach odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze z proszowickiej jednostki otrzymali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 6. etap Tour de Pologne 2023. Oto mapa, trasa i program jazdy indywidualnej na czas w Katowicach W programie Tour de Pologne 2023 nie mogło zabraknąć jazdy indywidualnej na czas. Tym razem będzie ona podczas 6. etapu w Katowicach. Zobacz trasę i mapę (także startu i mety) czwartkowej "czasów" największego kolarskiego wyścigu w Polsce.

