Przegląd prasy 3.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Publiczność szalała ze Sławomirem. Tak bawili się krakowianie na Dniach Nowej Huty Koncert Sławomira, Pudelsów, Chłopców z Placu Broni i występy zespołów nowohuckich, a także piknik familijny - tak w sobotę świętowano Dni Nowej Huty.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych.

📢 Mecze Polaków na siatkarskich ME 2023. Wyniki i tabela grupy C. Kiedy i z kim gra dzisiaj Polska? W mistrzostwach Europy siatkarzy 2023 Polacy grają w grupie C, są kandydatami do awansu do fazy pucharowej i późniejszej walki o medale. W pierwszej fazie rywale Polski to: Czechy, Holandia, Macedonia Północna, Dania i Czarnogóra. Tutaj znajdziesz wyniki i tabelę, terminarz i składy z meczów Polaków na Eurovolley 2023. 📢 Kraków. Wystartował remont ulic: Zwierzynieckiej i Kościuszki. Długa lista zmian w komunikacji miejskiej Od pierwszego, planowanego przez urzędniku terminu rozpoczęcia przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki minął tydzień. W sobotę, 2 września rozpoczęły się pierwsze prace, które mają potrwać dwanaście miesięcy. W związku z przebudową dwóch ważnych ulic w centrum Krakowa pojawiają się duże zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Przypominamy, że dodatkowym utrudnieniem dla kierowców w tym miejscu jest również nadal trwający remont mostu Dębnickiego.

📢 FAME MMA 19 na żywo: karta walk, wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Gdzie oglądać dzisiaj? Transmisja stream online Gala FAME MMA 19 na żywo odbędzie się dzisiaj, w sobotę, 2 września 2023 r. w Krakowie. Jak wygląda dzisiaj karta walka, kto walczy w Tauron Arenie, jakie wyniki? Gwoździem programu walk celebrytów jest starcie Arkadiusz Tańcula - Amadeusz "Ferrari” Roślik. Zobacz w galerii zdjęcia uczestników, link poniżej. 📢 Makocice. Samochód osobowy uderzył w betonowy mostek. W środku były cztery osoby W sobotę po południu w Makocicach koło Proszowic doszło do wypadku. W betonowy mostek uderzył samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby. Jedna trafiła do szpiatala.

📢 FAME MMA 19 WYNIKI. Relacja z FAME MMA 19 - kto wygrał? FAME MMA wyniki. W sobotę, 2 września, na Tauron Arenie Kraków odbyła się 19. edycja gali FAME MMA. W pojedynkach freakfightowych zmierzyło się 24 zawodników, prezentując swoje umiejętności z zakresu MMA, K1 oraz boksu. W programie aż 12 emocjonujących pojedynków. Kto wygrał? Dowiedzcie się i zobaczcie relację z wydarzenia.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia [3.09.23 r.] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Sylwia Peretti - tak mieszka. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji. 📢 Bartłomiej Sienkiewicz, a kto dalej? Znamy nazwiska kandydatów z Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu Nieoficjalnie poznaliśmy pełną listę kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu z okręgu nr 13, który obejmuje Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski. W sobotę, 2 września w Krakowie odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli KO, podczas której przedstawiono kilka nowych nazwisk, które znajdują się na liście wyborczej KO w okręgu 13. O czym wiadomo już od dawna, krakowską "jedynką" Koalicji Obywatelskiej jest Bartłomiej Sienkiewicz. Drugie miejsce na liście należy do Jagny Marczułajtis-Walczak. Tuż za nią, trzecie miejsce zajmuje Aleksander Miszalski.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 Tragedia w Tatrach. Nie żyje mężczyzna, który spadł w 200 metrową przepaść W sobotę, w rejonie grani Tatr, pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a Wrotami Chałubińskiego turysta spadł w przepaść około 150 – 200 m. Zginął na miejscu – poinformował ratownik TOPR Adam Marasek. Ratownicy TOPR przy pomocy śmigłowca przetransportowali ciało turysty do Zakopanego.

📢 Znamy liderów listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z Krakowa. Na czołowych miejscach znani posłowie, ale są również nowe nazwiska Już wiadomo, kto jest na czołowych miejscach listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 13, który obejmuje Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski. "Jedynką" jest Małgorzata Wassermann, a z numerem dwa wystartuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Trzecie miejsce przypadło Jackowi Osuchowi, który jest pełnomocnikiem rządu ds. infrastruktury sportowej. Pochodzi z Olkusza. Na liście jest również Agnieszka Ścigaj, niegdyś związana z Kukiz'15, a także krakowski radny Michał Drewnicki. Znamy też nazwiska z innych okręgów. 📢 Maków. Na DW783 kierowca ciągnika siodłowego wjechał w stodołę. Lądował śmigłowiec LPR W sobotnie południe doszło do nietypowego zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr783 w Makowie koło Miechowa. Kierowca ciągnika siodłowego wjechał w drewnianą stodołę. Na miejsce wezwano śimgłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Szklana. Na DW776 przewrócił się samochód przewożący konie W sobotę około godz. 8.30 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice w miejscowości Szklana. Kierowca samochodu dostawczego, przewożącego dwa konie, przewrócił się do rowu. W wyniku zdarzenia jeden z koni został ranny. Do jego podniesienia z jezdni użyto ładowarki. W czasie akcji ratowniczej ruch na drodze odbywał się wahadłowo.

📢 Nadciąga rewolucja komunikacyjna na północy Krakowa. Przejazd inauguracyjny tramwajem na trasie Krowodrza Górka – Górka Narodowa Już w najbliższy poniedziałek, 4 września na północy Krakowa będzie miała miejsce prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Od wczesnych godzin porannych mieszkańcy osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej będą mogli wybrać tramwaj, by dojechać do centrum i innych dzielnic miasta. Przez jakiś czas, przystankiem końcowym i początkowym na Górce Narodowej będzie przystanek „Papierni Prądnickich” przy ul. Banacha. Tymczasem w sobotę, 2 września odbyła się uroczystość uruchomienia komunikacji tramwajowej na Górkę Narodową. Tego dnia odbył się też inauguracyjny przejazd tramwajem na trasie Krowodrza Górka – Górka Narodowa. Miejsce spotkania – parking P+R przy ul. Pachońskiego. 📢 Wypadek pod Krakowem. Na drodze krajowej nr 79 zderzyły się motocykl i pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana W gminie Krzeszowice w Nawojowej Górze na drodze krajowej 79 w sobotę około południa doszło do wypadku. Krajówka została zablokowana. Jedna osoba jest ranna. Została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie.

Jednoślad uczestniczący w wypadku to skuter.

📢 Można się przestraszyć! Oto spektakularne metamorfozy. Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Ostatni rozegrany turniej to Grand Prix Wielkiej Brytanii 2 września.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV US Open 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w US Open? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach w Nowym Jorku. 📢 Szkoła jak Hogwart? Spleśniałe kanapki? Oto najlepsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego. Powrót do szkoły na wesoło. Uśmiejesz się do łez! Błogi okres wakacyjny dobiega końca. Już niebawem uczniowie wrócą do nauki, a szkolne korytarze wypełnią się gwarem. Jak najlepiej rozpocząć nowy rok szkolny? Oczywiście, z humorem! Oto najlepsze i najśmieszniejsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego 2023. Rodzice się cieszą, dzieci się smucą. A może szkoła jak Hogwart? Obejrzyj grafiki. Uśmiejesz się do łez!

📢 Izabella Krzan - tak mieszka. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 2.09.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023. 📢 Horoskop dzienny na 3 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 3 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 175. Powrót do zdrowia. Streszczenie odcinka [11.09.2023] Celia coraz bardziej lubi Tano. Z kolei Fabiana rozmawia z Manuelą. DO czego będzie próbowała ją przekonać? Przeczytaj poniższe streszczenie 175. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 170. Wyprowadzka i poszukiwania. Streszczenie odcinka [05.09.2023] Servando po raz kolejny pragnie wziąć udział w zawodach. Tymczasem Manuela jest zasmucona. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 170. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 168. Nagłe problemy Germana. Streszczenie odcinka [02.09.2023] Susana jest przekonana, że wie, kto napadł na Cayetanę. Rozmawia o tym z policją. Tymczasem Celia zdobywa nowego przyjaciela. Kto nim jest? Przeczytaj streszczenie 168. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 304. Rozstanie po latach. Streszczenie odcinka [18.09.23] Emir podrósł i zdobył nowych kolegów. Co zrobi za ich namową? Kto się z kim rozstanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 304. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Zakazany owoc odc. 303. Nagły wyjazd i przemiana. Streszczenie odcinka [15.09.23] Hasan Ali nie może znieść tego, jak zachował się Cagatay. Postanawia z nim poważnie porozmawiać. Z kolei kilku bohaterów znacznie zmieniło swój wygląd i zachowanie. Co jeszcze wyjdzie na jaw? Przeczytaj streszczenie 303. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 295. Szantaż i wyłudzenie pieniędzy. Streszczenie odcinka [05.09.23] Cagatay otrzymuje kolejne pogróżki. Co tym razem się w nich znajdzie? Tymczasem u Hasana pojawiają się reporterzy. Czego chcą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 295. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 2.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 2.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 2.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 2.09.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Najmodniejsze kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 2.09.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! Widać, że lubi zdjęcia! [2.09.2023] Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Kraków. Media Day FAME MMA 19 w Tauron Arena Kraków. Ważenie zawodników: Fabijański, Marcoń, Ferrari Tańcula. WYWIAD, ZDJĘCIA Gala FAME MMA w Krakowie zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji, w piątek, 1 września, na Małej Hali Tauron Areny odbył się event poprzedzający wydarzenie, czyli Media Day, podczas którego odbył się media trening, ceremonia ważenia zawodników oraz ostatnie, ale zdecydowanie najmocniejsze, Face2Face. Udało nam się również porozmawiać z zawodnikami, którzy już 2 września zawalczą na gali FAME MMA 19.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 2.09 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Koszmarny wypadek pod Nowym Sączem. Samochód dachował i wpadł pod pociąg. Dwie ofiary śmiertelne Na trasie Nowy Sącz-Piwniczna Zdrój, w Barcicach Górnych, doszło do koszmarnego wypadku. Samochód osobowy wypadł z jezdni, dachował i wpadł na tory wprost pod jadący pociąg relacji Piwniczna-Tarnów. Na miejscu zmarła jedna osoba, a cztery poszkodowane trafiły do szpitala. Jedna z nich, mimo wysiłków lekarzy, zmarła. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 2.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 2.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Koniec wakacji, początek nauki i... nowości. Co niesie rok szkolny 2023/2024? 4 września nowy rok szkolny w całej Polsce rozpocznie 1,46 mln przedszkolaków, 4,66 mln uczniów oraz 326 tys. osób dorosłych. W samym Krakowie do szkół podstawowych będzie w tym roku uczęszczać około 49 tys. uczniów, a do szkół ponadpodstawowych - ok. 36 tysięcy (z czego do klas pierwszych prawie 11,5 tys. młodych ludzi). Czwartoklasiści z podstawówek dostaną bezpłatne laptopy, w szkołach średnich pojawi się nowy przedmiot: biznes i zarządzanie. Nowością tego roku szkolnego będą też testy sprawnościowe, pozwalające wyławiać sportowe talenty. Kolejne wakacje - od 22 czerwca 2024 roku.

📢 Wisła Kraków. Prezes „Białej Gwiazdy” ostro do Miedzi Legnica: Nauczę was, co oznacza przyzwoitość Gorąco zrobiło się przy okazji meczu Miedzi Legnica z Wisłą Kraków, a jeszcze bardziej już po nim. O tym, że gospodarze nie wpuszczą na to spotkanie zorganizowanej grupy kibiców Wisły po wydumanych tak naprawdę tłumaczeniach, wiadomo było od dawna. Ale to, że nie wpuszczono kibiców niepełnosprawnych, to już duża przesada. I w związku z tym nie wytrzymał prezes Wisły Jarosław Królewski, który zamieścił bardzo mocny wpis na Twitterze. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Miedzią Legnica Remis 1:1 z liderującą Miedzią Legnica może w jakimś stopniu pozostawić w wiślakach uczucie niedosytu, ale z drugiej strony to był dość wyrównany mecz. „Biała Gwiazda” nie przegrała też na boisku czołowej drużyny I ligi, więc na pewno jest to poprawa np. w stosunku do niedawnego wyjazdowego spotkania z GKS-em Tychy. Oceniamy piłkarzy Wisły za piątkowe spotkanie w Legnicy.

📢 Elżbieta Czabator - metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć. 📢 Puszcza Niepołomice. Kewina Komara zastąpi bramkarz z Aston Villa Puszcza Niepołomice znalazła bramkarza, którego w trybie nagłym szukała ze względu na przymusową przerwę w grze Kewina Komara. Nowym golkiperem "Żubrów" zostanie Oliwier Zych, czyli zawodnik... Aston Villa! Do Niepołomic z Birmingham trafi na zasadzie wypożczenia do końca sezonu 2023/2024. 📢 US Open 2023. Najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. Zobacz zdjęcia US Open 2023 odbywa się w dniach 28 sierpnia - 9 września. Na kortach Flushing Meadows do rywalizacji w singlu kobiet przystąpiło 129 tenisistek. Wybrali najgorętsze zawodniczki turnieju wielkoszlemowego, na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz w galerii - link poniżej.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Kraków przed II wojną światową. Tak żyli krakowianie, zanim na świecie rozpętało się piekło [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 1.09.2023 Kraków przed II wojną światową był głównie miastem kupieckim i inteligenckim. "Kupieckość" miasta dobrze odzwierciedlały tłumy na targach odbywających się przed Sukiennicami, które można zaobserwować na zdjęciach z tamtego okresu. Między straganami, które aż uginały się od produktów spacerowały piękne panie i eleganccy panowie.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 1.09.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Napaści seksualne w taksówkach na aplikację. Jak to przerwać? Pomóc mogą nowe przepisy Krakowscy policjanci zatrzymali kierowcę taksówki na aplikację, który jest podejrzany o wykorzystanie seksualne kobiety. Mężczyzna wykorzystał to, że jego klientka była pod wpływem alkoholu i dotykał jej miejsc intymnych. Podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Bezpieczeństwo podczas przejazdów popularnymi taksówkami na aplikację mogą poprawić nowe przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorcy będą musieli potwierdzić tożsamość kierowcy, z którym chcą nawiązać współpracę oraz sprawdzić, czy jest osobą karaną. 📢 Kraków. Trasa Wolbromska w budowie. Coraz więcej asfaltu, jezdni. Koniec w tym roku. Nowe zdjęcia Roboty przy budowie Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek - są coraz bardziej zaawansowane. Wykonawca układa kolejne masy bitumiczne zarówno na trasie głównej, jak i na rondzie oraz ulicy łączącej arterię z ul. Glogera. Powstają chodniki i droga rowerowa, której długość wyniesie blisko 2 km. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na ten rok.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Góralska para chwali się zdjęciami swojego nowego drewnianego domu Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox. 📢 Piotrkowice Małe. Dyrektor szkoły zapewnia: na poniedziałek będziemy gotowi W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych ciągle trwają prace, związane z modernizacją otoczenia szkoły jak i gruntownego remontu i przebudowy samego budynku. Mimo to dyrektor placówki zapewnia, że w poniedziałek (4 września) nauka rozpocznie się normalnie.

📢 Seniorzy opanowali Kraków. Na uczestników międzynarodowych Senioraliów czeka mnóstwo atrakcji W tym roku już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora organizuje Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbywają się 1 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób powyżej 60 roku życia. 📢 Powiat proszowicki. Propozycje na pierwszy wrześniowy weekend. W niedzielę Małopolski Festiwal Smaku Niby już rok szkolny, ale w praktyce jeszcze wakacje. Uczniowie już w blokach startowych, ale można się jeszcze nacieszyć dobrą pogodą i ostatnimi dniami wolnymi od nauki. Jak spędzić nadchodzący weekend w powiecie proszowickim? Możliwości jest sporo.

📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Piękne dziewczyny na plażach w Krakowie i Małopolsce. Wyjątkowe zdjęcia z Instagrama [GALERIA] Niewiele może się równać z pięknem natury na plażach. Wiedzą coś o tym ci, którzy odwiedzają najbardziej urokliwe miejsca w Krakowie i Małopolsce - na Bagrach, w Brzegach, Kryspinowie, Kuter Porcie Nieznanowice, Jurkowie Chorwacja, nad Balatonem w Trzebini... Dla tych, którzy mają mniej czasu na wypoczynek lub chcą przywołać piękne wspomnienia z kończącego się lata przygotowaliśmy galerię najpiękniejszych zdjęć plażowiczek z Instagrama. Której przyznalibyście tytuł Miss Plaży w Małopolsce?

📢 Gdzie na urlop? Gdzie na weekend? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Seniorzy będą podróżować taniej pociągami 17 sierpnia br. PKP Intercity uruchomiło specjalną promocję, dzięki której osoby po 60 roku życia mogą podróżować jeszcze taniej. Zniżka na Bilet Seniora wzrosła z 30 do 35%. Zakupić z nią można zarówno bilet jednorazowy, jak i odcinkowy. Rusza także nowa odsłona kampanii „Dbamy o dobre relacje”, która potrwa równolegle z ofertą do 30 września

📢 Po weekendzie oddadzą kierowcom nowy odcinek S7 Moczydło-Miechów. Duże zmiany w ruchu W przyszłym tygodniu GDDKiA odda kierowcom do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Moczydła do Miechowa. Uruchomienie nowej trasy będzie się wiązało z zamknięciem wjazdu z DK7 na S7 w Moczydle. Przejazd między obiema „siódemkami”, starą i nową, będzie możliwy w Miechowie poprzez DW783. To jeden z trzech budowanych odcinków na północ od Krakowa. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 4. Brak zgody na ślub. Streszczenie odcinka [31.08.23] Orhan jest przekonany, że chce poślubić Seyran. Dziewczyna ma jednak obaw. Dlaczego nie chce poślubić bogatego chłopaka? O kogo będzie zazdrosna Pelin? Już teraz przeczytaj streszczenie 4. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 102. Zazdrość o Seher. Streszczenie odcinka [04.09.23] Ozan wciąż jest zazdrosny o Seher. Postanawia upokorzyć i zniesławić Yamana. Tymczasem ciotka Sultan dziwnie się zachowuje. Co robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 102. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Opatkowice. Wypadek młodego kierowcy na DW776. Wiózł trójkę pasażerów Do groźnego wypadku doszło w środę późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 776 w Opatkowicach koło Proszowic. Prowadzone przez młodego kierowcę bmw wypadło z drogi i rozbiło się na ogrodzeniach dwóch posesji. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 Charsznica. Przeżyli razem ponad pół wieku. Zostali odznaczeni Prawie 40 par z pięćdziesięcioletnim – i dłuższym – stażem małżeńskim świętowało wyjątkowy jubileusz w sali bankietowej remizy OSP w Charsznicy. Z okazji złotych godów odebrali medale za długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta RP. 📢 Powiat miechowski. Chińczycy sondują możliwości inwestowania w ksiąskim parku technologicznym Delegacja Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej „SinoCham” przebywała w środę powiecie miechowskim. Goście odwiedzili m. in. powstającą w gminie Książ Wielki strefę przemysłową (park technologiczny) oraz sam Miechów.

📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 30.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. To dziękczynienie dla rolników i okazja do promocji przysmaków regionalnych Producenci warzyw z całego regionu spotkają się na dorocznej imprezie XIII Małopolskim Święcie Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Będzie okazja podziękować wszystkim rolnikom za trud uprawy warzyw i szczególnie nagrodzić liderów w tej dziedzinie. W trakcie imprezy zaplanowano degustacje tradycyjnych przysmaków, z których słynie region. Święto odbędzie się 3 września 2023 r. na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Od rana będą prezentacje firm, a oficjalne rozpoczęcie od mszy św. o godz. 13. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Natalia Fitnesska. Dziewczyna Arkadiusza Tańculi jest gwiazdą Instagrama [ZDJĘCIA] Natalia, na Instagramie używająca profilu @natalia.fitnesska, jest dziewczyną Arkadiusza Tańculi - aktora i trenera personalnego, który był jedną z gwiazd gali FAME MMA 10. Wielkie emocje wzbudzała jego walka z Mateuszem Murańskim, jednak na brak popularności nie narzeka też piękna partnerka Arka. Jej profil na Instagramie śledzi aż 179 tysięcy obserwujących (Tańculi - 285 tys.). Poznajcie Natalię, która w związku z Arkiem już od ponad sześciu lat. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

