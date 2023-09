Przegląd prasy 30.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska”?

Prasówka 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Oto zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci - oto stawki Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Prasówka 30.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Proszowice. Wyborcze banery kandydata PiS zrywał… działacz PiS? Zbliżające się wybory powodują, że polityczne walki uliczne na plakaty i banery coraz bardziej się zaostrzają. I o ile do tego, że zwolennicy partii X zrywają plakaty kandydatów partii Y (albo na odwrót) już wszyscy zdążyli się przyzwyczaić, to - jak się okazuje - do podobnych incydentów może dochodzić nawet wśród przedstawicieli tych samych komitetów. W tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Kraków. Muzeum Ruchu Harcerskiego w "Łapiance" oficjalnie otwarte. Andrzej Duda: "dziękuję, że jest w moim mieście" Bardzo dziękuję za to, że jest to muzeum. Dziękuję za to, że jest w moim mieście, w którym się wychowałem i w którym należałem do harcerstwa od dzieciństwa - mówił w czasie oficjalnego otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" w Krakowie prezydent Polski Andrzej Duda. - W tym gronie nie trzeba nikomu tłumaczyć, że wszystko w historii Polski zaczynało się w Krakowie. Tak też było z ruchem harcerskim - mówił z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 29.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Pożar zabrał dom mieszkańcowi gminy Myślenice. Ludzie chcą pomóc w odbudowie. Strażacy organizują zbiórkę pieniędzy To był dramatyczny pożar, w którym zginęła lokatorka budynku, a właściciel domu stracił cały dobytek. Jak pisaliśmy do nieszczęścia doszło w sobotę, 16 września 2023 r. w Głogoczowie w gminie Myślenice. Teraz mieszkańcy wioski w odbudowie domu chcą wesprzeć pogorzelców, a właściwie jednego, bo został tylko ponad 70-letni mężczyzna. Ruszyła zbiórka pod hasłem "Pomoc dla pana Janka". Organizują ją i promują strażacy z OSP Głogoczów, którzy podczas pożaru byli pierwsi na miejscu i pierwsi dostrzegli ogrom nieszczęścia.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 30. Suna wraca do domu. Streszczenie odcinka [06.10.23] Suna postanawia wrócić jednak do domu. Jak Kazim zareaguje na te wieści? Gzie Ferit zabierze Seyran? Przeczytaj streszczenie 30. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dodaj pół łyżeczki do wody i pij codziennie. Oczyści, odmłodzi i pomoże w odchudzaniu. Do napoju nie zapomnij też dodać ważnego składnika Kurkuma usprawnia trawienie i oczyszczanie organizmu z toksyn, a także wspomaga odchudzanie i poprawia wygląd cery. Zobacz, dlaczego warto sięgać po wodę z kurkumą codziennie i o jakiej porze najlepiej ją pić. Nie zapomnij też dodać do niej ważnego składnika. Korzyści z picia wody z kurkumy cię zaskoczą.

📢 Dramatyczna śmierć dziecka w zbiorniku z wodą pod Krakowem. Śledztwo prokuratury na terenie przedszkola w Zabierzowie Wielka żałoba panuje w Zabierzowie po tragicznej śmierci dziecka w prywatnym przedszkolu. Czteroletni chłopiec wpadł do zbiornika z wodą, który był na terenie placu zabaw, między urządzeniami dla najmłodszych. Sprawa przyniosła wiele wątpliwości, pytań o istnienie zbiornika i jego zabezpieczenie.

📢 Miechów. Okradali sklepy w północnej Małopolsce. Nie zaszli daleko w ukradzionych butach... Miechowscy policjanci zatrzymali kobietę, która wspólnie ze swoim partnerem dokonywała kradzieży w sklepach obuwniczych i odzieżowych na terenie Miechowa. Jeden z ich sposobów działania był prosty: w sklepach ubierali nowe buty, po czym wychodzili z nich nie płacąc za towar. 📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska [zdjęcia] Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu. 📢 Pożegnanie prof. Aleksandra Brücknera. Wybitny historyk literatury spoczął na Cmentarzu Rakowickim W uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny odbyła się uroczysta msza pogrzebowa prof. Aleksandra Brücknera. Wybitny historyk literatury i kultury polskiej zmarł w 1939 roku, a jego szczątki spoczęły na Cmentarzu Tempelhofer Parkfriedhof w Berlinie. Mogile grozi jednak likwidacja dlatego zdecydowano o przeniesieniu prochów profesora na polską ziemię. Aleksander Brückner został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie wraz ze swoją żoną Emmą.

📢 Już nie kieruje „Żeromskim”. Jerzy Friediger ma żal do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego Środa była ostatnim dniem pełnienia przez dr Jerzego Friedigera funkcji dyrektora Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W tym dniu, tuż przed opuszczeniem swego gabinetu, w rozmowie z nami nie krył żalu do prezydenta Jacka Majchrowskiego za sposób potraktowania jego osoby. Zastąpił go Lech Kucharski, który przez wiele lat zawiadywał oddziałem wewnętrznym w tej placówce i jest radnym prezydenckiego klubu „Przyjazny Kraków”. 📢 Krzysztof Gonciarz oskarżony o przemoc wobec kobiet. Padły mocne słowa Ostatnimi dniami w świecie internetu zawrzało. Niemalże codziennie na światło dzienne wychodzą nowe informacje, ukazujące ciemną stronę dużych internetowych twórców. Coraz więcej kobiet, będących ofiarami przemocy ze strony influencerów, przerywa milczenie i postanawia podzielić się swoją historią. O znęcanie psychiczne, fizyczne oraz grooming został oskarżony m.in. Gargamel. To ostatnie zostało zarzucone także Stuartowi Burtonowi. Z każdym dniem jednak do internetu wyciekają nowe screeny, sugerujące, iż owe przestępstwa nie są obce również innym czołowym polskim youtuberom. Tym razem na świeczniku znalazł się krakowski twórca Krzysztof Gonciarz, który został oskarżony przez swoją byłą dziewczynę o przemoc oraz uzależnienie od narkotyków.

📢 Miechów, Proszowice. Na drogach powiatowych ma być bezpieczniej Siedem zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa, ma zostać w ciągu najbliższych miesięcy zrealizowanych na drogach powiatów proszowickiego i miechowskiego z udziałem środków Funduszu Rozwoju Dróg. W tym tygodniu wojewoda małopolski ogłosił, na które zadania powiaty otrzymają dotacje. 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Grali w Cracovii i ŁKS-ie Łódź, co teraz robią? Zdjęcia W sobotę o godz. 15 Cracovia zagra z ŁKS-em Łódź na boisku rywala w meczu 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W przeszłości było kilkunastu zawodników, którzy reprezentowali barwy obu klubów. Zobaczcie ich w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Szpital uniwersytecki z przychodnią powstaną w Wieliczce. Działkę pod budowę obiektu przekazały władze samorządowe Plany budowy szpitala uniwersyteckiego w Wieliczce zaczynają się konkretyzować. Pod budowę obiektu samorząd wielicki przekazał działkę dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czwartek, 28 września 2023 roku został podpisany stosowny akt notarialny dotyczący przekazania gruntu przy ul. Jedynaka. Powstanie na nim szpital uniwersytecki wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym dla studentów. 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend (30 września - 1 października) w powiecie proszowickim Koncert w domu kultury na deszczową – według synoptyków – sobotę i zabawa z latawcami w pogodną niedzielę. To to tylko część propozycji spędzenia czasu w najbliższy wrześniowo-październikowy weekend w powiecie proszowickim.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Zobacz! Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

📢 Nie żyje 12-letni chłopiec z Inwałdu w Małopolsce. Jadąc na rowerze uderzył w drzewo. AKUTALIZCJA Straszna tragedia w Inwałdzie w gm. Andrychów w Małopolsce. 12-letni chłopiec jadąc na rowerze uderzył głową w drzewo. Nie udało się uratować mu życia. Miał bardzo poważne urazy czaszki i mózgu. 📢 Kotlina Kłodzka na weekend. Te zdjęcia przekonają cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu Kotlina Kłodzka (i cała ziemia kłodzka) na weekend to jeden z najlepszych pomysłów na wypoczynek, jaki może przyjść do głowy polskiemu turyście, niezależnie od pory roku. Góry z wieżami widokowymi, zaciszne ścieżki w kolorowych lasach, tajemnicze ruiny, piękne zabytki, miejsca słynące z cudów, pełne przygód szlaki piesze, rowerowe i wodne. Nie wystarczyłoby całego roku, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Kłodzka i okolic. Jeśli jeszcze wahacie się, czy warto wybrać się na wycieczkę do tej niezwykłej krainy, mamy dla was galerię 50 pięknych zdjęć, wykonanych przez profesjonalnego fotografa. Uprzedzamy: kiedy obejrzycie te zdjęcia, nie zaznacie spokoju, póki nie odwiedzicie ziemi kłodzkiej i nie zobaczycie wszystkiego na własne oczy.

📢 Horoskop dzienny na 2 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 2 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 1 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 1 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 30 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 30 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 27. Wspólna noc z Pelin. Streszczenie odcinka [03.10.23] Yusufchce włamać się do Seyran, wpada na ciekawy pomysł. Tymczasem Kazim chciał wezwać policję. Czy nadal podtrzyma to postanowienie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 27. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 25. Samobójstwo Suny. Streszczenie odcinka [29.09.23] Seyran jest wściekła na Sunę, która pocałowała jej męża. Ojciec dziewczyny postanawia zrobić z tym porządek. W jaki sposób? Przeczytaj streszczenie 25. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 122. Niespodziewana zmiana zdania. Streszczenie odcinka [02.10.23] Zbliża się rocznica İkbal i Ziyi. Zuhal robi sobie w związku z nią wiele nadziei. Tymczasem Kiraz nie radzi sobie w restauracji.. Co jest powodem jej niepowodzenia? Przeczytaj streszczenie 122. odcinka "Dziedzictwa" 📢 Dziedzictwo odc. 123. Nielegalni uchodźcy. Streszczenie odcinka [03.10.23] Kiraz po raz kolejny ponosi porażkę w pracy. Tymczasem Yaman może wpaść w duże kłopoty - co policja znajdzie w jego garażu? Już teraz przeczytaj streszczenie 123. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 194. Pół Akacjowej zostanie zburzone. Streszczenie odcinka [03.10.2023] Okazuje się, że domy na Akacjowej mają zostać wyburzone. Co na to mieszkańcy? Czego Celia wymaga od Felipe? Już teraz przeczytaj streszczenie 194. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 191. Świat polityki. Streszczenie odcinka [29.09.2023] Felipe nadal chce brać czynny udział w polityce. Żywi z nią wielkie nadzieje. Tymczasem Maria Luisa się zamartwia. Czym? Już teraz przeczytaj streszczenie 185. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 314. Hasan Ali wpada w szał. Streszczenie odcinka [02.10.23] Hasan Ali jest namawiany przez Ender do zakupu drogocennej rzeczy. Nie jest jednak w pełni świadomy, co kryje się za kupnem. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 314. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 29.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 29.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Lista UNESCO. Wspólne dobro wszystkich Polaków. Bezcenne efekty wpisu na listę światowego dziedzictwa W latach 80. XX wieku nie tylko nie było turystów w Krakowie, ale także oferty dla nich. Na Rynku Głównym było szaro, a kamienice straszyły odrapanymi, brudnymi ścianami, na Kazimierz strach było się zapuszczać, prawie nikt nie zaglądał na Podgórze czy do Nowej Huty. Kawiarnie i restauracje raczej nie zachęcały do dłuższego pobytu, a hotele nie epatowały gwiazdkami. Wpis na listę UNESCO wszystko zmienił - mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 29.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 29.09.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 29.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Paweł Domagała z piękną żoną Zuzanną Grabowską. Jaki jest prywatnie? To ciepły i kochający mąż i ojciec 29.09 Paweł Domagała to słynny aktor i muzyk, którego twórczość zna cała Polska. Pewnie wszyscy kiedyś nuciliśmy jego wielki HIT – „Weź nie pytaj”. Już dziś, w piątek 29 września wystąpi na koncercie w Krakowie! Prywatnie jest szczęśliwym mężem i kochającym ojcem. Poślubił znaną aktorkę Zuzannę Grabowską, z którą ma dwie córki. Jak mieszka i żyje na co dzień Paweł Domagała z piękną żoną ? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Akcja policjantów z Krakowa. Arsenał broni i laboratorium materiałów wybuchowych zlikwidowane Policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z Krakowa, zatrzymali mężczyznę, u którego zabezpieczyli 27 jednostek broni palnej, ponad 2,2 tys. sztuk amunicji, ponad 6 kg prekursorów materiałów wybuchowych, kilkanaście kg materiałów o właściwościach wybuchowych, urządzenie służące do zdalnej detonacji, 67 szt. zapłonników, a także ponad milion złotych w gotówce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu.

📢 Ostrzeżenie GIS! 29.09.2023 Salmonella w mięsie! Produkty wycofane ze sklepów Auchan, Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland 29.09.2023 Salmonella w mięsie mielonym. Sprawdź! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

📢 Magda Gessler - zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała kiedyś Magda Gessler [zdjęcia] Biografia Magdy Gessler to dobry materiał na kilka filmów. Burzliwe romanse, życie w Hiszpanii, zachwyt arystokratów, a nawet... epizod w domu publicznym. Młodość Magdy Gessler do dzisiaj jest przedmiotem wielu spekulacji. Od zawsze towarzyszyła jej blond czupryna loków. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Magda Gessler. 📢 Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada: kolejny etap prac w rejonie ul. Powstańców. Wideo, zdjęcia z drona Przed nami drugi etap czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu rozbudowywanej al. 29 Listopada i ul. Powstańców. Zmiany zostaną wprowadzone w środę, 4 października, o godz. 7. Ulica Powstańców zostanie zamknięta na odcinku od wjazdu do sklepu Biedronka do zjazdu do nieruchomości pod numerem 16, z wyłączeniem mieszkańców posesji przy ul. Powstańców nr 10 i 14. Z kolei od 6 października zmiany dotkną odcinka bliżej granicy Krakowa.

📢 Weekend w Krakowie. Te wydarzenia odbędą się w dniach 29 września do 1 października: Małopolska Noc Naukowców, integracja studencka Zbliżający się wielkimi krokami rok akademicki zobowiązuje! Z tej okazji, pierwszy październikowy weekend obfitować będzie w masę interesujących wydarzeń - zarówno tych dedykowanych stricte do studentów, jak i dorosłych czy najmłodszych krakowian. Zobaczcie, co ciekawego czeka na mieszkańców i turystów w weekend od 29 września do 1 października. 📢 Część Krakowa skazana jest na życie w smrodzie? Mieszkańcy alarmują: "Nie da się oddychać!". Urzędnicy rozkładają ręce Mieszkańcy południowo-wschodnich dzielnic Krakowa od lat zmagający się z uciążliwościami odorowymi, kolejny raz domagają się od włodarzy miasta skutecznych działań. Mimo wielu pism, apeli, zespołów zadaniowych, zgłoszeń do wszystkich możliwych organów duszący i drażniący problem nie tylko nie został rozwiązany, ale według relacji dziesiątek mieszkańców wciąż narasta. Miasto zna problem, powołana została specjalna komisja, ale nie podjęto żadnych konkretnych działań, żeby zlikwidować odór, ponieważ "emisje zapachowe nie są zdefiniowane liczbowo, a ich ocena ma charakter indywidualny i subiektywny.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Lechią Gdańsk w Pucharze Polski Wisła Kraków zagrała w meczu z Lechią Gdańsk w mocno zmienionym składzie. Zmiennicy sprostali jednak zadaniu, bo wygrali 2:1 po dogrywce, a ten mecz pokazał, że jest kilku piłkarzy w kadrze, którzy wysyłają sygnały trenerowi Radosławowi Sobolewskiemu, że jednak mogą coś dać drużynie. No, ale nie dla wszystkich było to udane spotkanie. Prezentujemy oceny wiślaków za mecz z Lechią.

📢 Wisła Kraków. Kibice wspierali „Białą Gwiazdę” na meczu z Lechią Gdańsk Mimo, że pora meczu w środku tygodnia nie była dogodna, mimo że rozgrywki Pucharu Polski nie cieszą się aż taką popularnością jak mecze ligowe, to jednak w środę wieczorem na stadionie przy ul. Reymonta pojawiło się ponad 10 tysięcy widzów, by wspierać Wisłę Kraków w starciu z Lechią Gdańsk. 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają, które miejsce zajmują w tabeli.

📢 Zmiany dyrektorów w szpitalach w Krakowie. Jerzy Friediger odchodzi z "Żeromskiego", dyrektor szpitala im. Narutowicza też kończy kadencję Jerzy Friediger przestaje w czwartek (28 września) pełnić funkcję dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Tego dnia dobiega końca jego kadencja. Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, do czasu ogłoszenia konkursu, p.o. dyrektora będzie radny prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków Lech Kucharski. To powołanie oznacza również zmianę składu rady miasta. Jak informuje PAP, miejsce Kucharskiego ma zająć Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Prezydent poinformował również, że w czwartek kończy się też kadencja Renaty Godyń-Swędzioł – dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza. 📢 W dawnym forcie w Krakowie powstało muzeum opowiadające o ruchu harcerskim Tu ognisko nigdy nie gaśnie, a harcerskie piosenki nie milkną. Na „Harcerskie ścieżki”, wystawę opowiadającą o historii ruchu i harcerskim życiu, stworzoną przez organizacje harcerskie, zaprasza Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie. - To muzeum będzie sukcesem na tyle, na ile wychodząc stąd, zwiedzający będą mówili: harcerstwo to fajna przygoda – mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

📢 Wielka tragedia w Zabierzowie. Nie żyje czteroletnie dziecko, które wpadło do zbiornika z wodą na terenie przedszkola Do tragicznego zdarzenia doszło w Zabierzowie na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. W czwartek, 28 września około godz. 15 czteroletnie dziecko wpadło do zbiornika wypełnionego wodą. Małego chłopca nie udało się uratować. Strażacy wydobyli je ze zbiornika. Przybyli na miejsce ratownicy reanimowali chłopca, ale to nie przyniosło skutku, lekarz stwierdził zgon. 📢 Wypadek i utrudnienia na drodze krajowej nr 7 na północ i południe od Krakowa W czwartek, 28 września w dwóch miejscach pod Krakowem doszło zdarzeń utrudniających poruszanie się po drodze krajowej nr 7. W gminie Michałowice na trasie "siódemki" doszło do wypadku - zderzenia dwóch samochodów i utrudnień w ruchu. A na południe w powiecie myślenickim utrudnienia spowodowała awaria autokaru.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 28.09.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Gdzie mieszka Michał Wiśniewski? Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi - mamy zdjęcia Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski. 📢 Zarobki w wojsku - od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Sławomir Peszko prywatnie. Tak żyje trener Wieczystej Kraków i włodarz Clout MMA! Żona, dzieci, Lewandowscy Sławomir Peszko to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Podczas swojej sportowej kariery grał w zagranicznych oraz polskich klubach. Ostatnio zadebiutował w roli trenera tymczasowego w klubie Wieczysta Kraków. Jest też jednym z włodarzy federacji freakfightowej Clout MMA, a tym samym, prężnie działa w świecie internetu. Jaki jednak prywatnie jest Sławomir Peszko? Jak wygląda jego życie poza boiskiem i oktagonem? Zobaczcie sami.

📢 Tatrzański Park Narodowy nagrał rysią rodzinę. To rysica Tylka z młodymi rysiątkami Rysie w Tatrach czują się doskonale. Najlepszym dowodem na to jest film, jaki właśnie opublikował Tatrzański Park Narodowy. Widać na nim spacerującą po lesie dorosłą rysicę z trzema baraszkującymi wkoło niej młodymi. 📢 Legendarny czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach wywieziony ze Świętokrzyskiego. Nie do wiary, jaką ma wartość! Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 28 września o świcie odbyła się operacja przekazania zabytkowego wraku czołgu Bergepanther z Bieleckich Młynów w gminie Morawica, gdzie został znaleziony do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie będzie przechowywany. Wartość odrestaurowanego pojazdu może wynieść nawet kilkanaście milionów euro! Eksperci z warszawskiego muzeum nazwali znaleziska z Czarnej Nidy "pancernymi potworami". Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Kraków. Nad Wisłą, u stóp Wawelu, powstaje kolejny blok. Kiedyś ten teren należał do miasta Obok Hotelu Sheraton, tuż nad Wisłą, deweloper wciska kolejny budynek, w którym znajdą się mieszkania oraz biura. Blok powstaje między nowoczesną a starą, niską zabudową. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że część mieszkań będzie zacienionych. Nieruchomość jest cofnięta, osłonięta od drogi innymi budynkami. Z lotu ptaka widać, że rejon ulicy Powiśle mocno się zabudował. Zieleni jest niewiele, a warto przypomnieć, że kiedyś były tam stawy oraz nadwiślańskie mokradła. 📢 Zarobki absolwentów szkół wyższych w Krakowie. Nie jest dobrze... Ile zarabiali świeżo upieczeni absolwenci w Krakowie? Z najnowszych danych zgromadzonych w bazie Ekonomiczne Losy Absolwentów (dane z ZUS i POL-on), które dla 12 ośrodków miejskich w Polsce właśnie przeanalizował Program Kariera Polskiej Rady Biznesu, wynika że osoby, które właśnie zdobyły dyplom w stolicy Małopolski zarabiały średnio 4 052 złotych. W porównaniu do poprzedniego roku to… spadek o 87 złotych. Najniższe pensje dla tej grupy odnotowano w Lublinie - 4 050 złotych.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [28.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Kraków. Kładą tory tramwajowe na terenie budowy węzła Grębałów na Wzgórzach Krzesławickich Podróżowanie tramwajem ze Wzgórz Krzesławickiej jest mocno utrudnione od wakacji. W związku z budową trasy S7 przebudowywana jest również trasa tramwajowa wraz z pętlą. Aktualnie tory układane są wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w kierunku przystanku "Darwina". Urzędnicy planują, że w listopadzie właśnie do tego przystanku wrócą kursy tramwajów.

📢 Oto nowe Turystyczne Skarby Małopolski. Odkryto je podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem Sułoszowa wśród „Miejsc z klimatem”, Babiogórska Jesień w kategorii „Dzieje się”, Babia Góra Trails jako „Najciekawszy szlak turystyczny”, Tarninowe Wzgórze w „Sielskich klimatach”, Krzyż w Krzeczowie jako „Unikatowa atrakcja turystyczna”, a Willa Poprad w kategorii „W gościnie” – oto nowe Turystyczne Skarby Małopolski. Odkryto je 27 września podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Od teraz wszyscy możemy się cieszyć wspaniałymi perłami i diamentami! 📢 Nowy butikowy hotel w Krakowie już działa. Powstał w 100-letniej kamienicy przy Królewskiej Pierwszy w Polsce i drugi w regionie Europy Wschodniej hotel marki Handwritten Collection, należącej do grupy Accor, mieści się w wyremontowanej i zaadaptowanej na ten cel stuletniej kamienicy przy ulicy Królewskiej 6 w Krakowie. Został otwarty w połowie wakacji i już przyjmuje gości, natomiast w czwartek (28 września) odbędzie się oficjalna inauguracja jego działalności. W nowym hotelu są 44 pokoje, owalne apartamenty, restauracja, zaplecze konferencyjne. Jak wygląda w środku - można zobaczyć na zdjęciach naszego fotoreportera.

📢 Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Zabierzów. Jest rządowe wsparcie z programu Maluch Plus Budowę żłobka w Bolechowicach planują władze gminy Zabierzów. Samorząd otrzymał na to wsparcie z rządowego programu Maluch Plus. W środę, 27 września stosowną umowę na przekazanie dotacji podpisali wicewojewoda Mateusz Małodziński i wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.

📢 Krakowianka zawalczy o koronę w międzynarodowym konkursie Miss Aura w Turcji. Oto jej konkurentki Miss Aura International to międzynarodowy konkurs piękności. W tegorocznej edycji konkursu o koronę zawalczy ponad 40 kobiet z całego świata! Polskę na arenie międzynarodowej będzie reprezentowała krakowianka - Anna Krzesińska. Zobaczcie uczestniczki, z którymi będzie musiała zmierzyć się nasza reprezentantka. Oto jej konkurentki! 📢 Zagorzyce. Sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym już otwarta Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach koło Miechowa. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło dokładnie cztery lata po tym, gdy uczniowie ośrodka otrzymali do dyspozycji nowe boisko. Teraz doczekali się kolejnego obiektu sportowego.

📢 Proszowice. Uczniowie pobiegli partyzanckim szlakiem. Medale dla zwycięzców i organizatorów Na trasie z Koniuszy do Proszowic odbył się we wtorek (26 września) doroczny bieg sztafetowy im. gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego dla uczczenia 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Rywalizowały dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Na najwyższym podium stanęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Słomnikach oraz Zespołu Szkół w Proszowicach. 📢 Powiat proszowicki. Drogowy zwiastun nadejścia jesieni. Było niebezpiecznie To nie była spokojna niedziela na drogach powiatu proszowickiego. Po opadach deszczu jezdnie zrobiły się śliskie, co natychmiast zaowocowało kolizjami. Na szczęście nikt w nich poważnie nie ucierpiał, ale nadejście jesieni sprawia, że warunki jazdy mogą się znacznie pogorszyć. 📢 Małopolskie Święto Hodowców w Proszowicach. Tutejsi hodowcy też chcą mieć swoje rasy gołębi Gołębie, kury, gęsi i inne domowe zwierzęta można było oglądać podczas V Małopolskiego Święta Hodowców w Proszowicach. Nasze województwo w skali krajowej jest prawdziwym potentatem pod względem ilości zarejestrowanych ras zwierząt hodowlanych. W tym roku organizatorzy wydarzenia postanowili promować również roślinę – kłokoczkę południową, z której nasion kiedyś wytwarzano różańce.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Tokio 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Meksyku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 500 w Tokio. 📢 Miechów. Małopolscy terytorialsi przysięgali w strugach deszczu Na boisku przy miechowskim Liceum Ogólnokształcącym złożyli przysięgę żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5 Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Ponad 160 żołnierzy wypowiedziało słowa roty w strugach deszczu, który towarzyszył uroczystości. Po jej zakończeniu był czas na piknik i spotkanie z licznie przybyłymi do Miechowa rodzinami żołnierzy.

📢 Pola Chwały w Niepołomicach. Niezwykła historia na placach, dziedzińcach, na zamku i w parku. Zbacz nowe zdjęcia Żołnierze, gladiatorzy, konfederaci, powstańcy, niewolnicy, damy w strojnych sukniach, mieszczanki, wieśniaczki i mniszki, śpiewacy i tancerze - rekonstruktorzy i pasjonaci historii zjechali na cztery dni (od 21 do 24 września) do Niepołomic. Tu odbywały się XVII Pola Chwały. Całe centrum miasta, parki oraz zamek i inne obiekty kultury wypełnili ludzie w strojach z rożnych epok. Powstały obozowiska średniowieczne, warsztaty rzemieślnicze, miejsca tworzenia broni. W tym roku tematem przewodnim było średniowiecze. 📢 Dwór w Modlnicy zachwyca o każdej porze roku. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Życzenia na Dzień Chłopaka 2022. Zabawne, rymowane, oryginalne i miłosne życzenia [SMS, MESSENGER, KARTKA] 30.09.22 Życzenia z okazji Dnia Chłopaka z pewnością ucieszą zarówno małego chłopca, jak i nastolatka oraz dorosłego mężczyznę. Pokażą, że o nich pamiętamy i doceniamy to, co dla nas robią. Wierszyki mogą być zabawne, oryginalne, krótkie, nieco bardziej poważne lub miłosne. Nadadzą się do napisania na kartce, wysłania SMS-em lub Messengerem. Poniżej przedstawiamy najlepsze życzenia na Dzień Chłopaka 2022, który będziemy obchodzić już 30 września.

📢 Joanna Jędrzejczyk prywatnie. Gwiazda MMA pozuje w skąpym bikini i wieczorowych kreacjach ZDJĘCIA Joanna Jędrzejczyk to gwiazda MMA nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Chętnie dzieli się na Instagramie obrazkami ze swojego prywatnego życia, m.in. paraduje w bikini, prezentując swoje wysportowane, niemal nagie ciało. Zobacz w galerii, co na co dzień robi JJ, jak spędza czas wolny i wakacje. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę albo przycisk NASTĘPNE. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Zobacz kibiców na meczu Wisła Kraków - Lechia Gdańsk [ZDJĘCIA] Na mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk nie przyszło aż tylu kibiców, co na niedawne spotkanie z Legią Warszawa, ale i tak ponad 15 tysięcy widzów to jak na polskie warunki bardzo dobry wynik.

