Przegląd prasy 31.03.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [31.03.23]”?

Prasówka 31.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [31.03.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Zakopane w latach 90. Aż trudno uwierzyć, jak wyglądało 30 lat temu! Niezwykłe archiwalne zdjęcia [30.03] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 31.03.2023 r.] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

Prasówka 31.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Terminarz Pucharu Świata i relacja online Planica. Kiedy konkurs? Gdzie oglądać skoki? WYNIKI 2023 Zawody w skokach narciarskich Pucharu Świata w sezonie 2022/2023 ruszyły w pierwszy weekend listopada w Wiśle, a finał całego cyklu został zaplanowany na przełom marca (Lahti) i kwietnia (loty w Planicy). Wtedy dowiemy się, kto zdobył Kryształową Kulę. Po drodze będzie kilkadziesiąt imprez na czele z Turniejem Czterech Skoczni. Wśród pretendentów do zwycięstwa są Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i pozostali polscy skoczkowie. Gdzie oglądać skoki? Kiedy skaczą Polacy? Kompletny terminarz (kalendarz) zawodów PŚ w skokach znajdziesz poniżej. Tam także relacja online na żywo. Skoki narciarskie są zaplanowane w Planicy.

📢 Rejestrował czas pracy na konto narzeczonej. Wpadł podczas standardowej kontroli 29 marca kierowca polskiej ciężarówki został zatrzymany do standardowej kontroli przez małopolską Inspekcji Transportu Drogowego. Jak się okazało podczas kontroli, kierowca wyjął swoją kartę z tachografu, ponieważ skończył mu się dzienny limit czasu pracy, a następnie zarejestrował aktywności na karcie, która należała do jego narzeczonej. 📢 Kraków. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Zmiany na Krowodrzy Górce Z uwagi na układanie ostatniej warstwy asfaltu, w sobotę 1 kwietnia dla ruchu zamknięte będzie skrzyżowanie Wybickiego – Bratysławska – doktora Twardego. Wcześniej jednak do ruchu ma zostać otwarte rondo na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa Nila – Krowoderskich Zuchów, co umożliwi na ruch dwukierunkowy na tych ulicach. 📢 Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport były świetną okazją, aby poznać kilkadziesiąt nietypowych zawodów! Opiekun psa niosącego ukojenie zestresowanym pasażerom oraz sokolnik strzegący nieba nad lotniskiem, agent handlingowy i marszałek, strażnik graniczny, strażak oraz celnik, a także meteorolog i koordynator ruchu lotniczego. Co ich łączy? Największy, najnowocześniejszy oraz najszybciej się rozwijający regionalny port lotniczy w Polsce, a także już 4. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport. Jeśli ktoś szukał nowych wyzwań, to 30 marca był idealnym dniem, aby je odnaleźć!

📢 W czwartkowe popołudnie tramwaje nie mają lekko. Jedno auto wjechało prosto na szyny, a drugie zaklinowało się między tramwajem a busem W czwartkowe popołudnie doszło do dwóch kolizji z udziałem samochodów i tramwajów. Pierwsza miała miejsce na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej i Zbrojarzy. Auto osobowe wjechało tam pod tramwaj. Z kolei na ul. Limanowskiego osobówka i bus zaklinowały się jadąc jednym pasem ruchu. Dodatkowo jedno z aut otarło się o bok tramwaju.

📢 7 najpiękniejszych szlaków w Tatrach słowackich – tam widoki są nieziemskie. Propozycje dla początkujących i doświadczonych turystów Jedno z najładniejszych pasm górskich w kraju dzielimy z naszymi sąsiadami – Słowakami. Warto je zwiedzić, szczególnie jeśli cenicie sobie spokojny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Oto 7 najpiękniejszych szlaków w Tatrach słowackich – tam widoki są naprawdę nieziemskie. Zobaczcie nasze propozycje na wyprawy dla początkujących i bardziej doświadczonych turystów.

📢 600 niezwykłych eksponatów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. "Miasto. Technoczułość" to wystawa, jakiej w Polsce jeszcze nie było Ostatniego dnia marca Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie otwiera pierwszą w Polsce, tak dużą wystawę o rozwoju myśli inżynieryjnej, jej wpływie na przemiany miasta i życie jego mieszkańców. Ta niezwykła podróż w czasie, która rozpoczyna się niemal 3500 lat temu i nazywa się "Miasto. Technoczułość" to również 600 niezwykłych zabytków. Całkowity budżet, który został przeznaczony na zorganizowanie tej wystawy, a także rozbudowanie siedziby muzeum i konserwację zabytków to 46,5 mln zł netto. Wśród eksponatów znalazły się pochodzące z Krakowa i Gdańska drewniane rury wodociągowe z XVI w. maszyna do pisania dla niewidzących Picht, czy też pierwsze polskie telefony. 📢 Nowy park handlowy otwarty na północy Krakowa w rejonie Prądnika Białego To pierwszy Vendo Park w stolicy Małopolski. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy dwoma popularnymi dyskontami spożywczymi i tworzy kompleks ze swoim asortymentem drogeryjnym, odzieżowym czy wyposażenia domu. Mieszkańcy północnej części miasta mogą już korzystać z obiektu przy ul. Glogera 24. Na działce o powierzchni ponad 9 200 mkw. powstał Vendo Park, w którym na 3 tys. mkw. mieszą się sklepy: TEDi, KiK, Kakadu, Dealz oraz DM Drogerie. Do dyspozycji klientów przygotowano 70 bezpłatnych miejsc parkingowych.

📢 Nowy cennik na autostradzie A4 Katowice-Kraków niekoniecznie dla wszystkich – jest sposób, żeby płacić na bramkach tyle co dotychczas 3 kwietnia br. zmienią się stawki opłat za przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków. W przypadku kierowców samochodów osobowych płacących na bramkach gotówką bądź kartą decyzja o tym, czy zostaną objęci podwyżką, należy do… nich samych. Przechodząc na płatności automatyczne, zagwarantują sobie przejazdy w dotychczasowej cenie. 📢 Którą szkołę wybrać? Targi Edukacyjne mają dać podpowiedź Już niedługo ósmoklasiści staną przed wyborem szkoły w której będą kontynuować naukę. Powiat myślenicki po raz dziewiętnasty zorganizował Targi Edukacyjne, żeby mogli w jednym miejscu zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, które sam prowadzi. Są to licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia. Tradycyjnie już odbyły się one w hali sportowej jednej z tych szkół - Zespołu Szkół im. Średniawskiego w Myślenicach. Odwiedzili je uczniowie z 58 szkół podstawowych.

📢 Kraków. Protest pielęgniarek ze Szpitala Uniwersyteckiego. Domagają się podwyżek i uznania kwalifikacji Kilkadziesiąt pielęgniarek pikietowało w czwartek 30 marca przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Protestujące przedstawicielki białego personelu nie zgadzają się na brak uznania kwalifikacji zawodowych przy ustalaniu wynagrodzeń przez władze placówki. 📢 Przepisy drogowe najczęściej ignorowane przez kierowców. To może trochę kosztować... Od 1 stycznia 2022 r. radykalnie wzrosły kary dla kierowców. Maksymalna wysokość mandatu została podniesiona z 500 zł do 5 tys. zł. Od 17 września zeszłego roku wzrosła również maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie, które może otrzymać kierowca - obecnie wynosi 15 punktów. Wielu kierujących zdążyło już na własnej skórze dotkliwie odczuć te zmiany, które uszczupliły wyraźnie ich portfele. Czy poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach od tego czasu?

📢 TOP 10. Te miasta w Małopolsce najszybciej się starzeją! Żyją w nich najstarsi mieszkańcy. Zobacz RANKING Małopolska się starzeje? Tak wskazują dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego. Wynika z nich, że w ciągu ostatniej dekady liczba małopolskich gmin z udziałem osób w wieku 65 lat i więcej przekraczającym 15 proc. wzrosła blisko czterokrotnie. Średni wiek mieszkańca w wielu małopolskich gminach wynosi więcej niż 45 lat. W Krakowie średni wiek mieszkańca wynosi 42,8 lata, a jak jest w innych małopolskich miastach? Zobaczcie ranking. 📢 Skoki narciarskie. Wyniki kwalifikacji PŚ w lotach w Planicy dzisiaj dobre dla Polaków. Kamil Stoch w czołowej "10" Skoki narciarskie dzisiaj w PŚ w Planicy stały pod znakiem kwalifikacji. Wyniki pierwszego dnia lotów w finale Pucharu Świata sezonu 2022-23 były dobre dla Polaków, w czołowej "10" znalazł się Kamil Stoch, a tuż z nią Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Wygrał Anze Lanisek. W piątek pierwszy konkurs indywidualny, przedostatni tej zimy.

📢 Jarmark wielkanocny 2023 w Krakowie już się rozpoczął. Na Rynku Głównym stanęły aż 82 kioski Na Rynku Głównym od strony wieży ratuszowej zakończyły się przygotowania do jarmarku wielkanocnego, jednego z największych wiosennych jarmarków odbywających się w Krakowie. Wydarzenie odbywa się od 30 marca do 10 kwietnia. Organizatorem jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. Jarmark jest już czynny, ale uroczyste otwarcie zaplanowano na sobotę 1 kwietnia. 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Sprawdzone sałatki na Wielkanoc. Te dania zrobią furorę na święta. Oto 11 przepisów na wyśmienite sałatki wielkanocne Święta wielkanocne nadchodzą wielkimi krokami. W trakcie śniadania na stołach królują sałatki wielkanocne. Zgodnie z tradycją nie może zabraknąć sałatki jarzynowej. Zebraliśmy dla was przepisy na 11 sałatek, które urozmaicą świąteczny stół. Wypróbuj i wybierz swoje ulubione sałatki na Wielkanoc. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 30.03.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda. 📢 ŻYCZENIA wielkanocne 2023. Krótkie, śmieszne, ale też oficjalne i biznesowe życzenia na Wielkanoc [30.03.23] Wielkanoc w 2023 roku wypada w niedzielę 9 kwietnia. Nie masz pomysłu na życzenia? Poniżej publikujemy najpiękniejsze życzenia wielkanocne do wysłania najbliższym. Na naszej liście znajdziecie krótkie i zabawne wierszyki, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy odbiorcy, jak również poważne, oficjalne i religijne życzenia, które w pełni oddadzą atmosferę świąt. Sprawdźcie!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Skoki narciarskie na żywo: wyniki Pucharu Świata w lotach w Planicy. Finał sezonu 2022-2023 Skoki w Planicy - wyniki na żywo z konkursów Pucharu Świata. Ostatnie zawody w sezonie odbędą się na Letalnicy, w planach są konkursy indywidualne i drużynowy w lotach narciarskich. W imprezie udział wezmą reprezentanci Polski, którzy powinni się włączyć się do walki o podium. Sprawdź wyniki live z PŚ Planica 2023.

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 30.03.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Kraków. Nowy most w pełnej krasie. Znikają filary starej przeprawy na Wiśle Pod nowym mostem kolejowym powstającym na Wiśle ciężki sprzęt usuwa pozostałości po poprzedniej przeprawie. W sytuacjach podwyższonego stanu rzeki nie będą już przeszkodami zwiększającymi zagrożenie powodziowe. Pamiętamy, jak kilka lat temu zerwane bark uderzyły w stopień wodny Dąbie.

📢 Horoskop dzienny na 31 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 31 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 30 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 30 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 64. Ucieczka z miasta. Streszczenie odcinka [06.04.2023] Leonor i Pablo postanawiają wyjechać z miasta. Nie jest to takie proste, ponieważ na drodze dziewczyny stanie Claudio. Co zauważy? Już teraz przeczytaj streszczenie 64. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 66. German odchodzi od żony. Streszczenie odcinka [11.04.2023] Rozpoczyna się przyjęcie na cześć młodej pary. German jednak nie jest w nastroju do świętowania. Ma dla żony złe informacje. Przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 61. Maximiliano przegrywa dom. Streszczenie odcinka [03.04.2023] Maximiliano nie jest w stanie powstrzymać swojego nałogu związanego z hazardem. Tym razem mężczyzna przegrywa dużo więcej niż zazwyczaj. A co zrobi Celia? Już teraz przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 62. Rita chce zabić Manuelę. Streszczenie odcinka [04.04.2023] Rita postanawia szpiegować Manuelę. Po usłyszeniu pewnych informacji postanawia się jej pozbyć. Z kolei Pablo nie może żyć bez Leonor. Co zrobią? Koniecznie przeczytaj streszczenie 62. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 63. Manuela zostaje napadnięta. Streszczenie odcinka [05.04.2023] Rita nie zmieniła planów. Nadal chce pozbyć się Manueli i wprowadza swój plan w życie. Czy Manuela jest w niebezpieczeństwie? Przeczytaj poniższe streszczenie 63. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wypadek na drodze krajowej 79. Zderzyły się cztery auta W czwartek (30 marca) w Igołomi (pow. krakowski) na drodze krajowej nr 79 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i ciężarówki. W efekcie zderzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na drodze wprowadzono ruch wahadłowy.

📢 Zakazany owoc odc. 190. Pomoc w zemście. Streszczenie odcinka [03.04.23] Halit wpada we wściekłość po tym, kogo spotkał w domu. Mężczyzna nie może opanować nerwów i zaczyna krzyczeć. Tymczasem Leyla zaczyna poznawać prawdę. Już teraz przeczytaj streszczenie 190. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 191. Czy Leyla straci pracę? Streszczenie odcinka [04.04.23] Do Halita dotarły wiadomości na temat Leyli. Czy mężczyzna w nie uwierzy? Z kolei Sahika rozmawia z Karą. Do czego będzie chciała ją namówić? Już teraz przeczytaj streszczenie 191. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Odczaruj kanapki! Pomysły na drugie śniadanie do szkoły 30.03.2023 Drugie śniadanie nie musi być nudą. Nie poddajemy się. Przekąski na drugie śniadanie dodadzą dzieciom energii i urozmaicą szkolne życie. Zobaczcie nasze podpowiedzi na proste i zdrowe przekąski dla dzieci (i dla nas). Drugie śniadanie nie musi być nudne.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 30.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Archiwalne zdjęcia 30.03.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę półfinał. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Zakazany owoc odc. 192. Nowa żona Halita. Streszczenie odcinka [05.04.23] Yildiz pragnie pozbyć się Leyli, jednak ta ma już ułożony plan. Kobiety zaczynają ze sobą konkurować. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 192. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 195. Romans i brak akceptacji. Streszczenie odcinka [11.04.23] Yigit mówi Halitowi o swoim związku. Jak mężczyzna zareaguje na te wiadomości? Tymczasem Zehra rozmawia z Leylą. O co będzie ją wypytywać? Koniecznie przeczytaj streszczenie 195. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 196. Potajemne spotkanie. Streszczenie odcinka [12.04.23] Halit okłamuje rodzinę, aby się z kimś spotkać. Nie chce wyjawić tożsamości tej osoby. Tymczasem Yildiz ma powody do smutku. Dlaczego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 196. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 197. Schadzki w tajemnicy. Streszczenie odcinka [13.04.23] Okazuje się, że Halit nadal okłamuje wszystkich dookoła. Zaś Yildiz natrafia na Arkana. Do czego spróbuje go namówić? Już teraz przeczytaj streszczenie 197. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 30.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 To Kraków, a można się tam poczuć jak na wsi. Po posesjach chodzą kury, ludzie uprawiają rolę. Inny świat! Zdjęcia Rybitwy to osiedle we wschodniej części Krakowa. Choć to miasto, to można poczuć się tam jak na wsi. Ludzie mieszkają sobie spokojnie w domach jednorodzinnych, niektórzy hodują kury, a nawet mają pola uprawne, blisko nad Wisłę, gdzie można się opalać i popływać kajakiem. W sąsiedztwie widać ekspansję wielkiego miasta, szerokie drogi, wzrastające bloki mieszkalne. Po drugiej stronie dwupasmowej ulicy władze Krakowa zaplanowały Nowe Miasto, czyli dzielnicę wieżowców, na którą ostatnio nie zgodzili się radni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda ten teren.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 30.03.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Kraków. Niewyjaśniona sprawa zapadliska, brak dostępu do parkingu i przepełnione śmietnik. Mieszkańcy Łagiewnik oburzeni [AKTUALIZACJA] Sprawa dużego zapadliska na ulicy Generała Roi 6A, które pojawiło się w nocy z 19 na 20 września 2022 roku nadal pozostaje niewyjaśniona. Chociaż od zdarzenia minęło już pół roku, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego wydał decyzję o jego zasypaniu, sprawa nadal się nie zakończyła, a dziura jak była, tak jest. Mieszkańcy tracą już cierpliwość, ponieważ na części ulicy obowiązuje zakaz przejazdu i parkowania samochodów. Ponadto przez zapadlisko została także zmieniona lokalizacja koszy na śmieci, które teraz są tuż obok ich okien. Zarządca budynku odwołał się od decyzji PINB do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 📢 Więcej szkła, więcej blasku. Stadion Wisły Kraków zmienia nawet kolor przed igrzyskami europejskimi Trwają prace związane z upiększaniem fasad trybun Stadionu Miejskiego im. H. Reymana (stadion Wisły) w związku z przygotowaniami do III Igrzysk Europejskich. Widać już, że szare, betonowe elewacje zmieniają kolory, pojawiają się też na nich przeszklenia. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

📢 Kraków. Nie mogą budować tramwaju do Mistrzejowic, bo brakuje najważniejszego zezwolenia Zapowiadano, że budowa linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic powinna ruszyć na przełomie I i II kwartału tego roku. Mamy koniec marca, ale wciąż nie rozpoczęto prac, bowiem wykonawca nie ma najważniejszego dokumentu, jakim jest tzw. ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Plany są takie, że nowa trasa ma powstać przed końcem 2025 roku. Szacowany koszt zadania to ok. 2 mld zł. 📢 Pogrzeb prof. Andrzeja Białkiewicza. Tłumy żegnały rektora Politechniki Krakowskiej W samo południe, w Bazylice Mariackiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej. W mszy żałobnej, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, uczestniczyły setki osób, w tym rodzina zmarłego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczne delegacje uczelni z całej Polski ze społecznością Politechniki Krakowskiej na czele.

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Potężne konstrukcje na nowej zakopiance rosną w oczach. Budowa na odcinku DK47 Rdzawka - Nowy Targ trwa. Nowe zdjęcia [30.03] Prace przy budowie nowego zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ idą pełna parą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała najnowsze zdjęcia z lotu ptaka. Zobaczcie jak pną się w góry wiadukty i węzły drogowe. Nowa trasa coraz bliżej.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [30.03.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Nielegalne rury ściekowe w Prądniku w Ojcowskim Parku Narodowym. Społecznicy sprzątają rzekę i jej otoczenie Sprzątanie Ojcowskiego Parku Narodowego z akcją inwentaryzacji rur odprowadzających nielegalnie ścieki do rzeki Prądnik odbyło się w Ojcowie. Zlokalizowano ponad 40 rur, część w Ojcowie, ale znacznie więcej w Sułoszowej w brzegach rzeki powyżej parku.

📢 Narkotyki w krakowskich ściekach. Eksperci przebadali ścieki w największych europejskich miastach. Kraków na 10 miejscu Na blisko 104 europejskie miasta, Kraków zajął 10 miejsce. Niestety to niechlubny ranking, ponieważ dotyczy zawartości narkotyków w miejskich ściekach komunalnych. Badanie jak co roku przeprowadziło Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Eksperci sprawdzają ścieki pod kątem śladów kokainy, amfetaminy, metamfetaminy, marihuany, ketaminy a także MDMA. Należy podkreślić, że stolica Małopolski, jest jedynym miastem w Polsce, które bierze udział w tym badaniu. W krakowskich ściekach stwierdzono jedną z największych zawartości ketaminy w Europie. Nie brakuje tu również amfetaminy, czy też kokainy.

📢 Kultowe kosmetyki z PRL-u. Tak dbały o urodę nasze mamy i babcie. Zobacz najbardziej znane kosmetyki z tamtych czasów Te kosmetyki z czasów PRL-u były dobrem luksusowym. Najczęściej produkowane przez państwowe spółki, takie jak Pollena-Uroda, Fabryka Kosmetyków Miraculum czy Pollena-Ewa. Wybór dostępnych na rynku produktów był ograniczony, zwłaszcza w porównaniu z ofertą współczesnych producentów. Przypominamy kultowe w PRL-u artykuły pielęgnacyjne. 📢 Horoskop finansowy na KWIECIEŃ 2023. Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku! Kto ma szansę na duże pieniądze? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie!

📢 Nowe wieści w sprawie zdrowia żony Dawida Kubackiego. Rafał Kot: Parametry diametralnie się zmieniają Na szczęście ze zdrowiem Marty Kubackiej jest już lepiej. Parametry diametralnie się poprawiają, patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem. Wszyscy trzymamy kciuki, wspieramy Martę i Dawida, jesteśmy z nimi razem. Oby odnieśli swój prywatny sukces i wszystko dobrze się skończyło - mówi w rozmowie z nami Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, były fizjoterapeuta polskich skoczków.

📢 Na Grzegórzkach powstanie nowe krakowskie liceum. Pierwsze klasy z obleganymi profilami Mają wystarczająco miejsca, dwa skrzydła budynku, dwa odrębne wejścia - od czasu, gdy wspólnie funkcjonowały tutaj podstawówka i gimnazjum. Do tego dwie sale gimnastyczne, boiska szkolne... Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. ks. Blachnickiego 1 przyjmie w swoich murach nowo tworzone liceum. Od września uruchomione zostaną trzy klasy pierwsze. Dyrektorka szkoły już zrobiła rozeznanie i dla przyszłych uczniów wybrała te profile, które ostatnio należały do najbardziej obleganych przez kandydatów do liceów.

📢 To dzieli Polaków bardziej niż polityka. Sprawdź, co powoduje zażarte kłótnie w niejednym polskim domu LISTA Polityka, religijne, pieniądze - to sprawy, które wzbudzają w nas wiele emocji i często są pretekstem kłótni. Okazuje się jednak, że największe awantury wśród Polaków toczą się wokół innych tematów. Zażarte spory najczęściej dotyczą kulinariów lub przyzwyczajeń językowych. Chyba każdy z nas słyszał o tym, dlaczego jeden majonez jest lepszy od drugiego. Sprawdźcie, czy kłóciście się o rzeczy z naszej listy. 📢 Życzenia na Wielkanoc 2023: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego!

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 29 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zakazany owoc odc. 187, 188, 189. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu". Przeczytaj streszczenie 29.03.23 Ender wymyśla plan pozbycia się Leyli. Nadir kokietuje Zehrę, z pozytywnym skutkiem. Leyla mówi Halitowi, jak została potraktowana przez Ender. Zehra i Akin kręcą materiał z udziałem Aysel. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu".

📢 Stadion bez dna. Na remont obiektu Wisły Kraków wydadzą prawie 9 mln zł więcej. Dzięki temu naprawią zadaszenie Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk pozytywnie rozpatrzył prośbę prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o zwiększenie dofinansowania modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (stadion Wisły) na potrzeby III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Kraków zyska dodatkowe 8,9 mln zł, dzięki którym na obiekcie wykonany zostanie kompleksowy remont zadaszenia. Poszerzony będzie też zakres unowocześnienia systemów bezpieczeństwa.

📢 Lwowskie dzieła znalazły schronienie na Wawelu. Niezwykła wystawa arcydzieł rzeźby rokokowej Niezwykłe rzeźbiarskie arcydzieła dłuta Johanna Georga Pinsla pochodzące z kościoła w Hodowicy pod Lwowem do 22 października gościć będą na Wawelu. - To dzieła, które oszałamiają – mówi o wystawie „Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa” Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 28.03.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, pijani kierowcy... 📢 10 rzeczy po których poznasz, że już długo mieszkasz w Krakowie! Nie każdy ma zaszczyt być krakusem z dziada pradziada. Są wśród nas tacy, którzy przyjechali do stolicy Małopolski kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Po czym poznać upływ czasu? Najlepiej go widać po zmianach, jakie zaszły w mieście i jego infrastrukturze. Zobaczcie, jak rozpoznać, że już długo mieszkacie w Krakowie! 📢 Przebudują drogi pod Krakowem. Duże dotacje dla sześciu gmin i powiatu krakowskiego Prawie 16 mln zł otrzymały samorządy w powiecie krakowskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. To pieniądze przyznane dla sześciu gmin i powiatu. We wtorek, 28 marca umowy potwierdzające to dofinansowanie podpisali Łukasz Kmita, wojewoda małopolski z władzami samorządów.

📢 Bubble bob to idealna krótka fryzura dla kobiet w każdym wieku. To cięcie sprawi, że twoje włosy zyskają na objętości Krótkie fryzury damskie są modne i wygodne. Zobacz, jak wygląda bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować.

📢 Kalwaria Tokarska. Nie tak popularna jak Zebrzydowska, a też warta odwiedzenia Nieco ponad 20 km od Myślenic znajduje się Urbania Góra (671 m n.p.m.), a na niej Kalwaria Tokarska, jedna z największych galerii plenerowych w regionie i dzieło życia Józefa Wrony, artysty ludowego i autora m.in. rzeźby Chrystusa na osiołku, która jest ściśle związana z obchodami Niedzieli Palmowej w Tokarni. Warto się tam wybrać o każdej porze roku, ale właśnie Niedziela Palmowa i nadchodzący Wielki Tydzień mogą być ku temu okazją.

📢 Ważne zmiany w ruchu pod Krakowem. Uruchomią wiadukt przy budowie północnej obwodnicy Krakowa Dwie ważne zmiany w ruchu na drogach powiatu krakowskiego wprowadzone od poniedziałku, 27 marca 2023 r. Jedna dotyczy Węgrzc w gminie Zielonki, gdzie trwają prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa. Tam zostanie uruchomiony nowy wiadukt. 📢 Tak powstaje kolejna imponująca ścieżka w koronach drzew w Małopolsce! Ciężkowice stają się turystycznym centrum Każda wizyta w Ciężkowicach udowadnia, że władze tej gminy mają wizje i ją realizują. W lesie przy ulicy Partyzantów na wielkich betonowych stopach, z których wyrastają betonowe słupy, powstaje ścieżka w koronach drzew. Prace są już bardzo zaawansowane i na wielu fragmentach położono już deskowaną nawierzchnię. 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 27.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 65. Wrobienie w zabójstwo. Streszczenie odcinka [07.04.2023] Cayetana może mieć poważne kłopoty. Okazuje się, że Sauro postanowił donieść na nią policji. Co zezna? Czy Maximiliano zgodzi się na ślub córki? Przeczytaj streszczenie 65. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę. 📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 26.03.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023 Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowani rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia.

📢 Dziewięciu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie [14.03.2023] Dziewięciu lekarzy z Krakowa znalazło się w pierwszej setce prestiżowego rankingu. Chodzi o Listę Stu 2022 - najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

