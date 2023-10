Przegląd prasy (31.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [31.10.2023]”?

Prasówka 31.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [31.10.2023] Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego [31.10.2023] Jak rozróżnić czosnek polski i czosnek chiński? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast polskiego czosnku wybrać czosnek z Chin. Warto wiedzieć, jak wygląda polski czosnek, gdyż jest bardziej ekologiczny i ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż czosnek importowany. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić czosnek polski od chińskiego. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [31.10.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

Prasówka 31.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak jest w ogrodzie u Kamila Stocha. Skoczek uwielbia pielęgnować ogród i spędzać tam wolny czas! [31.10.2023] Kamil Stoch ceni sobie spokój, ciszę i piękne krajobrazy. Skoczek kilka lat temu zdecydował osiedlić się wraz z żoną Ewą w miejscowości Ząb, w której dorastał. Wieś ta jest jedną z najwyżej położonych w Polsce. Piękne krajobrazy zachęcają do wypoczynku i aktywności na zewnątrz. To właśnie ogród przy posesji jest azylem i oczkiem w głowie skoczka. Stoch chętnie zajmuje się jego pielęgnacją. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wygrane w grach Lotto, które nie zostały odebrane. Po te pieniądze nikt się nie zgłosił [31.10.2023] Wygrana w grach Lotto to marzenie wszystkich graczy. Wygrywając w grach Totalizatora Sportowego można zostać Lottomilionerem i całkowicie odmienić swoje życie. W Eurojackpot do wygrania bywa nawet 500 mln złotych! Jak się okazuje nie każdy zwycięzca odebrał wygraną. Zobaczcie, jakie wygrane nie trafiły do posiadacza kuponu? Sprawdzamy. 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [31.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Zakazany owoc odc. 342. Cagatay próbuje przeprosić Yildiz. Streszczenie odcinka [13.11.23] Cagatay ma wyrzuty sumienia. Postanawia przeprosić zranioną Yildiz. Czy mu się to uda? Czy Dogan wesprze córkę? Przeczytaj streszczenie 342. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Odkrycie w kościele Bożego Ciała w Krakowie: epitafia odnalezione po 250 latach Trwa kolejny etap renowacji wnętrza Bazyliki Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu - i przynosi rewelacyjne odkrycia. Podczas demontowania do konserwacji ołtarza Trójcy Przenajświętszej znaleziono na filarze za nim dwa renesansowe epitafia. "Uznano je za bezpowrotnie stracone, a okazało się, że przez 250 lat pozostawały ukryte" - komentuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [31.10.2023 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Tak mieszkają Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina. Piękny apartament, duży taras, stylowe dodatki [31.10.2023] Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina czekają na pierwsze wspólne dziecko. Zobaczcie, jak para mieszka i żyje na co dzień >>> 📢 Nie żyje Jerzy Mruk, legendarny hokejowy trener W wieku 85 lat zmarł Jerzy Mruk, wybitny polski trener hokejowy, były zawodnik m.in. Cracovii i KTH Krynica. Był m.in. inicjatorem wprowadzenia systemu play-offów w polskich rozgrywkach ligowych. Jako drugi trener i asystent reprezentacji Polski jest rekordzistą pod względem prowadzonych spotkań drużyny narodowej – 161.

📢 Potrąceni matka i dwuletnie dziecko. Film mrożący krew opublikowali policjanci z Wieliczki, wózek z dzieckiem obrócił się nad przejściem Przerażające zdarzenie miało miejsce w centrum Wieliczki na ul. Mickiewicza. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potracona została matka i jej malutkie dziecko w wózku. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 30 października, około godz. 13. Potrącona została 40- letnia kobieta i jej dwuletnie dziecko. Cudem dziecko i matka nie doznali poważnych obrażeń.

📢 Pij to wieczorem, żeby dobrze spać. Oto najlepsze herbatki i zioła na sen. Ich skuteczność potwierdziły badania naukowe Co pić na noc? Jeżeli chcesz wspomóc swój sen, sięgnij wieczorem po herbatki i zioła. Jest takich kilka, których szczególnie pomocne działanie potwierdzono w naukowy sposób. Poznaj najlepsze napoje, które ułatwiające relaks, wyciszenie i zaśnięcie. Nie jest to herbata chińska, ale oprócz ziółek mamy kilka niespodzianek. Zobacz, czego nie pić na sen, a co wybierać najlepiej każdego dnia. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 52. Kłótnia o pracę Seyran. Streszczenie odcinka [08.11.23] Seyran otrzymuje propozycję pracy. Jak na te wieści zareagują jej bliscy? Kto się sprzeciwi, a kto będzie ją wspierał? Przeczytaj streszczenie 52. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 51. Ojciec Ferita ma romans. Streszczenie odcinka [07.11.23] Ferit jest wściekły na Seyran, gdy dowiaduje się, że ta już wcześniej wiedziała o romansie jego ojca. Kłótnia nie trwa jednak długo. Już teraz przeczytaj streszczenie 51. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby poznać szczegóły.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 50. Odważna sesja zdjęciowa Seyran. Streszczenie odcinka [06.11.23] Seyran bierze udział w sesji zdjęciowej. Okazuje się, że jest niezwykle fotogeniczna. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 50. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 148. Czarna zgadza się na ślub. Streszczenie odcinka [08.11.23] Czarna ma już dość całego przedstawienia i chce się wycofać. Kto przekona ją do udawania ukochanej Ibrahima? Czego obawia się Seher w związku ze ślubem? Przeczytaj streszczenie 148. odcinka 'Dziedzictwa". 📢 Pamiątki po gen. Fieldorfie „Nilu" przyleciały do Krakowa z Kanady. Przekazał je prawnuk generała Listy, fotografie, książka do nabożeństwa, młynek do kawy - m.in. takie pamiątki zostały przekazane do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przez wnuczkę generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. W imieniu Zofii Zarkadas kilkadziesiąt przedmiotów osobiście przekazał jej syn, a prawnuk generała Dimos Zarkadas z kilkunastoletnim synem Silvanem. - Jestem bardzo wzruszony tym, że mogę przekazać pamiątki - mówił podczas spotkania Dimos Zarkadas.

📢 Takie emerytury będą w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [zdjęcia] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa. 📢 WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku? Czas na WTA Finals 2023, sprawdź wyniki i terminarz turnieju w Cancun. Kiedy i z kim gra mecz Iga Świątek? Polka walczy o zwycięstwo w turnieju kończącym tenisowy sezon kobiet. Na kogo trafiła w fazie grupowej?

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Od 1 listopada Tatry Słowackie zostaną zamknięte na okres zimy Od środy 1 listopada Słowacy zamkną turystyczne szlaki wysokogórskie w Tatrach. Wędrowcy nie będą mogli tam chodzić do 15 czerwca 2024 roku. Zamknięcie część Tatr podyktowane jest względami ochrony przyrody.

📢 Czy nowa, ekologiczna forma pochówków, przyjmie się w Krakowie? Las Pamięci funkcjonuje już chociażby w Poznaniu Radny miejski Łukasz Sęk wychodzi z innowacyjną propozycją i zwraca się do prezydenta Krakowa o wprowadzenie nowego modelu pochówków na cmentarzach komunalnych w Krakowie. Chociaż pochówki ekologiczne nie są jeszcze powszechnie praktykowane w naszym kraju, to zdecydował się na nie już chociażby Poznań. W Lasach Pamięci, czyli w wydzielonych przestrzeniach cmentarnych, nie ma płyt nagrobnych, a urny, które są umieszczane bezpośrednio w ziemi - stworzone są z materiałów biodegradowalnych. - Moją intencją nie jest wypieranie tradycyjnych modeli pochówków, a jedynie uzupełnienie oferty świadczonych usług przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych - podkreśla radny Sęk.

📢 Ozdobne gorsety, pióra, brokat. W Krakowie odbędzie się jedyne w swoim rodzaju show Najsłynniejszy w Europie teatr burleski i wydarzenie, które w Krakowie odbędzie się tylko jeden raz: Prague Burlesque Grand Gala 12 listopada w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. 📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Iga Świątek i inne gwiazdy tenisa w pięknych kreacjach przed WTA Finals ZDJĘCIA Na ceremonii losowania, która odbyła się w Teksasie przed rozpoczęciem WTA Finals 2022, najlepsze tenisistki świata pojawiły się w niezwykłych kreacjach. Tym razem kibice mieli okazję zobaczyć swoje faworytki nie w strojach sportowych, lecz wieczorowych. W trakcie i po uroczystości cała ósemka zawodniczek pozowała do zdjęć, a efekt pracy fotoreporterów możecie obejrzeć w naszej galerii. Tam także znajdziecie zdjęcie Igi Świątek wraz z całym jej teamem. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk).

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun. 📢 Horoskop dzienny na 1 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 1 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Proszowice. Kwestowali na cmentarzu, aby ratować zabytkowe groby. W środę ciąg dalszy W niedzielę odbywała się pierwsza część tegorocznej kwesty na ratowanie zabytków proszowickiego cmentarza. Do puszek wolontariuszy trafiło ponad cztery tysiące złotych. Organizatorzy kwesty liczą jednak, że to tylko dobry początek. Zasadniczą część zbiórki zaplanowano na środę, 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Wykopki! Tak kiedyś zbierano ziemniaki. Zobacz, czy chce się wracać do tamtych czasów 21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 30.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 30.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Zaczął się tydzień armagedonu w Krakowie. Zatory na północy, remonty, korki, zmiany w ruchu, utrudnienia na Wszystkich Świętych Północ Krakowa nadal rozkopana, ale kierowcy uczą się szybko i część wybrała objazdy - ma jednak dojść do korekt wprowadzonych zmian, ale mleko się już rozlało, a Kraków korkuje się na potęgę. Szczególnie jak popada, choć na razie pogoda sprzyja. Rozkopane okolice ronda Polsadu, ciągle nieskończona 29 Listopada (a już rozpoczął się remont jej skrzyżowania ze Żmujdzką). Ogromne opóźnienia autobusów przypominające te na kolei, wielkie korki. Do tego w innym rejonie Krakowa remont Kościuszki, mostu Dębnickiego i Zwierzynieckiej. Kraków stanął w tamtym tygodniu, a teraz szykuje się powtórka związana z wyjazdami i dojazdami na Wszystkich Świętych.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 30.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 30.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Kraków. Wypadek na A4. Zderzyły się dwa samochody Autostrada A4, kierunek Rzeszów - kolizja dwóch samochodów osobowych. Na miejsce docierają służby. Mogą występować utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 30.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Najlepsza gęsina na świętego Marcina. Przepisy na dania z gęsi Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki [PRZEPISY] Gęś - przepisy. Stare przysłowie mówi: Najlepsza gęsina na świętego Marcina. Dlaczego? Bo właśnie 11 listopada, w imieniny Marcina, gęś jest najsmaczniejsza! Warto po nią sięgnąć właśnie teraz. Mamy dla Was przepisy Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki (gmina Książ Wielki) na przysmaki z gęsi: gęś z warzywami, kiełbaski z gęsi, a nawet…. gulasz z podrobów gęsich. Smalec z gęsi też jest smaczny! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nie wiedzieć. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto poprawić sobie samopoczucie i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca bez tłumów, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – zobaczcie 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Pomysły na modny przedpokój - listopad 2023. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Krakowie – informator: komunikacja, ograniczenia w ruchu, kwesty, pomoc Zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu drogowego w obrębie krakowskich cmentarzy, informacje praktyczne dotyczące infrastruktury cmentarnej, pomocy dla osób niepełnosprawnych, a także orientacyjne plany nekropolii. Zachęcamy do zapoznania się z miejskim świątecznym informatorem. Zmiany dotyczące poszczególnych cmentarzy opisane na kolejnych slajdach z mapami nekropolii. 📢 Kraków. W Bazylice Bożego Ciała będą przepraszać za... Halloween „Przebłagalna eucharystia za Halloween” odbędzie się tuż przed świętem Wszystkich Świętych, 31 października o godz. 21 w Bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie. Mszę i modlitwę organizują Wojownicy Maryi (katolicka wspólnota męska) i sami księża. Od lat trwa dyskusja czy Halloween odciąga ludzi od tradycyjnego obchodzenia dnia Wszystkich Świętych i staje się dla niego konkurencją.

📢 Planujesz ślub w przyszłym roku? Na Targach Ślubnych pokazali najnowsze trendy Suknie ślubne, biżuteria, dodatki ślubne, obrączki, kwiaty i dekoracje, Wedding Plannerzy i atrakcje dla gości weselnych z tym wszystkim muszą się zmierzyć osoby planujące ślub. Aby nie zgubić się w gąszczu przedślubnych przygotowań, warto przyjść na Targi Ślubne. Jedna z edycji odbyła się w Krakowie w ostatnią niedzielę października. Do Krakowa zjechali przedstawiciele branży ślubnej i przyszli państwo młodzi.

📢 Jedna z najpiękniejszych dzielnic Krakowa w jesiennej szacie Fanom tej dzielnicy nie trzeba powtarzać, że jest najładniejsza. Mieszkańcy innych dzielnic być może dawno tu nie zaglądali więc podpowiadamy - to miejsce idealne na spacer. Na dowód kilka widoków z parku Bednarskiego, z Kopca Krakusa i innych podgórskich okolic. Podgórze jest naprawdę malownicze w słoneczny jesienny dzień.

📢 Udogodnienia zadziałały. Na tegorocznych Targach Książki dało się przeżyć Blisko 500 wystawców, ponad 800 pisarek i pisarzy i przeszło 52 tys. uczestników. W Krakowie zakończyła się 26. edycja Międzynarodowych Targów Książki. - Nie chodzi o liczby. Nieważne, czy było 50 czy 52 tys. ludzi, ważna jest atmosfera Targów Książki: młodzi czytelnicy przechodzący od stoiska do stoiska ulubionej pisarki z takim wyrazem szczęścia na twarzy, że serce rośnie. W sobotę kilku pisarzy zgodziło się podpisywać książki już po zamknięciu targów – mówi Grażyna Grabowska, prezeska Tragów w Krakowie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 219. Zwrot akcji w sprawie Germana. Jest szansa, że wyjdzie na wolność. Streszczenie odcinka [01.11.2023] Manuela namawia Torresa na ponowne złożenie zebrań. Dzięki temu będzie mogła pomóc Germanowi w wyjściu z więzienia. A co w międzyczasie odkryje Leonor? Koniecznie przeczytaj streszczenie 219. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 218. Manuela z premedytacją usypia Justa. Streszczenie odcinka [31.10.2023] Manuela chce zrobić coś, na co Justo z pewnością by się nie zgodził. Postanawia więc go uśpić. O co dokładnie chodzi? Kto pomaga Germanowi w wyjściu z więzienia? Przeczytaj streszczenie 218. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dziedzictwo odc. 142. Seher i Yaman wyznaczają datę ślubu! Streszczenie odcinka [30.10.23] Kiraz spiskuje z Ibrahimem i pomaga mu zrealizować jego plan. Tymczasem matka mężczyzny jest wściekła. Dlaczego? Jak dojdzie do tego, że Seher przyjmie oświadczyny Yamana? Koniecznie przeczytaj streszczenie 142. odcinka "Dziedzictwa". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 47. Abidin i Suna mają się ku sobie. Nie wszystkim się to podoba. Streszczenie odcinka [02.11.23] Ferit wdraża w życie swój plan pogodzenia rodziny. Tymczasem Suna i Abidin świetnie czują się w swoim towarzystwie. Kto zwróci na to uwagę? Już teraz przeczytaj streszczenie 47. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Utrudniony dojazd do Cmentarza Salwatorskiego. Najlepiej wsiąść w miejski autobus. Znicze od 3 zł Na krakowskich cmentarzach przed świętem Wszystkich Świętych jest coraz większy ruch. Tak też jest na Salwatorze. Do znajdującej się tam nekropolii w tym roku nie można dojechać tramwajem z powodu remontu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej, które są zamknięte dla ruchu. Do tego z powodu remontu częściowo wyłączony jest też most Dębnicki. Mocno utrudniony jest więc również dojazd samochodem, ciężko też znaleźć miejsce do zaparkowania. Do Cmentarza Salwatorskiego dojeżdża natomiast specjalny autobus. Na miejscu można kupić znicze, wiązanki kwiatów. Jest też stoisko ze słodyczami. 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 29.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Miechów. Trzy lata komunikacji miejskiej. Dziękujemy i... prosimy o jeszcze W październiku 2020 roku po Miechowie zaczęły kursować dwa autobusy elektryczne. Choć ze względu na szalejącą wówczas pandemię start nie był łatwy, z czasem „elektryki” zyskały spore grono pasażerów. W ciągu trzech lat przewiozły blisko 390 tysięcy osób, pokonując w tym czasie 320 tysięcy kilometrów. 📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński. 📢 Najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Kultowe zapachy dla kobiet na jesień i zimę. Top 10 Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Proszowice. Mali piłkarze z Akademii Piłkarskiej Proszowianka zagrają z wielkimi europejskimi firmami Urodzeni w 2016 roku zawodnicy Akademii Piłkarskiej Proszowianka U8 dopisali kolejny punkt do listy swoich tegorocznych sukcesów. W rozegranych w Licheniu eliminacjach do turnieju Super Cup zajęli drugie miejsce i wystąpią w majowym finale. Tam ich przeciwnikami będą rówieśnicy z takich klubów jak Anderlecht Bruksela, Sporting Lizbona czy FC Kopenhaga.

📢 Miechów. Mieszkaniec powiatu proszowickiego jechał „pod prąd” ekspresową siódemką Mieszkaniec powiatu proszowickiego wjechał oplem na drogę szybkiego ruchu S7 w rejonie Miechowa pod prąd. Jak się okazało mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policjantom tłumaczył, że „źle włączył się do ruchu”. 📢 Trzonów. Figura Matki Boskiej odzyskała dawny blask W Trzonowie (gmina Książ Wielki) zakończyła się renowacja zabytkowej kapliczki z figurą Najświętszej Marii Panny z 1917 roku. Prace zostały wykonane dzięki pozyskanej przez powiat miechowski dotacji od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski! 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [29.10.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja z sezonu 2023 [29.10] Zakończyły się wakacje, za oknem jesień, ale pamięć o inwazji prawdziwych Januszy na plaże pozostaje. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza, edycja z sezonu 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez! 📢 Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Horoskop dzienny na 30 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 30 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 31 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 31 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż atrakcyjne auta, sprzęt rolniczy i medyczny. W ofercie od wojska są też instrumenty muzyczne Agencja Mienia Wojskowego znów sprzedaje samochody i sprzęt z demobilu. Na listopadowej wyprzedaży od wojska możemy znaleźć bogaty wybór sprzętów, także rolniczych i medycznych. Zobacz, ofertę najnowszego przetargu z AMW, na którym wiele przydatnych ruchomości można kupić za niewielkie pieniądze.

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek. 📢 Wielkowiejski Targ z produktami regionalnymi i budkami dla jeży na koniec sezonu handlowego Stragany z produktami regionalnymi, degustacja bigosu i ciast oraz warsztaty budowania budek dla jeży - to propozycje Wielkowiejskiego Targu, który odbył się w sobotę, 28 października 2023 r. W tegorocznym sezonie targowym, trwającym od wiosny do jesieni, było to ostatnie cykliczne spotkanie z wystawcami. 📢 Mecz przyjaźni Cracovia - Lech Poznań i efektowne oprawy. Zdjęcia Fani "Pasów" na meczu z Lechem Poznań siedzieli na sektorze D za bramką od strony ul. Kałuży razem z sympatykami Lecha Poznań. Od dawna wiadomo, że kibiców obu klubów łączy przyjaźń. Dano temu wyraz w oprawach, jakie towarzyszyły temu meczowi. W GALERII można zobaczyć zdjęcia z tych opraw.

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - KS Wiązownica. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu 14. kolejki III ligi piłkarskiej (grupa IV) Garbarnia Kraków 28 października 2023 r. przegrała na swoim stadionie z KS Wiązownica 1:3. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 III liga: Garbarnia Kraków - KS Wiązownica. Koszmarna pierwsza połowa gospodarzy, po przerwie była szansa na punkty Garbarnia Kraków przegrała u siebie z KS Wiązownica w rozegranym 28 października 2023 r. (sobota) meczu grupy IV trzeciej ligi piłkarskiej. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Dla jednych rupieciarnia, dla innych cuda na wyciągnięcie ręki. Targ staroci na Kazimierzu W skrócie można powiedzieć, że tu można kupić wszystko. Pokryty patyną czasu perełki, które czasy świetności mają za sobą, czekając na ponowne odkrycie: przedmioty codziennego użytku: sztućce, porcelana, szkło nierzadko ze stemplem znanych i prestiżowych wytwórni, płyty, stare magazyny, aparaty fotograficzne i telefoniczne, ordery, biżuteria, pocztówki i tabliczki z nazwami ulic. To raj dla kolekcjonerów.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Zobacz najlepsze MEMY. Z czego śmieją się internauci? Zmiana czasu 2023 na zimowy już w nocy z 28 na 29 października! Z tego powodu w nocy przestawiamy zegarki z godziny z 3:00 na 2:00, a więc śpimy o godzinę dłużej. Jak zmianę czasu widzą internauci? Co ich bawi? Sprawdź w naszej galerii! 📢 To nie są górskie uzdrowiska, tak wygląda jesień w Nowej Hucie Zanim wpadniemy w wir przygotowań do Wszystkich Świętych: sprzątania grobów czy pakowania się przed wyjazdem na odległe cmentarze, warto złapać ostatnie promienie jesiennego słońca. Zwłaszcza, że od niedzieli zmrok będzie zapadał wcześniej - w nocy z sobotę na niedzielę wypada bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. My zajrzeliśmy do parków Nowej Huty, zdecydowanie można tu naładować akumulatory i odetchnąć bez konieczności dalekich wypraw.

📢 Mija dwieście lat od zakończenia usypywania Kopca Kościuszki [GALERIA] Dwieście lat temu - 25 października 1823 roku - skończono usypywać Kopiec Koścuszki. Obok Wawelu i zabytków starego miasta, jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa. Jest to jedna z nielicznych budowli widziana praktycznie z każdego miejsca w Krakowie. 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Będą duże problemy z dojazdem na Wszystkich Świętych do jednego z największych cmentarzy w Krakowie 1 listopada do nekropolii nie będzie można dotrzeć tramwajem, a droga samochodem lub autobusem będzie oznaczała stanie w korkach. Tak najprawdopodobniej będzie wyglądała podróż do cmentarza Grębałów. Powodem jest budowa trasy S7 i przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. - Problemy mogą być ogromne - twierdzi radny miejski Łukasz Sęk. 📢 WTA Finals 2023. Poznaj uczestniczki tenisowego turnieju w Cancun Zawody WTA Finals 2023 odbędą się w dniach 29 października - 2 listopada w Cancun. W tenisowym turnieju w Meksyku poznamy mistrzynie tego sezonu w grze singlowej i deblowej. Wystąpi także nasza tenisistka Iga Świątek. Zobacz w galerii, kogo będzie można oglądać w akcji.

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

