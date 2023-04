Przegląd prasy (4.04.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Niewiele osób o tym pamięta. SPRAWDŹ 4.04.2023”?

Prasówka 4.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Niewiele osób o tym pamięta. SPRAWDŹ 4.04.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. W Wielkim Poście wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach odbywają się rekolekcje, podczas których można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Majątek Mariusza Pudzianowskiego. Ile zarabia najbogatszy w Polsce wojownik MMA? Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory mnóstwo walk w KSW i zaczął inwestować w kolejne firmy, podpisując również kilka lukratywnych kontraktów reklamowych i promocyjnych. To wszystko sprawia, że dziś jego majątek wyceniany jest na kwotę co najmniej ośmiokrotnie wyższą.

📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 4.04.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prasówka 4.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marta Kubacka wciąż w szpitalu. "Z jej zdrowiem jest już lepiej". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia 3.04 2023 Marta Kubacka kilkanaście dni temu trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi. Jej mąż Dawid Kubacki, multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich, wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.

📢 Kraków. Postępuje budowa drogi S7 w Nowej Hucie, odcinek Kraków-Widoma. Będą zmiany w ruchu Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z budową drogi ekspresowej S7 (odcinek Widoma-Kraków), 7 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Łowińskiego. Na samym placu budowy widać postępy, rosną podpory pod mosty i estakady, widać przebieg nowej drogi, trwają prace ziemne i przygotowywanie podbudowy. 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.04.23 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował piękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 3.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 3.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia [4.04.2023] W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [4.04.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Będziecie w szoku. Zobaczcie perełki wśród fuszerek [3.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Koncert w Wadowicach dla papieża Jana Pawła II. „Nie zastąpi Ciebie nikt – wspomnienie św. Jana Pawła II w rocznicę śmierci” W Wadowicach odbył się koncert, który upamiętnił 18. rocznicę śmierci papieża z Polski. W papieskim mieście pojawili się m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości: Jarosław Kaczyński i Beata Szydło. Na koncercie zaśpiewali m.in. Edyta Górniak, Mateusz Ziółko, Halina Mlynkova.

📢 Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny po dwóch latach remontu pokazał nowe przestrzenie Na Uniwersytecie Pedagogicznym doszło dziś do otwarcia auli i audytorium w głównym budynku uczelni przy ul. Podchorążych 2. Aula, Audytorium oraz strefy studenckie zostały gruntownie zmodernizowane w latach 2021-2023 kosztem 22 milionów złotych. Uroczyste otwarcie i udostępnienie społeczności akademickiej po dwuletniej przerwie obiektów nastąpiło w poniedziałek, 3 kwietnia. 📢 Jelcza. Wybuch butli z gazem. Trwa akcja ratownicza W poniedziałek około godz. 16 doszło do wybuchu butli z gazem w drewnianym domu letniskowym w Jelczy (gmina Charsznica). W budynku w chwili zdarzenia znajdowała się jedna osoba. Z informacji przekazanych przez oficera dyżurnego PSP w Miechowie doznała ona powierzchownych obrażeń. Na miejscu ciągle są prowadzone działania.

📢 Najbardziej niebezpieczne osoby w Polsce. Zapamiętaj je! Może wyglądają niepozornie, ale to zabójcy poszukiwani przez policję Oto najbardziej niebezpieczne osoby w Polsce. Zapamiętaj je! Ci zabójcy poszukiwani przez policję nie kryją tego, że cieszą się wolnością. Wielu z nich pozostaje nieuchwytnych dla wymiaru sprawiedliwości, mimo że ścigani są od dłuższego czasu. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Obejrzyj listy gończe, zdjęcia, rysopisy i sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. 📢 Posądza. Karambol na drodze do Krakowa. Cztery samochody uszkodzone W poniedziałek (3 kwietnia) po południu, na drodze wojewódzkiej nr 776 (Kraków - Proszowice) w Posądzy doszło do kolizji z udziałem czterech pojazdów. Policja wprowadziła na miejscu ruch wahadłowy. 📢 Miechów. Wielkanocne palmy ocenili pod dachem Kapryśna wiosenna pogoda popsuła szyki organizatorom dorocznego konkursu palm wielkanocnych w Miechowie. Z powodu chłodu i deszczu ogłoszenie zwycięzców nastąpiło tym razem nie pod pomnikiem Macieja Miechowity, a w krużgankach bazyliki Grobu Bożego.

📢 Nieprawidłowości przy budowie linii tramwajowej KST do Górki Narodowej? Posłanka Daria Gosek-Popiołek składa zawiadomienie do prokuratury Sporny temat rzeki. - Zarząd Inwestycji Miejskich prowadził na rzece Prądnik prace bez zezwolenia - mówi posłanka Daria Gosek-Popiołek i składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Miejska jednostka tłumaczy, że przy robotach przy budowie linii tramwajowej KST do Górki Narodowej wszystko było przeprowadzone z najwyższą starannością. - Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym sprawowanym przez eksperta ds. ochrony środowiska, wchodzącego w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu - tłumaczy Jan Machowski. 📢 4000 zł dla każdego już wkrótce! Rekompensata już wiosną na kontach. Kto może liczyć na to świadczenie? Sprawdź szczegóły 3.04.23 r. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Paulina Dominik z X LO najlepszym nauczycielem historii w Krakowie. Dostała Nagrodę Słowikowskiego Paulina Dominik z X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej otrzymała nagrodę im. Tadeusza Słowikowskiego dla najlepszego nauczyciela historii z krakowskich szkół ponadpodstawowych. Nagrodę tę przyznaje krakowskie środowisko historyczne, za wybitne osiągnięcia w nauczaniu historii oraz szczególne zaangażowanie w popularyzację dziejów i kultury Krakowa. 📢 Skrzyżowania na zakopiance do przebudowy. GDDKiA złożyła wnioski o ZRID. Szykują się ważne zmiany! Do wojewody małopolskiego trafił wniosek o wydanie decyzji ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) dla przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 7 (zakopianki) z drogą powiatową w Krzyszkowicach (gm. Myślenice). Projekt dla Krzyszkowic zakłada budowę tunelu pod zakopianką, w efekcie czego znikną niebezpieczne lewoskręty. Poprawić ma się też bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie korzystają z poziomego przejścia przez zakopiankę.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Estoril 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Teraz Polak gra w turnieju Indian Wells. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej ATP 250 w Estoril. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 3 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Proszowice. Traumatologia zajmie miejsce Ginekologii? Dyrekcja zaprzecza Szpital w Proszowicach otrzymał zgodę na utworzenie samodzielnego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Natychmiast po opublikowaniu tej informacji pojawiły się sugestie, że nowy oddział zajmie pomieszczenia zawieszonego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków. Dyrekcja szpitala dementuje te pogłoski.

📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie.

📢 Metamorfoza Dominiki Ostałowskiej. Zobacz, jak gwiazda „M jak miłość” zrzuciła nadprogramowe kilogramy i walczyła z efektem jo-jo Dominika Ostałowska niedawno obchodziła swoje 52. urodziny. Od lat można ją oglądać na deskach teatrów, w serialach i filmach. Dzięki temu telewidzowie byli świadkami jej przemian i zmian w wyglądzie oraz walki z nadwagą. Zobacz metamorfozę aktorki i sprawdź, jak wyglądała jej walka z nadprogramowymi kilogramami. 📢 Uczcili pamięć proboszcza ks. Kazimierza Jancarza. Pod Krakowem IPN ufundował tablicę ufundowana przez IPN Pamięć o ks. Kazimierzu Jancarzu wciąż jest żywa w Luborzycy pod Krakowem, choć kapłan - duszpasterz ludzi pracy zmarł 30 lat temu. 2 kwietnia 2023 roku w Luborzycy odsłonięto tablicę pamięci proboszcza ufundowaną przez Oddział IPN w Krakowie. 📢 Powiat proszowicki. Oszukane małżeństwo straciło prawie 40 tysięcy złotych Mimo kampanii informacyjnej, przestrzegającej przed telefonicznymi oszustami, działającymi metodą „na wnuczka”, czy „na policjanta”, ciągle zdarzają się osoby, które dają się nabrać przestępcom. I płacą za to wysoką cenę.

📢 AKACJOWA 38 odc. 66, 67, 68, 69. Trwają przygotowania do ślubu. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu Akacjowa 38 [3.04.23] German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38. 📢 Kartki na Wielkanoc 2023. Piękne kartki z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MESSENGER, WHATSAPP] Tradycja wysyłania pocztą kartek wielkanocnych i pocztówek powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz tych wysyłanych elektronicznie. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet! Przede wszystkim taką kartkę możemy wysłać absolutnie każdemu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Dlatego też w galerii przedstawiamy najpiękniejsze kartki, które możecie pobrać i bez przeszkód wysłać rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Sprawdźcie!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 3.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 3.04.23 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 pysznych dań z makaronem naszych Czytelników, które pokochasz [PRZEPISY] Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 3.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 3.04.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie! 📢 Dziedzictwo odc. 9. Ucieczka przed ślubem. Streszczenie odcinka [13.04.23] Yusuf wychwala swoją ciotkę. Ikbal nie może tego znieść i postanawia się jej pozbyć. Z kolei Osman ma gościa. Kto go odwiedzi i dlaczego będzie musiał się ukrywać? Koniecznie przeczytaj streszczenie 9. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 10. Yusuf prawdopodobnie nie żyje. Streszczenie odcinka [14.04.23] Wszyscy szukają młodego Yusufa, który odjechał spod posesji w chłodziarce. Przerażona rodzina odnajduje kierowcę, który przekazuje im tragiczne wieści. A co się dzieje u Osmana? Już teraz przeczytaj streszczenie 10. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 63. Manuela zostaje napadnięta. Streszczenie odcinka [05.04.2023] Rita nie zmieniła planów. Nadal chce pozbyć się Manueli i wprowadza swój plan w życie. Czy Manuela jest w niebezpieczeństwie? Przeczytaj poniższe streszczenie 63. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 192. Nowa żona Halita. Streszczenie odcinka [05.04.23] Yildiz pragnie pozbyć się Leyli, jednak ta ma już ułożony plan. Kobiety zaczynają ze sobą konkurować. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 192. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 3.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze i najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [3.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 3.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 03.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... 📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie.

📢 Kraków. Spore zmiany w komunikacji na Wielkanoc. Będą cięcia Z związku z ograniczonymi potrzebami przewozowymi w okresie Świąt Wielkanocnych oraz w związku z tradycyjnym odpustem „Emaus” zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie - podali urzędnicy z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. 📢 Wyrok na samochody spalinowe. Władze Krakowa pochwalają decyzję Unii Europejskiej. "To szansa na poprawę jakości powietrza" Rada Unii Europejskiej przyjęła kontrowersyjne przepisy, które oznaczają zakaz rejestracji nowych aut z silnikiem spalinowym od 2035 roku. Polska jako jedyna opowiedziała się przeciwko takiemu rozwiązaniu, ponieważ zdaniem przedstawicieli rządu nowe prawo oznacza odebranie wolności wyboru w kwestii tego, kto jakim samochodem chce jeździć. Unia Europejska przekonuje z kolei, że przepisy mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Władze Krakowa upatrują w nich szansy na poprawę jakości powietrza pod Wawelem. Do jego zanieczyszczenia w znacznej mierze przyczyniają się właśnie spaliny z rur wydechowych.

📢 Groźny wypadek pod Krakowem. Pogoda nie sprzyja kierowcom DK94 - miejscowość Bębło, powiat krakowski - zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Bus skończył w rowie, a osobówka z rozbitym przodem na środku jezdni. Brak osób poszkodowanych. Służby pracują na miejscu. Mogą występować utrudnienia w ruchu. Zwracamy uwagę, że warunki pogodowe nie sprzyjają kierowcom. Pada śnieg z deszczem, temperatura jest niska. 📢 Kraków. Tłumy wiernych na czuwaniu pod oknem papieskim na Franciszkańskiej – Tak Bóg umiłował polską ziemię, że z niej i dla niej dał nam syna, aby każdy, kto będzie słuchał jego nauczania i go naśladował, nie zginął w odmętach współczesnego świata, ale zdążając drogami głoszonej przez niego prawdy o Chrystusie, Odkupicielu człowieka, miał życie wieczne – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie czuwania "Wdzięczni" pod Oknem Papieskim na Franciszkańskiej 3 w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Ludzie modlili się, palili świece, a na fasadzie krakowskiej kurii zorganizowano mapping - wyświetlano obrazy związane z papieżem Polakiem.

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia! Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 📢 Futbol amerykański. Kraków Kings na otwarcie sezonu 2023 w PFL pokonali Jaguars Kąty Wrocławskie W swoim pierwszym meczu nowego sezonu Polskiej Futbol Ligi (grupa południowa) drużyna Kraków Kings wygrała na boisku Nadwiślanu (2.04.2023) z beniaminkiem Jaguars Kąty Wrocławskie 34:21 (14:7, 6:7, 14:0, 0:7). Zobaczcie, co działo się na boisku i trybunach. 📢 Kultowe krakowskie bary mleczne. To tam przed laty stołowali się studenci Kiedyś w porze obiadowej trzeba było czekać w kolejce, żeby dostać miejsce przy stoliku w "Barcelonie", "Pod Temidą" czy "Górniku" . Dziś większość kultowych barów mlecznych zniknęła dziś z mapy miasta, ale sentyment za plackami solo, ruskimi z omastą, bukietem warzyw z jajem pozostał. Bywaliście w krakowskich barach mlecznych?

📢 Niedziela Palmowa z jarmarkiem, zbiórką żywności i konkursem palm, czyi Koszyk Wielkanocny na Rynku w Krzeszowicach Doroczne wydarzenie, czyli Koszyk Wielkanocny na Rynku w Krzeszowicach tradycyjnie organizowano wraz z Jarmarkiem Tradycji i Rękodzieła, zbiórką żywności dla najuboższych i zabawami dla dzieci. Tym razem odbywało się to w strugach deszczu. Natomiast konkurs palm - ze względu na deszczową pogodę - przeniesiono do kościoła.

📢 Pucheroki kultywują tradycje Niedzieli Palmowej. Obowiązkowo pojawiły się w gminie Zielonki Niezwyczajni goście pojawili się w Bibicach w gminie Zielonki w Niedzielę Palmową lub, jak oni sami mówią w swoich oracjach, w Kwietną Niedzielę. To pucheroki, przybyły jak co roku. Tutaj chodzenie po pucherach jest tradycją znaną od 400 lat, gdy biedni i głodni żacy krakowscy ubierali dziwaczne stroje i zbierali datki oraz jedzenie. Ten zwyczaj kultywowali chłopcy, ale obecnie także i dziewczynki, którzy przebierają się za pucheroków.

📢 Kraków. Brzeg Stawu Płaszowskiego zamienił się w prawdziwy park Po ponad roku prac nad Stawem Płaszowskim w Krakowie teren zamienił się w park z alejkami, ławkami, małą architekturą i miejscami do rekreacji. Wcześniej przeprowadzono czyszczenie dna oraz linii brzegowej. Wraz z nadmiarem trzciny usunięte zostało nielegalne śmietnisko. 📢 Ulicami Krakowa przeszły w niedzielę dwa marsze papieskie W niedzielę (2 kwietnia) ulicami Krakowa przeszedł Biały Marsz Papieski. Jego trasa wiedzie spod kamienia Jana Pawła II na Błoniach na Rynek Główny. Tą samą drogą przeszli krakowianie ponad czterdzieści lat temu, w maju 1981 roku podczas Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II. Praktycznie w tym samym czasie odbywa się drugi marsz - "W obronie św. Jana Pawła II" spod Bazyliki św. Floriana pod okno papieskie.

📢 Niedziela Palmowa w Tokarni. Wyjątkowej urody palmy i procesja z Jezuskiem Palmowym Niedziela Palmowa w Tokarni jest wyjątkowa, a nawet unikatowa. To tu tego dnia odbywa się procesja, której przewodzi Jezus Palmowy, czyli niemal naturalnych rozmiarów rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa na osiołku. I to tu odbywa się konkurs jednych z piękniejszych w całej Małopolsce palm. Kliszczacy dumni ze swoich palm, które tradycyjnie zdobne są we wstążki i bibułkowe kwiaty ustawili jedną z nich, wysoką na ponad 7 metrów w samym centrum wsi, tak aby przypominała o Niedzieli Palmowej i zbliżających się świętach.

📢 Wypadek pojazdu dostawczego na obwodnicy Krakowa. Są osoby poszkodowane Było około godz. 13, w niedziele 2 kwietnia, gdy w Modlnicy doszło do wypadku samochodu dostawczego. Miał on miejsce na obwodnicy Krakowa, a właściwie na łączniku obwodnicy Krakowa S52 z drogą krajową nr 94.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Na serpentynach w Michałowicach zderzyły się dwa samochody osobowe. Duże utrudnienia W niedzielę, 2 kwietnia po godz. 13 na krajowej siódemce w Michałowicach na serpentynach doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych informacji wynikało, że są osoby poszkodowane, jednak okazało się, że nie były to groźne potłuczenia. 📢 Oto najpiękniejsze palmy w myślenickim konkursie! W Niedzielę Palmowa na myślenicki rynku odbył się tradycyjny konkurs palm wielkanocnych. Jak co roku oceniano je w trzech kategoriach: palm tradycyjnych, oryginalnych i najwyższych. Konkurs zorganizowali myśleniccy kupcy zrzeszeni w oddziale Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, gmina Myślenice i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Towarzyszył mu kiermasz świąteczny, na którym można się było zaopatrzyć w świąteczne przysmaki i ozdoby przygotowane przez koła gospodyń i stowarzyszenia. Panie z kół gospodyń przygotowały też poczęstunek dla tych, którzy przyszli na rynek.

📢 Barwny korowód z palmami przeszedł ulicami Krakowa Najsłynniejszy konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną odbywa się dziś - tradycyjnie - w Lipnicy Murowanej, ale krakowianie także zaprezentowali swoje palmy na Rynku Głównym. W ramach, trwającego tu jarmarku, odbył się także konkurs na najpiękniejszy symbol Niedzieli Palmowej. Wcześniej ulicami miasta przeszedł barwny korowód. Zobaczcie go w galerii zdjęć!

📢 W powiecie proszowickim doczekają się na remont dróg dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu Powiat proszowicki w tym roku wyremontuje sześć odcinków dróg, którymi zarządza i zbuduje zatokę autobusową. Dostał na to pieniądze z Polskiego Ładu. 📢 Oto mistrzyni świata bikini fitness z Nowego Sącza. Patrycja Słaby-Talar wcześniej trenowała piłkę ręczną. Zdjęcia [2.04] 24-letnia nowosądeczanka Patrycja Słaby-Talar ma na koncie tytuły mistrzyni świata oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w bikini fitness. W minionym roku sporo zmieniło się w jej życiu - nie tylko wyszła za mąż za przystojnego Dawida, ale również została magistrem na kierunku fizjoterapia. By utrzymać świetną formę, trzeba regularnie ćwiczyć i pokochać siłownię, ale również przestrzegać restrykcyjnej diety. Co jakiś czas swoje treningowe postępy sądeczanka relacjonuje w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że nasza reprezentantka jest w świetnej formie i zapewne jeszcze niejeden sukces przed nią! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 "Przetłumaczyć rzeczy nieludzkie". W Fabryce Schindlera wystawa o powojennych losach krakowskich Żydów Obrazy i grafiki a także relacje osób ocalałych i świadków Zagłady, dokumenty i publikacje przedstawiające wyniki prac Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej, a także obiekty odnalezione w trakcie prac archeologów na terenie obozu zagłady w Bełżcu i obozu Plaszow złożyły się na wystawę "Przetłumaczyć rzeczy nieludzkie" opowiadająca o powojennych zmagania ludności żydowskiej z doświadczeniem okupacji i Zagłady. Ekspozycję można do końca roku zobaczyć w Fabryce Emalia Oskara Schindlera. 📢 Miastowi nic nie rozumieją! Najgłupsze memy o rolnikach. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Praca rolnika niestety rzadko jest doceniana. Często zamiast docenić ciężka pracę miastowi wolą robić sobie żarty z rolników. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o województwie podlaskim. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. Naprawdę warto, bo niektóre propozycje rozwalają system!

📢 Zarybianie Rudawy i sprzątanie wioski. Do rzeki wpuszczono ponad 20 tysięcy narybku pstrąga Akcja sprzątania Rudawy, zbierania śmieci na terenach komunalnych, przy drogach i nad brzegiem rzeki cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Przyszli całymi rodzinami. Organizatorzy szacują, że mogło być około 100 osób. Wiele z nich uczestniczyło w zarybianiu Rudawy rodzimym gatunkiem dla tej rzeki, czyli pstrągiem potokowym. 📢 Motoryzacyjne klasyki, utytułowani zawodnicy i debiutanci W sobotę (1 kwietnia) odbył się R1000L Rajd Samochodów Zabytkowych. Ponad 200-kilometrową trasę, która miała swój początek w Krakowie, przejechały 32 załogi z całej Polski. Pasjonaci starych samochodów (co najmniej 30-letnich), w tym ci najbardziej utytułowani, bo mistrzowi i wicemistrzowie Polski w historycznych rajdach na regularność. Na zakończenie rajdu rywalizowali w jeździe na czas o puchar wójta gminy Pcim. Tam bowiem znajdowała się meta rajdu i tam odbyła się ostatnia z trzech prób sportowych.

📢 Wielkowiejski Targ z regionalnymi smakołykami, pucherokami i konkursem palm, czyli wielkanocna inauguracja sezonu Kiermaszem Wielkanocnym rozpoczął się tegoroczny sezon Wielkowiejskiego Targu z produktami regionalnymi. Było moc wielkanocnych ozdób, produkty na świąteczny stół. A do tego były występy pucheroków i konkurs palm wielkanocnych. 📢 MPK w Krakowie na wojennej ścieżce z pocieraniem monetami o automaty biletowe. Będą specjalne płytki i podziękowania "Niestety nie możemy już pozostać obojętni wobec bardzo częstego zachowania pasażerów, które polega na pocieraniu monet o automaty biletowe. To wbrew powszechnej opinii, nic nie daje, poza tym, że niszczona jest powłoka lakiernicza automatów" - tak zaczyna się wpis MPK na facebookowej grupie przewoźnika. Widząc, że nie przekona pasażerów do zerwania z pocieraniem, zainstaluje na automatach... płytki dla pocierających. Co o tym sądzicie? Dobry pomysł czy całkiem udany primaaprilisowy żart?

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Ogromne zmiany na stadionie Wisły. Zobacz, jak pięknieje symbol brutalizmu ZDJĘCIA Mieszkańcy planujący w weekend spacer w rejonie Błoń będą mogli się przekonać, jak bardzo zmieniają się elewacje trybun Stadionu Miejskiego im. Reymana przy ul. Reymonta. Trwają tam inwestycje prace związane z upiększaniem obiektu, który przygotowywany jest na Igrzyska Europejskie 2023.

📢 Matura z matematyki. Jak się do niej przygotować? Rozwiąż próbny egzamin z Pi-stacją i sprawdź swoje umiejętności. Sposób powtórkę Matura 2023 coraz bliżej. Przedmiotem obowiązkowym, który zazwyczaj sprawia uczniom najwięcej problemów, jest matematyka. Jak dobrze przygotować się do tego egzaminu? Najlepszym sposobem będzie praktyka, a więc rozwiązywanie zadań. Zmierzcie się z arkuszem maturalnym przygotowanym przez ekspertów Pi-stacji. To doskonała powtórka dla tegorocznych maturzystów!

📢 Piotr Żyła jak wino - im starszy, tym lepszy! Szaleństwa mistrza na skoczni w Planicy MEMY Piotr Żyła znów zaskoczył wszystkich ekspertów i kibiców. Jego drugi złoty medal mistrzostw świata, który zdobył w Planicy w wieku 36 lat, jest wydarzeniem bez precedensu. Można powiedzieć, że Pieter jest jak wino - im starszy, tym lepszy! A przecież przed skoczkiem narciarskim z Cieszyna kolejne konkursy w słoweńskiej Planicy. Zobaczcie memy z Piotrem Żyłą w roli głównej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zakopane w latach 90. Aż trudno uwierzyć, jak wyglądało 30 lat temu! Niezwykłe archiwalne zdjęcia [31.03] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 31.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 W kamieniołomie w Ulinie Wielkiej będzie nie tylko basen i motylarnia Basen, wodny plac zabaw, pawilon z salą konferencyjną, motylarnia, fontanny multimedialne, zjazd linowy – tak zostanie urządzony kamieniołom w Ulinie Wielkiej, dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę półfinał. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 65. Wrobienie w zabójstwo. Streszczenie odcinka [07.04.2023] Cayetana może mieć poważne kłopoty. Okazuje się, że Sauro postanowił donieść na nią policji. Co zezna? Czy Maximiliano zgodzi się na ślub córki? Przeczytaj streszczenie 65. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę.

📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Oto żony i partnerki najlepszych skoczków narciarskich świata. Kibicują, kochają skoki Sezon 2022-2023 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Proszowice. Dwadzieścia lat temu to była zima. Zobacz archiwalne zdjęcia Druga połowa listopada przyniosła pierwszy, jeszcze dość nieśmiały atak zimy. Ochłodziło się, poprószył śnieg, na drogach zrobiło się ślisko. W sumie to jednak nic strasznego. Zima jeszcze zapewne pokaże swoja groźniejszą twarz. A biorąc pod uwagę ceny opału, lepiej żeby nie była to taka twarz, jak 20 lat temu. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Pod kopcem Kościuszki w Janowiczkach po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku [ZDJĘCIA, WIDEO] W Janowiczkach koło Racławic już po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku. O tytuł walczyło pięciu pretendentów w tym dwóch Małopolan: Paweł Biesiada i Wojciech Musiał. Zwycięzcą został jednak Szymon Płusa, reprezentujący województwo świętokrzyskie

📢 Miechów. Wielkanocny kiermasz i procesja z palmami [ZDJĘCIA] Miechowski kiermasz wielkanocny i procesja z palmami w obiektywie Dziennika Polskiego 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

