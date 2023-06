Przegląd prasy (4.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

📢 Puszcza Niepołomice. Kibice na meczu z Chrobrym. "Stokrotne dzięki za sezon stulecia". Zdjęcia Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów. Zanim zaczął się ten mecz, grupa kibiców prowadząca doping zasłoniła swój sektor dużym banerem, na którym napisali: "Stokrotne dzięki za sezon stulecia". Potem przez cały mecz piłkarze Puszczy musieli słyszeć i czuć wsparcie z trybun. Gol dla "Żubrów" - mimo wielu ku temu okazji - nie padł, mało tego, gospodarze w końcówce bramkę stracili i przegrali 0:1. Po ostatnim gwizdku usłyszeli od kibiców podziękowania za najlepszy sezon w historii klubu i słowa wsparcia przed nadchodzącym barażem o awans do ekstraklasy. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz w Łęcznej Wisła Kraków rozegrała bardzo dobre spotkanie w Łęcznej i pokonała pewnie Górnika 3:0. To tym bardziej cenne, że krakowianie zagrali w zmienionym ustawieniu. Wypaliło i dzięki temu „Biała Gwiazda” nie tylko wygrała mecz, ale jeszcze przeskoczyła Puszczę w tabeli. Oceny za ten mecz muszą być wysokie.

📢 Wisła Kraków otwiera trybuny na mecz z Puszczą Niepołomice dla 23 tysięcy widzów! Wisła Kraków we wtorek 6 czerwca o godz. 18 zagra w półfinale baraży z Puszczą Niepołomice. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Reymonta, a dzięki staraniom krakowskiego klubu trybuny na to spotkanie otwarte zostaną dla 23 tysięcy widzów! Sprzedaż biletów już ruszyła. 📢 Wisła Kraków wygrywa w Łęcznej. Półfinał baraży rozegra na swoim stadionie z Puszczą Niepołomice! Wisła Kraków pokonała Górnika Łęczna na jego terenie 3:0, a że pomyślnie dla „Białej Gwiazdy” ułożyły się wyniki meczów Bruk-Betu Termaliki i Puszczy Niepołomice, to krakowianie półfinałowy mecz barażowy o awans do ekstraklasy rozegrają nie na wyjeździe, a na swoim stadionie!

📢 Nowa Huta świętuje. Ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód nowohucki Korowód Nowohucki to wydarzenie, mające przypominać o osobach, bez których Nowa Huta nie byłaby tym, czym jest. Bohaterkami korowodu, który przeszedł ulicami dzielnicy były kobiety Nowej Huty: architektki i kelnerki, matki i murarki, aktorki i pisarki.

📢 Tak wygląda w nowym domu Kasi Cichopek. Tak wspólnie z Maciejem Kurzajewskim urządzają lokum [4.06.2023 r.] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie schodzą z pierwszych stron gazet. Od dawna mówi się o ich ślubie, a także wspólnym mieszkaniu. Nie jest tajemnicą, że para właśnie urządza dom oraz planuje wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [4.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [4.06.2023] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [4.06.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Oni zmieniają polską modę! Niezwykły pokaz mody w Krakowie. Młodzi projektanci w akcji Kraków zmienił się w stolicę mody! Właśnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie prezentujące kreatywną modę: pokaz Hi!Fashion. Mogliśmy podziwiać projekty zdolnych artystów ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Niesamowite kreacje zachwyciły publiczność, ale Hi!Fashion 2023 to wydarzenie nie tylko dla pasjonatów mody! 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Kawa która tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na ten temat poniżej.

📢 Królestwo owadów opanowało Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kolekcje żywych owadów krajowych i egzotycznych: szkodników, owadów karmowych, owadów wodnych, koprofagów, owadów społecznych, leśnych i drapieżnych królować będą do niedzieli w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46), gdzie odbywają się będą XXI Ogólnopolskie Dni Owada. 📢 XTB KSW 83: karta walk, wyniki na żywo. Gdzie oglądać stream online: Chalidow - Askham, Szpilka - Pudzianowski Gala XTB KSW 83 odbędzie się 3.06.2023 r. (sobota) w Warszawie. Karta walk jest znana, jakie będą wyniki, gdzie oglądać na żywo transmisję stream online? Głównym pojedynkiem będzie starcie Mamed Chalidow - Scott Ashkam. Kibiców MMA elektryzuje także walka: Artur Szpilka - Mariusz Pudzianowski. Start o godz. 19:00.

📢 Wypadek w Krakowie. Zderzyły się cztery pojazdy, są ranni Do zderzenia czterech samochodów osobowych doszło w sobotę, 3 czerwca, ok. godz. 14.00 na ul. Łuczanowickiej. Są poszkodowani

📢 Wannolot - nowy krakowski pomnik. Fani Tytusa de Zoo wiedzą, o co chodzi 3 czerwca na skwerze Papcia Chmiela, przy zbiegu Alei Focha i ul. Królowej Jadwigi, odsłonięty został niezwykły pomnik. Wannolot upamiętniać ma Papcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego – autora najpopularniejszego polskiego komiksu: Tytusa, Romka i A’ Tomka. Póki co, Wannolot stanie tam w wersji mini, pełnowymiarowy pojazd trójki komiksowych bohaterów w Krakowie pojawić się ma za rok. 📢 High League 7 odwołane. Federacja została zawieszona przez MSWiA za powiązania z Czeczenią i Rosją 17 czerwca bieżącego roku na krakowskiej Tauron Arenie odbyć się miała freakfightowa gala High League 7. Do wydarzenia jednak nie dojdzie. Ze względu na stanowcze stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod znakiem zapytania stoi również dalsza przyszłość federacji MMA.

📢 Miasto szuka chętnych na trzy mieszkania w Krakowie: w Podgórzu i Nowej Hucie. Trzeba mieć minimum 260 tys. zł 29 czerwca odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż należących do gminy mieszkań i działek. Jedna z oferowanych nieruchomości to 13 arów terenu w Bieżanowie i stojący na nim ponadstuletni dom. Lokale mieszkalne czekają na nowych właścicieli w Podgórzu oraz na os. Piastów w Nowej Hucie. Najtańsze z nich ma cenę wywoławczą prawie 261 tys. złotych. 📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu z Czarnymi Połaniec. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Czarni Połaniec. To był ostatni w tym sezonie ligowy mecz piłkarzy Wieczystej na własnym stadionie. W piękne, sobotnie południe 3 czerwca ludzi na trybunie było sporo, dla kibiców-rodziców dodatkową zachętą były przygotowane przez klub atrakcje z okazji dnia dziecka. ZOBACZCIE ZDJĘCIA kibiców na meczu Wieczysta - Czarni (3:0).

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze.

📢 Zakrzówek w Krakowie. W końcu legalne plażowanie i otwarte kąpielisko. Ale trzeba uważać! Zakrzówek został udostępniony dla plażowiczów i miłośników kąpieli 1 czerwca. Ale to w weekend przechodzi najważniejszą próbę - w wolne dni zjawili się tam krakowianie i turyści. Urzędnicy podawali, że kąpielisko jest przeznaczone dla około 600 osób, ale czy tylko tylu będzie chętnych? Trudno to przewidzieć. Czas pokaże. Dostępny jest też Park Zakrzówek, eko centrum, pojawiły się również punkty gastronomiczne. Ceny mogą zaskakiwać, ale cóż, ciągle mamy wysoką inflację. 📢 Dachowanie samochodu pod Krakowem. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala Około południa w sobotę, 3 czerwca w Sieciechowicach w gminie Iwanowice miał miejsce wypadek. Na ul. Krakowskiej z drogi wypadł samochód osobowy. Dachował wpadł na tereny poza pasem jezdni. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zespół ratownictwa medycznego odtransportował je do szpitala.

📢 Zderzenie samochodów na drodze krajowej 94 w Sąspowie. Są osoby poszkodowane i utrudnienia na drodze Do wypadku doszło w sobotę, 3 czerwca w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia na drodze krajowej nr 94. Było po godz. 11, gdy zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Z pierwszych informacji służb wynika, że dwie osoby zostały ranne. Zajęli się nimi ratownicy z przybyłego na miejsce pogotowia ratunkowego. W akcji uczestniczyły także służby ze straży i policji. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 4 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci ta niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 4 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 W Krakowie trwa 6. edycja festiwalu Wodecki Twist Krakowskie chóry śpiewające na Rynku Głównym niezapomniany szlagier "Zacznij od Bacha", otworzyły w piątek, w samo południe 6. edycję festiwalu poświęconego Zbigniewowi Wodeckiemu. Piosenki artysty będą brzmiały w Krakowie do niedzieli. 📢 Wiadomo, jak będzie wyglądał teren po byłym KL Plaszow W piątek, 2 czerwca podpisano umowę między Muzeum KL Plaszow i firmą RE-Bau na zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow. To pierwszy etap budowy muzeum, zwiedzający do nowego budynku, upamiętniającego więźniów znajdującego się tu podczas II wojny świtowej obozu, mają wejść w 2026 roku. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Kudłacze czekają na turystów i... fanów muzyki Kudłacze to jedno z najbardziej malowniczo położonych miejsc w powiecie myślenickim, ale warto się tam wybrać nie tylko dla pięknych widoków. W sobotę (3 czerwca) w schronisku PTTK na Kudłaczach zagra Maciej Czernecki. Początek koncertu o godz. 19. 📢 W niedzielę Wieliczka stanie się stolicą ludzi pozytywnie zakręconych. Swoje kolekcje i pasje zaprezentują dziesiątki osób Tegoroczna edycja odbędzie się w Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnym "Solne Miasto" w Wieliczce przy ul. Kościuszki 15. X edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Podczas Festiwalu zaprezentuje swoje kolekcje i pasję ponad 80 indywidualnych osób. 📢 Rolnicy.Podlasie. Tak wyglądają wnętrza domów Gienka i Emilki, najsłynniejszych rolników w kraju. Zobacz, jak mieszkają gwiazdy Fokus TV Serial Rolnicy.Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Tragedia na torach kolejowych pomiędzy Brzeskiem i Tarnowem. Młody mężczyzna zginął potrącony przez pociąg Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (2 na 3 czerwca) na torach kolejowych w rejonie Sterkowca koło Brzeska. W wyniku potrącenia przez pociąg zginął młody mężczyzna. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 3.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 3 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci ta sobota Horoskop dzienny na sobotę 3 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 106. Skandal na całą dzielnicę. Streszczenie odcinka [06.06.2023] Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 232. Wizyta u wróżki. Streszczenie odcinka [06.06.23] Lila i Yigit otrzymują zgodę na ślub. Para zaręcza się. Tymczasem odbywa się spotkanie u Erima. Co oświadczy Yildiz? Koniecznie przeczytaj streszczenie 232. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać panoramę miasta Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 Projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Jak może wyglądać dom do 70 mkw? Zobacz zdjęcia Na początku 2023 roku został rozstrzygnięty I etap konkursu na projekt domu do 70 mkw., które można pobrać za darmo i wybudować bez pozwolenia. Zakończyły się również rozmowy z 38 architektami, zespołami i biurami, z których wybrano te najciekawsze. Wiele osób liczyło na ich udostępnienie jeszcze przed „wybuchem” wiosny. Ci, którzy z nadzieją czekają na gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw., to ta grupa Polaków, którzy – gdy nie widzą szans na kupno lokum odpowiadającego ich potrzebom – chcieliby dokonać racjonalnych wyborów mieszkaniowych nienadwerężających przesadnie rodzinnych budżetów. Inne cele programu budowy takich domów bez pozwolenia na budowę, który w połowie ubiegłego roku przyjął Sejm, to uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność określił organizator konkursu na projekt takiego domu. Prezentujemy galerię prac konkursowych.

📢 Horror na torach w Indiach. Jęki rannych i błagania o pomoc. Najtragiczniejsza katastrofa kolejowa na świecie od 20 lat - WIDEO Czołowe zderzenie dwóch pociągów w Balasore we wschodnich Indiach. Lawinowo rośnie liczba ofiar. Może niebawem osiągnąć 300 osób. 📢 Osiem wariantów nowej zakopianki i trzypasmowa autostrada z Wrocławia do Tarnowa Rozbudowa autostrady A4 do trzech pasów na odcinku od Wrocławia przez Kraków do Tarnowa, a także osiem wariantów nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic - o takich rozwiązaniach rozmawiano podczas spotkania w krakowskim magistracie. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowali na nim władzom miasta i radnym plany rozwoju kluczowych dróg w regionie na najbliższe lata.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Nowe zapadlisko w Trzebini. Tym razem ziemia zapadła się pod kortami tenisowymi Dzień po rozpoczęciu wypompowywania wody z wyrobisk pokopalnianych w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej pojawiło się nowe zapadlisko. Dziura wystąpiła w nawierzchni kortów tenisowych. 📢 Niezwykły pokaz w Krakowie. Współczesna moda z kolekcji Plicha w XVII-wiecznych wnętrzach na Pijarskiej W XVII-wiecznych wnętrzach swojego atelier przy ul. Pijarskiej Plich pokazał swoją najnowszą kolekcję. Pokaz zatytułowany "Nie tylko Anioł ubiera się u PLICHa" to ukoronowanie obchodów 20-lecia pracy twórczej, poprzedzony był wystawą projektów kreatora w Galerii Krypta Pijarów. 📢 Krakowski poeta Adam Ziemianin świętował jubileusz Poeta i prozaik, znany między innymi z tego, że jego wiersze śpiewały takie zespoły jak Stare Dobre Małżeństwo i Wolna Grupa Bukowina, obchodził swoje 75 urodziny. Było więc muzycznie i poetycko - podczas urodzinowego koncertu teksty Ziemianina zabrzmiały w wykonaniu zespołu „U studni”.

📢 Rozpoczęły się w Krakowie XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Na Uniwersytecie Rolniczym W dniach od 2 do 4 czerwca br., w godzinach od 10:00 do 16:00, w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46), odbywają się XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Owady i ludzie”. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 2 czerwca.

📢 Najlepsze gry na Commodore 64. 7 tytułów, w które z pewnością grałeś, jeśli miałeś ten komputer. Pamiętasz je wszystkie? Commodore 64 był dla wielu osób zaczynających przygodę z elektroniką pierwszą stycznością z komputerem. Obok Amigi i Atari była to najpopularniejsza marka na bazarach, rynkach i domach w czasach PRL-u. Urządzenie to zostało wydane ponad 40 lat temu, jednak do dziś posiada ono rzeszę miłośników na całym świecie. Zobacz 7 najlepszych gier na C64, w których gracze lat 80. i 90. spędzali długie godziny. Pamiętasz je wszystkie?

📢 Mykoła Żydkow, były piłkarz Węgrzcanki Węgrzce Wielkie, zginął na wojnie w Ukrainie Były piłkarz Węgrzcanki Węgrzce Wielkie Mykoła Żydkow zginął na wojnie w Ukrainie. Miał 22 lata. Przykrą wiadomość klub, występujący w grupie III klasy okręgowej Kraków, przekazał w piątek (2.06) przez media społecznościowe. 📢 Nowe Brzesko. Plac targowy już (prawie) gotowy Zakończyły się prace budowlane na placu przy ulicy Krakowskiej w Nowym Brzesku. Miejsce już wkrótce będzie mogło być użytkowane jako parking i plac targowy. 📢 Protestowali przeciwko wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Grupa mieszkańców w piątek (2 czerwca) protestowała przeciwko wycince drzew planowanej w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Protest odbył się przy ul. Młyńskiej, w rejonie, gdzie ma być realizowana inwestycja.

📢 To jest Kobieca Twarz Małopolski 2023. Kto pojedzie do SPA, a kto może zdobyć auto? Już wiemy, kto został KOBIECĄ TWARZĄ MAŁOPOLSKI! W naszym plebiscycie w kategoriach: Córki, Matki, Kobiety Dojrzałe rywalizowało kilkadziesiąt pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali Czytelnicy. Teraz spotkaliśmy się z nimi podczas Forum Kobiecości w Hotelu Galaxy w Krakowie i wybraliśmy główne laureatki tytułu Kobieca Twarz Małopolski w każdej kategorii pokoleniowej.

📢 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwory w Lusławicach i Michałowicach? Co tworzono w Łysej Górze? Święto małopolskich zabytków już po raz dwudziesty piąty zaprasza do odkrywania tajemnic, słuchania opowieści i zaglądania tam, gdzie na co dzień zajrzeć nie sposób. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem odbędą się pod hasłem „Ornament” i przez trzy weekendy czerwca (3-4, 10-11 i 17-18 czerwca) w ośmiu wyjątkowych miejscach, wraz z przewodnikami, artystami, animatorami i pasjonatami lokalnej historii zachwycimy się pięknem ornamentu, symfonią natury i artystyczną pasją.

📢 Wandale grasowali w różnych rejonach Krakowa. Niszczyli przystanki Wandale grasowali nocą w różnych rejonach stolicy Małopolski. Efekty pokazało krakowskie MPK. "To efekt wandalizmu, do którego doszło w nocy na przystankach przy Parku Wodnym i pl. Wszystkich Świętych. Skoda słów..." - informuje MPK w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia. Zobaczcie je przechodząc do galerii. 📢 Wypadek na drogach Ojcowskiego Parku Narodowego. Samochód matki z dzieckiem spadł ze skarpy. Jedna osoba ranna W piątek, 2 czerwca między godz. 10, a 11 w Ojcowie doszło do wypadku. Na krętych drogach - tzw serpentynach Ojcowskiego Parku Narodowego kierująca straciła panowanie nad pojazdem. Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z drogi, spadł ze skarpy. Wezwano lotnicze pogotowie. Dziecko zostało zabrane do szpitala. 📢 Pudzianowski - Szpilka. Kiedy walka? Gdzie obejrzeć na żywo? WYNIKI i transmisja gali XTB KSW Colosseum 2 Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka. Ta walka elektryzuje wszystkich fanów KSW w Polsce. Kiedy odbędzie się pojedynek Szpilki z Pudzianowskim? Gdzie można obejrzeć walkę na Stadionie Narodowym z udziałem byłego strongmana i pięściarza? Tutaj poznasz wszystkie szczegóły dotyczące starcia Szpilka - Pudzianowski. Sprawdź kartę walk, transmisję na żywo oraz wyniki online gali XTB KSW Colosseum 2.

📢 Pod Zabierzowem autobus slalomem omijał rogatki kolejowe, wyłamał szlaban. Niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejeździe w Pisarach O krok od tragedii było na przejeździe kolejowym w Pisarach w gminie Zabierzów. Zamykały się rogatki, gdy autobus - wiozący osoby niepełnosprawne - zbliżał się do przejazdu. Kierowca jednak nie hamował, tylko slalomem próbował ominąć bariery. Zignorował migające czerwone światła, wjechał na przejazd i wyrwał część rogatki. 📢 Miechów. Znamy zwycięzców konkursu o Macieju Miechowicie W Miechowie odbył się testu wiedzy poświęcony Maciejowi Miechowicie. Okazją jest przypadająca w tym roku 500. rocznica śmierci uczonego. Do testu sprawdzającego znajomość życia oraz dorobek naukowego Macieja Miechowity przystąpili reprezentanci szkół z terenu gminy. 📢 Propozycje na nadchodzący weekend w powiecie proszowickim Piątkowy koncert w Domu Kultury, wyjątkowa sztafeta biegowa w Ostrowie, piknik rodzinny na obiektach MOSiR oraz obchody 30-lecia nowobrzeskiej Ligi Obrony Kraju to propozycje na spędzenie czasu w czasie nadchodzącego weekendu w powiecie proszowickim.

📢 Wielki horoskop na czerwiec 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 2.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 2.06.2023. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zakazany owoc odc. 226. Powrót do firmy. Streszczenie kolejnego odcinka [29.05.23] Sahika boi się zmian, które zaprowadzi Halit po powrocie do firmy. Czy jej obawy okażą się słuszne? Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 226. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Igrzyska Europejskie w Krakowie. Olbrzymie białe namioty stanęły przy Piastowskiej. W największym... stołówka Nieopodal budowanego już Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, trwa jeszcze jedna budowa. Mniej przy niej betonu i ciężkiego sprzętu. Stawiany jest tam... wielki biały namiot. Zajmuje tereny Akademii Górniczo-Hutniczej, ale czemu ma służyć? Okazuje się, że to inwestycja powiązana z nadchodzącymi igrzyskami europejskimi. Ale w białym namiocie nie będzie rozgrywana żadna z dyscyplin. Kolejne namioty powstają bliżej akademików po drugiej stronie Piastowskiej.

📢 Od 1 czerwca na Zakrzówku w Krakowie kąpiemy się już legalnie, ale bez ratowników. Pierwsi plażowicze już się pojawili! "Koniec nielegalnego pływania na Zakrzówku w Krakowie. Od 1 czerwca, pojawi się nowe oznakowanie i będzie można pływać na terenie całego zbiornika na własną odpowiedzialność" - ogłosili urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od 22 czerwca pojawi się obsługa ratownicza na kąpielisku-basenach pływających na Zakrzówku. Od tego dnia będzie funkcjonowało bezpieczne kąpielisko na zalewie. Do tego czasu można korzystać z całego zbiornika na własną odpowiedzialność. Powstał też regulamin obowiązujący na Zakrzówku.

📢 Kraków. Zakrzówek to nie tylko kąpielisko, ale też EkoEksperymentarium. I budzi emocje Otwarto kąpielisko na Zakrzówku, a 22 czerwca pojawią się na nim ratownicy. Pływać już można na własną odpowiedzialności korzystając z niecek basenowych i pomostów. Równocześnie powstał też budynek ekocentrum. Aktualnie prezentowana jest w nim wystawa EkoEksperymentarium. To interaktywna zabawa dla najmłodszych, która w ciekawy sposób prezentuje ekspercką wiedzę z zakresu ekologii. Internauci jednak wypominają, że taka inwestycja zepsuła i tak naruszony przez montaż pomostów dziki i właśnie bardziej ekologiczny charakter Zakrzówka. Część uważa też, że... ptaki będą rozbijać się o szklaną elewację budynku.

📢 Miliony euro dla piłkarskiego klubu z Polski, który przejmie fundusz z Emiratów. Na czele projektu stoi Szwajcar Paolo Urfer Fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland (w skrócie FC Poland), zamierza w czerwcu sfinalizować przejęcie jednego z klubów w naszym kraju. Bez względu na to, na kogo postawi prezes spółki Paolo Urfer, będzie to na polskim rynku piłkarskim jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat. Kwota inwestycji ma wynieść od 15 do 30 milionów euro. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Dzień Dziecka w Miechowie. W policyjnym radiowozie zabrakło miejsca Trzecioklasiści ze szkół podstawowych powiatu miechowskiego zostali w czwartek (1 czerwca) zaproszeni przez Nadleśnictwo Miechów na obchody Dnia Dziecka zorganizowane wspólnie z komendami powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

📢 Zamek Tenczyn czynny codziennie! Od czerwca poszerzyła się oferta turystyczna tej twierdzy Zwiedzanie zamku Tenczyn w Rudnie od czwartku, 1 czerwca, jest możliwe siedem dni w tygodniu. Dotychczas - od wczesnej wiosny do końca maja - zamek był otwierany dla zwiedzających tylko w weekendy i święta. Latem to się zmienia. Operator ruchu turystycznego, czyli Fundacja New Era Art zaprasza do zwiedzania codziennie. 📢 Miechów. Koncepcja nowej hali sportowej gotowa. Miasto zyska wyjątkowy obiekt Zakończyły się konsultacje związane z opracowaniem szczegółowej koncepcji hali sportowo-widowiskowej w Miechowie. Pozwolenie na budowę ma być gotowe w marcu przyszłego roku, ale już widać, że miasto powinno doczekać się wyjątkowego obiektu.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 1.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Małopolski Wyścig Górski przejdzie przez gminy powiatu myślenickiego. Kiedy i gdzie będą utrudnienia? W piątek (2 czerwca) odbędzie się pierwszy etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Kolarze wystartują z Koszyc (pow. proszowicki), a meta tego etapu będzie się znajdowała na górującym nad Myślenicami Chełmie. W piątek powiecie myślenickim wyścig przejedzie przez gminy Wiśniowa i Myślenice, a w sobotę przez gminy Dobczyce i Raciechowice.

📢 Te zawody niedługo znikną z rynku pracy. Zmiany w kilku branżach. 7 na 10 pracowników jest zagrożonych. „Będą musieli się przekwalifikować” Jak wynika z raportu World Economic Forum, automatyzacja może zabrać nawet 85 mln miejsc pracy. Analiza Pearson trochę łagodzi te prognozy i prognozuje, że w przyszłości zniknie 20 proc. zawodów. – Z analizy wynika, że z rynku pracy znikną m.in. pracownicy administracji i sprzedawcy, w tym głównie kasjerzy – tłumaczy nam ekspert. – W przypadku 7 na 10 zawodów wiemy, że one nie znikną, ale się znacząco zmienią – zapowiada. 📢 Niezwykły polonez tańczony na Majówce w Krzeszowicach. Cały Rynek tancerzy w strojach z minionej epoki Nieodłącznym elementem Majówki w Krzeszowicach jest polonez tańczony na płycie Rynku przez samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji, członków stowarzyszeń i zespołów oraz mieszkańców, którzy co roku uczestniczą w święcie miasta. Wielu tancerzy przebrało się w stroje z XIX wieku nawiązujące do historii miasta i związanej z nim rodziny hrabiów Potockich.

📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji. 📢 Proszowice. Ekologiczny Dzień Dziecka na miejskim amfiteatrze Kilkaset osób odwiedziło w niedzielę miejski amfiteatr w Proszowicach przy okazji pikniku zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.

📢 Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta” Około stu miłośników motocykli zjechało w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w tradycyjnym zlocie ”Stary Motór”. Były próby sprawnościowe, wyjazd na trasę, zwiedzanie izby pamięci, a przede wszystkim dobra zabawa i możliwość dzielenia motoryzacyjnej pasji.

📢 Racławice. Grzegorz Kosowicz „Chłopem Roku 2023” Grzegorz Kosowicz z Rybitw koło Połańca (Świętokrzyskie) został tegorocznym „Chłopem Roku”. Wybory zostały przeprowadzone tradycyjnie w podmiechowskich Racławicach po czteroletniej przerwie związanej z pandemią. 📢 Oto 50 zdjęć Krakowa z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 28.05.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości. 📢 Górskie wędrówki blisko Krakowa? Przewodnicy PTTK z Myślenic polecają Kto lubi górskie wędrówki wcale nie musi jechać daleko od Krakowa. Na weekendowe i nie tylko wycieczki przewodnicy z oddziału PTTK w Myślenicach zapraszają w Beskid Myślenicki. Sezon turystyczny został niedawno uroczyście zainaugurowany przy schronisku PTTK na Kudłaczach. W Beskidzie tym czeka też wiele innych, mniej popularnych a wartych odwiedzenia miejsc. Co ważne, można tu dojechać bez stania w korkach, co docenią szczególnie rodzice małych dzieci.

📢 Szpilka - Pudzianowski BILETY Gdzie można kupić wejściówki na walkę KSW na Stadionie Narodowym 2023 Artur Szpilka kontra Mariusz Pudzianowski - przed nami wielka walka KSW na PGE Narodowym. 3 czerwca 2023 roku odbędzie się gala XTB KSW Colosseum 2, w trakcie której zmierzą się Szpila z Pudzianem. Gdzie można kupić bilety na to wydarzenie? Sprawdź poniżej.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Majątek Mariusza Pudzianowskiego. Ile zarabia najbogatszy w Polsce wojownik MMA? Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory mnóstwo walk w KSW i zaczął inwestować w kolejne firmy, podpisując również kilka lukratywnych kontraktów reklamowych i promocyjnych. To wszystko sprawia, że dziś jego majątek wyceniany jest na kwotę co najmniej ośmiokrotnie wyższą. 📢 Kto będzie gwiazdą tegorocznych Dni Miechowa? Organizatorzy pytają mieszkańców Agnieszka Chylińska? Patrycja Markowska? A może Łzy? Mieszkańcy sami mogą zasugerować organizatorom Dni Miechowa, kogo chcieliby zobaczyć i usłyszeć w charakterze gwiazdy tegorocznej imprezy. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Gmina Słomniki. Otworzyli nową szkołę w Niedźwiedziu. Czekali na nią 30 lat. Komfort nauki dla 300 dzieci Przestronną, nowoczesną szkołę mają uczniowie podstawówki i przedszkola w Niedźwiedziu w gminie Słomniki. Oficjalne otwarcie zorganizowano w Dniu Dziecka. Placówka z zagospodarowaniem terenu kosztowała 21 mln zł. 📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

