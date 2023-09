Przegląd prasy (4.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia”?

Prasówka 4.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Mecze Polaków na siatkarskich ME 2023. Wyniki i tabela grupy C. Kiedy i z kim gra dzisiaj Polska? W mistrzostwach Europy siatkarzy 2023 Polacy grają w grupie C, są kandydatami do awansu do fazy pucharowej i późniejszej walki o medale. W pierwszej fazie rywale Polski to: Czechy, Holandia, Macedonia Północna, Dania i Czarnogóra. Tutaj znajdziesz wyniki i tabelę, terminarz i składy z meczów Polaków na Eurovolley 2023.

Prasówka 4.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przebój Wolbrom traci pierwszą bramkę, ale pewnie wygrywa w Proszowicach W meczu III kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka uległa na własnym boisku Przebojowi Wolbrom 1:3. Bramkę dla gospodarzy zdobył Jakub Chwał. Dla gości trafiali Konrad Rolka, Przemysław Seweryn i Mateusz Antosiewicz. Przebój w dotychczasowych meczach nie stracił jeszcze punktu.

📢 Poland Business Run 2023. Mamy nowe zdjęcia uczestników charytatywnego biegu w Krakowie To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie biegów w Polsce. Poland Business Run to bowiem nie tylko sportowa rywalizacja, ale i walka o środki dla osób z niepełnosprawnościami. Do akcji włącza się wiele firm i przedsiębiorstw, a także mnóstwo mieszkańców Krakowa. Dziewięć tysięcy zawodników, zorganizowanych w pięcioosobowe zespoły, pobiegło w niedzielę 3 września wokół Błoń. Obejrzyjcie nowe zdjęcia uczestników zawodów. 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Hutnik Kraków. Kibice na meczu z ŁKS-em II Łódź. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków. W niedzielę 3 września na Suchych Stawach nowohucki zespół grał z ŁKS-em II Łódź. Kibice nowohuckiego zespołu z pewnością nie żałowali, że wybrali się na stadion, bo zespół gospodarzy wygrał pewnie i efektownie 4:1. Zobaczcie zdjęcia z trybun. 📢 Mieszkańcy Krakowa licznie pojawili się przy Kopcu Kościuszki by wziąć udział w święcie Dzielnicy VII Zwierzyniec W ostatni weekend wakacji w Krakowie i jego okolicach odbywa się naprawdę wiele imprez. Jedną z nich jest Święto Dzielnicy VII Zwierzyniec. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 15. przy Kopcu Kościuszki i potrwa jeszcze do godz. 20. Wydarzenie zakończy się koncertem Kraków Street Band. Organizatorzy wydarzenia zadbali o wiele atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Dla starszych z kolei przygotowano warsztaty rodzinne prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, Muzeum Fotografii w Krakowie oraz kluby Dworku Białoprądnickiego zlokalizowane w VII Dzielnicy: Chełm, Wola i Przegorzały.

📢 Tak obchodzone jest 95-lecie Aeroklubu Krakowskiego! Pokazy akrobacji lotniczych, loty szybowcem, zrzuty spadochroniarzy. W Pobiedniku Wielkim odbyło się wyjątkowe - lotnicze święto. W niedzielę, 3 września Aeroklub Krakowski zaprosił na Lotniczy Dzień Otwarty z okazji 95-lecia swojego istnienia. Wśród atrakcji przygotowano też wystawę samolotów i szybowców, a także konkursy z nagrodami dla najmłodszych. Na niebie można było zobaczyć grupę paralotniową Flying Dragon Team. Nie zabrakło też historycznych perełek takich jak dwa samoloty Piper Cub. 📢 Wystawa psów, atrakcje dla dzieci i bogaty program artystyczny. To może oznaczać tylko jedno - festyn "Jesień Kurdwanów 2023" To już 28. edycja festynu „Jesień Kurdwanów”. W niedzielę, 3 września w parku na Kurdwanowie kolejny raz zorganizowano festyn, który jak co roku przyciągnął wielu mieszkańców miasta. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje i bogaty program artystyczny. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi.

📢 Horoskop dzienny na 4 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 4 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kraków. Spora gromada dzików na kolacji pod marketem na Klinach Coraz więcej dzikich zwierząt wkracza na zamieszkane przez ludzi osiedla w Krakowie. Czytelnik wysłał nam właśnie zdjęcia z sobotniego wieczoru z ulicy Borkowskiej. Naliczył 10 dzików, które szukały pożywienia pod marketem. - W sumie to nie pierwszy raz, tyle że liczna rodzinka i dość wczesna pora. Wcześniej też się pojawiały, ale koło 23 lub później - dodaje Czytelnik, który przysłał nam zdjęcia.

📢 Poland Business Run dla najmłodszych. Dzieci biegały w Parku Jordana Jedną z imprez towarzyszących 12. edycji Poland Business Run w Krakowie były zawody biegowe dla dzieci. Najmłodsi rywalizowali w niedzielę w Parku Jordana. Było wiele emocji i radości wypisanej na twarzach, co możecie zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Najlepsze MEMY o kotach. Oto władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 „Kraków na trasie dotrzymanego słowa". Uroczyste otwarcie przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki Nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, który znajduje się na estakadzie w pobliżu Hali Targowej został już otwarty. W niedzielę, 3 września zatrzymał się na nim pierwszy pociąg, a pierwsi pasażerowie mogli już z niego skorzystać. Chociaż ostatnie prace trwały w tym miejscu jeszcze dzień wcześniej, wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. Jak podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: „Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie z nowym rozkładem jazdy rusza przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, ale przede wszystkim otwierany jest krakowski węzeł komunikacyjny". Otwarcie uświetniła swoim występem Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta.

📢 W Krakowie na Małym Rynku trwa jarmark na św. Michała. Zjechali się rzemieślnicy nie tylko z Polski Do niedzieli 10 września na Małym Rynku w Krakowie potrwa Jarmark na św. Michała urządzony przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W kilkudziesięciu kioskach można zakupić wyroby rzemiosła, a także pokrzepić się produktami regionalnymi i skorzystać z oferty gastronomicznej. Swoje stoiska przygotowali tu rzemieślnicy z różnych stron Polski, ale również i Europy.

📢 Poland Business Run 2023 na mecie. Wokół krakowskich Błoń pobiegło 9 tysięcy osób, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami W niedzielę 3 września odbyła się 12. edycja biegu sztafetowego Poland Business Run. W zawodach na krakowskich Błoniach rywalizowało 9 tysięcy osób, a beneficjentami będzie 20 osób z Małopolski, które dzięki biegaczom otrzymają protezy, wózki i turnusy rehabilitacyjne. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników w galerii.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego! Para wzięła ślub w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie Ewa Wachowicz wyszła za mąż! Miss Polonia i słynna prezenterka telewizyjna wzięła ślub z wieloletnim partnerem, Sławomirem Kowalewskim. Uroczystość obyła się w sobotę, 2 września, w pięknym krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, zlokalizowanym przy ulicy Grodzkiej, blisko Rynku Głównego i Wawelu. Para pochwaliła się zdjęciami!

📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Proszowice. Parkingi (prawie) gotowe. Kierowcy muszą jeszcze poczekać Na pierwszy rzut oka oba proszowickie parkingi „park and ride” są gotowe. O tym, że formalnie nie można jeszcze w nich korzystać mówią tylko umieszczone przy wjazdach przenośne przęsła ze znakiem zakazu wjazdu. Na otwarcie obiektów trzeba będzie jeszcze poczekać około miesiąca.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV US Open 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w US Open? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach w Nowym Jorku.

📢 Miastowi są bezczelni nawet po żniwach! Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Burze z gradem i silny wiatr. Pogodowy armagedon znów nad Małopolską? IMGW wydał ostrzeżenia. Prognoza pogody na niedzielę, 3 września Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydał w niedzielę 3 września, dla południowo-wschodniej części kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Małopolsce należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru. Miejscami może także spaść grad! Alerty ważne będą w niedzielę do godz. 19.

📢 Horoskop dzienny na 3 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 3 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 111. Wyznanie uczuć. Streszczenie odcinka [15.09.23] Yaman oswaja się ze swoimi uczuciami. Zuhal jest wściekła i chce pozbyć się Seher. Nie wszystko pójdzie jednak zgodnie z jej myślą. Co się stanie? Przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 110. Podejrzanie miłe gesty. Streszczenie odcinka [14.09.23] Po ostatnich wydarzeniach Seher wciąż nie może do siebie dojść. Yaman stara się jej pomóc. Kobieta staje się jednak podejrzliwa. Dlaczego? Czemu Ali znowu będzie wychwalał Kiraz? Przeczytaj poniższe streszczenie 110. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 179. Zlecenie zabójstwa Germana. Streszczenie odcinka [15.09.2023] Servando spotyka się z dawnym znajomym z wojska. Tymczasem Casila ma wypadek, a German poważne kłopoty. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 179. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 178. Sprzeczka w więzieniu. Streszczenie odcinka [14.09.2023] Cayetana po raz kolejny próbuje upokorzyć Manuelę. Z kolei German ma kłopoty. Dlaczego? Przeczytaj poniższe streszczenie 178. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 176. Ochrona przed śmiercią. Streszczenie odcinka [12.09.2023] Felipe nie ma już dłużej siły walczyć i chce umrzeć. Lolita próbuje go od tego odwieść. Jak jeszcze spróbuje go ochronić? Kto wypowie wojnę Julianie? Przeczytaj poniższe streszczenie 176. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 175. Powrót do zdrowia. Streszczenie odcinka [11.09.2023] Celia coraz bardziej lubi Tano. Z kolei Fabiana rozmawia z Manuelą. DO czego będzie próbowała ją przekonać? Przeczytaj poniższe streszczenie 175. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 303. Nagły wyjazd i przemiana. Streszczenie odcinka [15.09.23] Hasan Ali nie może znieść tego, jak zachował się Cagatay. Postanawia z nim poważnie porozmawiać. Z kolei kilku bohaterów znacznie zmieniło swój wygląd i zachowanie. Co jeszcze wyjdzie na jaw? Przeczytaj streszczenie 303. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 302. Pięć lat później... Streszczenie odcinka [14.09.23] Akcja serialu toczy się pięć lat później. Co dzieje się u Yildiz i Hasana? Kto został małżeństwem, a kto stracił cały majątek? Już teraz przeczytaj streszczenie 302. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 301. Konflikt z mafią. Streszczenie odcinka [13.09.23] Cansu postanawia szczerze porozmawiać z Yildiz, a Sahika chce zaaranżować jej spotkanie z byłym. A kto zamieszka u Hasana? Koniecznie przeczytaj streszczenie 301. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 300. Wyprowadzka Yildiz. Streszczenie odcinka [12.09.23] Sahika nadal pragnie zbliżyć się do Hasana. Nie jest to jednak takie proste. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 300. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 299. Kto zabił Mahmuta? Streszczenie odcinka [11.09.23] Rodzina słyszy nowe wieści na temat śmierci Mahmuta. Tymczasem Yildiz porzuca Cagataya. A co zrobi Hasan? Przeczytaj poniższe streszczenie 299. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 3.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 3.09.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 3.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 3.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (3.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 3.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 3.09.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Szkoła jak Hogwart? Spleśniałe kanapki? Oto najlepsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego. Powrót do szkoły na wesoło. Uśmiejesz się do łez! Błogi okres wakacyjny dobiega końca. Już niebawem uczniowie wrócą do nauki, a szkolne korytarze wypełnią się gwarem. Jak najlepiej rozpocząć nowy rok szkolny? Oczywiście, z humorem! Oto najlepsze i najśmieszniejsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego 2023. Rodzice się cieszą, dzieci się smucą. A może szkoła jak Hogwart? Obejrzyj grafiki. Uśmiejesz się do łez! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 3.09 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 3.09.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 FAME MMA 19 na żywo: wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Transmisja stream online Gala FAME MMA 19 na żywo odbyła się w sobotę, 2 września 2023 r. w Krakowie. Oto wyniki, sprawdź, kto walczył, kto wygrał w Tauron Arenie. Gwoździem programu walk celebrytów było starcie Arkadiusz Tańcula - Amadeusz "Ferrari” Roślik. Zobacz w galerii zdjęcia uczestników, link poniżej.

📢 Kraków. FAME MMA 19 w Tauron Arena Kraków. Kto wygrał? Fabijański, Tańcula, Ferrari, Tyburski W sobotę, 2 września, w Tauron Arenie Kraków odbyła się 19. edycja gali FAME MMA. W oktagonie zmierzyło się łącznie 24 zawodników, prezentując swoje umiejętności z zakresu sportów walki. Dla niektórych była to noc triumfu, inni natomiast pożegnali się z pucharami Fame. Udało nam się również porozmawiać z zawodnikami - zarówno tymi, których ręka została uniesiona ku górze w geście zwycięstwa, jak i przegranymi. Zobacz, kto wygrał! 📢 Kraków. 21. Święto ulicy Tetmajera z wieloma atrakcjami. W programie konkurs na najlepsze ciasto i loteria ze złotym pierścionkiem To już 21. raz, gdy odbywał się festyn dla mieszkańców dzielnicy VI, czyli Święto ulicy Tetmajera. Jak co roku, organizatorzy wydarzenia zadbali o moc atrakcji dla odwiedzających je gości. W sobotę, 2 września od godz. 10. można było zwiedzać wystawę w Muzeum Rydlówka przy ul. Tetmajera 28. Z kolei uroczyste otwarcie 21. Święta ulicy Tetmajera ubogaciła swoim występem Grupa Locomotora. W programie było wiele ciekawych punktów dla każdego uczestnika święta.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 3.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 3.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Publiczność szalała ze Sławomirem. Tak bawili się krakowianie na Dniach Nowej Huty Koncert Sławomira, Pudelsów, Chłopców z Placu Broni i występy zespołów nowohuckich, a także piknik familijny - tak w sobotę świętowano Dni Nowej Huty. 📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Koroną Kielce. Coś się zacięło Piłkarze Cracovii po sześciu meczach mają 10 punktów na koncie. W meczu z Koroną nie zachwycili. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Wystartował remont ulic: Zwierzynieckiej i Kościuszki. Długa lista zmian w komunikacji miejskiej Od pierwszego, planowanego przez urzędniku terminu rozpoczęcia przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki minął tydzień. W sobotę, 2 września rozpoczęły się pierwsze prace, które mają potrwać dwanaście miesięcy. W związku z przebudową dwóch ważnych ulic w centrum Krakowa pojawiają się duże zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Przypominamy, że dodatkowym utrudnieniem dla kierowców w tym miejscu jest również nadal trwający remont mostu Dębnickiego.

📢 Kamil Glik zaprezentowany kibicom Cracovii na stadionie przy ul. Kałuży. Zdjęcia Kamil Glik - jedno z głośniejszych nazwisk w polskim futbolu ostatnich lat, został nowym piłkarzem Cracovii w środę. A w sobotę w przerwie meczu "Pasów" z Korona Kielce zaprezentował się fanom na stadionie przy ul. Kałuży. Kibice powitali gorąco 103-krotnego reprezentanta Polski. Po prezentacji zrobił on rundkę wokół stadionu i fotografował się z fanami. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Makocice. Samochód osobowy uderzył w betonowy mostek. W środku były cztery osoby W sobotę po południu w Makocicach koło Proszowic doszło do wypadku. W betonowy mostek uderzył samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby. Jedna trafiła do szpitala. 📢 Kibice Cracovii na meczu z Koroną Kielce. Była specjalna oprawa Na meczu Cracovii z Koroną Kielce zjawiło się 9613 kibiców. Były oprawy m.in. ta na 30-lecie przyjaźni kibiców Cracovii i Tarnovii. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Sylwia Peretti - tak mieszka. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 V liga, grupa zachodnia: KS PKM Olkusz - KS Chełmek. Zobacz zdjęcia W meczu 4. kolejki sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej KS PKM Olkusz wygrał na swoim boisku 1:0 z KS Chełmek. Zobaczcie, co działo się na boisku w spotkaniu rozegranym w sobotę 2 września 2023.

📢 Znamy liderów listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z Krakowa. Na czołowych miejscach znani posłowie, ale są również nowe nazwiska Już wiadomo, kto jest na czołowych miejscach listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 13, który obejmuje Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski. "Jedynką" jest Małgorzata Wassermann, a z numerem dwa wystartuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Trzecie miejsce przypadło Jackowi Osuchowi, który jest pełnomocnikiem rządu ds. infrastruktury sportowej. Pochodzi z Olkusza. Na liście jest również Agnieszka Ścigaj, niegdyś związana z Kukiz'15, a także krakowski radny Michał Drewnicki. Znamy też nazwiska z innych okręgów.

📢 Maków. Na DW783 kierowca ciągnika siodłowego wjechał w stodołę. Lądował śmigłowiec LPR W sobotnie południe doszło do nietypowego zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr783 w Makowie koło Miechowa. Kierowca ciągnika siodłowego wjechał w drewnianą stodołę. Na miejsce wezwano śimgłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Szklana. Na DW776 przewrócił się samochód przewożący konie W sobotę około godz. 8.30 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice w miejscowości Szklana. Kierowca samochodu dostawczego, przewożącego dwa konie, przewrócił się do rowu. W wyniku zdarzenia jeden z koni został ranny. Do jego podniesienia z jezdni użyto ładowarki. W czasie akcji ratowniczej ruch na drodze odbywał się wahadłowo. 📢 Nadciąga rewolucja komunikacyjna na północy Krakowa. Przejazd inauguracyjny tramwajem na trasie Krowodrza Górka – Górka Narodowa Już w najbliższy poniedziałek, 4 września na północy Krakowa będzie miała miejsce prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Od wczesnych godzin porannych mieszkańcy osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej będą mogli wybrać tramwaj, by dojechać do centrum i innych dzielnic miasta. Przez jakiś czas, przystankiem końcowym i początkowym na Górce Narodowej będzie przystanek „Papierni Prądnickich” przy ul. Banacha. Tymczasem w sobotę, 2 września odbyła się uroczystość uruchomienia komunikacji tramwajowej na Górkę Narodową. Tego dnia odbył się też inauguracyjny przejazd tramwajem na trasie Krowodrza Górka – Górka Narodowa. Miejsce spotkania – parking P+R przy ul. Pachońskiego.

📢 Można się przestraszyć! Oto spektakularne metamorfozy. Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Ostatni rozegrany turniej to Grand Prix Wielkiej Brytanii 2 września. 📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Zmiany w ruchu. Urzędnicy podają też lokalizację nowych przystanków W poniedziałek, 4 września, od godz 9.00 zostanie wprowadzone tymczasowe zwężenie jezdni na ulicy Dobrego Pasterza, na wysokości hotelu Swing. Jak informuje wykonawca linii tramwajowej do Mistrzejowic, utrudnienia będą obowiązywały jedynie przez kilka godzin. Mimo że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic dopiero się rozpoczęła, a jej oddanie jest planowane na koniec 2025 roku, to urzędnicy już podają gdzie będą zlokalizowane nowe przystanki.

📢 Puszcza Niepołomice. Kewina Komara zastąpi bramkarz z Aston Villa Puszcza Niepołomice znalazła bramkarza, którego w trybie nagłym szukała ze względu na przymusową przerwę w grze Kewina Komara. Nowym golkiperem "Żubrów" zostanie Oliwier Zych, czyli zawodnik... Aston Villa! Do Niepołomic z Birmingham trafi na zasadzie wypożczenia do końca sezonu 2023/2024.

📢 US Open 2023. Najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. Zobacz zdjęcia US Open 2023 odbywa się w dniach 28 sierpnia - 9 września. Na kortach Flushing Meadows do rywalizacji w singlu kobiet przystąpiło 129 tenisistek. Wybrali najgorętsze zawodniczki turnieju wielkoszlemowego, na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz w galerii - link poniżej. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 1.09.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 1.09.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Góralska para chwali się zdjęciami swojego nowego drewnianego domu Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Piotrkowice Małe. Dyrektor szkoły zapewnia: na poniedziałek będziemy gotowi [ZDJĘCIA] W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych ciągle trwają prace, związane z modernizacją otoczenia szkoły jak i gruntownego remontu i przebudowy samego budynku. Mimo to dyrektor placówki zapewnia, że w poniedziałek (4 września) nauka rozpocznie się normalnie. 📢 Seniorzy opanowali Kraków. Na uczestników międzynarodowych Senioraliów czeka mnóstwo atrakcji W tym roku już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora organizuje Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbywają się 1 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób powyżej 60 roku życia. 📢 Powiat proszowicki. Propozycje na pierwszy wrześniowy weekend. W niedzielę Małopolski Festiwal Smaku Niby już rok szkolny, ale w praktyce jeszcze wakacje. Uczniowie już w blokach startowych, ale można się jeszcze nacieszyć dobrą pogodą i ostatnimi dniami wolnymi od nauki. Jak spędzić nadchodzący weekend w powiecie proszowickim? Możliwości jest sporo.

📢 Piękne dziewczyny na plażach w Krakowie i Małopolsce. Wyjątkowe zdjęcia z Instagrama [GALERIA] Niewiele może się równać z pięknem natury na plażach. Wiedzą coś o tym ci, którzy odwiedzają najbardziej urokliwe miejsca w Krakowie i Małopolsce - na Bagrach, w Brzegach, Kryspinowie, Kuter Porcie Nieznanowice, Jurkowie Chorwacja, nad Balatonem w Trzebini... Dla tych, którzy mają mniej czasu na wypoczynek lub chcą przywołać piękne wspomnienia z kończącego się lata przygotowaliśmy galerię najpiękniejszych zdjęć plażowiczek z Instagrama. Której przyznalibyście tytuł Miss Plaży w Małopolsce?

📢 Gdzie na urlop? Gdzie na weekend? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc.

📢 Janowiczki. Panorama Racławicka symbolicznie wróciła do domu. Kopia oficjalnie otwarta W czwartek w Janowiczkach, na miejscu bitwy pod Racławicami, oficjalnie otwarto ekspozycję, prezentującą kopię słynnej Panoramy Racławickiej. Nowa atrakcja ma przyciągnąć na bitewne pola turystów i zwiedzających. 📢 Opatkowice. Wypadek młodego kierowcy na DW776. Wiózł trójkę pasażerów Do groźnego wypadku doszło w środę późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 776 w Opatkowicach koło Proszowic. Prowadzone przez młodego kierowcę bmw wypadło z drogi i rozbiło się na ogrodzeniach dwóch posesji. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Charsznica. Przeżyli razem ponad pół wieku. Zostali odznaczeni Prawie 40 par z pięćdziesięcioletnim – i dłuższym – stażem małżeńskim świętowało wyjątkowy jubileusz w sali bankietowej remizy OSP w Charsznicy. Z okazji złotych godów odebrali medale za długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta RP.

📢 W Rzozowie dożynki powiatu krakowskiego wspólnie z gminą Skawina. Będą ośpiewywania, wręczanie nagród rolnikom i zabawa taneczna W sobotę 2 września na corocznym święcie plonów mieszkańców powiatu krakowskiego będzie gościć gmina Skawina. Tegoroczne dożynki powiatu i skawińskiej gminy odbędą się w Rzozowie. Tu spotkają się reprezentacje wszystkich 17 gmin powiatu krakowskiego, a także 16 sołectw gminy Skawina. W zeszłym roku dożynki powiatowo-gminne zostały zorganizowane w Dubiu w gminie Krzeszowice. Przypomnijmy jak na drogach witano przyjezdnych.

📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie. 📢 Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. To dziękczynienie dla rolników i okazja do promocji przysmaków regionalnych Producenci warzyw z całego regionu spotkają się na dorocznej imprezie XIII Małopolskim Święcie Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Będzie okazja podziękować wszystkim rolnikom za trud uprawy warzyw i szczególnie nagrodzić liderów w tej dziedzinie. W trakcie imprezy zaplanowano degustacje tradycyjnych przysmaków, z których słynie region. Święto odbędzie się 3 września 2023 r. na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Od rana będą prezentacje firm, a oficjalne rozpoczęcie od mszy św. o godz. 13.

📢 Krzeszowickie Palce Lizać na miejskim Rynku, czyli wielkie gotowanie na osiem garów oraz patelnię samorządową Dwie kuchnie polowe i wielka patelnia - taki sprzęt stanął na Rynku w Krzeszowicach. Tak wyglądała kulinarna rywalizacja podczas Dni Krzeszowic. Kucharze zaoferowali cztery dania, w tym dwie zupy. Swoje kulinarne wariacje zaproponowali także przedstawiciele władz gminy - burmistrz i radny. Do tego desery dołożyły panie z kół gospodyń wiejskich - przyjechały ze słodkimi babeczkami.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Tak mieszka Paulina Karpiel-Bułecka. Góralska chata w nowoczesnym stylu z widokiem na Tatry [zdjęcia] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Dom Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki położony jest w samym sercu Tatr. Urokliwa góralska chata urządzona jest w nowoczesnym stylu. Jak mieszka Paulina Krupińska? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach. 📢 Natalia Fitnesska. Dziewczyna Arkadiusza Tańculi jest gwiazdą Instagrama [ZDJĘCIA] Natalia, na Instagramie używająca profilu @natalia.fitnesska, jest dziewczyną Arkadiusza Tańculi - aktora i trenera personalnego, który był jedną z gwiazd gali FAME MMA 10. Wielkie emocje wzbudzała jego walka z Mateuszem Murańskim, jednak na brak popularności nie narzeka też piękna partnerka Arka. Jej profil na Instagramie śledzi aż 179 tysięcy obserwujących (Tańculi - 285 tys.). Poznajcie Natalię, która w związku z Arkiem już od ponad sześciu lat. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

