Przegląd prasy (4.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [4.11.2023]”?

Prasówka 4.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [4.11.2023] Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [4.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 3.11.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 3.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 3.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

Prasówka 4.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 04.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [4.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [4.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego [4.11.2023] Jak rozróżnić czosnek polski i czosnek chiński? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast polskiego czosnku wybrać czosnek z Chin. Warto wiedzieć, jak wygląda polski czosnek, gdyż jest bardziej ekologiczny i ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż czosnek importowany. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić czosnek polski od chińskiego. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Sprawdź, jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [4.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Dominika Gawęda pokazuje piękne ciało. Widzieliście ją w bikini? Zobaczcie zdjęcia! Zachwyca figurą. Jest ślubna fotka z mężem! 3.11.2023 Dominika Gawęda ma 38 lat i wciąż wygląda świetnie. Przedstawiamy gorące zdjęcia gwiazdy.

📢 Co dzieje się w weekend w Krakowie? Będzie muzycznie, filmowo, aktywnie i "designersko". Zaplanowano też kursowanie linii sezonowych Zapowiada się kolejny ciekawy weekend w stolicy Małopolski. 4 - 5 listopada w Krakowie każdy znajdzie ciekawe dla siebie wydarzenie. Będzie muzycznie za sprawą XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia, filmowo, a zarazem aktywnie - Kraków na srebrnym ekranie – wyjątkowy spacer po mieście, a także "designersko" - Nówka Sztuka – czyli targi dla artystów i designerów. Będzie też coś dla oka - Listopadowa Giełda Biżuterii i Minerałów oraz dla milusińskich - PupiLove Targi w Krakowie. Ponadto ze względu na prognozowane opady deszczu, tylko jutro, 4 listopada, będą realizowane dodatkowe kursy linii 134 do zoo oraz linii LR0 do Ojcowa.

📢 Męska grypa to nie przelewki. Zobaczcie najlepsze memy o przeziębieniu, zrozumiecie Po kobiecie nie poznasz, że jest przeziębiona, a mężczyzna z katarem - wiadomo - szykuje się na najgorsze. Jeśli przeziębienie już cię dopadło, na poprawę humoru obejrzyj najlepsze memy o kichających, zakatarzonych i gorączkujących ofiarach jesieni. 📢 Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszny gulasz.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta.

📢 Kraków. Ratowanie macew na zabytkowym cmentarzu przy Miodowej. Trzeba się spieszyć! Sto kolejnych pomników nagrobnych odnowiono w tym roku na jednej z największych zabytkowych nekropolii Krakowa - tzw. nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej 55. Współfinansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa prace trwają tu od 2000 roku. Odnowiono dotąd ok. 1500 macew. Cmentarz ma już 223 lata. - Jest świadectwem złożonych dziejów polskich Żydów. Zagrożone w XX wieku dziedzictwo żydowskiej przeszłości Krakowa wymaga szczególnej opieki - podkreśla SKOZK.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Piwnica Pod Baranami pożegnała swojego artystę. Miki Obłoński spoczął na cmentarzu Podgórskim W piątek, 3 listopada, w samo południe przyjaciele z Piwnicy Pod Baranami pożegnali Mirosława Obłońskiego, artystę związanego ze stworzonym przez Piotra Skrzyneckiego kabaretem przez 60 lat. Wykonawca "Serduszka" spoczął na cmentarzu Podgórskim. 📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma nietypowe hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Gmina Nowe Brzesko. Jest przetarg na projekt mostu na Wiśle między Świniarami a Śmiłowicami Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na Wiśle, który ma powstać między Świniarami (gmina Drwinia) a Śmiłowicami (gmina Nowe Brzesko). Nowy most ma za kilka lat zastąpić wąską i znajdującą się w złym stanie technicznym przeprawę przez Wisłę w Nowym Brzesku. 📢 Kraków. Ks. Jacek Stryczek zawiadomił prokuraturę w sprawie władz Stowarzyszenia Wiosna Ks. Jacek Stryczek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie obecnych władz Stowarzyszenia Wiosna powiedział na antenie Polsatu w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, dziennikarzem stacji. Padło nawet stwierdzenie, że „Szlachetna Paczka" jest obecnie w rękach zorganizowanej grupy przestępczej. Były szef Wiosny pozwał również Janusza Schwertnera ,autora artykułu w sprawie mobbingu w Stowarzyszeniu "Wiosna". "Oczywiście będę za całkowitą jawnością procesu, jeśli ks. Stryczek (do czego ma absolutne prawo) faktycznie zdecyduje się na pozew" - napisał w oświadczeniu na Twitterze Janusz Schwertner.

📢 Elżbieta Filipiak prezesem zarządu Cracovii. Na razie czasowo W MKS Cracovia SSA w ostatnim czasie podejmowanych jest wiele decyzji personalnych. Oto ostatni komunikat klubu: "W związku z uchwałą Rady Nadzorczej MKS Cracovia SSA podjętą w dniu 3 listopada 2023 roku informujemy, iż Pani Elżbieta Filipiak została delegowana do czasowego wykonywania Funkcji Prezesa Zarządu MKS Cracovia SSA od dnia 6 listopada 2023 roku do dnia 6 lutego 2024 roku." 📢 Najbardziej złośliwe znaki zodiaku. Im lepiej nie ufaj! Wredny Skorpion, wybuchowy Byk, władczy Lew, zadufany Strzelec. Uważaj na nich! Najwredniejsze znaki zodiaku, wierzyć w nie, czy nie? Wszyscy mamy wady, ale czy te są określone przez znaki zodiaku? Jak mówią astrolodzy, znajomość swojego charakteru może nas ustrzec przed popełnianiem wielu błędów, bo przecież każdy z nas ma jakieś wady, które nie zawsze chcemy albo mamy odwagę dostrzec. Oto charakterystyka 12 znaków zodiaku, 12 typów osobowości, ujętych w zodiakalnym kole - przygotowana przez wróżkę Samantę. Jakie znaki są najbardziej złośliwe? Sprawdź!

📢 Grali i trenowali w Cracovii i Górniku Zabrze, co teraz robią? Zdjęcia W poniedziałek o godz. 19 Cracovia zagra z Górnikiem Zabrze. W historii było kilku piłkarzy, którzy reprezentowali barwy obu klubów bądź zasiadało na ławce trenerskiej "Pasów" i zabrzan. Zobaczcie kto to taki w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 3.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Budowa węzła w Gaju na zakopiance DK7 pod Krakowem. To będą 4 dni koszmaru dla kierowców W poniedziałek (6 listopada) o 5 rano GDDKiA rozpocznie kolejny etap prac związanych z budową węzła w Gaju na zakopiance. Będzie montować konstrukcję wiaduktu nad wschodnią stroną drogi krajowej nr 7. Dlatego od poniedziałku rano do czwartku wieczorem zamknięty zostanie ok. 400-metrowy odcinek jezdni zakopianki prowadzący w kierunku Krakowa.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Kuchnie świata – przepisy. Zobacz TOP 12 popularnych dań z całego świata, które przygotujesz w domu Wołowina po burgundzku czy może włoskie tiramisu? Zupa w stylu tajskim czy quesadilla – danie ze słonecznego Meksyku? A może jambalaya z kurczakiem i kiełbaską chorizo, czyli potrawa ze słonecznych Karaibów? Zobaczcie TOP 12 potraw z całego świata, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się? 📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Smaki dzieciństwa. Ciasta i desery rodem z PRL. TOP 10 deserów naszych Czytelników [PRZEPISY] Desery z PRL-u. Pamiętacie blok czekoladowy? A może nie było większego rarytasu niż domowe krówki lub szyszki z ryżu preparowanego? Ciasteczka „ziemniaczki”, piszinger i popularny „murzynek” często gościł na waszych stołach? Zapraszamy na sentymentalna podróż w czasie do smaków dzieciństwa! Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na desery i ciasta rodem z PRL. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy! Gwarantujemy, że Wam posmakuje!

📢 Elektryczne rowery i martwe przepisy. W Krakowie na ścieżkach rowerowych robi się niebezpiecznie W Krakowie z roku na rok wzrasta natężenie ruchu rowerowego. Według danych za trzeci kwartał 2023 było ono o 2 proc. wyższe niż w latach poprzednich. I to jest dobra wiadomość. Ale jest też zła. "Na ścieżkach rowerowych jest coraz większy chaos i robi się coraz bardziej niebezpiecznie" - alarmuje nasz Czytelnik. Chodzi mu nie tylko o nieprzewidywalnych użytkowników elektrycznych hulajnóg czy słabą znajomość przepisów u innych rowerzystów, ale przede wszystkim o gwałtowny wzrost liczby rowerów elektrycznych, które potrafią rozwijać zawrotne prędkości. I choć regulacje prawne dotyczące "elektryków" są precyzyjne i jasne, a wiele z tych jednośladów nie powinno w ogóle wjeżdżać na drogi rowerowe, to egzekucja tych przepisów jest fikcją.

📢 Silny wiatr znów łamie drzewa na Podhalu. Alert RCB dla Małopolski! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i brakiem prądu w południowych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek i piątek. RCB wzywa, by zabezpieczyć rzeczy przed wiatrem. Na Podhalu w czwartek wieczorem strażacy mieli pełne ręce roboty. 📢 Dzień Zaduszny. Modlitwa za spoczywających na Wawelu i pochowanych w Panteonie Narodowym W Dzień Zaduszny, 2 listopada (czwartek), w kościele świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej modlono się za zmarłych spoczywających w podziemiach tej świątyni. Po wieczornej mszy św. uczestnicy liturgii zeszli do krypt, które obecnie - od ponad 10 lat, jako Panteon Narodowy - stanowią miejsce pochówku wybitnych twórców narodowej sztuki i kultury oraz wybitnych przedstawicieli nauki. Z kolei na Wawelu odbyła się tradycyjna procesja do grobów królewskich, a poprzedziła ją msza św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

📢 Kibice na meczu Cracovia - Zagłębie Lubin. Zdjęcia Środa, godz. 15 to nie jest najszczęśliwszy termin na mecz piłkarski. A o tej porze Cracovia grała z Zagłębiem Lubin w Pucharze Polski. Mecz oglądało 3872 kibiców 📢 W Bronowicach powstanie park przy forcie "Za Rzeką". W planach siłownia, boisko i kino plenerowe Mieszkańcy Bronowic zyskują nowy park w efekcie realizacji dwóch zadań z budżetu obywatelskiego: dzielnicowego i ogólnomiejskiego. Park zostanie urządzony w bezpośrednim sąsiedztwie fortu reditowego nr 7 "Za Rzeką", jednego z obiektów Twierdzy Kraków. Teren wokół fortu został przejęty przez miasto w 2018 roku. Teraz zaś ma być etapami zagospodarowywany. Do kwietnia przyszłego roku pojawi się tu m.in. siłownia zewnętrzna i hamaki. A są już także sprecyzowane plany dalszej metamorfozy tego miejsca.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w pażdzierniku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne zawodniczki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Zagłębiem Lubin. Brawa dla zmiennika W regulaminowym czasie rozstrzygnęły się losy meczu 1/16 finału Pucharu Polski Cracovii z Zagłębiem Lubin. Zadbał o to zmiennik - Kacper Śmiglewski, który zdobył jedynego gola spotkania. jaką dostał notę (w skali od 1 do 10), a jak wypadli jego koledzy? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Zagłębiem Sosnowiec Wisła Kraków wraca na swój stadion i w piątek o godz. 20.30 podejmie Zagłębie Sosnowiec. W zespole „Białej Gwiazdy” na pewno zabraknie Bartosza Jarocha i Kacpra Dudy, którzy będą pauzować za kartki oraz Jakuba Krzyżanowskiego, który wyjechał na mistrzostwa świata U-17. Wciąż kontuzjowany jest Michał Żyro, którego już tej jesieni nie zobaczymy raczej na boisku. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na mecz z Zagłębiem.

📢 Praca kontrolera biletów czeka w Krakowie. Znamy możliwe zarobki. I wymagania Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie szuka kontrolerów biletów. "Do naszego zespołu poszukujemy nowych koleżanek i kolegów, którzy chcieliby dołączyć do nas jako Kontrolerzy i Kontrolerki Biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - pisze ZTP. Wiadomo jednak, że nie jest to wdzięczna praca, ostatnio też w Krakowie dochodziło do napaści na kontrolerów. A co w zamian za podjęcie wyzwania? Jakie zarobki? 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk).

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 Tak mieszkają i żyją Sławomir Zapała i "Kajra". Mają przytulny dom w powiecie limanowskim. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Kraków. Łukasz Kmita złożył rezygnację ze stanowiska wojewody małopolskiego. Idzie do Sejmu 2 listopada to ostatni dzień Łukasza Kmity na stanowisku wojewody małopolskiego. W wyborach parlamentarnych wywalczył mandat poselski, dlatego musi pożegnać się z dotychczasową funkcją. Jego zadania przejmą zastępcy, którzy również próbowali swoich sił w wyborczej walce, ale mandatów posła i senatora nie zdobyli. 📢 Mistrzostwa w tańcu towarzyskim pod Krakowem. W rytmie latynoamerykańskim oraz eleganckich standardów Barwne widowisko, latynoamerykański temperament i utalentowani tancerze czekają widzów 4 listopada w Skawinie. Tam w hali widowiskowo-sportowej odbędą się Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim. Prestiżową imprezę organizują Małopolski Związek Tańca i Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. O godz. 18 zaplanowano gale i finały, ale od godz. 9 będzie turniej towarzyszący, a po nim od godz. 13 blok tańców z eliminacjami.

📢 W listopadzie nie zaniedbuj ogrodu. Sprawdź, co trzeba zrobić jeszcze w tym miesiącu. Z tą listą prac nic ci nie umknie Listopad w ogrodzie to głównie czas ostatnich jesiennych porządków i przygotowania do zimy. Ale jeśli pogoda sprzyja, trzeba jeszcze zająć się bieżącą pielęgnacją np. trawnika. Koniec sezonu to także czas, by zadbać o sprzęt ogrodowy i narzędzia. Zobacz, jakie prace należy wykonać w listopadzie w ogrodzie, by mógł on spokojnie przezimować.

📢 1300 zł dla każdego w Polsce? Bezwarunkowy dochód podstawowy już jest w Polsce! Na czym polega i gdzie się pojawia? Jeden stały zasiłek zamiast wielu. Świadczenie bez dodatkowych warunków zamiast kryterium w dodatkach do 14. emerytury i 500 plus? Pilotażowy program to wypłata 1300 zł dla każdego obywatela, który sprawdza się już w Europie, a teraz ma szansę zawitać do Polski. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Czy faktycznie jest pozbawiony warunków? Na jak długo, kiedy i gdzie ma szansę wejść w życie w naszym kraju?

📢 Smogowy raport miast Polski. Małopolskie miejscowości w czołówce niechlubnego rankingu W opublikowanym przez Polski Alarm Smogowy tegorocznym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda, zdobywając pierwsze miejsce w trzech kategoriach: liczba dni smogowych, stężenia PM10 oraz stężenia benzo(a)pirenu. W czołówce smogowych rekordzistów znalazły się również Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz czy Żywiec. Najnowszy ranking został opracowany na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska za rok 2022. 📢 Spodek w Katowicach i epickie zdjęcia z budowy najbardziej charakterystycznego budynku Śląska. Można się zachwycić! Zobaczcie Nietypowy kształt Spodka nie był kaprysem projektantów, a wynikał z założeń konstrukcyjnych. Miały się tu odbywać imprezy sportowe i muzyczne, konieczny był więc owalny kształt i określony układ widowni. Dodatkowo konstrukcja w kształcie ściętego stożka, jak wyliczyli architekci, może wytrzymać wstrząsy górnicze, które na Śląsku były i są normą.

📢 Niezwykły grobowiec rodziny Koral, twórców „lodowego imperium”, tonie w kwiatach. Zaprojektował go sam Józef Koral Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu znajduje się jeden grobowiec rodzinny, który zdecydowanie rzuca się w oczy. Jest większy, dużo bardziej okazały i bez wątpienia zwraca uwagę. Napis na nim informuje że, to grobowiec rodziny Koralów - właścicieli znanej firmy zajmującej się produkcją słynnych lodów „Koral”. Został wybudowany rok temu. Przed tegoroczną uroczystością Wszystkich Świętych tonie w kwiatach. Na Grobowcu pojawiła się również nowa złota tabliczka „zaprojektował Józef Koral”. Wiadomo już według czyjego pomysłu został wybudowany.

📢 Atrakcyjna oferta w Krakowie. W listopadzie Wawel będzie można zwiedzić za darmo. Jest co oglądać Po raz dwunasty już w ramach akcji "Darmowy listopad" rezydencje królewskie zapraszają do nieodpłatnego zwiedzania. Na liście znalazło się jedenaście muzeów, które w listopadzie można zobaczyć za darmo, wśród nich Zamek Królewski na Wawelu, gdzie w tym roku odwiedzający będą mogli obejrzeć m.in. wystawę "Obraz Złotego Wieku".

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [2.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 2.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Druga największa stacja kolejowa w Krakowie już po rewolucji. Tak się zmieniła! Prace trwały kilka lat, ale są efekty. "Dobrze jest rozpoczynać podróż na stacji w Płaszowie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA zwiększyła dostęp do pociągu dla wszystkich pasażerów. Nowe perony, przejście podziemne i system informacji dla podróżnych ułatwiają przesiadki" - podkreślają kolejarze z PKP PLK. 📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 Proszowice. Zobacz nocne zdjęcia cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Zwłaszcza jeden przykuwał uwagę W ten jeden w roku wieczór, rozświetlone tysiącami lampek i zniczy, cmentarze mają niepowtarzalny urok. W tym roku dodawały go jeszcze księżycowa noc i bezwietrzna pogoda. Nic dziwnego, że na proszowickiej nekropolii spacerowiczów i osoby odwiedzające groby bliskich można było spotkać jeszcze po godzinie 21. Niektórzy śpiewali pieśni patriotyczne przy mogile żołnierzy poległych w bitwie pod Proszowicami. Inni podziwiali pomniki odrestaurowane staraniem Komitetu Odnowy Zabytkowych Grobów. Największe wrażenie robił jednak grób, w którym został pochowany zmarły w kwietniu sześcioletni Antoś. Obok miejsca pochówku, które oprócz lampek zdobiły pluszowe zabawki, nie sposób było przejść obojętnie... 📢 Tak jest w ogrodzie u Kamila Stocha. Skoczek uwielbia pielęgnować ogród i spędzać tam wolny czas! Kamil Stoch ceni sobie spokój, ciszę i piękne krajobrazy. Skoczek kilka lat temu zdecydował osiedlić się wraz z żoną Ewą w miejscowości Ząb, w której dorastał. Wieś ta jest jedną z najwyżej położonych w Polsce. Piękne krajobrazy zachęcają do wypoczynku i aktywności na zewnątrz. To właśnie ogród przy posesji jest azylem i oczkiem w głowie skoczka. Stoch chętnie zajmuje się jego pielęgnacją. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Miechów. Po procesji poświęcili kolejny odnowiony zabytkowy grób Z okazji dnia Wszystkich Świętych alejkami miechowskiego cmentarza przeszła tradycyjna procesja, w czasie której modlono się za zmarłych. Po jej zakończeniu miechowski proboszcz ks. Franciszek Siarek poświęcił odnowiony staraniem Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie pomnik nagrobny Jadwigi Fochtman. 📢 Widokowa ścieżka rowerowa powstanie wokół kamieniołomu pod Krakowem. To miejsce na wygasłym wulkanie z historią. Mamy zdjęcia wyrobiska Wybudują szlak pieszo-rowerowy wokół nieczynnego kamieniołomu w Miękini w gminie Krzeszowice. To będzie nie tylko trasa po pięknym widokowo terenie ze sporym stawem, ale także miejsce edukacyjne z trasą geologiczną. Całość powstaje tu na wygasłym wulkanie. Są nie tylko pomysły budowy szlaku dla pieszych i rowerzystów, ale jest także podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Powiat proszowicki. Oni odeszli w ciągu ostatniego roku Jak co roku przy okazji dnia Wszystkich Świętych przypominamy osoby, które zmarły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dużego uszczerbku doznało w tym okresie zwłaszcza lokalne środowisko nauczycielskie. Odeszły też dwie stulatki, najstarsze mieszkanki swoich gmin. Pełną listę można zobaczyć w załączonej galerii. 📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Stroik na grób z lampionem to hit 2023. Najpiękniejsze kompozycje z latarenką na Wszystkich Świętych. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych 2023. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na prawdziwych zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

