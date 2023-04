Przegląd prasy 5.04.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia!”?

Prasówka 5.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia! Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii!

📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Niewiele osób o tym pamięta. SPRAWDŹ 5.04.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. W Wielkim Poście wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach odbywają się rekolekcje, podczas których można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA. 4.04.2023

📢 Wypadek pod Krakowem. Pięć osób poszkodowanych. Jedna została zakleszczona w samochodzie W Saspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia we wtorek, 4 kwietnia wieczorem około godz. 20.30 doszło do wypadku. Wiele osób zostało poszkodowanych.

Prasówka 5.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar domu w Woli Radziszowskiej. Spłonął niemal cały. Gdy pojawił się ogień, domownicy byli wewnątrz Spalił się niemal cały parterowy, drewniany dom w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina. Było po godz. 17 we wtorek 4 kwietnia, gdy wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Akcja trwała wiele godzin. Wiatr rozniecał ogień, utrudniał strażakom pracę.

📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! [5.04.2023] 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [5.02.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Zakaz wstępu do lasów powiatu olkuskiego został przedłużony. Zapadliska nadal stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Zobacz zdjęcia Nadleśnictwo Olkusz oficjalnie poinformowało o przedłużeniu zakazu wstępu do części lasów, w których wystąpiły zapadliska. Wydany w ubiegłym roku zakaz początkowo miał obowiązywać do końca marca tego roku. Teraz został on wydłużony do końca 2023. 📢 Te maluchy trafiły do schroniska KTOZ akurat w Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Wiele nowych przyjęć zwierzaków 4 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. W schronisku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami było dzisiaj jedno marzenie - by obchodzić ten dzień z dużą liczbą odpowiedzialnych adopcji. Tymczasem jednak życie napisało swój scenariusz. Do schroniska KTOZ trafiło właśnie dzisiaj wiele zwierzaków. Na nowy dom czeka teraz wiele przepięknych maleństw. Aktualnie w KTOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie na adopcję czeka 380 psów i 131 kotów. Do schroniska można przyjechać codziennie (również w weekendy i święta) w godzinach 10-14 i 15-17.

📢 Tramwaj zamiast samochodów i busów do Kocmyrzowa i Proszowic? Ludzie pytają, czy gminę na to stać W gminie Kocmyrzów-Luborzyca powstał społeczny komitet budowy linii tramwajowej ze Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie do stolicy gminy. 📢 Charsznica. Wielkanocne konkursy rozstrzygnięte Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy we współpracy z Parafią Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy przeprowadzili konkurs palm wielkanocnych i pisanek. Do konkursu zgłoszono blisko 40 prac. 📢 Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na dróżkach znów tłumy wiernych. Co się wydarzy? Plan uroczystości Od minionej niedzieli (Niedziela Palmowa) na dróżkach Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej Kalwarii Zebrzydowskiej znów widać pielgrzymów. W Wielki Tydzień odbywają się tu najważniejsze uroczystości - Odpust Wielkiego Tygodnia oraz Chwalebne Misterium Męki Pańskiej. Pierwsza jego odsłona miała miejsce w Niedzielę Palmową - inscenizacją „Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy”, i ”Wypędzenia przekupniów”.

Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni.

Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe.

📢 Nie tylko Wrocław. Niezwojowice też mają swoją „Panoramę Racławicką” Na tyłach dużego, piętrowego domu stoi biała rotunda. Do środka prowadzi kilka wejść. Wzdłuż ścian dwa kręgi ławek. Przed nimi kurtyna w kształcie pionowego walca. Na kurtynie, zasłaniającej całe wnętrze rotundy, wczesnowiosenny krajobraz z polami, wąwozami i koniuskim dębem, pod którym - według legendy - miał odpoczywać Kościuszko. Z głośnika rozlega się głos lektora Andrzeja Seweryna. Kurtyna unosi się w górę i spod płótna wyłania się kolejny krajobraz. Tym razem trójwymiarowy. Pagórkowaty teren, gdzieniegdzie drzewa, chłopskie chaty, wozy. Ale to tylko drugorzędne elementy całości. Tło dla toczącej się na okrągłym stole bitwy.

📢 Zablokowana zakopianka. Rozsypał się ładunek z ciężarówki po zderzeniu pojazdów osobowych. Zator ma 3 km Do nietypowego zdarzenia doszło na zakopiance w Mogilanach we wtorek 4 kwietnia. Najpierw zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego zdarzenia gwałtownie hamował samochód ciężarowy, w którym doszło do przemieszczenia się ładunku. Czas utrudnień został wydłużony do 4 godzin. Zakończył się o 16.40. Tymczasem tworzyły się ogromne korki. Po trzech godzinach od zdarzenia zator na pasie w kierunku Zakopanego miał już długość 3 km i ciągle się powiększał. 📢 Proszowice. Kierowcy czekają na parkingi „park and ride”. Budowa jeszcze potrwa Jeszcze kilka miesięcy potrwa budowa dwóch parkingów „park and ride” na obrzeżach Proszowic. Jeżeli wszystko pójdzie z zgodnie z harmonogramem, obiekty powinny zostać oddane do użytku w czasie nadchodzących wakacji. To zakończy ciągnącą się od kilku lat inwestycję.

📢 Nie żyje Elżbieta Augustynek, niezwykła zielarka spod Krakowa. Przyjaciele żegnają pasjonatkę tradycji Pasjonatka zielarstwa, promotorka i obrończyni tradycji, dawnych zwyczajów - Elżbieta Augustynek z Zalasu w gminie Krzeszowice zmarła w wieku 64 lat. Pogrzeb będzie we wtorek o godz. 15 w kościele św. Marii Magdaleny w Zalasiu.

📢 Najbardziej fotogeniczne drzewo w Krakowie już kwitnie. Wiosenny spacer na Kopiec Kraka to gwarancja niezwykłych widoków Kwitnąca śliwa pod Kopcem Krakusa to najsłynniejsze, wiosenne drzewko w Krakowie. Oblepiona białymi kwiatami wygląda obłędnie! Jeśli zadajecie sobie pytanie, gdzie pójść na wiosenny spacer w Krakowie, to po obejrzeniu tych zdjęć odpowiedź będzie jedna: Kopiec Krakusa, zwany też Kopcem Kraka. To właśnie z tego miejsca rozpościera się piękna panorama na cały Kraków, a zapach kwitnących drzew stwarza niepowtarzalny klimat. Te zdjęcia zachwycają. Sami spójrzcie!

📢 Marta Kubacka wciąż w szpitalu. "Z jej zdrowiem jest już lepiej". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia 4.04 2023 Marta Kubacka kilkanaście dni temu trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi. Jej mąż Dawid Kubacki, multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich, wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia. - Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu - powiedział skoczek w rozmowie z serwisem sportowefakty.pl.

📢 Oto nowe grzechy, z których powinieneś się wyspowiadać! Mogłeś nie wiedzieć, że istnieją LISTA W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 21 odsłonach na 21. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek obchodziła 31 maja 2022 roku swoje 21. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w 21 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oto góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował piękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 4.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. U nas znajdziecie klucz odpowiedzi i rozwiązania 4.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 4.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 HOROSKOP DZIENNY na 4 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 4 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Tego nie wolno robić na działce. Lista zakazów może zdziwić. Zobacz, co określa regulamin ogródków działkowych Działka kojarzy nam się z wypoczynkiem, oderwaniem od miejskiego pędu, małym kawałkiem natury. Choć nasz jest ten kawałek… ziemi, regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych jasno określa, co wolno nam robić, a czego nie. Zobacz, o czym warto pamiętać i jakich zakazów trzeba przestrzegać, będąc szczęśliwym posiadaczem działki.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! 4.04.23 Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. Fantazyjne fryzury z czasów PRL 4.04.23 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie.

Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową.

Okolice Stawu Płaszowskiego w Krakowie to nie tylko natura i szuwary. To też ponure i zaniedbane miejsca Kto chce pospacerować w dziczy w rejonie Płaszowa wybiera pobliski Staw Płaszowski a nie mocno zagospodarowane już Bagry. I pięknie jest nad samą wodą, ale wystarczy trochę odejść od zbiornika w kierunku torów kolejowych by przekonać się, że gdzie kończy się dzicz zaczyna się ponura okolica.

Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę", ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Tajemnice obiektów Wisły Kraków. Tutaj trenują setki sportowców. Zaglądamy we wszystkie zakamarki Obiekty Wisły przy ul. Reymonta na stałe wrosły w pejzaż sportowego Krakowa. Ostatnio dużo pisze się o remontowanym stadionie, ale Wisła to przecież nie tylko futbol. W jedenastu sekcjach Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków trenuje około tysiąca zawodniczek i zawodników. Głównie dzieci i młodzież. Prezentujemy, w jakich warunkach trenują sportowcy „Białej Gwiazdy” oraz jak wyglądają inne obiekty przy ul. Reymonta.

📢 Kartki na Wielkanoc 2023. Piękne kartki z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MESSENGER, WHATSAPP] Tradycja wysyłania pocztą kartek wielkanocnych i pocztówek powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz tych wysyłanych elektronicznie. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet! Przede wszystkim taką kartkę możemy wysłać absolutnie każdemu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Dlatego też w galerii przedstawiamy najpiękniejsze kartki, które możecie pobrać i bez przeszkód wysłać rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Sprawdźcie!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 4.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 04.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 4.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 4.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach i ich pasji. Nowy sezon 2023 [4.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Będziecie w szoku. Zobaczcie perełki wśród fuszerek [4.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 64. Ucieczka z miasta. Streszczenie odcinka [06.04.2023] Leonor i Pablo postanawiają wyjechać z miasta. Nie jest to takie proste, ponieważ na drodze dziewczyny stanie Claudio. Co zauważy? Już teraz przeczytaj streszczenie 64. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 66. German odchodzi od żony. Streszczenie odcinka [11.04.2023] Rozpoczyna się przyjęcie na cześć młodej pary. German jednak nie jest w nastroju do świętowania. Ma dla żony złe informacje. Przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 67. Śmierć Sauro i wyjawienie tajemnicy. Streszczenie odcinka [12.04.2023] Sauro umiera. Na łożu śmierci wyznaje jednak tajemnicę, na której ujawnienie wszyscy czekali. Plany Pabla i Leonor się krzyżują. Dlaczego nie będą mogli wyjechać z miasta? Przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 195, 196, 197, 198. Zerrin podejrzewa Halita o romans. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 4.04. Związek Leyli i Halita się rozwija. Yildiz i Ender postanawiają śledzić Leylę. Zerrin podejrzewa Halita o romans z Leylą. Yildiz spotyka Arkana w kawiarni Enisa i nakłania go do udziału w filmie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 4.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 4.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Postępuje budowa drogi S7 w Nowej Hucie na odcinku Kraków - Widoma. Będą zmiany w ruchu Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z budową drogi ekspresowej S7 (odcinek Widoma-Kraków), 7 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Łowińskiego. Na samym placu budowy widać postępy, rosną podpory pod mosty i estakady, widać przebieg nowej drogi, trwają prace ziemne i przygotowywanie podbudowy. 📢 Wielkanoc 2023. Gdzie do przedświątecznej spowiedzi w Krakowie? Przy Kleparzu od 5.30 rano, w Mariackim do 23, w Łagiewnikach przez całą noc Spowiedź wielkanocna w Krakowie 2023. Okres Wielkiego Postu to dla katolików czas pokuty i nawrócenia. W minionych tygodniach duszpasterze w wielu parafiach apelowali, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. Teraz natomiast trwa już Wielki Tydzień, więc zostało zaledwie kilka dni na wyspowiadanie się przed Wielkanocą. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie i w jakich godzinach można skorzystać z sakramentu pojednania.

📢 Prawie zabiła ją grypa. Uratowali ją lekarze ze szpitala im. Jana Pawła 2 w Krakowie dzięki ECMO Grypa w tym sezonie wciąż nie powiedziała ostatniego słowa. Chociaż w lutym na chwilę odpuściła, to od początku marca znów mocno daje się we znaki. Lekarze jak zawsze apelują, by nie zwlekać z rozpoczęciem leczenia, bo powikłania pogrypowe mogą być bardzo groźne. Starcia z grypą omal nie przegrała 43-letnia pacjentka, która trafiła do szpitala im. Jana Pawła 2 w Krakowie. 📢 Zakopane w latach 90. Aż trudno uwierzyć, jak wyglądało 30 lat temu! Niezwykłe archiwalne zdjęcia [4.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Wielkanoc 2023. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY WIELKANOCNE] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Prezydent Andrzej Duda odebrał w Rzymie Ogień Pokoju na III Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce 2023 Przebywający z jednodniową wizytą we Włoszech prezydent Andrzej Duda wziął wraz z polskimi sportowcami udział w Ceremonii Przekazania Ognia Pokoju w związku z organizowanymi od 21 czerwca do 2 lipca w Krakowie i Małopolsce Igrzyskami Europejskimi. 📢 Majątek Mariusza Pudzianowskiego. Ile zarabia najbogatszy w Polsce wojownik MMA? Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory mnóstwo walk w KSW i zaczął inwestować w kolejne firmy, podpisując również kilka lukratywnych kontraktów reklamowych i promocyjnych. To wszystko sprawia, że dziś jego majątek wyceniany jest na kwotę co najmniej ośmiokrotnie wyższą.

📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. Opolska totalnie zablokowana. Poważne zderzenie dwóch aut Kraków, ul. Opolska w kierunku Nowej Huty. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Aktualnie dwa pasy ruchu są zablokowane. Występują bardzo duże utrudnienia w ruchu drogowym.

📢 Iga Świątek - tak się bawi i mieszka! Zobaczcie, jak wygląda jej dom w Raszynie ZDJĘCIA 4.04.2023 Iga Świątek pojawia się w swoim domu bardzo rzadko. Niemal cały rok spędza poza granicami Polski, podróżując z turnieju na turniej. Nic dziwnego, że większość zdjęć, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych, pochodzi spoza rodzinnego Raszyna. Część z nich to fotki z wakacji, które 21-letnia tenisistka spędza po sezonie. Tak jak jesienią ubiegłego roku, gdy odpoczywała w Kalifornii i francuskim Annecy. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia sportowca numer 1 w Polsce po Gali Mistrzów Sportu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 4.04.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 3.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix! 📢 Batalia o chodnik w Brzoskwini. Ludzie proszą o niego od lat. Efektu nie ma, nikt nie zadbał o bezpieczeństwo Chodnika przy drodze powiatowej w przysiółku Krzemionki w Brzoskwini w gminie Zabierzów mieszkańcy nie mogą się doczekać. Proszą o tę inwestycję od siedmiu lat. Bez skutku. To kwestia bezpieczeństwa, bo droga prowadzi do przystanku, chodzą nią dzieci i osoby starsze.

📢 Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny po dwóch latach remontu pokazał nowe przestrzenie Na Uniwersytecie Pedagogicznym doszło dziś do otwarcia auli i audytorium w głównym budynku uczelni przy ul. Podchorążych 2. Aula, Audytorium oraz strefy studenckie zostały gruntownie zmodernizowane w latach 2021-2023 kosztem 22 milionów złotych. Uroczyste otwarcie i udostępnienie społeczności akademickiej po dwuletniej przerwie obiektów nastąpiło w poniedziałek, 3 kwietnia. 📢 Jelcza. Wybuch butli z gazem. Jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA] W poniedziałek około godz. 16 doszło do wybuchu butli z gazem w drewnianym domu w Jelczy (gmina Charsznica). W budynku w chwili zdarzenia znajdowała się 80-letnia kobieta, która doznała obrażeń ciała.

📢 Posądza. Karambol na drodze do Krakowa. Cztery samochody uszkodzone W poniedziałek (3 kwietnia) po południu, na drodze wojewódzkiej nr 776 (Kraków - Proszowice) w Posądzy doszło do kolizji z udziałem czterech pojazdów. Policja wprowadziła na miejscu ruch wahadłowy.

📢 Miechów. Wielkanocne palmy ocenili pod dachem Kapryśna wiosenna pogoda popsuła szyki organizatorom dorocznego konkursu palm wielkanocnych w Miechowie. Z powodu chłodu i deszczu ogłoszenie zwycięzców nastąpiło tym razem nie pod pomnikiem Macieja Miechowity, a w krużgankach bazyliki Grobu Bożego. 📢 Racławice. Mała panorama ma przyciągnąć turystów na dawne pole bitwy 4 kwietnia we wtorek przypada 229. rocznica bitwy pod Racławicami. Rozmawiamy z wójtem Racławic Adamem Samborskim m.in. o pomyśle, który ma przekonać turystów, że warto tu przyjeżdżać. 📢 Francuski manicure w wersji minimalistycznej, czyli micro french. Delikatne paznokcie, które sprawdzą się na każdą okazję Szukasz inspiracji na codzienny manicure, a może szykujesz się do uroczystości komunijnej swojego dziecka lub na ślub? Zobacz, jak wyglądają paznokcie micro french. Są delikatne, minimalistyczne i uatrakcyjnią każdą kreację.

📢 Skrzyżowania na zakopiance do przebudowy. GDDKiA złożyła wnioski o ZRID. Szykują się ważne zmiany! Do wojewody małopolskiego trafił wniosek o wydanie decyzji ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) dla przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 7 (zakopianki) z drogą powiatową w Krzyszkowicach (gm. Myślenice). Projekt dla Krzyszkowic zakłada budowę tunelu pod zakopianką, w efekcie czego znikną niebezpieczne lewoskręty. Poprawić ma się też bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie korzystają z poziomego przejścia przez zakopiankę. 📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Estoril 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Teraz Polak gra w turnieju Indian Wells. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej ATP 250 w Estoril.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 63. Manuela zostaje napadnięta. Streszczenie odcinka [05.04.2023] Rita nie zmieniła planów. Nadal chce pozbyć się Manueli i wprowadza swój plan w życie. Czy Manuela jest w niebezpieczeństwie? Przeczytaj poniższe streszczenie 63. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 192. Nowa żona Halita. Streszczenie odcinka [05.04.23] Yildiz pragnie pozbyć się Leyli, jednak ta ma już ułożony plan. Kobiety zaczynają ze sobą konkurować. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 192. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Niedziela Palmowa z jarmarkiem, zbiórką żywności i konkursem palm, czyi Koszyk Wielkanocny na Rynku w Krzeszowicach Doroczne wydarzenie, czyli Koszyk Wielkanocny na Rynku w Krzeszowicach tradycyjnie organizowano wraz z Jarmarkiem Tradycji i Rękodzieła, zbiórką żywności dla najuboższych i zabawami dla dzieci. Tym razem odbywało się to w strugach deszczu. Natomiast konkurs palm - ze względu na deszczową pogodę - przeniesiono do kościoła.

📢 Oto najpiękniejsze palmy w myślenickim konkursie! W Niedzielę Palmowa na myślenicki rynku odbył się tradycyjny konkurs palm wielkanocnych. Jak co roku oceniano je w trzech kategoriach: palm tradycyjnych, oryginalnych i najwyższych. Konkurs zorganizowali myśleniccy kupcy zrzeszeni w oddziale Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, gmina Myślenice i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Towarzyszył mu kiermasz świąteczny, na którym można się było zaopatrzyć w świąteczne przysmaki i ozdoby przygotowane przez koła gospodyń i stowarzyszenia. Panie z kół gospodyń przygotowały też poczęstunek dla tych, którzy przyszli na rynek. 📢 Barwny korowód z palmami przeszedł ulicami Krakowa Najsłynniejszy konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną odbywa się dziś - tradycyjnie - w Lipnicy Murowanej, ale krakowianie także zaprezentowali swoje palmy na Rynku Głównym. W ramach, trwającego tu jarmarku, odbył się także konkurs na najpiękniejszy symbol Niedzieli Palmowej. Wcześniej ulicami miasta przeszedł barwny korowód. Zobaczcie go w galerii zdjęć!

📢 Oto mistrzyni świata bikini fitness z Nowego Sącza. Patrycja Słaby-Talar wcześniej trenowała piłkę ręczną. Zdjęcia [2.04] 24-letnia nowosądeczanka Patrycja Słaby-Talar ma na koncie tytuły mistrzyni świata oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w bikini fitness. W minionym roku sporo zmieniło się w jej życiu - nie tylko wyszła za mąż za przystojnego Dawida, ale również została magistrem na kierunku fizjoterapia. By utrzymać świetną formę, trzeba regularnie ćwiczyć i pokochać siłownię, ale również przestrzegać restrykcyjnej diety. Co jakiś czas swoje treningowe postępy sądeczanka relacjonuje w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że nasza reprezentantka jest w świetnej formie i zapewne jeszcze niejeden sukces przed nią! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Miastowi nic nie rozumieją! Najgłupsze memy o rolnikach. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Praca rolnika niestety rzadko jest doceniana. Często zamiast docenić ciężka pracę miastowi wolą robić sobie żarty z rolników. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o województwie podlaskim. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. Naprawdę warto, bo niektóre propozycje rozwalają system!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 62. Rita chce zabić Manuelę. Streszczenie odcinka [04.04.2023] Rita postanawia szpiegować Manuelę. Po usłyszeniu pewnych informacji postanawia się jej pozbyć. Z kolei Pablo nie może żyć bez Leonor. Co zrobią? Koniecznie przeczytaj streszczenie 62. odcinka "Akacjowej 38". 📢 To nie był żart. Tramwaje MPK nie zatrzymają się już na tym przystanku! "Zawieszenie przystanku Plaza przy al. Pokoju to nie żart. Od wczoraj nie zatrzymują się tam tramwaje. Tak będzie przez dłuższy czas" - informuje krakowskie MPK. 📢 Zarybianie Rudawy i sprzątanie wioski. Do rzeki wpuszczono ponad 20 tysięcy narybku pstrąga Akcja sprzątania Rudawy, zbierania śmieci na terenach komunalnych, przy drogach i nad brzegiem rzeki cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Przyszli całymi rodzinami. Organizatorzy szacują, że mogło być około 100 osób. Wiele z nich uczestniczyło w zarybianiu Rudawy rodzimym gatunkiem dla tej rzeki, czyli pstrągiem potokowym.

📢 Wielkowiejski Targ z regionalnymi smakołykami, pucherokami i konkursem palm, czyli wielkanocna inauguracja sezonu Kiermaszem Wielkanocnym rozpoczął się tegoroczny sezon Wielkowiejskiego Targu z produktami regionalnymi. Było moc wielkanocnych ozdób, produkty na świąteczny stół. A do tego były występy pucheroków i konkurs palm wielkanocnych. 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 31.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę półfinał. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 65. Wrobienie w zabójstwo. Streszczenie odcinka [07.04.2023] Cayetana może mieć poważne kłopoty. Okazuje się, że Sauro postanowił donieść na nią policji. Co zezna? Czy Maximiliano zgodzi się na ślub córki? Przeczytaj streszczenie 65. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę.

📢 Proszowice. Roztańczony Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 [ZDJĘCIA] Szkoła Podstawowa ner w 2 Proszowicach obchodziła Dzień Patrona – 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Wydarzenie było jednocześnie okazją do zaprezentowania efektów projektu, w ramach którego szkoła otrzymała dofinansowanie do zorganizowania szkolnego zespołu tanecznego. 📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Oto żony i partnerki najlepszych skoczków narciarskich świata. Kibicują, kochają skoki Sezon 2022-2023 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Pod kopcem Kościuszki w Janowiczkach po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku [ZDJĘCIA, WIDEO] W Janowiczkach koło Racławic już po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku. O tytuł walczyło pięciu pretendentów w tym dwóch Małopolan: Paweł Biesiada i Wojciech Musiał. Zwycięzcą został jednak Szymon Płusa, reprezentujący województwo świętokrzyskie

📢 Miechów. Wielkanocny kiermasz i procesja z palmami [ZDJĘCIA] Miechowski kiermasz wielkanocny i procesja z palmami w obiektywie Dziennika Polskiego 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

