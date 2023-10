Przegląd prasy 5.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie!”?

Prasówka 5.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 W kościele Mariackim modlono się o powrót do zdrowia profesora Janusza Filipiaka W kościele Mariackim odbyła się msza święta (jedna z wielu) w intencji powrotu do zdrowia prezesa Cracovii prof. Janusza Filipiaka. Inicjatywa wyszła od kibiców Cracovii, a zorganizował ją kapelan "Pasów" ksiądz infułat Dariusz Raś. Cały kościół Mariacki zapełnił się ludźmi.

📢 Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszny gulasz.

Prasówka 5.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tatrzańskie Szczyrbskie Jezioro zachwyca. Klimat jak w słynnych Dolomitach lub Alpach! Łódki, góry i woda – to HIT tegorocznej jesieni 4.10 Klimat Dolomitów tylko 50 kilometrów od granicy z Polską? Jak najbardziej. Wszystko za sprawą Szczyrsbkiego Jeziora w słowackich Tatrach Wysokich, które jesienią wygląda wręcz obłędnie. Góry, łódki i spokojna tafla wody. Tu można poczuć się jak na słynnym jeziorze Lago Di Braies we włoskich Dolomitach, uznawanego za perłę Południowego Tyrolu. Idealne miejsce na jesienne wycieczki!

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [zdjęcia] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. - sprawdź wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci - stawki Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz! [4.10.2023] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto finalistki, które zawalczą o koronę w konkursie piękności. Wśród nich Małopolanki! Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowało się 38 kobiet, które już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

📢 Jakubowice. Zderzenie motoroweru z samochodem osobowym. Lądował śmigłowiec LPR [AKTUALIZACJA] W środę około godziny 15.20 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 775 (Proszowice - Nowe Brzesko) z drogą powiatową w kierunku Koszyc, w miejscowości Jakubowice, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerem. W wyniku wypadku poszkodowany został kierowca motoroweru. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Koszyce. Ukradł rower proboszcza. Długo nie pojeździł W ostatnią niedzielę proszowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży roweru. Pojazd zniknął w momencie, gdy chwilowo był pozostawiony oparty o budynek. Nietypowe w tym wszystkim było tylko to, że poszkodowanym był proboszcz Koszyc, a rower został skradziony z terenu parafii. 📢 Kraków. Poznaliśmy finalistki Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! W Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji! Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. Zobaczcie kandydatki w naszej galerii.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj.

📢 Parking przy Krakowskim Centrum Muzyki gotowy i z pozwoleniem na użytkowanie Po prawie siedemnastu miesiącach prac zakończyła się budowa parkingu przy planowanym Centrum Muzyki w Krakowie. Pomimo często niesprzyjającej pogody, budowę udało się wykonać według planu. Już uzyskano decyzję na użytkowanie. Na nowoczesnym parkingu będzie mogło zatrzymać się aż 195 samochodów wewnątrz i dodatkowo 22 na terenie zewnętrznym. 📢 Kolejny nowy hotel w centrum Krakowa. Dla ponad pół tysiąca gości W Krakowie rozpoczyna działalność kolejny hotel: Meininger Hotel Kraków Centrum. Oferuje 507 łóżek w 135 pokojach: dwu-, trzy- i wieloosobowych (do sześciu łóżek w pokoju). Powstał przy ul. Grzegórzeckiej 10, naprzeciwko Hali Targowej, w przebudowanym na ten cel obiekcie, w którym wcześniej działało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie. Jest to pierwszy w Polsce obiekt niemieckiej sieci hotelowo-hostelowej Meininger Hotels.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 32. Ferit chce mieć dziecko. Streszczenie odcinka [10.10.23] Ferit chce zostać ojcem, jednak Seyran nie do końca jest przekonana do tego pomysłu. Co wówczas pomyśli Ferit? Koniecznie przeczytaj streszczenie 32. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 4.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze?

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Produkty wycofane przez GIS ze sklepów. Parówki, boczek, mięso mielone - nie nadają się do jedzenia! Aktualna lista 4.10.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Msza w intencji powrotu do zdrowia prezesa Cracovii Janusza Filipiaka Dzisiaj, tj. w środę 4 października o godz. 18:30 w kościele Mariackim zostanie odprawiona msza święta w intencji powrotu do zdrowia profesora Janusza Filipiaka - ogłosiło stowarzyszenie Cracovia Oldschool na platformie społecznościowej X. 📢 Ogromna afera w polskim internecie. Jeden z najpopularniejszych youtuberów posądzony o zapędy pedofilskie Po opublikowanym przez Sylwestra Wardęgę filmie internet płonie. Twórca przeprowadził śledztwo, z którego wynikło, że jeden z największych polskich youtuberów – Stuart „Stuu” B. miał zapędy pedofilskie. Cała sprawa ma co najmniej kilka lat, jednak na światło dzienne wyszła ona dopiero teraz. O wszystkim mieli wiedzieć inni twórcy, którzy przez lata nie zdecydowali się na powiadomienie odpowiednich służb.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 31. Odpowiedni kandydat na męża. Streszczenie odcinka [09.10.23] Halis ma dla Kazima nietypową propozycję. Z kolei Ferit poznaje prawdę na temat swojego małżeństwa. O co chodzi? Już teraz przeczytaj streszczenie 31. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 30. Suna wraca do domu. Streszczenie odcinka [06.10.23] Suna postanawia wrócić jednak do domu. Jak Kazim zareaguje na te wieści? Gzie Ferit zabierze Seyran? Przeczytaj streszczenie 30. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 29. Kazim dusi swoją córkę. Streszczenie odcinka [05.10.23] Kazim jest wściekły na Seyran, gdy ta nie chce wyjawić mu, gdzie znajduje się Suna. Czy jej siostra w końcu się odnajdzie? Za co Seyran będzie wdzięczna Feritowi? Przeczytaj streszczenie 29. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Światowy Dzień Zwierząt. Oto najlepsze zwierzęce memy na poprawę humoru! 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Jak wszyscy dobrze wiemy, to właśnie zwierzęta potrafią dać człowiekowi wiele radości. Bez nich nasze życie na pewno byłoby bardzo smutne! Psy, koty, papugi, konie - są naszymi najlepszymi przyjaciółmi! Z tej podniosłej okazji prezentujemy najlepsze memy o zwierzakach. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Kolejny Kaufland w Krakowie bliski ukończenia. Wzmocni kompleks handlowy w rejonie Galicyjskiej Konstrukcja wielkich hal przy ulicy Galicyjskiej już stoi. Gdy pisaliśmy o inwestycji w lipcu dopiero stawiano podpory pod ściany obiektu. Nowy, siódmy już w Krakowie Kaufland, teraz wygląda jakby miał się za chwile otworzyć. Jednakże klientom przyjdzie poczekać na to do I kwartału 2024 roku. Zapewne zima wyhamuje trochę prace.

📢 Kontrole na granicy ze Słowacją. Niektóre przejścia tylko dla pieszych z krajów UE Na granicy polsko-słowackiej pojawiły się kontrole straży granicznej. Pogranicznicy pojawili się tam dokładnie o północy - z wtorku na środę. Kontrolowani są tylko ci wjeżdżający do Polski, ale i tak nie wszyscy. Niektóre przejścia zostały wyłączone z ruchu samochodowego. Na Podhalu wielu turystów i mieszkańców jest zaskoczonych, gdy dojeżdżają do granicy. 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 4.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza. 📢 Kraków. Kiedy skończą się remonty utrudniające ruch w mieście? Urzędnicy przepraszają, ale na razie lepiej nie będzie W rejonie ścisłego centrum miasta, w kilku miejscach toczą się obecnie prace drogowe, które mają znaczący wpływ na poruszanie się po tym obszarze. W przeciągu dwóch miesięcy planowane jest zakończenie robót na ul. Księcia Józefa oraz na moście Dębnickim. Na dłużej pozostaną jedynie utrudnienia związane z przebudową ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej. Oczywiście trwa też przebudowa al. 29 Listopada i budowa linii tramwaju do Mistrzejowic (ta ostatnia wpływa mocno na ruch w rejonie ronda Polsadu). I jeszcze nadchodzi remont Opolskiej.

📢 Dziedzictwo odc. 131. Dzieciństwo Seher. Streszczenie odcinka [13.10.23] Seher jest obrażona na Yamana po tym, gdy dowiaduje się, że chciał dać jej część udziałów w firmie. Jak mężczyzna jej to wytłumaczy? Czy Kiraz w końcu pogodzi się z Melisą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 130. Ikbal chce skłócić Yamana i Seher. Streszczenie odcinka [12.10.23] Ikbal jest wściekła, gdy odkrywa, że Yaman i Seher zbliżają się do siebie. Z kolei Kiraz jest coraz bardziej zazdrosna o Melisę, a ta coraz bardziej zauroczona Alim. Jak to się skończy? Już teraz przeczytaj streszczenie 130. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 129. Udziały w firmie dla Seher. Streszczenie odcinka [11.10.23] Yaman powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że czuje coś do Seher. Dowiaduje się także prawy o swoim wyjściu na wolność. Kiraz z kolei dziwnie się zachowuje. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 129. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 205. Manuela zeznaje na niekorzyść Germana. Streszczenie odcinka [16.10.2023] Leonor sporo ryzykuje, ujawniająć Felipe i Germanowi prawdę na temat pewnego popołudnia. Tymczasem Manuela będzie zeznawać na jego niekorzyść. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 205. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 203. Kolejna życiowa porażka. Streszczenie odcinka [13.10.2023] German wraz z Felipe przygotowuje się do swojej pierwszej rozprawy. Tymczasem Rosina jest załamana. Czego nie chce powiedzieć Maximilianowi? Przeczytaj streszczenie 203. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 202. Proces Germana już za tydzień. Streszczenie odcinka [12.10.2023] German w końcu dowiaduje się, kiedy rozpocznie się jego proces. Cayetana myśli wyłącznie o sobie. Czy będzie wyrozumiała wobec ludzi, od których odkupiła kamienice? Przeczytaj streszczenie 202. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 197. Strzelanina na Akacjowej. Streszczenie odcinka [06.10.2023] Dochodzi do protestu mieszkańców i strzelaniny, podczas której ranny zostaje jeden z nich. Susana z kolei orientuje się, że Tano ją okradł. Komu o tym powie? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 197. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 196. Tano zostaje złodziejem. Streszczenie odcinka [05.10.2023] Justo po raz kolejny traci nad sobą kontrolę i znęca się nad Manuelą. Susana dowiaduje się, co zrobił Leandro. A co ukradnie Tano? Przeczytaj streszczenie 196. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 195. Leandro zastawił zakład krawiecki. Streszczenie odcinka [04.10.2023] Leandro nie ma pieniędzy. Postanawia więc zastawić zakład krawiecki. Tymczasem Rosina ma powody do zmartwień. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 195. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 327. Uwolnienie od kobiety. Streszczenie odcinka [19.10.23] Yildiz i Cagatay idą razem na kolację. Nie jest to jednak ich inicjatywa. Następnie Cagatay upomina Ender. Dlaczego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 327. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 318. Omer kupuje siłownię. Streszczenie odcinka [06.10.23] Wszyscy są zaskoczeni słowami Yildiz, która od tej pory chce mówić wyłącznie prawdę. Tymczasem Hasan Ali myśli nad swoim życiem miłosnym. Do jakich wniosków dojdzie? Przeczytaj streszczenie 318. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 317. Cansu zabija Sahikę. Streszczenie odcinka [05.10.23] Cagatay jest zły na swoją matkę. Uważa, że miesza się w jego życie i wszędzie szuka podstępu. Radość jego i Yildiz nie trwa jednak długo. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 317. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 4.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w październiku [4.10.23] LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 4.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Kraków odetchnie, otwarcie rozbudowanej al. 29 Listopada coraz bliżej. Znamy termin oddania drogi do użytkowania Przebudowa al. 29 Listopada jest coraz bliższa ukończenia. Trwają ostatnie prace. Plan jest taki, by roboty zostały zakończone w listopadzie. Później będzie potrzeba około miesiąca na obiory. W grudniu kierowcy mają otrzymać gwiazdkowy prezent, bowiem rozbudowaną drogą w całości mają przejechać przed Świętami Bożego Narodzenia. 📢 Koszykówka. Duży turniej młodzieżowy w Krakowie. Sukces gospodarzy z Oknoplast Inter-Bud Przez cztery dni w hali AGH w Krakowie rozgrywany był turniej European Youth Basketball League South w kategorii U-16. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. To pierwszy etap tych rozgrywek. 📢 Pożar stodoły pod Krakowem. W akcji gaśniczej brało udział kilka zastępów straży pożarnej Jak podaje portal Patrol998-Małopolska na swoim profilu w mediach społecznościowych w Wielmoży (pow. krakowski) doszło do pożaru stodoły. Ogień pojawił się blisko zabudowań oraz ścierni.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na jesienne wycieczki! OPISY, MAPY, ZDJĘCIA [3.10.2023] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Idealne na jesienne i weekendowe wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie! 📢 Plac zabaw w Zabierzowie powstał bez pozwoleń. Nadzór budowlany go zamknął, bo tam zginęło czteroletnie dziecko Nieszczęsny plac zabaw przy prywatnym przedszkolu w Zabierzowie został zamknięty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Plac dla małych dzieci usytuowano na podziemnym zbiorniku wodnym, który stał się miejscem tragedii. Zginął tam mały, czteroletni chłopiec. Wstępne, nieoficjalne wyniki sekcji zwłok wskazują, że dziecko utonęło. Teraz okazuje się, że plac zabaw powstał "na dziko", nie było pozwolenia na jego użytkowanie, bo nikt o taki dokument nie występował.

📢 Ochrona myślenickiego Zarabia przed powodzią. Wody Polskie przygotowują koncepcję nowej infrastruktury Jak zmniejszyć ryzyko powodziowe na Zarabiu w Myślenicach? Na to pytanie Wody Polskie szukają odpowiedzi, dlatego ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji ochrony terenów w dolinie Raby na długości ponad 2 km. We wtorek, 3 października przedstawiciele inwestora, województwa i gminy poinformowali o planach inwestycyjnych. 📢 Nowy rok na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z nowymi kierunkami i Ogrodem Profesorskim rok akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie został we wtorek (3 października) uroczyście zainaugurowany. W tym roku na tej krakowskiej uczelni studiować będzie ponad 15 tysięcy osób, z czego 7 tys. 117 to studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W nowym roku nie zabraknie nowości na UEK.

📢 Miechów, Pałecznica. Złodziej nie nacieszył się łupem. Czeka go proces Miechowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który okradł posesję położoną na terenie gminy Miechów, zabierając m. in. elektronarzędzia. Skradzione łupy udało się odzyskać. Sprawca kradzieży to mieszkaniec gminy Pałecznica w powiecie proszowickim. 📢 Kawalerki na wynajem w Krakowie. Idealne mieszkanie dla singla lub studenta! Ich ceny zwalają z nóg. Zobacz oferty, ceny i zdjęcia Jeszcze kilka lat temu, aby wynająć kawalerkę w Krakowie, wystarczyło mieć na ten cel około 1000 złotych. Obecnie nie ma o tym mowy. Ceny najmu kawalerek z zawrotną prędkością poszybowały w górę. Obecnie trzeba się liczyć z ogromnymi kosztami. W zależności od lokalizacji ceny wahają się do 2000 do 3000 złotych. Specjalnie dla Was zrobiliśmy przegląd kawalerek oferowanych na wynajem w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia i ceny!

📢 Przyszli inżynierowie rozpoczęli nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej Politechnika Krakowska zainaugurowała we wtorek (3 października) swój 79. rok akademicki. W Bazylice św. Floriana została odprawiona msza święta, po czym ulicą Warszawską na główny kampus PK przeszedł przeszedł pochód profesorów i studentów uczelni, który w tym roku wrócił do scenariusza inauguracyjnych uroczystości po pandemicznej przerwie. W tym roku akademickim na ośmiu wydziałach Politechniki Krakowskiej i ponad 30 kierunkach studiów kształcić się będzie około 12,5 tysiąca studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. polskich i zagranicznych studentów nowo przyjętych na studia I i II stopnia.

📢 11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Żółta dama, skarb Inków, tajemnicze podziemia i dziwne rekordy Polska jest pełna niezwykłych zamków, a niektóre są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć w opowiadane o nich historie. Zebraliśmy dla was listę 11 najbardziej niezwykłych opowieści, tajemnic i ciekawostek związanych z polskimi zamkami od Bałtyku po podnóże Tatr. Który polski zamek wzorowany był na słynnym Tadż Mahal, gdzie grozi klątwa konia, co zostawił po sobie Kopernik w Olsztynie i czego szukał na Dolnym Śląsku ojciec nazistowskiego programu rakietowego? Poznajcie naszą listę TOP 11 tajemnic i ciekawostek polskich zamków.

📢 Gmina Miechów doceniona za inwestycje w ochronę środowiska Gmina Miechów zajęła drugie miejsce w konkursie #ekoLIDER z okazji 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kapituła doceniła miechowski samorząd za inwestycje proekologoiczne, zrealizowane w ostatnich latach przy u dziale środków funduszu. 📢 Nie tylko Orla Perć. Poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie musimy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy? 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają w Chinach, które miejsce zajmują w tabeli.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 3 do 7 października [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 3.10.23 Zakład energetyczny poinformował o zaplanowanych wyłączeniach prądu. Przerwy w dostawie prądu wystąpią w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o zaplanowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej od wtorku 3 października do soboty 7 października. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 188. Obawy o córkę. Streszczenie odcinka [03.10.2023] Servando chce jak najlepiej wypaść przed profesorem. Pragnie walczyć o miejsce miejscowości na mapie. Już teraz przeczytaj streszczenie 188. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Szczytniki. Nocne zderzenie na feralnym skrzyżowaniu W poniedziałek późnym wieczorem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na skrzyżowaniu dróg w Szczytnikach koło Proszowic. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym zespołem pojazdów. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

📢 Wypadek w Skawinie. Samochód osobowy potrącił 14-latkę. Wezwano pogotowie lotnicze Do potrącenia 14-letniej dziewczynki doszło w poniedziałek, 2 października w Skawinie na ul. Korabnickiej. Było po godz. 18, gdy miał miejsce wypadek na drodze. Po tym zdarzeniu dziewczyna była nieprzytomna, ale wstępne informacje mówiło o tym, że utrzymywała czynności życiowe. 📢 Uniejów Rędziny. Po 44 latach doczekali się wiaduktu nad torami kolejowymi W Uniejowie Rędzinach został w poniedziałek (2 października) oddany do użytku wiadukt nad kolejową Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS). Dzięki inwestycji kierowcy i piesi nie będą już musieli korzystać z niebezpiecznego przejścia przez tory, które funkcjonowało w tym miejscu od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Budowa wiaduktu kosztowała blisko 9,5 miliona złotych, a wykonawca – firma Nowak-Mosty – zakończyła budowę trzy miesiące przed planowanym, terminem.

📢 ASP ma nowy dom dla dwóch swoich wydziałów. Imponujący gmach w centrum miasta Akademia Sztuk Pięknych zainaugurowała w poniedziałek (2 października) nowy rok akademicki. Wchodzi w niego z nową siedzibą Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz, w którą zamienił się ponad 100-letni gmach przy ul. Syrokomli 21, pierwotnie wzniesiony dla Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Budynek przeszedł modernizację, tak by mogły w nim powstać pracownie uczelnianych wydziałów, zyskał windy, a w piwnicach - m.in. przestrzeń nowej galerii. 📢 Powstał punkt pogotowia i stacjonowania karetki w gminie Czernichów. Ratownicy medyczni będą bliżej pacjentów Nowy punkt zespołu ratownictwa medycznego z kartką podstawową działa w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów. Oficjalne otwarcie było 2 października w drugim dniu stacjonowania karetki w tym miejscu. Dotychczas na tutejszy teren dojazd ratowników do pacjenta był jednym z najdłuższych w rejonie działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Nowy punkt stacjonowania karetki umieszczony w Nowej Wsi Szlacheckiej jest 24 punktem pogotowia krakowskiego, a umieszczona tutaj karetka jest 39. w dyspozycji pogotowia.

📢 Proszowice. Od dzisiaj można parkować na dwóch nowych parkingach „park and ride” W poniedziałek (2 października) w Proszowicach zostały oddane do użytku dwa parkingi typu park and ride. Łącznie mogą pomieścić ponad setkę samochodów. Według założeń mają odciążyć miasto od pojazdów, pozostawianych na wiele godzin na ulicach i chodnikach. Jeden z parkingów jest połączony z powstająca ścieżką rowerową Eurovelo-11. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 2.10.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 03.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 03.10.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [01.10] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca są niesamowite Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

📢 Ulicami Krakowa przeszedł "Marsz dla lepszej Polski". Wyszli, aby wspierać "Marsz Miliona Serc" W pierwszą niedzielę października na ulice Krakowa tłumnie wyszli mieszkańcy. Marsz "Dla lepszej Polski", w którym wzięli udział obywatele i obywatelki ma na celu wesprzeć "Marsz Miliona Serc", który organizowany jest w tym samym czasie w Warszawie. W Krakowie organizatorem manifestacji jest Komitet Obrony Demokracji, który do uczestnictwa zaprosił wszystkie prodemokratyczne partie. 📢 Kraków. Dwa filmy tłumaczą dlaczego wprowadzono zakaz wędkowania i połowu ryb na Zakrzówku W sieci pojawiły się filmy, które mogą tłumaczyć konieczność wprowadzenia zakazu połowu ryb na Zakrzówku. Na jednym widzimy okazałego suma wypoczywającego na dnie. Na drugim wyłowioną przez płetwonurka głowę suma, która zapewne została odcięta po tym jak pozostała część ryby stała się produktem na obiad.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Dziedzice pierwszych polskich kapitalistów przejmują imperia Firmą trzeba zarządzać jak armią, ale tak, jakby znajdowała się w stanie wojny - uważa Janusz Filipiak, twórca Comarchu. Na Zachodzie mówią, że pierwsze pokolenie firmę buduje, drugie utrzymuje, trzecie trwoni majątek. U nas drugie pokolenie nie ma wyjścia: rozwinie firmy lub zginie.

