Przegląd prasy 6.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 06.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Kraków. Znaleźli średniowieczny topór na ul. Szewskiej, przy dawnej bramie do miasta Żelazny topór, który może pochodzić nawet z XV wieku, znaleziono w wykopie na ulicy Szewskiej. Odkrycia dokonano przy okazji toczących się tutaj prac związanych z przyłączaniem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Topór przechował się w nienaruszonej warstwie ziemi, na głębokości 1,7 metra poniżej obecnej nawierzchni. Mocno skorodowany zabytek być może "opowie" o sobie więcej po odczyszczeniu przez fachowców - na razie nie wiadomo, czy była to broń, czy może narzędzie ciesielskie.

📢 Borys Szyc spotkał się z fanami na placu Szczepańskim Jednym z filmów biorących udział w tegorocznym Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA jest "Miało cię nie być" Jakuba Michalczuka. W rolach głównych wystąpili Borys Szyc i jego debiutująca na ekranie córka Sonia. 📢 Katastrofa? To mało powiedziane. Budowlane buble z piekła rodem, niedoróbki i prowizorka. Majster płakał, jak remontował Nazwać katastrofą? To nie powiedzieć nic. Budowlane buble z piekła rodem autorstwa "mistrzów" w swoim fachu. Nieszczęsna prowizorka i niedoróbki na każdym kroku. Galeria zdjęć jednym wielkim nieudanym remontem, który przedstawia efekt pracy najmniej zdolnych fachowców polskiego internetu. Majster zrobił, usiadł i zaczął płakać. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 7 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela 6.05.23 Horoskop dzienny na niedzielę 7 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Były wiceprezydent Krakowa trafił do więzienia... 6 lat po ogłoszeniu prawomocnego wyroku Po ok. 6 latach od prawomocnego wyroku były wiceprezydent Krakowa Tomasz S. stawił się do odbycia kary trzech lat więzienia za wzięcie 120 tys. zł łapówki. - Sąd uznał, że nie ma już żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiałyby pobyt w więzieniu - mówi mec. Maciej Burda, który bronił Tomasza S. podczas procesu. Sprawa dotyczy jednej z największych afer korupcyjnych w Krakowie i bardzo wysoko postawionych urzędników. Skazani wzięli łapówki od biznesmenów za to, że namówili urzędników krakowskiego magistratu do wyrażenia zgody na kupno przez miasto działki po zawyżonej cenie. Budżet Krakowa stracił na tym 3,6 mln zł.

📢 Hokejowe MŚ. Oni wywalczyli awans - oto reprezentanci Polski na mistrzostwa świata Dywizji 1A w 2023 r. W MŚ w hokeju Dywizji 1A Polacy wywalczyli o awans do elity n sezon 2024. Poznaj reprezentantów Polski na turniej mistrzostw świata 2023, które rozgrywane są na przełomie kwietnia i maja w Nottingham. Zdjęcia - w GALERII.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Nie popijaj leków tymi napojami. Zmieniają działanie farmaceutyków. Oto 6 napojów, którymi lepiej nie popijać lekarstw i suplementów diety Czy biorąc tabletki, zastanawiasz się, czym popijać leki? Zwykle na ulotce jest zamieszczona informacja na temat dawkowania, stosowania leku przed lub po posiłku oraz wskazanie, żeby popić go wodą. Tylko woda jest odpowiednim płynem, którym należy popijać leki, w tym antybiotyki i suplementy diety. Czemu jednak nie powinno się stosować innych napojów? Sprawdź, czym nie popijać leków i dlaczego nie jest to wskazane!

📢 Najładniejsze perfumy damskie. TOP 10 damskich perfum! Ranking perfum damskich. Wybór nie należy do najprostszych 5.05.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. 📢 Matura angielski 2023 - co było? Odpowiedzi, arkusze CKE - język angielski poziom podstawowy 5.05 Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się 5 maja 2023 o godzinie 9.00. Na napisanie egzaminu uczniowie mieli 120 minut, czyli 2 godziny. Krakowscy licealiści po wyjściu z egzaminu z języka angielskiego oceniali w rozmowie z nami, że był on prosty i może nie każdy, ale uczący się solidnie ósmoklasista poradziłby sobie z nim na pewno. Tutaj znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 5.05.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Matura angielski - p. podstawowy: arkusz formuła 2015 i formuła 2023. Tu znajdziesz pytania z matury z angielskiego 5.05.23 Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Krakowscy licealiści po wyjściu z egzaminu z języka angielskiego oceniali w rozmowie z nami, że był on prosty i może nie każdy, ale uczący się solidnie ósmoklasista poradziłby sobie z nim na pewno. - Ogólnie zadania były bardzo proste, dokładnie to, czego się uczyliśmy, słowa dosłownie wzięte ze "słuchanek" i wystarczyło napisać to, co się usłyszało. Nie zauważyłam dużej różnicy między tym, co było na maturze z zeszłego roku, w formule 2015, a tą nową maturą. "Słuchanki" były stosunkowo proste, a e-mail, który trzeba było napisać (praca miała mieć od 80 do 130 słów), miał być o konkursie fotograficznym, który wygraliśmy i który mieliśmy polecić naszemu koledze - relacjonowała na gorąco po wyjściu z egzaminu Alicja Gawron z I Liceum Ogólnoształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Mamy arkusz z zadaniami z formuły 2015 oraz 2023.

📢 Matura z angielskiego 2023. Mamy arkusz CKE wraz z pytaniami! Sprawdź, jak ci poszła matura z j. angielskiego 5.05.23 Matura z języka angielskiego odbyła się 5 maja. - Ogólnie zadania były bardzo proste, dokładnie to, czego się uczyliśmy, słowa dosłownie wzięte ze "słuchanek" i wystarczyło napisać to, co się usłyszało - usłyszeliśmy po maturze. Mamy arkusz z zadaniami z formuły 2015 oraz 2023. 📢 Kradli małe, rasowe psy pod Krakowem. Złodzieje przekazywali zwierzęta swojej rodzinie Najpierw z jednej, ogrodzonej posesji w gminie Krzeszowice zginął mały piesek rasy Yorkshire terrier (york). Niedługo potem z innej posesji zginął piesek rasy Maltanase mana (maltańczyk). Poszukiwania właścicieli na własną rękę nie dały efektu. Zdecydowali się prosić o pomoc policję. Funkcjonariusze ustalili, że zwierzęta te zostały ukradzione. Odzyskali je i oddali właścicielom. Złodzieje odpowiedzą karnie.

📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywają się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłonią drużynę, która awansuje do rozgrywek elity. W turnieju są też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze dzisiaj, tabelę - z kiedy i z kim grają Polacy. 📢 Jechał z saszetką pełną pieniędzy na dachu przez Kraków. Banknoty fruwały, policja apeluje Policja apeluje do świadków, którzy zbierali rozsypane pieniądze na ulicy Grota Roweckiego o ich zwrot. Komisariat Policji V w Krakowie prowadzi postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy, do którego doszło 5 maja br. w godz. 8.30-8.45 na krakowskim Ruczaju.

📢 Atrakcyjne miejsca na wycieczkę w godzinę jazdy od Krakowa. Polskie Malediwy, mała Chorwacja, czy malowana wieś Macie ochotę na szybką weekendową wycieczkę lub mini-urlop w swoim województwie? W okolicach Krakowa znajduje się mnóstwo wspaniałych miejsc, idealnych na jedno- lub kilkudniową wycieczkę. I to zaledwie godzinę jazdy samochodem od Krakowa! Do niektórych można dostać się nawet w kilkadziesiąt minut rowerem.

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest majówka! Sezon na grillowanie 2023 [05.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>> 📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje sprzęt. Od samochodów i kajaków po puzon i fotel dentystyczny. Przetarg AMW na rzeczy z demobilu [05.05] Prawie 70 pozycji znalazło się na liście wyprzedawanego sprzętu powojskowego, jaki jest oferowany na najnowszym przetargu krakowskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Armia szuka chętnych na urządzenia, pojazdy, a nawet instrumenty muzyczne, które nie są jej już potrzebne lub - jako wysłużone - zostały wymienione na nowe. Oferty można składać do 11 maja. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. 📢 Wypadek w Poradowie. Dwie osoby poszkodowane. Droga już przejezdna W piątek rano na drodze krajowej nr 7 w Poradowie koło Miechowa doszło do wypadku. W zderzeniu trzech samochodów ucierpiały dwie osoby. Droga była nieprzejezdna przez około godzinę.

📢 Zamek w Dobczycach rozpoczął sezon 2023. Oferta na wiosnę i lato. Te atrakcje przyciągają turystów! W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 Pożar samochodu na drodze wojewódzkiej pod Krakowem. Ogromne płomienie i słup dymu W piątek, 5 maja około godz. 6.30 na drodze wojewódzkiej 792 w Januszowicach w gminie Zielonki zapalił się samochód osobowy. Świadkowie widzieli z daleka buchające wysokie płomienie ognia i wielki słup dymu. Na miejsce skierowano służby ratownicze. Pożar samochodu spowodował utrudnienia w ruchu. 📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty.

📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 5.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 W centrum Krakowa trwa budowa osiedla Młyny Mogilska. Za zakładami zbożowymi wyrasta potężny blok. Cała okolica się zmienia Jadąc w Krakowie ulicą Mogilską można się zastanawiać co robią wysokie żurawie wyrastające zza budynków dawnych Zakładów Zbożowych. Przecież zabytkowe ceglane budowle się nie zmieniają od lat. Dopiero od strony ulicy Ładnej lub z drona widać rozmach prowadzonej tu inwestycji mieszkaniowej. Za budynkiem zakładów wyrasta potężny blok na kilkaset mieszkań. Cały ten rejon Krakowa zmieniła się w ostatnich latach. Nowe bloki wyrastają tu jak grzyby po deszczu. Zmiany czekają też ceglane zabudowania zakładów, ale zapewne w kolejnych etapach inwestycji.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 5.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 5.05.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na zimę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 5.05.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Najpiękniejsze paznokcie na imprezę: brokat i błysk. Zobacz INSPIRACJE na paznokcie hybrydowe 5.05.2023 Szukasz inspiracji na paznokcie na karnawał? Zastanawiasz się jaki kolor paznokci hybrydowych będzie najlepszy na studniówkę? Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 5.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 5.05.23 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 5.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! 5.05.2023 Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie! 📢 Najlepsze technika w Krakowie. Jest nowy ranking. Oto TOP 10 szkół technicznych Technikum Łączności nr 14, najbardziej oblegana przez kandydatów krakowska szkoła techniczna, plasuje się też wysoko w rankingach edukacyjnych. Pokazuje to również najnowszy ranking techników, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl, biorąc pod lupę prawie 1,5 tys. takich placówek z całej Polski. Technikum Łączności w Krakowie zajęła tym razem drugie miejsce w tym ogólnokrajowym zestawieniu. Szkoła poprawiła swój wynik sprzed roku - wtedy też była na podium, ale na trzecim miejscu. A jak radzą sobie inne krakowskie technika?

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Nagradzamy najlepszych w Małopolsce Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 6 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota 6.05.23 Horoskop dzienny na sobotę 6 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 5 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 5.05.23 Horoskop dzienny na piątek 5 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 88. List pożegnalny. Streszczenie odcinka [11.05.2023] Manuela chce po raz ostatni skontaktować się z Germanem. Nie wszystko jednak pójdzie po jej myśli. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wspaniałe stulecie odc. 257. Polka uwodzi księcia. Streszczenie odcinka [12.05.23] Mustafie udaje się uratować ojca przed zamachem. Czy teraz ich stosunki ulegną poprawie? Kogo będzie uwodzić Anna Jagiellonka? Przeczytaj poniższe streszczenie

📢 Zakazany owoc odc. 211. Halit bankrutuje. Streszczenie odcinka [08.05.23] Halit jest na skraju bankructwa. W dodatku dobijają go wiadomości na temat stanu majątkowego Yildiz. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 211. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 5.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 5.05.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Budowa S7. Kiedy pojedziemy w końcu wygodną dwupasmówką z Krakowa do Warszawy? Minimum półtora roku Pod koniec kwietnia oddano do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, dzięki któremu kierowcy mogą bez przeszkód korzystać z trasy o długości 230 km pomiędzy Warszawą, Radomiem i Kielcami, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Na to, by dwupasmówką przejechać z Krakowa do stolicy trzeba jeszcze trochę poczekać. Trwają prace na trzech odcinkach między Krakowem a województwem świętokrzyskim. Ostatni z nich ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2024 roku.

📢 Kraków i budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Tunel na Opolskiej ma być otwarty w maju. Sporo zmian w rejonie Wykonawca nowej linii tramwajowego z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej uwija się, by jeszcze w maju otworzyć do ruchu tunel drogowy wzdłuż ulicy Opolskiej. Tak zapewniają urzędnicy. Faktycznie, po majówkowej ciszy na placu budowy znów zaroiło się tam od robotników i sprzętu. Trwają prace wykończeniowe.

📢 Najlepsze i najśmieszniejsze memy o maturze 2023. Tak z egzaminu dojrzałości śmieją się internauci Tuż po majówce rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci. 📢 Te seriale pamięta każdy. Oto, co oglądało się w latach 90. Zobacz najpopularniejsze z nich, które przed telewizorami gromadziły miliony Oto najpopularniejsze seriale minionego wieku. Przed ekranami telewizorów gromadziły i nadal gromadzą miliony widzów. Jakie są najpopularniejsze seriale lat 90-tych? Zobacz nasze zestawienie i wybierz się w sentymentalną podróż. Które z nich oglądałeś, a które są dla ciebie zaskoczeniem? "Rodzina Soprano", "Janosik", "Miodowe lata", "13 posterunek" czy "Miasteczko Twin Peaks". Który z tych seriali jest twoim ulubionym? Propozycje kilkudziesięciu seriali, które wciąż można oglądać w telewizji i na platformach streamingowych takich jak Netflix, HBO, Amazon, TVP czy SkyShowtime.

📢 Takich dziennikarek już nie ma. Jolanta Antecka była niepowtarzalna. Odeszła w wieku 84 lat Każdy, kto znał jej zwyczaje wiedział, że z redakcji wychodziła jako jedna z ostatnich. Po wernisażach zawsze wracała, żeby następnego dnia Kraków wiedział, co dzieje się w sztuce w mieście. Nawet w kilku słowach (dosłownie!) potrafiła zmieścić twórcze wszechświaty artystów. I cytowała legendarnego redaktora działu miejskiego, Władysława Szydłowskiego: „Jeśli się zawalą Sukiennice to masz prawo napisać trzy czwarte strony. Wszystko inne musisz umieć zmieścić na połowie”. Ona umiała. 📢 Celebryci bez matury. Nie uwierzysz, które polskie gwiazdy, które nie mają egzaminu dojrzałości Są sławni, bogaci i... nie mają matury. Wielu znanych i lubianych polskich celebrytów nie ma na swoim koncie egzaminu dojrzałości. 4 maja rusza matura 2023, więc z tej okazji prezentujemy wam kilka osób, które nie potrzebowały jej do osiągnięcia sukcesu.

📢 Wypadek w powiecie wielickim. Zderzyły się dwa samochody osobowe W czwartek, 4 maja w Podłężu w gminie Niepołomice doszło do wypadku. Na ul. Piaskowej wieczorem zderzyły się dwa samochody osobowe. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce wezwano służby ratownicze. 📢 Dzień Strażaka w Myślenicach. Kwiaty dla patrona i msza św. w sanktuarium W czwartek (4 maja) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Strażacy z Myślenic, zarówno ci zawodowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotnicy uczcili go składając kwiaty przy figurze swojego patrona św. Floriana, która stoi na myślenickim rynku. Wzięli też udział w mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Oprócz pocztów sztandarowych we mszy wzięli też udział bliscy strażaków oraz burmistrz Myślenic, a odprawił ją ks. kanonik Zdzisław Balon, proboszcz myślenickiej parafii NNMP. O oprawę muzyczną zadbała Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Wojciecha Kwiatka.

📢 Przystanek Kraków Zabłocie w nowej odsłonie. Perony zostały powiększone ZDJĘCIA W ramach przebudowy linii średnicowej przecinającej Kraków zmienił się też przystanek kolejowy na Zabłociu. Został rozbudowany, by zmieściła się na nim dodatkowa para torów. 📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z ŁKS-em Łódź Wisła Kraków w piątek o godz. 20.30 zagra w meczu kolejki I ligi z ŁKS-em w Łodzi. „Biała Gwiazda” nie ma idealnej sytuacji kadrowej przed tą potyczką. Wciąż nie mogą grać m.in. David Junca i Alex Mula. Prezentujemy skład Wisły na to spotkanie. 📢 Wypadek w Skawinie. Zderzenie dwóch samochodów. Po ranną osobę przyleciał śmigłowiec pogotowia lotniczego W czwartek, 4 maja w Skawinie doszło do wypadku na drodze przez miasto (dawniej trasa krajowa). Na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Józefa Piłsudskiego zderzyły się dwa samochody osobowe. Są poszkodowani.

📢 Zderzenie autobusów na alei Bora-Komorowskiego w Krakowie. 6 osób rannych Sześć osób zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch autobusów komunikacji miejskiej, do którego doszło w czwartek 4 maja po godz. 13 na alei Bora-Komorowskiego w Krakowie. Okoliczności zdarzenia bada policja. 📢 Nowa biblioteka z izbą regionalną będzie w Zielonkach. 9 firm chce ją projektować, rozbieżność cen ogromna, gmina musi je zweryfikować Reprezentacyjny budynek dla instytucji kultury zaplanowali samorządowcy z Zielonek. Będzie w nim biblioteka, która od dawna jest za ciasna i działająca przy niej izba regionalna, w której brakuje miejsca na eksponowanie zbiorów. Przetarg na projekt nowego budynku ogłoszono, ale rozbieżność ofert jest ogromna. Gmina sprawdza, czy nie ma tam rażąco niskiej ceny. 📢 Miechów. Budowa dworca autobusowego. Są już fundamenty Trwa budowa nowego dworca autobusowego w Miechowie. Na miejscu wyburzonego kilka tygodni temu starego budynku widać już fundamenty nowego obiektu. W całości ma być gotowy latem przyszłego roku.

📢 Krakowskie Kliny znów na celowniku deweloperów. Urząd szacuje: może tam powstać ponad 10 tysięcy nowych mieszkań Tereny na krakowskich Klinach od dawna są łakomym kąskiem dla deweloperów. Miasto informuje, że budowę kolejnych budynków rozważa tam ośmiu inwestorów. Możliwe, że powstanie ponad 10 tys. mieszkań. Może to pogłębić dotychczasowe problemy: z przepełnionymi autobusami komunikacji miejskiej, niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych, pękającą w szwach szkołą podstawową. Przedstawiciele magistratu zapewniają, że prowadzą rozmowy z deweloperami m.in. w sprawie rozbudowy dróg na Klinach. 📢 Hybryda żbika z kotem zaatakowała mężczyznę koło Limanowej? Zwierzę było bardzo agresywne, ale przegrało starcie z człowiekiem Agresywny czworonóg zaatakował mężczyznę, który przebywał na terenie swojego gospodarstwa w gminie Dobra niedaleko Limanowej. Według lekarza weterynarii, mogła to być hybryda kota domowego ze żbikiem. Zwierzę rzuciło się na mężczyznę z zębami i nic chciało się odczepić. Do niepokojącego zdarzenia doszło kilka tygodni temu. Zwierzę nie przeżyło.

📢 Kraków. Już widać zalane betonem fragmenty węzła Grębałów. Ten obiekt będzie górował nad dotychczasowymi drogami i linią tramwajową Małe fragmenty estakady rozpięte są między wielkimi, betonowymi przęsłami przy ul. Kocmyrzowskiej, wokół której trwają intensywne prace nad jednym z najbardziej skomplikowanych węzłów trasy S7. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka. 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 4.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Zabudowa zajazdu "Pod Kotwicą" zniknęła z Podgórza. Zabytki łatwiej burzyć niż ratować Zabytek przegrał. Zabudowania zajadu "Pod Kotwicą" zniknęły z rejonu Podgórza pod naporem dźwigów i buldożerów. Już dwa lata temu trwał spór konserwatora i dewelopera o to miejsce - ratować czy burzyć. Tak, zabudowa zajazdu była w opłakanym stanie, ale czy to oznacza, że zabytek, świadek historii, choć zaniedbany jest automatycznie skazany na likwidację? W Krakowie raczej tak. Ratowanie zabytków kosztuje, utrudnia budowę apartamentowców, trzeba dbać o procedury, o sam zabytek też, poddawać kontroli. Łatwiej jest wyburzyć i postawić coś nowego, gdzie można wynająć powierzchnie biurowe czy sprzedać drogo mieszkania. Szkoda.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Zakleszczona osoba w zmiażdżonym aucie. Do tragedii doszło na DK 7 w Wesołej Wypadek śmiertelny w miejscowości Wesoła w powiecie krakowskim na DK 7. Kierujący pojazdem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ranna osoba, nieprzytomna była wydobywana z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Prowadzona długo resuscytacja nie przyniosła efektu. Poszkodowany 35-letni mężczyzna zmarł.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 04.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Majówka na Rynku w Skawinie ze strażakami. Dobroczynna, edukacyjna, koncertowa i w deszczu Wprawdzie na corocznej majówce #ŚWIĘTUJEMYzPOMPĄ! pogoda nie dopisała, ale stawili się strażacy z wszystkich 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy Skawina. 📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem.

📢 Uniejów Kolonia. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym W środę (3 maja) popołudniu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Uniejowie Kolonii (gmina Charsznica) doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca samochodu, 39-letni mieszkaniec gminy Charsznica.

📢 Obchody Narodowego Święta 3 Maja w Myślenicach. Przez rynek przemaszerowała defilada Defiladą służb mundurowych, jaka odbyła się na myślenickim rynku zakończono uroczyste obchody Narodowego Święta 3 Maja w Myślenicach. Wzięły w niej udział Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice, straż pożarna, zarówno zawodowa jak i jednostki ochotnicze, policja, szkolne poczty sztandarowe oraz Strzelcy Rzeczypospolitej, a w ich szeregach najmłodszy uczestnik defilady. Wcześniej w myślenickim sanktuarium została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. 📢 Proszowice. Wczesne i deszczowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Tegoroczne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały być inne niż poprzednie. I były, choć ich scenariusz napisali tyleż organizatorzy, co kapryśna wiosenna pogoda.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Co siać i sadzić w maju? Polecamy warzywa, kwiaty, drzewa i krzewy. Z niektórymi musisz się pospieszyć, z innymi poczekać do połowy maja! W maju można posiać i posadzić wiele roślin. Są wśród nich warzywa, a także kwiaty sezonowe i wieloletnie. Niektóre można siać wprost do gruntu, ale to także czas na sadzenie wcześniej przygotowanych rozsad lub kupionych sadzonek. Trzeba też wiedzieć, że są takie rośliny, które trzeba posiać na początku maja i takie, z którymi trzeba poczekać przynajmniej do połowy miesiąca. Podpowiadamy, co i kiedy posiać i posadzić w maju.

📢 Gniazdowice. Amatorzy strzelali, mistrz liczył punkty Ponad 80 osób wystartowało w zawodach strzeleckich zorganizowanych w Gniazdowicach z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali członkowie klubu Petarda z wielokrotnym mistrzem świata i Europy Łukaszem Czaplą na czele. 📢 Zakazany owoc odc. 209. Służąca zostaje szpiegiem. Streszczenie odcinka [04.05.23] Ostatnio Nadir oświadczył się Yildiz. Wszyscy zastanawiają się, czy kobieta przyjmie jego oświadczyny. W jej życiu znowu dużo się dzieje. A dla kogo będzie szpiegować służąca? Przeczytaj streszczenie 209. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Śmiertelny wypadek na drodze przez las pod Krakowem. Samochód osobowy wypadł z trasy W Tenczynku w gminie Krzeszowice w piątek, 28 kwietnia około godz. 10.30 doszło do wypadku samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej przez las między Frywałdem i Tenczynkiem. Mężczyzna jadący pojazdem zginął w tym wypadku.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 89. Pablo ma wypadek. Streszczenie odcinka [12.05.2023] Pablo ulega wypadkowi. Czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Manuela odkrywa fakt z życia swojej córki. Co się stało? Już teraz przeczytaj streszczenie 89. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 25.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie. 📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZ] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy arkusz zadań z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Matura 2015. Język angielski, poziom podstawowy [ODPOWIEDZI] Matura 2015 Język angielski, poziom podstawowy. Maturzyści 6 maja o godz. 9 napisali egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie musieli napisać e-mail do kolegi z Anglii, w którym należało opisać swoje przygotowania i udział w biegu na dystansie 10 kilometrów. Na koniec autor maila miał zaprosić kolegę na kolejne tego typu wydarzenie.

W arkuszu egzaminacyjnym pojawił się również tekst o gwiazdach serialu "Star Trek", w ktorym należało uzupełnić brakujące zdania. W części dotyczącej czytania ze zrozumieniem, jeden z tekstów do przeanalizowania dotyczył wieżowca w Londynie, który zasłaniał okna mieszkańcom. Drugi był o podróży do Nowej Zelandii, którą odbył wnuczek autora "Władcy Pierścieni", J.R.R. Tolkiena. Zobaczcie odpowiedzi.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

