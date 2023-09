Przegląd prasy (6.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - zobacz wyliczenia”?

Prasówka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - zobacz wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta Można już przejechać liczącym blisko 19 kilometrów odcinkiem nowej drogi ekspresowej S7 między Miechowem a granicą województw małopolskiego i świętokrzyskiego w Moczydle. Zbudowany fragment łączy się bezpośrednio z gotową od dłuższego czasu drogą S7 prowadzącą w kierunku Kielc i Warszawy. We wtorek po południu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył nowy odcinek trasy szybkiego ruchu. W uroczystości wziął też udział prezydent Polski, Andrzej Duda. Uruchomienie nowego fragmentu drogi ma nie tylko skrócić czas przejazdu między Krakowem a Warszawą, ale też przyczynić się do rozwoju regionu.

Prasówka 6.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Dym nad kamienicą w Rynku Głównym. Strażacy gasili pożar komina Przechadzający się we wtorek rano (5 września) po krakowskim Rynku Głównym mieszkańcy oraz turyści mogli dostrzec dym nad jedną z kamienic. Interweniowała straż pożarna. Doszło do pożaru w szybie komina.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox. 📢 Niecodzienny wypadek w Krakowie. Mężczyzna zasłabł za kierownicą, a chwilę później auto gwałtownie ruszyło We wtorek około godz. 11.30 na skrzyżowaniu ul. Stefana Grota-Roweckiego z ul. Kapelanka doszło do niecodziennego wypadku. Starszy mężczyzna, który kierował autem marki volkswagen zatrzymał się przed taksówką i zasłabł. Pasażerka volkswagena i taksówkach wysiedli, żeby udzielić pomocy poszkodowanemu. W tym momencie volkswagen gwałtownie ruszył do przodu uderzając w kobietę i taksówkę, w której była jeszcze kobieta w ciąży. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej omdlałemu mężczyźnie stopa zsunęła się z hamulca na pedał gazu - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

📢 Jaskinia Mroźna ponownie otwarta. Przyciąga turystów swoimi ciemnościami. "Niecodzienna atrakcja" Po trzech latach prac remontowych Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył dla turystów Jaskinię Mroźną. W trakcie prac zdemontowane zostało oświetlenie. Zwiedzający muszą mieć własne. Ale ciemności i przejście z czołówką przyciąga wielu chętnych. - Taka niecodzienna atrakcja - mówią ci co zaliczyli Mroźną w nowej, naturalnej odsłonie.

📢 Ewa Wachowicz wzięła ślub! Jak zaprezentowała się Pani Młoda? Nowe fakty. Tak wyglądał ślub i wesele słynnej pary. Fani oczarowani! Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów ze ślubu i wesela gwiazdy Polsatu i byłego dziennikarza, a teraz muzyka. Jak wyglądała uroczystość i jak prezentowała się para młoda? Podpowiemy Wam od razu. Zdaniem gości uroczystość była wspaniała, a para wyglądała zachwycająco! Kliknijcie w galerię zdjęć i oceńcie sami.

📢 Od wtorku podróż z Krakowa do Warszawy będzie trwała krócej. Otwarcie ważnego odcinka trasy S7 Otwarcie niemal 20 kilometrowego odcinka Moczydło-Miechów poprzedzi wystąpienie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o godzinie 15:00 na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych w Małoszowie. Uruchomienie nowej trasy będzie się wiązało z zamknięciem wjazdu z DK7 na S7 w Moczydle. Przejazd między obiema „siódemkami”, starą i nową, będzie możliwy w Miechowie poprzez DW783.

📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego! Para wzięła ślub w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Zdjęcia z ceremonii Ewa Wachowicz wyszła za mąż! Miss Polonia i słynna prezenterka telewizyjna wzięła ślub z wieloletnim partnerem, Sławomirem Kowalewskim. Uroczystość obyła się w sobotę, 2 września, w pięknym krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, zlokalizowanym przy ulicy Grodzkiej, blisko Rynku Głównego i Wawelu. Para pochwaliła się zdjęciami!

📢 W Krakowie wystartowała rekordowa liczba uczestników Poland Business Run, w tym także mnóstwo dzieci. Realna pomoc dla 94 osób Prawie 9 tysięcy biegaczy oraz ponad 300 dzieci wystartowało w niedzielę 3 września w Poland Business Run 2023. To już 12. edycja zawodów, na dodatek rekordowa pod względem liczby uczestników. Łącznie na świecie w bieg zaangażowało się prawie 36,5 tys. osób. Środki zebrane z opłat startowych pozwoliły na pomoc dla 94 osób po amputacjach i z innymi problemami w obrębie narządów ruchu oraz po mastektomii, a kolejne wnioski beneficjentów są rozpatrywane - informują organizatorzy.

📢 Dramat sadowników z gminy Raciechowice. Straty są ogromne. Potrzebna pomoc Gmina Raciechowice, która znajduję się na południe od Krakowa jest powszechnienie znana z sadów jabłoniowych. W ostatnich dniach, jeszcze przed zbiorami owoców, stało się coś bardzo nieprzewidywalnego i niosącego dramatyczne skutki dla upraw. W powiecie myślenickim spadł grad, który w niektórych sadach spowodował straty sięgające nawet 100 procent. Podziurawione i poobijane jabłka zaczęły gnić, a sadownicy obawiają się, że owoce mogą się już nie nadawać choćby na soki. Najgorsza sytuacja spotkała sadowników z gminy Raciechowice i Jodłownik. 📢 Tragiczny wypadek na A4. Auto wbite w wiadukt. Policja podaje ustalenia W sobotę 2 września br. około godziny 14:15 samochód osobowy wjechał w betonowy filar wiaduktu w miejscowości Mysłowice, na trasie autostrady A4, kierunek Katowice. Kierowca zginął. Policja podaje wstępne ustalenia w sprawie tego tragicznego wypadku.

📢 Ekologia na Rynku w Krzeszowicach. Budki lęgowe, latawce, zwiedzanie oczyszczalni i pokaz ze śmieciarką Piknik Ekologiczny - Krzeszowice Przyjazne z Natury przyciągnął na Rynek osoby zainteresowane ekologią, segregacją śmieci, zadbaniem o domki dla owadów, troską o lasy i zabawą w EKO quizy. Organizatorzy pikniku gmina Krzeszowice i jej partnerzy zadbali o to, żeby za oddawanie baterii i niewielkiego sprzętu elektronicznego nagrodzić mieszkańców sadzonkami.

📢 W Miechowie znów można wyrobić paszport. Skorzystają nie tylko miechowianie Mieszkańcy powiatu miechowskiego, którzy chcą wyrobić paszport, nie muszą już wybierać się do Krakowa, Olkusza, czy Bochni. W poniedziałek (4 września) na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Warszawskiej 11 został uruchomiony Terenowy Punkt Paszportowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 📢 Uniejów Rędziny. Nowy wiadukt pomyślnie przeszedł próbę obciążenia. Wkrótce koniec prac Firma Nowak-Mosty, która jest wykonawcą wiaduktu nad torami kolejowymi w Uniejowie Rędzinach, poinformowała, że obiekt pomyślnie przeszedł próbę obciążenia, a zaawansowanie inwestycji daje nadzieję na jej rychłe zakończenie.

📢 Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry. 📢 Koniec laby, czas do szkoły. W Krakowie nowy rok szkolny przywitało ok. 100 tysięcy uczniów. Odwiedziliśmy nową szkołę na Złocieniu, wideo Około 100 tysięcy krakowskich uczniów rozpoczęło w poniedziałek 4 września nowy rok szkolny. Towarzyszyliśmy im w trakcie tego wydarzenia. Wspólnie z młodzieżą zawitaliśmy do nowej szkoły na osiedlu Złocień, której budowa i otwarcie były bardzo oczekiwane przez lokalną społeczność. To niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych takich obiektów w Krakowie. W roku szkolnym 2023/2024 na uczniów czekają zmiany. Ci ze szkół ponadpodstawowych będą uczęszczać na lekcje z nowego przedmiotu: biznes i zarządzanie.

📢 W Wieliczce powstał pierwszy zielony przystanek Nie tylko cieszy oczy, ale i przynosi ulgę wśród miejskiego betonu. W Wieliczce powstał pierwszy zielony przystanek. W takich warunkach będzie milej czekać na autobus. 📢 Proszowice. Poranne wodowanie samochodu w Szreniawie W niedzielę nad ranem doszło do wypadku w rejonie skrzyżowania ulicy Podgórze z obwodnicą Proszowic. Kierujący osobową toyotą mężczyzna wypadł z jezdni i znalazł się częściowo w rzece. 📢 Poland Business Run. Kilka tysięcy uczestników biegu w Krakowie na zdjęciach W naszej galerii z niedzielnego (3 września) Poland Business Run 2023 każdy znajdzie coś dla siebie. Nasza fotoreporterka niestrudzenie towarzyszyła Wam przez cały występ, dokumentując występ 9 tysięcy osób, które postanowiły wystąpić w sztafecie, a zarazem wspomóc tych, którzy z uwagi na niepełnosprawność mają utrudnione możliwości normalnego funkcjonowania. Zajrzyj do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Wielka (r)ewolucja na ul. Karola Darwina. Trwa tam przebudowują sieci ciepłowniczej i budowa odwodnienia Ulica Karola Darwina odchodząca od ul. Kocmyrzowskiej od 1,5 miesiąca jest placem budowy. Droga, wraz z przecinającą ją linią tramwajową jest rozkopana - wokół leżą sterty zerwanego asfaltu i ziemi. Prace maja zakończyć się w listopadzie tego roku. 📢 Paryż rozprawił się z hulajnogami elektrycznymi. Kraków stawia na relokację Paryż rozprawił się z hulajnogami elektrycznymi. Od 1 września w stolicy Francji nie ma już możliwości wypożyczenia tych jednośladów. To efekt przeprowadzonego wiosną głosowania, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za tym, żeby taka usługa nie była dostępna w ich mieście. Hulajnogi elektryczne, podobnie jak w Krakowie, były porzucane gdzie popadnie, co wprowadzało duży bałagan na chodnikach oraz drogach.

📢 Ulewa w powiecie myślenickim. Podtopione drogi krajowa i wojewódzka w Lubniu W niedzielę, 3 września ulewne deszcze spowodowały zalanie drogi krajowej S7 oraz drogi wojewódzkiej 968 w Lubniu w powiecie myślenickim. W godzinach popołudniowych strumień wody spływający ze skarpy zalewał drogę krajowa S7. Tam były utrudnienia przez tworząca się kałużę na jezdni, ale droga była przejezdna. Chociaż kierowcy musieli zachować szczególna ostrożność. 📢 Ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem.

📢 Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyc zorganizowano trzynasty raz. To okazja do dziękowania za tegoroczne zbiory w tym zagłębiu warzywnym znanym w województwie, całym kraju a nawet poza granicami. To także okazja do wybrania najlepszych rolników, producentów warzyw, których wicemarszałek Senatu Marek Pęk uhonorował tytułami Liderów Produkcji Warzyw. 📢 Mecze Polaków na siatkarskich ME 2023. Wyniki i tabela grupy C. Kiedy i z kim gra dzisiaj Polska? W mistrzostwach Europy siatkarzy 2023 Polacy grają w grupie C, są kandydatami do awansu do fazy pucharowej i późniejszej walki o medale. W pierwszej fazie rywale Polski to: Czechy, Holandia, Macedonia Północna, Dania i Czarnogóra. Tutaj znajdziesz wyniki i tabelę, terminarz i składy z meczów Polaków na Eurovolley 2023.

📢 Przebój Wolbrom traci pierwszą bramkę, ale pewnie wygrywa w Proszowicach W meczu III kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka uległa na własnym boisku Przebojowi Wolbrom 1:3. Bramkę dla gospodarzy zdobył Jakub Chwał. Dla gości trafiali Konrad Rolka, Przemysław Seweryn i Mateusz Antosiewicz. Przebój w dotychczasowych meczach nie stracił jeszcze punktu.

📢 Poland Business Run 2023. Mamy nowe zdjęcia uczestników charytatywnego biegu w Krakowie To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie biegów w Polsce. Poland Business Run to bowiem nie tylko sportowa rywalizacja, ale i walka o środki dla osób z niepełnosprawnościami. Do akcji włącza się wiele firm i przedsiębiorstw, a także mnóstwo mieszkańców Krakowa. Dziewięć tysięcy zawodników, zorganizowanych w pięcioosobowe zespoły, pobiegło w niedzielę 3 września wokół Błoń. Obejrzyjcie nowe zdjęcia uczestników zawodów.

📢 „Kraków na trasie dotrzymanego słowa". Uroczyste otwarcie przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki Nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, który znajduje się na estakadzie w pobliżu Hali Targowej został już otwarty. W niedzielę, 3 września zatrzymał się na nim pierwszy pociąg, a pierwsi pasażerowie mogli już z niego skorzystać. Chociaż ostatnie prace trwały w tym miejscu jeszcze dzień wcześniej, wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. Jak podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: „Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie z nowym rozkładem jazdy rusza przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, ale przede wszystkim otwierany jest krakowski węzeł komunikacyjny". Otwarcie uświetniła swoim występem Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta.

📢 Poland Business Run 2023 na mecie. Wokół krakowskich Błoń pobiegło 9 tysięcy osób, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami W niedzielę 3 września odbyła się 12. edycja biegu sztafetowego Poland Business Run. W zawodach na krakowskich Błoniach rywalizowało 9 tysięcy osób, a beneficjentami będzie 20 osób z Małopolski, które dzięki biegaczom otrzymają protezy, wózki i turnusy rehabilitacyjne. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników w galerii.

📢 Zadaszona hala na targowisku Tomex już prawie gotowa. Brakuje tylko stoisk, na których będą wystawiane warzywa i owoce Nowe miejsce handlu warzywami i owocami miało być gotowe na 1 września. Kupcy nie mogą jeszcze przenieść się z placu pod chmurką, ponieważ brakuje stoisk na ich towar. te mają zostać zbudowane w ciągu najbliższych dni. W dotychczasowym miejscu ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przeniosą się bliżej ronda Kocmyrzowskiego.

📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych. 📢 Szklana. Na DW776 przewrócił się samochód przewożący konie. Kierowca chciał uniknąć zderzenia W sobotę około godz. 8.30 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice w miejscowości Szklana. Kierowca samochodu dostawczego, przewożącego dwa konie, przewrócił się do rowu. Z jego relacji wynika, że próbując uniknąć zderzenia z jadącym z przeciwka samochodem osobowym (wykonywał manewr wyprzedzania) zjechał na miękkie pobocze co spowodowało przewrócenie pojazdu. W wyniku zdarzenia jeden z koni został ranny. Do jego podniesienia z jezdni użyto ładowarki. W czasie akcji ratowniczej ruch na drodze odbywał się wahadłowo.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 1.09.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 Janowiczki. Panorama Racławicka symbolicznie wróciła do domu. Kopia oficjalnie otwarta W czwartek w Janowiczkach, na miejscu bitwy pod Racławicami, oficjalnie otwarto ekspozycję, prezentującą kopię słynnej Panoramy Racławickiej. Nowa atrakcja ma przyciągnąć na bitewne pola turystów i zwiedzających.

📢 Opatkowice. Wypadek młodego kierowcy na DW776. Wiózł trójkę pasażerów Do groźnego wypadku doszło w środę późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 776 w Opatkowicach koło Proszowic. Prowadzone przez młodego kierowcę bmw wypadło z drogi i rozbiło się na ogrodzeniach dwóch posesji. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 Kto do Porto? Wczoraj poznaliśmy nazwiska 18 siatkarzy, z których trener reprezentacji Stanisław Gościniak wybierze "12" na interkontynentalny turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, który od 21 do 23 maja odbędzie się w Porto. Rywalami biało-czerwonych do jednego premiowanego miejsca będą tam ekipy: gospodarzy, Wenezueli i Kazachstanu.

