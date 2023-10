Przegląd prasy (6.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus ”?

Prasówka 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto reprezentantki Małopolski. One zawalczą o tytuł najpiękniejszej Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału Polska Miss Nastolatek zakwalifikowało się 36 kobiet, a Polska Miss 38. Wśród finalistek znalazły się także Małopolanki! To one niebawem zawalczą o tytuł najpiękniejszej! Część z nich może już pochwalić się bogatym portfolio, co można zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Oto nasze reprezentantki. Zobaczcie sami!

Prasówka 6.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tatrzańskie Szczyrbskie Jezioro zachwyca. Klimat jak w słynnych Dolomitach lub Alpach! To strzał w dziesiątkę na jesienną wycieczkę Klimat Dolomitów tylko 50 kilometrów od granicy z Polską? Jak najbardziej. Wszystko za sprawą Szczyrsbkiego Jeziora w słowackich Tatrach Wysokich, które jesienią wygląda wręcz obłędnie. Góry, łódki i spokojna tafla wody. Tu można poczuć się jak na słynnym jeziorze Lago Di Braies we włoskich Dolomitach, uznawanego za perłę Południowego Tyrolu. To miejsce to strzał w dziesiątkę na jesienne wycieczki!

📢 Praktyczny kalkulator dla emerytów. Sprawdź, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur? 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - sprawdź wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci - stawki [5.10.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Debata wyborcza TVP. Kto weźmie w niej udział? Znamy coraz więcej szczegółów Już w najbliższy poniedziałek na antenie TVP odbędzie się debata przedwyborcza. Których kandydatów wystawią sztaby wyborcze? Kto poprowadzi dyskusję? W sprawie pojawia się coraz więcej informacji. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Pekin 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Chinach? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 na kortach w Pekinie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Pekin 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 1000 w Pekinie. 📢 „Pandora Gate” zatacza coraz szersze kręgi. Czy influencerzy z Małopolski byli zamieszani w ogromną aferę? Afera związana z topowymi polskimi influencerami zatacza coraz szersze kręgi. Przez niespełna dwa dni od publikacji filmu Sylwestra Wardęgi w sprawę włączyli się także premier, Minister Sprawiedliwości i polska Policja. Na jaw wychodzą pogłoski o kolejnych twórcach, którzy spoufalali się z niepełnoletnimi dziewczynkami. Rodzą się zatem pytania – czy influencerzy z Małopolski także byli w to wszystko zamieszani? Jakie konsekwencje czekają sprawców?

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach w październiku. Ogromne ilości maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Październik to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Mandat za złe parkowanie i do tego ze zniżką. Straż miejska przestrzega przed oszustami, którzy znów posługują się kodami QR Dochodzą do nas sygnały, że w niektórych miastach kierowcy za wycieraczkami znajdują kartki, informujące o fałszywych wezwaniach do zapłaty. Uważajcie, to oszustwo! Wezwania od straży miejskiej są wezwaniami do stawiennictwa, nigdy – do zapłaty! - informuje Straż Miejska Miasta Krakowa.

📢 Nowy rok akademicki rozpoczęli przyszli weterynarze, biotechnolodzy, dietetycy, ogrodnicy... W czwartek odbyła się uroczysta inauguracja 71. roku akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. - Rolnictwo przyszłości to nie tylko jedzenie, to przemysł chemiczny, tekstylny, budowlany, kosmetyczny, medyczny - to cały świat, jaki znamy. Odkryjecie nowe, nieznane dotąd lądy, będziecie jak Cortez czy Kolumb, a może jak Miłosz czy polscy olimpijczycy. Pamiętajcie jednak, aby w tej pogoni do wiedzy nie zatracić największego skarbu - samych siebie - zwrócił się do studentów, otwierając nowy rok akademicki, rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. 📢 Największe grzechy pasażerów komunikacji miejskiej. Oto najbardziej denerwujące zachowania w tramwajach i autobusach Komunikacja miejska to wygodny i ekologiczny środek transportu. Pozwala na sprawne przemieszczanie się w dużych miastach na całym świecie. Krakowskimi autobusami i tramwajami tysiące pasażerów codziennie podróżuje między domem a pracą czy szkołą. Nie zawsze jednak taka podróż jest przyjemna. Jak zachowywać się w pojazdach komunikacji miejskiej, aby podróż przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze?

📢 Kraków. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Hangaru numer 5. Nowa przestrzeń pomieści 40 unikatowych statków powietrznych Nadszedł czas na spełnienie wielkiego marzenia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W czwartek, 5 października w muzeum odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Hangaru nr 5. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11. i stanowi symboliczny początek renowacji dawnego hangaru Grupy Myśliwskiej, zniszczonego przez niemieckie oddziały podczas wycofywania się z Polski w styczniu 1945 r, na terenie byłego lotniska Rakowice-Czyżyny.

📢 Kraków. Zrujnowany dwór Badenich w Nowej Hucie ma nabrać nowego blasku. Są wizualizacje Dwór Badenich w Wadowie znajduje się przy ul. Glinik 63. Od lat popada w ruinę, mimo apeli mieszkańców by coś z obiektem zrobić. I w końcu stało się. Jeszcze w tym roku ma Zarząd Zieleni Miejskiej planuje ogłosić przetarg na roboty budowlane.

Zabytkowy budynek zostanie zaadoptowany na cele użyteczności publicznej.

📢 Horoskop dzienny na 6 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 6 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 5 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 5 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 35. Wyjątkowy prezent dla Hattuc. Streszczenie odcinka [13.10.23] Halis wykazuje się swoją hojnością, a Kazim ma powody do złości. Co się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 35. odcinka serialu "Złoty chłopak"

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 31. Odpowiedni kandydat na męża. Streszczenie odcinka [09.10.23] Halis ma dla Kazima nietypową propozycję. Z kolei Ferit poznaje prawdę na temat swojego małżeństwa. O co chodzi? Już teraz przeczytaj streszczenie 31. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 30. Suna wraca do domu. Streszczenie odcinka [06.10.23] Suna postanawia wrócić jednak do domu. Jak Kazim zareaguje na te wieści? Gzie Ferit zabierze Seyran? Przeczytaj streszczenie 30. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 29. Kazim dusi swoją córkę. Streszczenie odcinka [05.10.23] Kazim jest wściekły na Seyran, gdy ta nie chce wyjawić mu, gdzie znajduje się Suna. Czy jej siostra w końcu się odnajdzie? Za co Seyran będzie wdzięczna Feritowi? Przeczytaj streszczenie 29. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 131. Dzieciństwo Seher. Streszczenie odcinka [13.10.23] Seher jest obrażona na Yamana po tym, gdy dowiaduje się, że chciał dać jej część udziałów w firmie. Jak mężczyzna jej to wytłumaczy? Czy Kiraz w końcu pogodzi się z Melisą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 130. Ikbal chce skłócić Yamana i Seher. Streszczenie odcinka [12.10.23] Ikbal jest wściekła, gdy odkrywa, że Yaman i Seher zbliżają się do siebie. Z kolei Kiraz jest coraz bardziej zazdrosna o Melisę, a ta coraz bardziej zauroczona Alim. Jak to się skończy? Już teraz przeczytaj streszczenie 130. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 129. Udziały w firmie dla Seher. Streszczenie odcinka [11.10.23] Yaman powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że czuje coś do Seher. Dowiaduje się także prawy o swoim wyjściu na wolność. Kiraz z kolei dziwnie się zachowuje. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 129. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 128. Romantyczny gest Yamana. Streszczenie odcinka [10.10.23] Yaman nadal przebywa w szpitali. Kiraz myśli, że Ali ma dziewczynę. Jaka jest prawda? Dlaczego mężczyzna ciągle przebywa z Melisą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 128. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 322. Ender oświadcza się Kai. Streszczenie odcinka [12.10.23] Dochodzi do nietypowej sytuacji - Ender postanawia oświadczyć się Kai. Tymczasem sama wpada potem w pułapkę. O co chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 322. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 318. Omer kupuje siłownię. Streszczenie odcinka [06.10.23] Wszyscy są zaskoczeni słowami Yildiz, która od tej pory chce mówić wyłącznie prawdę. Tymczasem Hasan Ali myśli nad swoim życiem miłosnym. Do jakich wniosków dojdzie? Przeczytaj streszczenie 318. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 317. Cansu zabija Sahikę. Streszczenie odcinka [05.10.23] Cagatay jest zły na swoją matkę. Uważa, że miesza się w jego życie i wszędzie szuka podstępu. Radość jego i Yildiz nie trwa jednak długo. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 317. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 5.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 To krakowska Route 66! Ta ulica jest wyjątkowa z jednego powodu Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najdłuższa ulica w Krakowie? Żartobliwie nazywana może być "krakowską Route 66", szczególnie, gdy utknie się w niej w korku (co w ostatnich latach, podczas ciągnącego się w nieskończoność remontu było normą). Codziennie ulicę tę przemierzają tysiące kierowców, wjeżdżających do stolicy Małopolski, a następnie ją opuszczający. Mało kto wie zapewne, jadąc nią, że to najdłuższa krakowska ulica.

📢 Kraków. W Forcie 50A Lasówka prace postępują. Strzelnica sportowa już gotowa. Docelowo ma tu powstać muzeum polskiej... przestępczości Chociaż prace remontowe cały czas trwają, a sam Fort 50A Lasówka znajduje się delikatnie na uboczu miasta, to już przyciąga tłumy. Aktualnie udało się już przygotować strzelnicę sportową, która czeka jeszcze na odbiory i według planów powinna zostać uruchomiona jeszcze w tym roku, zaś tory kuszcznicze i łucznicze powinny się pojawić w 2024 roku. W samym budynku Fortu ma powstać muzeum polskiej przestępczości. - Nie będzie to oczywiście gloryfikacja działalności kryminalnej w naszym kraju, tylko miejsce o walorach edukacyjnych, jednocześnie przestrzegające przed podobnymi praktykami - mówi Michał Gołąb prezes Fundacji Kochambron.pl. 📢 Kraków. Stało się. Rozkopali rondo Polsadu, z powodu budowy linii tramwajowej. Duże zmiany w ruchu W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, od dzisiaj, 5 października, są kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu. Zamknięte i zwężone są pasy jezdni w rejonie ronda Polsadu. Dla autobusów komunikacji miejskiej wyznaczono dodatkowe buspasy. Zmiany obowiązują do odwołania.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 05.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 05.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 05.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 5.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 5.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 5.10.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Produkty wycofane przez GIS ze sklepów. Parówki, boczek, mięso mielone - nie nadają się do jedzenia! Aktualna lista 5.10.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj. 📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Desery z serkiem mascarpone: z biszkoptami, galaretką, sernik i ciasta z mascarpone oraz tort tiramisu [PRZEPISY] Szukasz pomysłu na deser z serkiem mascarpone? Sprawdź nasze propozycje! Mascarpone z biszkoptami, ciasteczkami, chałwą, a nawet sernik z mascarpone! Pełnoletnim polecamy mocno alkoholowy tort tiramisu. Ser mascarpone idealnie nadaje się do szybkich i smacznych deserów! Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wkrótce może ruszyć rozbudowa Ekospalarni Kraków. Przerobi o 100 tysięcy ton odpadów więcej Prawdopodobnie jeszcze w grudniu br. rozpocznie się rozbudowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Odpowiadający za realizację inwestycji Krakowski Holding Komunalny ma już decyzję środowiskową i gwarancję dofinansowania inwestycji, której realizacja ma kosztować łącznie ok. 600 mln zł. Część z tej kwoty pokryje dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wyniesie ponad 272 mln zł.

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 W kościele Mariackim modlono się o powrót do zdrowia profesora Janusza Filipiaka W kościele Mariackim odbyła się msza święta (jedna z wielu) w intencji powrotu do zdrowia prezesa Cracovii prof. Janusza Filipiaka. Inicjatywa wyszła od kibiców Cracovii, a zorganizował ją kapelan "Pasów" ksiądz infułat Dariusz Raś. Cały kościół Mariacki zapełnił się ludźmi.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 W Janowicach otwarto nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą. "Dom superbohaterów". Zamieszka w nim ośmioro dzieci „Dom Superbohaterów” to nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza, która zapewni bezpieczne miejsce do życia dla ósemki dzieci. Znajduje się w Janowicach w gminie Wieliczka. Powstała z inicjatywy prywatnych osób, Martyny i Pawła Gniadkowskich, którzy sfinansowali zakup działki oraz budowę domu.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz! [4.10.2023] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Puchar Polski Kraków. Garbarnia Kraków awansowała do półfinału po zwycięstwie z Sokołem Kocmyrzów W półfinale piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Kraków, w meczu rozegranym w środę 4 października 2023 r., Garbarnia Kraków wygrała na wyjeździe z Sokołem Kocmyrzów. 📢 Miechów. Przebudowane lądowisko przy szpitalu czeka na helikoptery i... odbiór Zakończyła się modernizacja lądowiska dla helikopterów przy szpitalu św. Anny w Miechowie. Dzięki wykonanym pracom śmigłowce będą mogły lądować również po zachodzie słońca. Najpierw jednak szpital musi przeprowadzić odbiór prac i uzyskać pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanego lądowiska. Powinno się to stać przed końcem roku.

📢 Małopolska dostała ponad 285 mln złotych z Polskiego Ładu na cztery duże inwestycje. Na liście m.in. oczyszczalnia ścieków w Myślenicach Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład jest ogromnym i kompleksowym wsparciem dla samorządów. Siódmy nabór przeznaczony na rozwój stref przemysłowych da naszemu województwu kwotę blisko 285 mln zł na cztery bardzo duże projekty proinwestycyjne - mówi wojewoda Łukasz Kmita. Chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków w Myślenicach, budowę obwodnicy w gm. Babice czy budowę połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768. 📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto finalistki, które zawalczą o koronę w konkursie piękności. Wśród nich Małopolanki! Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowało się 38 kobiet, które już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

📢 Jakubowice. Zderzenie motoroweru z samochodem osobowym. Lądował śmigłowiec LPR [AKTUALIZACJA] W środę około godziny 15.20 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 775 (Proszowice - Nowe Brzesko) z drogą powiatową w kierunku Koszyc, w miejscowości Jakubowice, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerem. W wyniku wypadku poszkodowany został kierowca motoroweru. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Koszyce. Ukradł rower proboszcza. Długo nie pojeździł W ostatnią niedzielę proszowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży roweru. Pojazd zniknął w momencie, gdy chwilowo był pozostawiony oparty o budynek. Nietypowe w tym wszystkim było tylko to, że poszkodowanym był proboszcz Koszyc, a rower został skradziony z terenu parafii.

📢 Kraków. Poznaliśmy finalistki Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! W Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji! Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. Zobaczcie kandydatki w naszej galerii.

📢 Parking przy Krakowskim Centrum Muzyki gotowy i z pozwoleniem na użytkowanie Po prawie siedemnastu miesiącach prac zakończyła się budowa parkingu przy planowanym Centrum Muzyki w Krakowie. Pomimo często niesprzyjającej pogody, budowę udało się wykonać według planu. Już uzyskano decyzję na użytkowanie. Na nowoczesnym parkingu będzie mogło zatrzymać się aż 195 samochodów wewnątrz i dodatkowo 22 na terenie zewnętrznym. 📢 Kolejny nowy hotel w centrum Krakowa. Dla ponad pół tysiąca gości W Krakowie rozpoczyna działalność kolejny hotel: Meininger Hotel Kraków Centrum. Oferuje 507 łóżek w 135 pokojach: dwu-, trzy- i wieloosobowych (do sześciu łóżek w pokoju). Powstał przy ul. Grzegórzeckiej 10, naprzeciwko Hali Targowej, w przebudowanym na ten cel obiekcie, w którym wcześniej działało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie. Jest to pierwszy w Polsce obiekt niemieckiej sieci hotelowo-hostelowej Meininger Hotels.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 4.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze?

📢 Światowy Dzień Zwierząt. Oto najlepsze zwierzęce memy na poprawę humoru! 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Jak wszyscy dobrze wiemy, to właśnie zwierzęta potrafią dać człowiekowi wiele radości. Bez nich nasze życie na pewno byłoby bardzo smutne! Psy, koty, papugi, konie - są naszymi najlepszymi przyjaciółmi! Z tej podniosłej okazji prezentujemy najlepsze memy o zwierzakach. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Kraków odetchnie, otwarcie rozbudowanej al. 29 Listopada coraz bliżej. Znamy termin oddania drogi do użytkowania Przebudowa al. 29 Listopada jest coraz bliższa ukończenia. Trwają ostatnie prace. Plan jest taki, by roboty zostały zakończone w listopadzie. Później będzie potrzeba około miesiąca na obiory. W grudniu kierowcy mają otrzymać gwiazdkowy prezent, bowiem rozbudowaną drogą w całości mają przejechać przed Świętami Bożego Narodzenia.

📢 Plac zabaw w Zabierzowie powstał bez pozwoleń. Nadzór budowlany go zamknął, bo tam zginęło czteroletnie dziecko Nieszczęsny plac zabaw przy prywatnym przedszkolu w Zabierzowie został zamknięty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Plac dla małych dzieci usytuowano na podziemnym zbiorniku wodnym, który stał się miejscem tragedii. Zginął tam mały, czteroletni chłopiec. Wstępne, nieoficjalne wyniki sekcji zwłok wskazują, że dziecko utonęło. Teraz okazuje się, że plac zabaw powstał "na dziko", nie było pozwolenia na jego użytkowanie, bo nikt o taki dokument nie występował.

📢 Ochrona myślenickiego Zarabia przed powodzią. Wody Polskie przygotowują koncepcję nowej infrastruktury Jak zmniejszyć ryzyko powodziowe na Zarabiu w Myślenicach? Na to pytanie Wody Polskie szukają odpowiedzi, dlatego ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji ochrony terenów w dolinie Raby na długości ponad 2 km. We wtorek, 3 października przedstawiciele inwestora, województwa i gminy poinformowali o planach inwestycyjnych.

📢 11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Żółta dama, skarb Inków, tajemnicze podziemia i dziwne rekordy Polska jest pełna niezwykłych zamków, a niektóre są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć w opowiadane o nich historie. Zebraliśmy dla was listę 11 najbardziej niezwykłych opowieści, tajemnic i ciekawostek związanych z polskimi zamkami od Bałtyku po podnóże Tatr. Który polski zamek wzorowany był na słynnym Tadż Mahal, gdzie grozi klątwa konia, co zostawił po sobie Kopernik w Olsztynie i czego szukał na Dolnym Śląsku ojciec nazistowskiego programu rakietowego? Poznajcie naszą listę TOP 11 tajemnic i ciekawostek polskich zamków. 📢 Przy jednym z najbardziej ruchliwych krakowskich rond jest... uzdrowisko! Tu napijesz się leczniczych wód. ZDJĘCIA Historia Uzdrowiska Mateczny sięga roku 1898, kiedy to na posesji inżyniera Antoniego Matecznego odkryto leczniczą wodę mineralną. W 1905 uruchomiono w tym miejscu Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej, z którego w sezonie letnim korzystało nawet do 400 kuracjuszy. Do niedawna to miejsce położone niemal w samym centrum Krakowa, zasłonięte było przez szpetne bilbordy. Teraz jednak można je nie tylko zobaczyć podczas jazdy samochodem, ale także je odwiedzić i napić się leczniczych wód. Poznajcie historię tego wyjątkowego miejsca i zobaczcie, co obecnie oferuje.

📢 Nie tylko Orla Perć. Poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie musimy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy? 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają w Chinach, które miejsce zajmują w tabeli.

📢 Szczytniki. Nocne zderzenie na feralnym skrzyżowaniu W poniedziałek późnym wieczorem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na skrzyżowaniu dróg w Szczytnikach koło Proszowic. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym zespołem pojazdów. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń. 📢 Wypadek w Skawinie. Samochód osobowy potrącił 14-latkę. Wezwano pogotowie lotnicze Do potrącenia 14-letniej dziewczynki doszło w poniedziałek, 2 października w Skawinie na ul. Korabnickiej. Było po godz. 18, gdy miał miejsce wypadek na drodze. Po tym zdarzeniu dziewczyna była nieprzytomna, ale wstępne informacje mówiło o tym, że utrzymywała czynności życiowe. 📢 Uniejów Rędziny. Po 44 latach doczekali się wiaduktu nad torami kolejowymi W Uniejowie Rędzinach został w poniedziałek (2 października) oddany do użytku wiadukt nad kolejową Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS). Dzięki inwestycji kierowcy i piesi nie będą już musieli korzystać z niebezpiecznego przejścia przez tory, które funkcjonowało w tym miejscu od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Budowa wiaduktu kosztowała blisko 9,5 miliona złotych, a wykonawca – firma Nowak-Mosty – zakończyła budowę trzy miesiące przed planowanym, terminem.

📢 ASP ma nowy dom dla dwóch swoich wydziałów. Imponujący gmach w centrum miasta Akademia Sztuk Pięknych zainaugurowała w poniedziałek (2 października) nowy rok akademicki. Wchodzi w niego z nową siedzibą Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz, w którą zamienił się ponad 100-letni gmach przy ul. Syrokomli 21, pierwotnie wzniesiony dla Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Budynek przeszedł modernizację, tak by mogły w nim powstać pracownie uczelnianych wydziałów, zyskał windy, a w piwnicach - m.in. przestrzeń nowej galerii. 📢 Proszowice. Od dzisiaj można parkować na dwóch nowych parkingach „park and ride” W poniedziałek (2 października) w Proszowicach zostały oddane do użytku dwa parkingi typu park and ride. Łącznie mogą pomieścić ponad setkę samochodów. Według założeń mają odciążyć miasto od pojazdów, pozostawianych na wiele godzin na ulicach i chodnikach. Jeden z parkingów jest połączony z powstająca ścieżką rowerową Eurovelo-11.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 2.10.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca są niesamowite Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

📢 Grupa B kwalifikacji olimpijskich. Siatkarze powalczą o awans w Tokio Turniej grupy B kwalifikacji olimpijskich siatkarzy rozegrany zostanie w dniach 30 września - 8 października w Tokio. 📢 Grupa A kwalifikacji olimpijskich siatkarzy w Rio de Janeiro: terminarz i wyniki Mecze grupy A w kwalifikacjach olimpijskich w siatkówce mężczyzn odbędą się w Rio de Janeiro w dniach 30 września - 8 października. Sprawdź wyniki, program i tabelę.

