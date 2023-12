Przegląd prasy 6.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [6.12.2023]”?

Prasówka 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [6.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [6.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [6.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo.

Prasówka 6.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [6.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [6.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [6.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [6.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień? 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [6.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [6.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [6.12.2023] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [6.12.2023] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Wisła, Cracovia, Wieczysta i inne. Herby małopolskich klubów piłkarskich według sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradził a sobie z tym całkiem nieźle.

📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu udział wzięła rodzina, znajomi i rzesze mieszkańców W Andrychowie odbył się dzisiaj (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki biorą udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii.

📢 Jeden z tych trenerów obejmie Wisłę Kraków? Oto najmocniejsi kandydaci do posady przy Reymonta Wisła Kraków ma duży problem. Nie dość, że obecnie zajmuje w I lidze piłkarskiej miejsce poza strefą barażową, to jeszcze musi szybko znaleźć trenera, który podjąłby się wprowadzenia w tym sezonie drużyny do ekstraklasy. Na razie zespół prowadzi Mariusz Jop, ale w tle toczą się intensywne rozmowy z kandydatami do objęcia posady opuszczonej przez Radosława Sobolewskiego. Kto obejmie drużynę "Białej Gwiazdy" od nowego roku? Oto najpoważniejsi kandydaci, spośród których zostanie dokonany wybór. Sprawdź, który z nich spełnia odpowiednie warunki. Lista jest ułożona alfabetycznie. Czytaj poniżej, albo jeśli wolisz przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ciężarówka i dwa auta osobowe wpadły w poślizg pod Krakowem. Blokują drogi krajowe i lokalne. Wypadki, stłuczki, kolizje Samochód ciężarowy wpadł w poślizg na zjeździe z drogi krajowej na autostradę A4 w Modlnicy. We wtorek, 5 grudnia pojazd zablokował zjazd z krajówki nr 94 na S52 w kierunku autostrady A4. Jak informuje portal Patrol 998-Małopolska kierowca ciągnika siodłowego z naczepą stracił panowanie nad pojazdem padł w poślizg i zjechał z drogi. Samochody wypadały z drogi w gminie Zielonki i Iwanowice, a w gminie Zabierzów w Szczyglicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów. Inspiracje i wzory na grudzień 2023. Tak się teraz czesze w Krakowie 5.12.2023 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Powiat proszowicki liderem niechlubnego rankingu. Tu umiera najwięcej osób Na portalu „Polska w liczbach” wśród szeregu statystyk znalazła się również ta, dotycząca umieralności na choroby układu oddechowego. Niestety całe podium zajęły miasta powiatu proszowickiego, czyli Proszowice, Koszyce i Nowe Brzesko. Innymi słowy w powiecie proszowickim odsetek osób umierających co roku na tego typu choroby jest najwyższy w kraju. O tym dlaczego tak się dzieje, mówi ordynator Oddziału Pulmonologii proszowickiego szpitala dr n. med. Wojciech Skucha.

📢 Katowice w latach 70., 80 i 90. XX wieku. Tak wyglądała wówczas stolica województwa katowickiego, które zlikwidowano 25 lat temu Niemal 25 lat temu zlikwidowano województwo katowickie, a w jego miejsce powstało większe województwo śląskie. Stolicą obydwu regionów są Katowice. Dzisiaj to dynamicznie rozwijające się, nowoczesne miasto. A jak wyglądało u schyłku lat 70. oraz w latach 80. i 90., kiedy było stolicą województwa katowickiego? Zobaczcie zdjęcia Katowic z tego okresu. Na zdjęciach z lotu ptaka miasto już wtedy wyglądało imponująco. 📢 Premiery Netflix na grudzień 2023 – widowisko science fiction i szalony polski serial to dopiero początek. Dzieje się Szukacie filmów i seriali do oglądania w grudniu? Premiery Netflix zapowiadają się świetnie niemal dla każdego, a wśród nich m.in. zwariowany polski serial, widowisko science fiction, a także coś dla dzieci i produkcje w sam raz na święta. Jest w czym wybierać. Przekonajcie się sami.

📢 Pogoda w Krakowie i Małopolsce. Jest ostrzezenie: mgła, szadź, niska widoczność, a do tego ślisko Uwaga piesi i kierowcy! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na najbliższą noc i środowy poranek ostrzeżenie o mgłach intensywnie osadzających szadź! Widzialność miejscami może być ograniczona od 50 do 200 metrów.

📢 Nagroda dla bibliotekarki z gminy Zabierzów. Najlepsza moderatorka klubów dyskusyjnych 2023 roku Tytuł Małopolskiej Moderatorki Roku 2023 otrzymała Anna Domagała z biblioteki w Balicach - filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie. To nagroda w wojewódzkim konkursie dla moderatorów dyskusyjnych klubów książki, których w całej Małopolsce jest 170 i taką konkurencje pokonała bibliotekarka z Balic. 📢 List pasażerki MPK: "Tak się nie traktuje ludzi". Tymczasem rusza kampania o życzliwości w MPK "Jadąc tramwajem przez Ruczaj, byłam świadkiem bardzo niepokojącego zachowania motorniczego wobec osoby z niepełnosprawnością. Wahałam się, czy opisać tę sprawę - proszę mi wierzyć, nie mam natury donosicielki; rozumiem też, że każdy może mieć gorszy dzień - jednak uznałam to za społeczny obowiązek. Po prostu: tak się nie traktuje ludzi. Tym bardziej za publiczne pieniądze, które wszyscy płacimy między innymi na pensje pracowników MPK". MPK odpowiada i przeprasza. Równocześnie rusza kampania, która ma nauczyć pasażerów wzajemnej życzliwości...

📢 Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem! "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie? 📢 Zderzenie trzech samochodów na drodze wojewódzkiej w Siedliskach. Na miejscu wszystkie służby ratunkowe Od zdarzenia doszło przed godziną 13 na drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach (gmina Bobowa) na wysokości kościoła. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów. Na miejsce do pomocy wyruszyli strażacy z OSP Siedliska, OSP Bobowa i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach.

📢 Sławomir i Kajra tak kiedyś wyglądali zanim zyskali sławę. Duża zmiana! Popularny gwiazdor i jego żona na archiwalnych zdjęciach Sławomir Zapała oraz jego żona Kajra od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. „Miłość w Zakopanem”, ,,Weselny Pyton” przyniosły Sławomirowi ogromną popularność. Małżeństwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Jak kiedyś wyglądali Sławomoir i Kajra? Zobaczcie ich na zdjęciach sprzed lat. 📢 Kraków. Wykorzystał chwilę nieuwagi i ukradł tablet z torebki pozostawionej w koszyku. Znasz go? Zadzwoń! 27 października 2022 roku w jednym ze sklepów w Bronowicach, mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi klienta i z otwartej torby pozostawionej w koszyku ukradł tablet. Policja zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych mężczyzny widocznego na zdjęciach.

📢 Malownicza zima w Krakowie. Biały Wawel zachwyca majestatem i surowością W Krakowie od kilku dni panuje prawdziwa zima ze śniegiem i temperaturą poniżej zera. Wawel najwięcej turystów przyciąga, co prawda latem, ale zimą siedziba królów polskich też potrafi zachwycać. Zobaczcie, jak wygląda zimny i surowy Wawel. Zapraszamy do galerii. 📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Zmarł Wiesław Dybczak, były piłkarz Cracovii, Clepardii, Garbarni i Hutnika. Miał 66 lat MKS Cracovia SSA poinformowała o śmierci Wiesław Dybczaka. Były piłkarz "Pasów" zmarł w czwartek 30 listopada w wieku 66 lat. Był jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy swojego pokolenia, wróżono mu wielką karierę, jednak jego losy - zawodowe i prywatne - były pełne skomplikowanych scenariuszy. 📢 Z tych zwierząt śmieje się internet. Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami 5.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. To naprawdę solidna dawka śmiechu 5.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 5.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą miały wspaniały rok 2024. WIELKI HOROSKOP dla każdego znaku zodiaku na nowy rok. Zobacz, co Cię czeka! Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Oświadczenie małopolskiej Policji po tragedii w Andrychowie. Czterech policjantów z postępowaniem dyscyplinarnym Natalka, 14-letnia dziewczynka z Andrychowa, która zmarła w szpitalu w Krakowie - Prokocimiu, najpierw wiele godzin leżała na mrozie i śniegu w centrum Andrychowa, blisko pasażu handlowego i drogi krajowej nr 52. Po tym, jak jej tata zgłosił zaginięcie na policji, poszukiwanie nie ruszyły bezzwłocznie. Komendant wojewódzki policji zadecydował o dyscyplinarnym postępowaniu dla czterech policjantów z Andrychowa. Nie zwróci to życia dziewczynce. Dzisiaj (5 grudnia) o godz. 13 odbędzie się pogrzeb zmarłej. Msza św. zostanie odprawiona w kościele pw. św. Macieja Apostoła. Potem kondukt ruszy na Cmentarz Komunalny. 📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma ciekawe hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Natalia Kaczmarek, królowa biegów. Jaka jest prywatnie? Tego o niej nie wiedziałeś! Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Niedawno ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki. Została także wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia!

📢 TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów, są przyjacielskie i lubią towarzystwo. Te psy są idealne do niewielkiego mieszkania w bloku Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do niewielkiego mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj sympatyczne zwierzaki!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Naprawdę? W te pomysł ciężko uwierzyć! Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 W Krakowie powstanie nowy przystanek kolejowy. Tak będzie wyglądał! W sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja w Mistrzejowicach zostanie wybudowany nowoczesny przystanek kolejowy. Najważniejsze, że dzięki tej inwestycji z tej części miasta dojazd do centrum skróci się do kilkunastu minut. Przystanek ma być nowoczesny i funkcjonalny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przetarg na zaprojektowanie i budowę został rozstrzygnięty w sierpniu tego roku. Teraz wykonawca zaprezentował wizualizację przystanku.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 05.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 05.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Kraków. Wypadek na Alejach Trzech Wieszczów. Występują utrudnienia Kraków, Aleje Zygmunta Krasińskiego - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działają już służby, przez co tworzy się korek od Jubilatu. Zalecamy zachowanie ostrożności. 📢 Ralph Kaminski prywatnie. Tak żyje na co dzień gwiazda polskiej muzyki. Ma nie tylko ciekawy wizerunek sceniczny, ale też ciekawe życie! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to wielka gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Horoskop dzienny na 6 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 6 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 5 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek, 5.12 Horoskop dzienny na wtorek 5 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 77. Pelin ma złe przeczucia. Czego się obawia? Streszczenie odcinka [14.12.23] Ferit i Seyran nie moga się porozumieć od czasu, gdy ten podsłuchał jej rozmowę z siostrą. Tymczasem Pelin bardzo się martwi. Czym? Przeczytaj streszczenie 77. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 174. Frat traci nadzieję na miłość. Streszczenie odcinka [14.12.23] Ali jest zaskoczony skutecznością Frata. Z kolei Seher, pod wpływem Yamana, wybiera hotel na podróż poślubną. Gdzie wyjadą? Przeczytaj streszczenie 174. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Dziedzictwo odc. 173. Zuhal wpada w śpiączkę. Streszczenie odcinka [13.12.23] Zuhal nadal nie wybudziła się ze śpiączki po wypadku. Ikbal jest załamana. Co będzie próbowała wymusić na Seher i Yamanie? Dlaczego Seher będzie czuła się skrępowana? Już teraz przeczytaj streszczenie 173. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 171. Yaman wyrzuca Zuhal z rezydencji. Streszczenie odcinka [11.12.23] Zuhal jest wściekła na Seher i nadal próbuje jej zaszkodzić. Co takiego zrobi, że Yaman wyrzuci ją z rezydencji? Czego domyśli się Ali? Koniecznie przeczytaj streszczenie 171. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 249. Małżeństwo Ramona z Trini zostaje anulowane. Streszczenie odcinka [06.12.2023] Ramon otrzymuje zaskakujące wiadomości. Okazuje się, że Trini nie może być jego żoną. Jaki jest tego powód? Z kolei German żąda pieniędzy od Cayetany. Czy je otrzyma? Już teraz przeczytaj streszczenie 249. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 248. German i Manuela są śledzeni. Streszczenie odcinka [05.12.2023] Servando i Victor produkują naprawdę doby alkohol. Pozornie wszystko idzie świetnie, jednak po pewnym czasie zaczynają mieć kłopoty. Dlaczego? Kto wróci na Akacjową? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 364. Kumru rozmyśla o ślubie. Streszczenie odcinka [13.12.23] Yildiz chce nakryć Cagataya na zdradzie. Z kolei Kumru rozmyśla o ślubie. Co ją przerazi? Już teraz przeczytaj streszczenie 364. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 5.12.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Nie żyją policjanci postrzeleni we Wrocławiu! Maksymilian F. usłyszy zarzut podwójnego zabójstwa. Grozi mu dożywocie! Tragiczne informacje! Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W poniedziałek po południu policja najpierw informowała o śmierci asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat. Dosłownie dwie godziny później na platformie X Polska Policja napisała o śmierci drugiego z mundurowych, Ireneusza, składając kondolencje rodzinie.

📢 Pałac w samym sercu Krakowa jest w trakcie przebudowy. Wcześniej w słynnej kamienicy Magrabskiej na Rynku był bank, co będzie teraz? Okazała kamienica przy Rynku Głównym, którą pięć lat temu wystawił na sprzedaż Bank Pekao SA, jest właśnie przebudowywana przez nowego właściciela. Fachowcy od nieruchomości niedługo po tym, jak stała się własnością spółki NRC Stanisława Ryłki, słynnego producenta obuwia, spodziewali się, że będzie kolejnym zabytkowym obiektem zamienianym na hotel. Krakowski magistrat, pytany teraz o zakres przebudowy, na jaki zostało wydane pozwolenie, a także o przyszłą funkcję budynku, odpowiada jednak, że pozostaje ona bez zmian.

📢 Numery boczne na radiowozach - co oznaczają? Te litery i cyfry na samochodzie policji to ważna informacja Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Wszystkie mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych. Każdy radiowóz wyposażony jest także w specjalny numer boczny. Okazuje się, że ciąg liter i cyfr to ważna informacja dla kierowców. Jak rozszyfrować kody na radiowozach? Wyjaśniamy, co znaczą litery i numery na samochodach policji.

📢 Kraków. Uratowane średniowieczne malowidło ścienne w krużgankach u Augustianów Zakończyły się prace konserwatorskie ratujące polichromię z przedstawieniem św. Augustyna w krużgankach klasztoru Augustianów na krakowskim Kazimierzu. Ta pochodząca z XIV wieku polichromia jest jednym z najstarszych zachowanych do dziś, ogólnodostępnych malowideł ściennych średniowiecznego Krakowa. W poniedziałek zebrała się komisja konserwatorska, by dokonać odbioru drugiego etapu prac przy tym dziele. 📢 Majątki zawodników i działaczy sportu w Sejmie - mieszkania, domy, działki, pieniądze. Wrażenie robi też pensja byłego prezesa PZN Spośród tych, którzy uprawiali sport zawodowo lub pełnili w nim role działaczy, mandat do Sejmu X kadencji wywalczyło pięć osób. Apoloniusz Tajner to były trener kadry w skokach narciarskich, a następnie wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Jagna Marczułajtis-Walczak była reprezentantką Polski w snowboardzie na igrzyskach olimpijskich, Rafał Siemaszko grał w piłkę nożną, a do parlamentu dostali się też wybitni przedstawiciele środowiska siatkarskiego: Małgorzata Niemczyk i Paweł Papke. Czy na działalności w sporcie byli w stanie zbić majątek? Sami się przekonajcie. Zajrzeliśmy do aktualnych oświadczeń posłów, które złożyli po październikowych wyborach.

📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Krakowie. Nagrodziliśmy najlepszych! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Małopolsce. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w Małopolsce? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Autobus aglomeracyjny rozpoczął kursy Kraków - Przeginia. Linia 200 wyjechała na trasę. To święto komunikacyjne! Na trasę wyjechał autobus aglomeracyjny o numerze 200 relacji Przeginia-Kraków. - Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku to historyczny moment - podkreśla Tomasz Gwizdała wójt Jerzmanowic-Przegini, bo pierwszy raz do tej gminy pojechał autobus MPK i będzie jeździł regularnie, codziennie wykonując 19 kursów. Cieszą się z tego zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy. Niewątpliwie dla społeczności tej podkrakowskiej gminy rozpoczęcie kursów autobusu MPK to święto komunikacyjne.

📢 Kraków. Zabytkowy dwór Badenich w Wadowie odzyska dawny blask. Jest przetarg na wykonawcę gruntownego remontu Osuszanie, izolacja, wymiana schodów, remont dachu - m.in. takie zadania czekają firmę, która przystąpi i wygra przetarg na długo wyczekiwany remont zabytkowego obiektu. Konkurs ogłosił Zarząd Zieleni Miejskiej. Wykonawca prac będzie miał dwa lata na doprowadzenie dworu do świetności. Odnowiony budynek ma pełnić funkcję domu kultury. 📢 Powiat proszowicki. Pogoda przetestowała drogowców i kierowców. Kolizja za kolizją... Trwające od piątku do niedzieli intensywne opady śniegu były trudnym sprawdzianem dla drogowców, kierowców, ale też administratorów i właścicieli posesji, zobowiązanych do odśnieżania chodników. Do komunikacyjnego paraliżu nie doszło, bo choć lokalnie występowały problemy, najważniejsze drogi były przejezdne. Nie udało się natomiast uniknąć licznych kolizji.

📢 Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. TOP 10 przepisów na makowce naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na świąteczne makowce na Boże Narodzenie 2023. Ciasto z makiem to klasyka na bożonarodzeniowym stole. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 ciast z makiem naszych Czytelników. Są tu między innymi makowce klasyczne, szybkie rolady makowe, makowce z jabłkami, makowce czekoladowe, a nawet makowiec… po japońsku!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Karwin. Pierwsza rocznica powstania izby pamięci z I wojną światową w roli głównej Z okazji pierwszej rocznicy utworzenia w Karwinie historycznej izby pamięci, członkowie Stowarzyszenia Bojowe Schrony Proszowice zaprosili w niedzielę nie tylko do jej zwiedzania, ale też na cykl prelekcji poświęconych I wojnie światowej. Dodatkową atrakcją była obecność grup rekonstrukcji historycznych. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 69. Seyran przyłapuje Ferita na zdradzie. Streszczenie odcinka [04.12.23] Fuat jest zirytowany faktem, że dziadek wrócił do firmy. Wszystko przez to, że ma się czego obawiać. Z kolei Seyran myśli, że Ferit ją zdradza. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 78. Seyran uwodzi Ferita. Streszczenie odcinka [15.12.23] Dochodzi do kolejnego spotkania między Feritem a Pelin. O co mężczyzna będzie miał do niej pretensje? W jaki sposób Seyran będzie chciała uwieść Ferita? Już teraz przeczytaj streszczenie 78. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 175. Kogo przedstawia zdjęcie w torebce Neslihan? Streszczenie odcinka [15.12.23] Neslihan jest szczęśliwa, ponieważ Frat odnalazł jej torebkę. Czyje zdjęcie się w niej znajdowało? Z kolei Seher jest zachwycona zachowaniem Yamana. Czy para wyjechała już w podróż poślubną? Przeczytaj streszczenie 175. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 252. Felipe rezygnuje z pracy. Streszczenie odcinka [09.12.2023] Trini nie zmienia zdania co do don Ramona. Tymczasem German szczerze rozmawia z Manuelą. Co jej powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 252. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 365. Feyza jest podejrzewana o kradzież. Streszczenie odcinka [14.12.23] Caner jest niezwykle ciekawy, z kim spotyka się Feyza. Tymczasem jest ona podejrzewana o kradzież. Przez kogo? Koniecznie przeczytaj streszczenie 365. odicnka "Zakazanego owocu".

📢 Wilki znów podchodzą blisko domów. Widziano je w Paszynie. Wójt apeluje o ostrożność, ale nie chce siać paniki Mieszkańcy miejscowości Paszyn w gminie Chełmiec alarmują, że w okolicach domów zauważyli wilki. Stąd też wójt wystosował apel o ostrożność, ale jak zaznacza, nie chce siać paniki. „Wystarczy stosować się do kilku rad, a wilk nam nic złego nie zrobi” – podkreśla Bernard Stawiarski. 📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Planują przebudowę skrzyżowania Centralnej i Nowohuckiej. By skręcało się lepiej Kierowcy wiedzą, ile czeka się na przejazd z ulicy Centralnej na Nowohucką w prawo, bo dostać się do al. Pokoju. Światła szybko nie puszczają, bo auta jadą samą, często zakorkowaną Nowohucką. A na Centralnej aut coraz więcej, bo wyjeżdżają na nią z Galicyjskiej, gdzie przybywa osiedli, sklepów, zaraz otworzy się Kaufland, a w budowie jest outlet odzieżowy. A już działa tam Expo Kraków. Inwestycję ma zasponsorować deweloper.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? 3.12.2023 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023.

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! 2.12.2023 Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Powiat miechowski. Ciężkie warunki na drogach Intensywne opady śniegu spowodowały drastyczne pogorszenie warunków jazdy na drogach powiatu miechowskiego. W piątkowy wieczór kierowcy informowali o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Miechowa. W sobotę rano samochody ciężarowe, które nie były w stanie wyjechać na wzniesienia blokowały drogi m. in. w Falniowie i w Cieplicach. Mimo działań podejmowanych przez służby odpowiedzialne za stan dróg, ciągle padający śnieg sprawia, że na większości traktów jest ślisko. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Tak wygląda raj miłośników miniaturowych pociągów. Tłumy na wystawie w Nowej Hucie W pierwszy grudniowy weekend do Nowej Huty zjechali mali i duzi pasjonaci makiet kolejowych. I nie zawiedli się tym, co zobaczyli w Nowohuckim Centrum Kultury: makieta w skali H0 (1:87) o łącznej długości torów przekraczającej 130 metrów a na niej wagony, lokomotywy, semafory i zwrotnice oraz otaczający kolejowe tory krajobraz. 📢 Niegardów. Janusz Korczak patronuje szkole ponad pół wieku. To nie był prosty wybór W Szkole Podstawowej w Niegardowie świętowano w czwartek pięćdziesięciolecie nadania placówce patrona – Janusza Korczaka. I choć dzisiaj taki wybór wydaje się pozbawiony kontrowersji, pół wieku temu wcale tak nie było. Przeciwko Korczakowi bardzo protestowali przedstawiciele ówczesnych władz partyjnych. 📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak wyglądał Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie jest świąteczną wizytówką od wielu lat. W tym roku krakowski Rynek ponownie zamieni się w jedno z największych świątecznych targowisk. Pojawią się ozdoby świąteczne, biżuteria oraz przepyszne tradycyjne świąteczne jedzenie. Jak jednak kiermasz świąteczny wyglądał kiedyś? Było inaczej! Ale klimat — co widać na zdjęciach, z pewnością był równie niezwykły. Zobaczcie, jak Jarmark Bożonarodzeniowy wyglądał niemal 100 lat temu.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Wideo Lucyna Nenow - wizyta prezydenta Dudy w Jaworznie