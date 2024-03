Przegląd prasy 7.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 8 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek”?

Prasówka 7.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 8 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 8 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kibice Comarch Cracovii dopingowali "Pasy". Zdjęcia Czwarty mecz fazy play-off miedzy Comarch Cracovią a Re-Plast Unią Oświęcim przyniósł wygraną gospodarzom. Fani byli więc szczęśliwi, bo rywalizacja wyrównała się na 2:2. Na pewno fani zobaczą 6.mecz w Krakowie we wtorek o godz. 18.30. 📢 Wypadki na drogach wojewódzkich pod Krakowem. Potrącona kobieta i zderzenie dwóch pojazdów W środę, 6 marca 2024 r. wieczorem w Zielonkach doszło do groźnego zdarzenia. Na drodze wojewódzkiej nr 794, na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście i Galicyjska około godz. 20 została potrącona kobieta idąca pieszo. Była na przejściu dla pieszych. Nieco wcześniej także na drodze wojewódzkiej nr 780 w gminie Liszki doszło do zderzenia dwóch samochodów.

Prasówka 7.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [7.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [7.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Przy krakowskim Uniwersytecie KEN powstało Centrum Badań Muzeologicznych - jedyne takie w kraju Na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we środę (6 marca) odbyła się inauguracja działalności Centrum Badań Muzeologicznych. Centrum istnieje od 1 lutego br. i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce. Zostało stworzone w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu KEN. 📢 Tak mieszka Magda Mołek. Zobacz wyjątkowe wnętrza domu dziennikarki. Zajrzyj do przytulnego apartamentu Magdy Mołek Magda Mołek jakiś czas remu rozstała się z telewizją i postanowiła zaistnieć na YouTube. Dziennikarka stworzyła własny kanał „W swoim stylu”, gdzie rozmawia ze znanymi postaciami ze świata show-biznesu. Zobacz, jak mieszka Magda Mołek. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu dziennikarki. 📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu.

📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywne powitanie wiosny Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie! 📢 Dwa pożary pod Krakowem w ciągu doby. Najpierw paliło się w domu mieszkalnym w Przegini. Kolejny pożar wybuchł w gminie Liszki Wiele jednostek straży pożarnych było wzywanych we wtorek i w środę do pożarów w powiecie krakowskim. Po południu we wtorek zapaliło się w pokoju w domu jednorodzinnym w Przegini. Wezwano służby, ogień udało się opanować. Nie było osób poszkodowanych. W środę, 6 marca około południa doszło do pożaru w Jeziorzanach w gminie Liszki. Tam jeden gospodarczy budynek strażacy gasili a zabudowania sąsiedzkie bronili przed ogniem.

📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Smakowita sałatka z brokuła i fety. Idealna na święta, imprezy i spotkania z rodziną. Koniecznie zrób do niej pyszny sos majonezowy Chrupiące brokuły i rzodkiewka, kremowa feta i wyrazisty sos majonezowy to przepis na pyszną i prostą do przygotowania sałatkę. Znakomicie sprawdzi się na rodzinnym spotkaniu, podczas świąt i na imprezie. Robi się ją bardzo szybko i jest pożywna, ale lekka, dlatego można ją podać również na kolację.

📢 Miechów. KWW Wspólnie w Przyszłość mierzy wysoko KWW Wspólnie w Przyszłość to kolejny komitet, który zamierza walczyć o mandaty w nadchodzących wyborach samorządowych. Swoje listy wystawił we wszystkich trzech okręgach wyborczych do miechowskiej Rady Powiatu, ale celem są też rady gmin oraz stanowiska wójta Słaboszowa i burmistrza Książa Wielkiego. 📢 Kraków. Nowy hotel powstaje w centrum miasta. Wcisnął się między kamienice Grupa hotelowa Accor podpisała kolejną umowę o zarządzanie ze swoim największym partnerem w Polsce – grupą AccorInvest, właścicielem Orbis S.A. Dzięki niej już na wiosnę 2025 roku w samym sercu Krakowa gości powita nowy hotel wkraczającej nad Wisłę marki TRIBE. Obiekt budowany jest przy ul. Worcella między stojącymi tam kamienicami. 📢 Proponują otworzenie przyklasztornych ogrodów dla krakowian ‒ Otworzymy przyklasztorne ogrody ‒ zapowiedziały kandydatki Partii Razem do Rady Miasta Krakowa, Aleksandra Lewicka i Aleksandra Owca, startujące z list Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców. Wyliczyły, że tylko w obrębie II obwodnicy zamknięte ogrody przyklasztorne zajmują ok. 15 hektarów, czyli trzy razy tyle, co Park Krakowski.

📢 Biały miś z Krupówek bohaterem memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

📢 Już za kilka dni rozpocznie się Kiermasz Św. Józefa - Patrona Krakowa. Wydarzenie tradycyjnie zagości na Małym Rynku w Krakowie Św. Józef, patron Krakowa, obchodzi w niedzielę 19 marca imieniny. Oficjalnym obchodom jego święta tradycyjnie już towarzyszy niezwykły kiermasz, który zagości na Małym Rynku 8 marca, w piątek i potrwa do 17 marca, niedzieli. Będzie można tam kupić między innymi autorskie ubrania, tradycyjne zabawki, jak również biżuterię. Wydarzenie uświetnią również występy artystyczne. Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie!

📢 Kompletnie pijany chodził z bronią myśliwską. Nie miał na nią pozwolenia. Po zatrzymaniu tłumaczył, "chciał postrzelać" Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w Kozłowie. Pijany mężczyzna, u którego potem potwierdzono 4 promile alkoholu w organizmie, chodził w bronią myśliwską. Jak powiedział: "chciał postrzelać". Okazało się, że nie miał pozwolenia na broń. Kompletnie pijanego 20-latka zatrzymali policjanci z Miechowa zatrzymali nietrzeźwego 20-latka z bronią myśliwską. Teraz odpowie za swoje czyny. 📢 Koniec z dowożeniem w Krakowie dzieci autami do szkół? Są rekomendacje Na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta przedstawiono rekomendacje w zakresie oświatowym dotyczące strategii rozwoju Krakowa. Jedną z poruszanych spraw było powszechne zjawisko dowożenia dzieci i młodzieży do szkół przez rodziców prywatnymi samochodami. Szczególnie widoczne jest to w centrum Krakowa, gdzie jest dużo placówek edukacyjnych, ulice są wąskie i w godzinach odwożenia i odbierania dzieci tworzą się korki.

📢 PIĘKNE życzenia na Dzień Kobiet 2024! Gotowe kartki i wierszyki na 8 marca do wysłania SMS, Messenger, Facebook, WhatsApp 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Jest to świetna okazja, aby przypomnieć o uczuciach i relacjach, które nas łączą. Zobacz gotowe życzenia i kartki na Dzień Kobiet, które możesz wysłać swojej żonie, dziewczynie, siostrze lub koleżance z pracy. Z pewnością znajdziesz te jedne i wyjątkowe! Nie masz pomysłu na prezent? Postaw na kwiaty, czekoladki, biżuterię, bon prezentowy do ulubionego sklepu, torebkę, czy ulubiony zapach.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 6.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów. 📢 Gdzie są zawrotki i wiceprezydent Krakowa? Radni na tropie afery drogowej w urzędzie Jednym z punktów sesji Rady Miasta Krakowa (6 marca) była informacja prezydenta Krakowa w sprawie działalności Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczącej tzw. zawrotek drogowych przy ul. Lublańskiej i ul. Opolskiej. Radni dopytywali się, dlaczego ważna dla poprawy ruchu infrastruktura nie powstała mimo podpisanych umów z deweloperem. Urzędnicy wyjaśniali, że były to prace dodatkowe, których ostatecznie nie udało się wyegzekwować.

📢 Traktory i strajk rolników na zakopiance. Górale wyjechali ciągnikami na drogi. Wspierają protestujących w stolicy Rolnicy z Podhala wyjechali traktorami na zakopiankę. - Solidaryzujemy się z Ogólnopolskim Strajkiem Rolników - mówili. 40 traktorów w eskorcie policji przejechało kilkudziesięciokilometrową trasę. Wjechali także na fragment zakopianki powodując bardzo duże utrudnienia w ruchu.

📢 Jedenastu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i najbardziej zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia Stolica Małopolski może być naprawdę dumna! Aż jedenastu lekarzy i naukowców z Krakowa znalazło się na listach rankingu Stu, który co roku wyróżnia najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i medyków zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia. 📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Duże zmiany na ul. Lublańskiej w Krakowie. Urzędnicy zapowiadają "W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców, miasto przygotowuje się do wykonania remontu ul. Lublańskiej. Prace zaplanowano na kwiecień i maj. W ich ramach mocno wyeksploatowany odcinek ul. Lublańskiej, w rejonie al. 29 Listopada zyska nową nawierzchnię" - informują urzędnicy miejscy. Ale to nie koniec. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 06.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Tragedia na Nosalu w Zakopanem. Pod szczytem odnaleziono ciało 35-letniego mężczyzny Policja i prokuratura ustalają okoliczności tragicznej śmierci na Nosalu w Zakopanem. Pod szczytem odnaleziono ciało 35-letniego turysty. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach mężczyzna zmarł. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Zaskakujące napisy ZDJĘCIA. Oto wyjątkowe pomysły kierowców Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA

📢 Proszowianka dopina zimowe transfery. Trzech nowych piłkarzy Trzech nowych zawodników powinni zobaczyć kibice Proszowianki (krakowska klasa okręgowa) w swojej drużynie w trakcie zbliżającej się rundy wiosennej. Ich pozyskanie wydaje się już przesądzone. Zwłaszcza jeden z nabytków pokazuje w meczach sparingowych duże możliwości.

📢 Gdzie najszybciej i najwolniej likwidują „kopciuchy”? Nowy raport Polskiego Alarmu Smogowego. Jak wypadł Kraków i miasta Małopolski? Polski Alarm Smogowy sprawdził, jak wyglądał proces wymiany starych kotłów w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim w latach 2019-2022. Niekwestionowanym liderem walki ze smogiem okazało się woj. śląskie, gdzie złożono ponad 150 tys. wniosków o wymianę “kopciucha”. Źle wypadło woj. mazowieckie, w którym liczba wniosków była ponad dwukrotnie niższa i wyniosła zaledwie 64 tysiące. Raport potwierdza również rosnącą popularność ogólnopolskiego programu dotacyjnego Czyste Powietrze - liczba wypłaconych dotacji w tym okresie wzrosła w każdym z analizowanych województw co najmniej dziesięciokrotnie.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 6.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 6.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Niezwykłe wydarzenie w Krakowie. W kinie Kijów spotkano się z okazji 30-lecia premiery "Listy Schindlera" 2 marca 1994 roku, w kinie Kijów odbyła się uroczysta premiera "Listy Schindlera" z udziałem reżysera filmu Stevena Spielberga. Z okazji mijającego w tym roku 30-lecia premiery w tym samym kinie Kijów odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział aktorzy, statyści i osoby zaangażowane w powstanie filmu.

📢 Zakopane będzie dumne z tej inwestycji? To ma być jeden z najładniej położonych torów łyżwiarskich na świecie Czy to będzie jeden z najpiękniej położonych obiektów sportowych na świecie? Wśród torów łyżwiarskich na pewno. Arena, która powstaje w Zakopanem na znajdujących się tuż przy Tatrzańskim Parku Narodowym terenie COS, z daleka wygląda na prawie gotową. Widać już całą konstrukcję, większą część elewacji - szara bryła góruje nad stadionem lekkoatletycznym. 📢 Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Trzecia Droga ogłosiła kandydatów do Sejmiku. Znane nazwiska na liście Do wyborów samorządowych 2024 został ponad miesiąc (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), ale kampania w Krakowie już nabiera rumieńców. Zaczęło się przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu będziemy krakowską kampanię relacjonować na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

📢 Kraków. Budowa linii tramwaju do Mistrzejowic i przebudowa Lublańskiej. Wróci zawrotka "Analizując zakres prac remontowych na ul. Lublańskiej, pozytywnie oceniliśmy podnoszony przez mieszkańców postulat – przywrócenie tymczasowej zawrotki pod estakadą im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada. Jej montaż zostanie zlecony, będzie realizowany w ciągu najbliższych dni. Zawrotka usprawni ruch m.in. w kierunku Nowej Huty" - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Natomiast już planuje remont Lublańskiej. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 6.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Konflikt w krakowskim VIII LO. Rada pedagogiczna oczekuje odwołania dyrektorki. Obawiają się jej powrotu do pracy i... męża Rada Pedagogiczna VIII Liceum Ogólnokształcącego z ul. Grzegórzeckiej w Krakowie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o odwołanie dyrektorki szkoły, wśród przyczyn wymieniając m.in. uchybienia, powierzanie spraw szkolnych mężowi, doprowadzenie do utraty płynności prac związanych z budową hali sportowej. We wtorek (5 marca) nauczyciele i rodzice uczniów z VIII LO przyszli do urzędu na posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta, aby opowiedzieć o obawach związanych z powrotem dyrektorki do szkoły. Prezydent Krakowa nie widzi dostatecznych okoliczności do jej odwołania. Dyrektorka przekonuje, że działała dla dobra szkoły, a wszelkie kierowane wobec niej oskarżenia uważa za "niepoważne".

📢 Horoskop dzienny na 7 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 7 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Muzeum "Wheels & Heels" otwiera się w Krakowie w sercu Kazimierza. Resorówki i lalki Barbie razem w wielkiej kolekcji Byliśmy z aparatem na przedpremierowym otwarciu muzeum "Wheels & Heels", które powstało przy ul. Kupa 6, w sercu krakowskiego Kazimierza. Po spektakularnym sukcesie muzeum "Bricks & Figs", dedykowanego klockom LEGO, właściciele Konrad i Wojtek, prezentują swoje nowe dzieło. "Wheels & Heels" to wyjątkowe miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a tradycja z innowacją, oferujące ponad 10 000 eksponatów – od klasycznych porcelanowych lalek, przez wyjątkowe lalki BarbieTM, po unikalne modele samochodów LLedo, Matchbox, oraz kolekcjonerskie perełki Hot Wheels. 📢 Najbardziej denerwujące i głupie zachowania kierowców. Jeździsz w ten sposób? Tyle za to zapłacisz Wielu kierowców czerpie ogromną radość z prowadzenia samochodu, jednak zachowania innych uczestników dróg doprowadzają ich często do frustracji. Nie wszyscy bowiem stosują się do przepisów czy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych. Jest duża część kierujących, którzy drogi traktują jak pole walki, gdzie wygrywa silniejszy.

📢 Oto uczestnicy 6 sezonu "Sanatorium Miłości". W nowej edycji kultowego programu wystąpią mieszkańcy Krakowa Końcem ubiegłego roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej - już szóstej - edycji „Sanatorium miłości”. Bijący rekordy popularności program, za każdym razem przyciąga tłumy miłośników. Tym razem na ekranach będziemy mieli okazję oglądać między innymi miłosne zmagania mieszkańców Krakowa. Kto wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"? Oto uczestnicy! Poznajcie ich! 📢 Dietetyczny kabanos, słodycze bez cukru. Centrum badań nad jedzeniem przyszłości otwarto w Krakowie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności otwarł uroczyście we wtorek (5 marca) w Krakowie, przy ul. Balickiej 104, Uniwersytet Rolniczy. Jak podaje uczelnia, to ośrodek rozwojowy z najnowocześniejszą w Polsce południowej infrastrukturą. Wyposażenie centrum stanowią nowoczesne linie technologiczne - np. piekarsko-ciastkarską czy produkcji soków, jest tu też minibrowar. Ośrodek będzie służyć badaczom i przedsiębiorcom, ponadto studenci będą mogli w nim realizować prace dyplomowe, a doktoranci - rozpoczynać karierę naukową.

📢 Obrońcy zwierząt interweniowali w gminie Nowe Brzesko Przedstawiciele Fundacji dla Zwierząt La Fauna zostali powiadomieni, że na terenie gminy Nowe Brzesko dwa psy są przetrzymywane w złych warunkach. Na miejsce udali się z policją, którą poprosili o asystę w celu wejścia na posesję. Sprawa zakończyła się pouczeniem właścicielki zwierząt. Przynajmniej na razie, bo przedstawiciele fundacji zapowiadają kolejne kroki prawne. 📢 Radni piszą rezolucję w sprawie rozbudowy dróg krajowych A4 oraz S52. Chcą chronić mieszkańców gminy Zabierzów Planowana rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu i rozbudowa drogi ekspresowej S52 od Balice do węzła Modlniczka niepokoi mieszkańców gminy Zabierzów. Zwrócili się do radnych, żeby chronili ich domy, posesje przed wszelkimi uciążliwościami drogi przed hałasem, spalinami, żeby już teraz zadbali o spokój mieszkańców. Radni w tej sprawie podjęli rezolucję.

📢 Zmarł wybitny krakowski lekarz. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie żegna dr. Jerzego Jarosza. Podano datę pogrzebu Życie i zdrowie pacjentów cenił bardziej niż swoje własne. W piątek, 1 marca odszedł ceniony anestezjolog - doktor nauk medycznych Jerzy Jarosz z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Był nazywany "wujkiem wszystkich dzieci", całe swoje życie poświęcił bez reszty dzieciom, które leczył z oddaniem i miłością. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się modlitwą różańcową 6 marca, w środę, o godz. 12.30 w Bazylice Krzyża Świętego w Mogile. Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 13.00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Mogile. 📢 Kraków kłóci się o kawiarnię. Wyczekiwany lokal Bunkra Sztuki jeszcze nie został otwarty, a już budzi emocje. "Jak wiata przystankowa" "Kit i kicz", "wiata przystankowa", "jak wiata z najtańszej oferty przetargu na modernizację wiejskiego dworca PKS" to określenia padające w kontekście pawilonu kawiarni w Bunkrze Sztuki. Jeszcze nie została otwarta, a już budzi ogromne emocje mieszkańców, którzy z niecierpliwością czekali na powrót kultowego miejsca spotkań towarzyskich. Architekci wyjaśniają, że ulubione miejsce spotkań mieszkańców jest dopiero w fazie budowy, ostateczny efekt ma być lekką i przeszkloną konstrukcją.

📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024. 📢 Wiemy, kiedy dla mieszkańców Wzgórz Krzesławickich zakończy się tramwajowa udręka. Pasażerowie będą mieli też bliżej do urzędu pracy W maju mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich będą mogli dojechać tramwajem po przebudowanej linii do przystanku Elektromontaż, a pod koniec października przed Wszystkimi Świętymi tramwaj dojedzie do przystanku Jarzębiny. Tak planuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwotnie tramwaje miały tam dojechać w ubiegłym roku na 1 listopada. Zmieniona trasa tramwaju sprawi, ze petenci Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej podróżujący tramwajem będą mieli bliżej do placówki.

📢 Komitet Ziemia Miechowska skupia się na Miechowie i powiecie Ziemia Miechowska to kolejny komitet, który zamierza się ubiegać o mandaty w Radzie Powiatu. Kolejne wyborcze cele to osiągnięcie jak największej liczby radnych Rady Miejskiej i reelekcja Dariusza Marczewskiego na stanowisko burmistrza Miechowa. 📢 Naga kobieta na sesji zdjęciowej w Krakowie. W biały dzień oglądali ją pasażerowie tramwajów, pracownicy ZUS, klienci paczkomatu Naga kobieta postanowiła zrobić sobie sesję zdjęciowa w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów MPK i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej w Borku Fałęckim. Po kilku ujęciach zrobionych przez fotografa podbiegła do paczkomatu. Tam też przybrała kilka wdzięcznych póz ku uciesze ludzi wyglądających z okien pobliskich budynków.

📢 Wszyscy krakowianie znają ten budynek. Tak powstawał Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie Charakterystyczny budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie zna każdy mieszkaniec miasta. Archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazują, jak powstawała modernistyczna bryła i jak zmieniła się okolica Gmachu Głównego od 1934 roku, kiedy to wbito pierwszą łopatę na placu budowy. Budowę gmachu zakończono w... 1989 roku.

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku. 📢 Kto wystartuje w Miechowie z list Prawa i Sprawiedliwości Zakończyła się rejestracja list wyborczych przed zaplanowanymi na 7 kwietnia wyborami samorządowymi. W związku z tym prezentujemy listy komitetów, które w swoich planach mają walkę o miejsca w miechowskiej Radzie Powiatu. Jednym z komitetów o charakterze ogólnopolskim jest Prawo i Sprawiedliwość. Celem partii jest uzyskanie jak największej liczby mandatów radnych powiatowych, ale też walka o fotel wójta Charsznicy i miejsce w Sejmiku.

📢 "Lepsze Miasto" dla Rybitw, Północnego Bieżanowa i Złocienia. Przedsiębiorcy i architekci mają plan dla południowo-wschodniego Krakowa „Lepsze Miasto – Synergia Park” - tak nazwano nową wizję zagospodarowania blisko 700 ha obszaru Rybitw, północnego Bieżanowa i Złocienia w Krakowie. Projekt ten przygotowali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rybitw, we współpracy z architektami, w odpowiedzi na pomysł krakowskich urzędników – odrzucony w marcu 2023 roku przez Radę Miasta Krakowa - stworzenia w południowo-wschodniej części stolicy Małopolski – „Nowego Miasta”, czyli oprotestowanego krakowskiego Manhattanu. „Lepsze Miasto” odróżnia od projektu dzielnicy wieżowców niemal wszystko. Novum, w którym uwzględniono postulaty z konsultacji społecznych, ma odpowiadać potrzebom: mieszkańców, pracowników, pracodawców i samego miasta.

📢 Razem dla Miechowszczyzny walczy o radę powiatu i trzy fotele wójtów i jeden burmistrza Zakończyła się rejestracja list wyborczych przed zaplanowanymi na 7 kwietnia wyborami samorządowymi. W związku z tym rozpoczynamy prezentację list komitetów, które w swoich planach mają walkę o miejsca w miechowskiej Radzie Powiatu. Na początek jeden z lokalnych komitetów, czyli Razem dla Miechowszczyzny, firmowany przez wicestarostę miechowskiego Pawła Osikowskiego. To z tej listy będzie kandydował obecny starosta miechowski Jacek Kobyłka.

📢 Zioła na smog. Pij na oczyszczenie zatok, płuc i oskrzeli. Te rośliny pomogą przy alergiach i infekcjach, złagodzą kaszel i duszności Kaszel, duszności, nadmiar flegmy, bóle głowy... To wszystko objawy problemów oddechowych, które nasilają się wiosną w związku ze smogiem i alergenami w powietrzu. Reaguje na nie coraz więcej osób, bo razem stanowią fatalną mieszankę zwłaszcza, gdy jesteśmy osłabieni. Jest jednak dobra wiadomość: dolegliwości można łagodzić za pomocą leczniczych ziół. Zobacz, jak naturalnie oczyścić zatoki, płuca i oskrzela, by je wzmocnić i zmniejszyć stan zapalny. Te rośliny sprawią, że odetchniesz z ulgą. 📢 Dania na Wielkanoc 2024. Efektowne i pyszne przepisy. Co podać na święta? Przystawki i przekąski, które cieszą oko i podniebienie Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na świąteczny stół, by było efektownie i pysznie? Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jaj na róże sposoby, pysznych wędlin (także tych domowych!), sałatek i sosów. Takie przystawki i przekąski cieszą oko i podniebienie. Zobaczcie, przepisy na pyszne i efektowne dania wielkanocne.

📢 Kuchnie świata – przepisy. Zobacz TOP 12 popularnych dań z całego świata, które przygotujesz w domu Wołowina po burgundzku czy może włoskie tiramisu? Zupa w stylu tajskim czy quesadilla – danie ze słonecznego Meksyku? A może jambalaya z kurczakiem i kiełbaską chorizo, czyli potrawa ze słonecznych Karaibów? Zobaczcie TOP 12 potraw z całego świata, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Wiaduktowy zawrót głowy na budowie węzła Grębałów. Wybudowano już 9 obiektów, w tym trzy tramwajowe Węzeł Grębałów będzie się składał z kilkunastu obiektów - najwięcej będzie wiaduktów przechodzących nad ulicami Łowińskiego, Kocmyrzowską i torami kolejowymi. Najbardziej spektakularne "rondo" będzie łączyło obie ulice z drogą ekspresową S7. Zakończenie prac tego ogromnego obiektu planowane jest na listopad tego roku. Zobaczcie, jak wygląda budowa jednego z najbardziej skomplikowanych węzłów drogowych w Polsce!

📢 Proszowice. Kogo wprowadzi Trzecia Droga? Kandydaci już zarejestrowani Trzecia Droga również zarejestrowała już swoje listy wyborcze przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi w powiecie proszowickim. Połączone siły Polskiego Stronnictwa ludowego, Polski 2050, ale także Koalicji Obywatelskiej, zamierzają ubiegać się o mandaty Rady Powiatu, rad wszystkich gmin oraz o dwa stanowiska wójtów i jedno burmistrza.

📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem. 📢 Proszowice. Prawo i Sprawiedliwość zarejestrowało listy kandydatów Proszowiccy działacze Prawa i Sprawiedliwości zarejestrowali listy wyborcze przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. PiS ma zamiar walczyć o mandaty Rady Powiatu, rad czterech gmin oraz stanowisko burmistrza Nowego Brzeska. 📢 Kościelec. Teraz już w szkole musi być ciepło. Termomodernizacja pochłonęła ponad 5 mln złotych Szkoła Podstawowa w Kościelcu przeszła w ostatnich latach termomodernizację połączoną z wymianą kotłowni i centralnego ogrzewania. Dzięki inwestycji, która pochłonęła ponad pięć milionów złotych, powinny się skończyć trwające od wielu lat problemy z ogrzewaniem obiektu. Prace zostały zw dużej części sfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 323. Służące zostają zwolnione. Streszczenie odcinka [06.03.2024] Tak jak zostało powiedziane, służące tracą swoją pracę. Nie wiedzą, co teraz począć. Czy Leonor postanowi coś zrobić z tym faktem? Już teraz przeczytaj streszczenie 323. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Ponad rok potrwają utrudnienia na drodze powiatowej Skawina-Radziszów, ale potem Skawinka nie będzie wylewać się na drogę Droga powiatowa ze Skawiny do Radziszowa na odcinku prawie 1,4 km jest gruntownie przebudowywana. Zostanie podniesiona, co zapobiegnie zalewaniu jej przez rzekę Skawinkę. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy.

📢 Kraków w czołówce prestiżowego rankingu wśród dużych miast przyszłości. Zestawienie przygotował magazyn należący do grupyThe Financial Times Czwarte miejsce przypadło Krakowowi w prestiżowym rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości przygotowanym przez fDi Intelligence, magazyn należący do grupy The Financial Times. Trzy pierwsze pozycje zajęły niemieckie metropolie. W pierwszej dziesiątce dużych miast przyszłości znalazło się jeszcze jedno polskie miasto. 📢 Strażacka młodzież w pełnej gotowości. Rywalizacje na powiatowych zawodach halowych. Górą Narama i Sieciechowice. Sprawdź wyniki 30 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu krakowskiego wzięło udział w sobotę, 2 marca 2024 r. w Powiatowych Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. To forma intensywnego szkolenia pożarniczego dla młodych adeptów OSP. Rywalizowali oni kategoriach chłopięcych i dziewczęcych w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych. Bezkonkurencyjnymi zwycięzcami okazali się reprezentanci gminy Iwanowice: Sieciechowic dziewczęta i Naramy chłopcy. Ale w rywalizacji indywidualnej także okazali się najlepsi. Wyjechali z górą medali i pucharów.

📢 Puszcza Niepołomice ma w Proszowicach wyjątkowego kibica. Mecz jest odskocznią od trudnej codzienności Gdy w ostatnią niedzielę kapitan Puszczy Niepołomice Jakub Serafin wyprowadzał swoją drużynę na mecz ekstraklasy z Zagłębiem Lubin, nie szedł sam. Towarzyszył mu chłopiec ubrany w czapkę i szalik w klubowych barwach. Poruszał się z pewnym trudem i wyglądał na bardzo przejętego. W końcu niecodziennie można wyjść na boisko z kapitanem swojej ukochanej drużyny.

📢 Mieszkańcy zdecydowali, jak zmienią się dzielnice Bieżanów-Prokocim i Podgórze Rozwiązanie problemu odoru, rozwój komunikacji miejskiej i integracja z komunikacją aglomeracyjną, dbałość o infrastrukturę drogową czy tworzenie nowych urządzonych terenów zielonych to zdaniem mieszkańców najbardziej potrzebne działania dzielnic Bieżanów-Prokocim i Podgórze. To wnioski z konsultacji społecznych, jakie odbyły się w ubiegłym roku. 📢 Urocze przedwiośnie pod Krakowem. W parku i na błoniach w Skawinie pobudka po zimowym śnie. Pojawiają się już kwiaty. Zobacz jak pięknie. Kolory przedwiośnia, a nawet wiosny widać w Skawinie. Miasto pokazuje uroku natury na błoniach w starorzeczu Skawinki, nad pięknym stawem iw parku miejskim. Jeszcze przymglone poranki, mokre od rosy rośliny budzą się powoli. Zimę pożegnano w Skawinie promocyjnie, niezwykle ujętą w kadrach ostatnią zimową pełnią księżyca na tle ratuszowej wieży. A przedwiośnie prezentują zaczynając od mchów, wspaniałych kolorów roślin odbijających się w wodzie i pierwszych kwiatów na błoniach, wspaniałych krokusów w parku. Mamy zdjęcia, zobacz jak tu pięknie.

📢 Dodatkowe 22 miliony dotacji na komunikację publiczną w Małopolsce. Pojadą nowe autobusy Blisko 22 mln zł otrzymał samorząd województwa małopolskiego na uruchomienie dodatkowych autobusów w ramach Małopolskich Linii Dowozowych. To kolejna dotacja z Funduszu Autobusowego na rozwój regionalnej komunikacji, po prawie 50 mln zł, przyznanych Małopolsce z tej puli na przełomie 2023 i 2024 roku. Umowę o przekazaniu dodatkowych pieniędzy na transport podpisano w piątek (1 marca) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 📢 Tak wyglądał Kraków, gdy prezydent Jacek Majchrowski wygrywał pierwsze wybory 22 lata temu. Nie do poznania! 22 lata temu prof. Jacek Majchrowski wygrał swoje pierwsze wybory w Krakowie. W 2002 roku pokonał Józefa Lassotę w drugiej turze wyborów (w pierwszej bez powodzenia startowali również m.in. Zbigniew Ziobro czy Jan Rokita). Dwie dekady temu, gdy zostawał prezydentem, Kraków był zupełnie innym miastem. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądało wtedy miasto! Kończy się bowiem epoka (prof. Majchrowski ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa).

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 1.03.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni! 📢 Oto najmodniejsza fryzura dla kobiet 50 plus. W long bobie będziesz wyglądała młodo i stylowo. Fanką tego cięcia jest Grażyna Szapołowska Long bob to jedna z najmodniejszych fryzur wszech czasów. Jest to dłuższa wersja boba. To cięcie jest wyjątkowo korzystne dla dojrzałych kobiet – odmładza i podkreśla kości policzkowe. Dobrze o tym wie Grażyna Szapołowska, która bryluje na ściankach właśnie w tym uczesaniu. Long bob występuję w wielu wariantach. Pięknie się prezentuje w wersji falowanej, z grzywką i w różnych odcieniach. Zobacz, komu będzie pasowało to uczesanie i jak wygląda.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek…

