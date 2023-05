Przegląd prasy 7.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HOROSKOP DZIENNY na 8 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek”?

📢 Plejada gwiazd na gali zamknięcia Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera W sobotę 6 maja odbyła się gala zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Jedna z największych tego typu imprez w tej części Europy odbyła się w Krakowie po raz szesnasty. Na gali zamknięcia, jak zawsze, nie zabrakło gwiazd. Sprawdźcie w naszej galerii zdjęć, która świeciła najjaśniej.

📢 Garmin Ultra Race. Biegowe święto w Myślenicach W sobotę (6 maja) w Myślenicach odbył się pierwszy z biegów tegorocznego cyklu Garmin Ultra Race. Zawody te po raz piąty zawitały do Myślenic, co jest dowodem uznania dla tutejszych tras. Zresztą nie tylko organizatorzy wypowiadają się o nich w samych superlatywach. O tym, że Myślenice i okolice są rajem dla biegaczy świadczy to, że na myślenicki bieg zapisało się 540 dorosłych a do tego setka dzieci. Przyjechali z całej Polski. Na zwycięzców czekał tytuł króla i królowej GUR.

Prasówka 7.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 07.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze. 📢 Kęty. Nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Ucierpiał pracownik firmy budowlanej Do wypadku przy pracy doszło w sobotę (6 maja) o godz. 10.40 na terenie jednej z posesji w Kętach. Z rusztowania z wysokości około 4 metrów spadł 39-letni pracownik firmy budowlanej. 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [7.05.2023] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [7.05.2023] Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Ostatnie pożegnanie Wacława Szczotkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Myślenic W sobotę (6 maja) w Jaworniku odbył się pogrzeb zmarłego w miniony czwartek w wieku 62 lat Wacława Szczotkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach, przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, wieloletniego nauczyciela i społecznika. Za swoje zasługi w działalności samorządowej i na rzecz społeczności lokalnej pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi, a przez marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego odznaką honorową województwa małopolskiego - Krzyż Małopolski.

📢 Kraków. Zamiast skoszonej trawy mieszkańcy osiedla Szkolnego "podziwiają" przeorane trawniki Na osiedlu Szkolnym odbyło się koszenie trawy przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy są jednak oburzeni sposobem w jaki się to odbywało. Koszenie miało miejsca zaraz po deszczu, co spowodowało, że kosiarki zamiast krótkiej trawy zostawiły po sobie przeoraną ziemię .W niektórych miejscach na osiedlu trawa nie ma teraz szans wyrosnąć. Jest to pierwszy etap koszenia na tym osiedlu. 📢 Kraków. Wielka akcja przeciwko źle zaparkowanym hulajnogom. Wiceprezydent stracił cierpliwość Straż Miejska po informacjach od mieszkańców i interwencji z-cy prezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga, usunęła w piątek wieczorem kilkaset źle zaparkowanych hulajnóg z ulic miasta. "Akcja będzie powtarzana, aż do momentu uporządkowania sprawy zalegających na chodnikach elektrycznych pojazdów" - zapewniają urzędnicy. W poniedziałek 8 maja z operatorami hulajnóg spotka się Andrzej Kulig. Choć już nie raz zapowiadali oni, że będą pilnować użytkowników i hulajnóg, ale wydaje się, że sobie z tym zupełnie nie radzą.

📢 V liga, grupa zachodnia. Sensacja w 23. kolejce: Clepardia Kraków wygrała z liderem MKS Trzebinia. Zobaczcie zdjęcia W 23. kolejka sezonu 2022-23 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej zaczęła się od sensacji. Ostatni w tabeli przed tym weekendem Clepardia Kraków wygrała na swoim stadionie z prowadzącym MKS-em Trzebinia 2:1. Zobaczcie, co działo się ba boisku i trybunach podczas spotkania rozegranego w sobotę, 5 maja 2023 roku. 📢 Najwięksi twardziele kina akcji - kultowe postacie z filmów, które wzbudzają uwielbienie widzów i postrach wśród przeciwników W kinie nie brakuje twardzieli, którzy bez nadprzyrodzonych mocy są w stanie stawić czoła nawet najgroźniejszym przeciwnikom. Największą ich ilość znajdziemy w filmach akcji, a część z nich stała się już kultowa. Oto najwięksi twardziele kina akcji, siejący postrach wśród złoczyńców i podziw całej widzów. Sprawdźcie sami.

📢 Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Dobre na ciekawą wycieczkę Nowa Huta to nie tylko Plac Centralny, czy aleja Róż - miejsca dobre na spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie czy byliście w tych zakątkach. 📢 Kraków. Pamiętasz te gry? Flipery, Mario Bros i Pac-Man pozwalają na podróż w czasie Interaktywne muzeum gier wideo reklamuje się jako wehikuł czasu do lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Jest tu ogromna, rozlokowana na powierzchni prawie 600 metrów kwadratowych, kolekcja klasycznych gier wideo, automatów, które nie tylko można podziwiać, ale też na każdym z nich grać bez żadnych ograniczeń. Muzeum w Nowej Hucie przy ulicy Centralnej starszym funduje powrót do przeszłości, a młodsi mogą się tu przekonać, jak wciągającą rozrywką były np. flipery.

📢 Biało-złoty manicure wygląda zjawiskowo. Sprawdzi się na każdą okazję i będzie piękną ozdobą Twoich dłoni. Zobacz inspiracje Biel i złoto to piękne kolory, a ich zestawienie jest wyjątkowe. Dlatego ogromną popularnością cieszą się zdobienia na paznokciach w tych odcieniach. Sprawiają one, że manicure jest delikatny, elegancki i jednocześnie efektowny. Zobacz inspiracje na paznokcie w kolorze bieli i złota. 📢 Polki w czasach PRL? To zupełnie inna liga wdzięku! Piękne, naturalne i pewne siebie. Bez botoxu, choć z klasą, której nie da się kupić Niedościgniona uroda kobiet z czasów PRL to zupełnie inna liga wdzięku. Kobiety na zdjęciach z tamtych chwil są piękne, naturalne i pewne siebie, nawet pomimo trudnych czasów w jakich przyszło im żyć. Nie było botoxu, nie było zbędnych upiększaczy, a kobiety i tak wyglądały zjawiskowo. Po prostu klasy nie da się kupić. Zobacz galerię zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie tamtych dni.

📢 Najmodniejsze projekty salonów Krzysztofa Mirucia. Funkcjonalne i nowoczesne wnętrza. Jak modnie urządzić salon na wiosnę 2023? Salon to serce domu, dlatego jego wnętrze powinno być wyjątkowe i zachwycać gości. Warto więc już na wiosnę zaplanować jego metamorfozę. Zobacz, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżować pokój dzienny w 2023 roku. Czego nie może w nim zabraknąć? Zobacz najlepsze projekty salonów znanego architekta Krzysztofa Mirucia. 📢 Oto najniebezpieczniejsze osoby w Polsce! Choć wyglądają niepozornie, są poszukiwanymi przez policję zabójcami Oto najniebezpieczniejsze osoby w Polsce! Zapamiętaj ich twarze! Ci zabójcy poszukiwani przez policję nie kryją tego, że cieszą się wolnością. Wielu z nich pozostaje nieuchwytnych dla wymiaru sprawiedliwości, mimo że ścigani są od dłuższego czasu. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Obejrzyj listy gończe, zdjęcia, rysopisy i sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy.

📢 Kraków. Komunikacja miejska niedługo wróci na ul. Królowej Jadwigi. Prace remontowe dobiegają końca Prace na ul. Królowej Jadwigi zmierzają do finału. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na 31 maja. Potem ZDMK musi odebrać pracę, aby można było dopuścić do ruchu przebudowywany odcinek. 📢 Nocny wypadek w powiecie myślenickim. Samochód dachował, trzy osoby poszkodowane Nocą z piątku na sobotę (5 na 6 maja 2023 r.) doszło do wypadku na drodze powiatowej w Lipniku w gminie Wiśniowa. Około godz. 1.15 służby zostały zaalarmowane do wypadku, podczas którego dachował osobowy samochód ford. Trzy osoby zostały poszkodowane.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 6 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 6 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 86. Manuela traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [09.05.2023] Victor i Servando próbują założyć biznes. Nie wszystko jednak idzie po ich myśli. Tymczasem Manuela wpada w kłopoty. Co się stanie? Przeczytaj streszczenie poniższego odcinka 86. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 87. Manuela chce uciec. Streszczenie odcinka [10.05.2023] Manuela nie wie, co ze sobą zrobić. Postanawia uciec z miasta. Co na to jej bliscy? Już teraz przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wspaniałe stulecie odc. 257. Polka uwodzi księcia. Streszczenie odcinka [12.05.23] Mustafie udaje się uratować ojca przed zamachem. Czy teraz ich stosunki ulegną poprawie? Kogo będzie uwodzić Anna Jagiellonka? Przeczytaj poniższe streszczenie 📢 AKACJOWA 38 odcinek 85. Felipe i Celia adoptują dziecko. Streszczenie odcinka [08.05.2023] Felipe i Celia w końcu adoptują dziecko. Celia ma dla niego niespodziankę. A co u Cayetany? Przeczytaj streszczenie 85. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 6.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Król Karol III ma w Krakowie swoje ukochane „dziecko”. Jak to się stało, że monarcha zaangażował się w tworzenie JCC? Mamy specjalną tablicę na budynku z napisem „Centrum Społeczności Żydowskiej pod patronatem Księcia Walii”. I nie jestem pewien teraz, czy muszę to zmienić, bo Karol teraz już nie jest księciem, ale królem – uśmiecha się Jonathan Ornstein, dyrektor krakowskiego JCC (Jewish Community Centre), przy którego powstaniu kluczową rolę odegrał nowy król Anglii. Rozmawiamy o kulisach jego wizyt w Krakowie i jego zaangażowaniu w projekt. Karol III, jeszcze jako książę, był pod Wawelem trzykrotnie w latach: 1993, 2002 i 2008. Podczas drugiej wizyty narodził się pomysł założenia Centrum Społeczności Żydowskiej, a sześć lat później przyjechał specjalnie na jego otwarcie. Rozmowa została przeprowadzona we wrześniu 2022 roku.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 6.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Horoskop na wiosnę 2023: róża, goździk czy stokrotka? Sprawdź, jakim kwiatem jesteś! 6.05.2023 Kwiatowy horoskop 2023. Róża, goździk czy stokrotka - który z kwiatów przypominasz? Sprawdź sam, który z kwiatów najlepiej oddaje twoje cechy charakteru i osobowości. Dzięki wiosennemu horoskopowi odkryj w sobie kwiatowe piękno i przekonaj się, którą roślinę powinieneś mieć w swoim ogródku!

📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 6.05.23 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 6.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywały się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłoniły drużyny, które awansowały do rozgrywek elity. W turnieju grali też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze, tabelę - z kiedy i z kim grali Polacy. Awans uzyskały: Wielka Brytania i Polska. 📢 Najładniejsze perfumy damskie. TOP 10 damskich perfum! Ranking perfum damskich. Wybór nie należy do najprostszych 6.05.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 6.05.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Mieszkańcy os. Ruczaj-Zaborze nie chcą budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. "Koniec z betonozą" - postulują "Nie chcemy betonu w miejsce zieleni, hałasu, zwiększonego ruchu samochodowego, zatruwania środowiska, utrudnionego przejścia na drugą stronę ulicy, chodników i dróg rowerowych pod naszymi oknami" - postulują mieszkańcy ul. Lipińskiego. Powodem wzburzenia osób mieszkających na os. Ruczaj-Zaborze jest planowana budowa ul. 8 Pułku Ułanów. - Tyle się mówi o wyprowadzaniu ruchu samochodowego poza miasto, a tu się chce budować nową drogę w środku osiedla, gdzie mieszka kilka tysięcy osób. To absurd i lekceważenie potrzeb i praw mieszkańców - piszą zbulwersowani mieszkańcy. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Łodzi z ŁKS-em Wisła Kraków przegrała w Łodzi z ŁKS-em 2:3 i mocno ograniczyła szanse na bezpośredni awans do ekstraklasy. Generalnie wnioski, jakie płyną z tego meczu, a które prezentujemy, nie są dla „Białej Gwiazdy” optymistyczne.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z ŁKS-em Łódź To był kolejny mecz Wisły Kraków z czołowym zespołem I ligi, w którym nie potrafiła wywalczyć nawet jednego punktu. Za dużo było w tym spotkaniu prostych, indywidualnych błędów, żeby myśleć choćby o remisie, choć były momenty, gdy wydawało się, że „Biała Gwiazda” przejmie inicjatywę na dobre. Nie wykorzystała ich, stąd musi się to odbić również na ocenach za mecz z ŁKS-em Łódź, przegrany ostatecznie 2:3. 📢 Właściciel budki gastronomicznej w pobliżu „Bramy Śmierci” nie złamał prawa. Urzędnicy wprowadzili opinię w błąd Mieszkańcy Oświęcimia i Brzezinki od kilku dni żyją faktem postawienia lokalu małej gastronomii nieopodal „Bramy Śmierci” byłego obozu Birkenau. Dostaliśmy sygnał od samego właściciela, który – jak się okazało – miał rację, a pomylili się urzędnicy. Lokal nie jest samowolą budowlaną. To nie zmienia faktu, że budzi kontrowersje, znajdując się tak blisko Miejsca Pamięci.

📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024. 📢 Zobaczcie, jak będzie wyglądał park kieszonkowy na os. Krakowiaków. Przetarg już niedługo zostanie rozstrzygnięty Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego budowy parku kieszonkowego na osiedlu Krakowiaków zbliża się wielkimi krokami. O tym, kto zajmie się realizacją zadania pn. „Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty” jeszcze nie wiadomo, jednak już można zobaczyć na wizualizacjach, jak to miejsce będzie wyglądało. Będzie mnóstwo zieleni, nowa nawierzchnia i mała architektura.

📢 Zapomniane Bagry Ludwinowskie w Krakowie kryją w sobie ogromny potencjał sprzed lat W długi majowy weekend mieszkańcy i przyjezdni tłumnie odwiedzali krakowskie kąpieliska i parki. Niektórzy, chociaż już bardzo nielicznie dotarli również na Bagry Ludwinowskie, które są położone między ulicami Rozdroże, Komandosów i rzeką Wilgą. Dzisiaj patrząc na to miejsce ciężko sobie wyobrazić, że w latach 60. służyło krakowianom jako kąpielisko. Dzisiaj Bagry Ludwinowskie to opuszczony i zapomniany teren. W ubiegłych latach były próby uporządkowania tego miejsca, odmulanie stawu, a nawet obietnice o nasadzeniu trawy. Zobaczcie jak to miejsce wygląda teraz. 📢 Kraków. Znaleźli średniowieczny topór na ul. Szewskiej, przy dawnej bramie do miasta Żelazny topór, który może pochodzić nawet z XV wieku, znaleziono w wykopie na ulicy Szewskiej. Odkrycia dokonano przy okazji toczących się tutaj prac związanych z przyłączaniem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Topór przechował się w nienaruszonej warstwie ziemi, na głębokości 1,7 metra poniżej obecnej nawierzchni. Mocno skorodowany zabytek być może "opowie" o sobie więcej po odczyszczeniu przez fachowców - na razie nie wiadomo, czy była to broń, czy może narzędzie ciesielskie.

📢 Katastrofa? To mało powiedziane. Budowlane buble z piekła rodem, niedoróbki i prowizorka. Majster płakał, jak remontował Nazwać katastrofą? To nie powiedzieć nic. Budowlane buble z piekła rodem autorstwa "mistrzów" w swoim fachu. Nieszczęsna prowizorka i niedoróbki na każdym kroku. Galeria zdjęć jednym wielkim nieudanym remontem, który przedstawia efekt pracy najmniej zdolnych fachowców polskiego internetu. Majster zrobił, usiadł i zaczął płakać. 📢 Były wiceprezydent Krakowa trafił do więzienia... 6 lat po ogłoszeniu prawomocnego wyroku Po ok. 6 latach od prawomocnego wyroku były wiceprezydent Krakowa Tomasz S. stawił się do odbycia kary trzech lat więzienia za wzięcie 120 tys. zł łapówki. - Sąd uznał, że nie ma już żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiałyby pobyt w więzieniu - mówi mec. Maciej Burda, który bronił Tomasza S. podczas procesu. Sprawa dotyczy jednej z największych afer korupcyjnych w Krakowie i bardzo wysoko postawionych urzędników. Skazani wzięli łapówki od biznesmenów za to, że namówili urzędników krakowskiego magistratu do wyrażenia zgody na kupno przez miasto działki po zawyżonej cenie. Budżet Krakowa stracił na tym 3,6 mln zł.

📢 Nie popijaj leków tymi napojami. Zmieniają działanie farmaceutyków. Oto 6 napojów, którymi lepiej nie popijać lekarstw i suplementów diety Czy biorąc tabletki, zastanawiasz się, czym popijać leki? Zwykle na ulotce jest zamieszczona informacja na temat dawkowania, stosowania leku przed lub po posiłku oraz wskazanie, żeby popić go wodą. Tylko woda jest odpowiednim płynem, którym należy popijać leki, w tym antybiotyki i suplementy diety. Czemu jednak nie powinno się stosować innych napojów? Sprawdź, czym nie popijać leków i dlaczego nie jest to wskazane! 📢 Geralt z Rivii w prawdziwym życiu oczami SI - Wiedźmin w realnym świecie robiłby wrażenie. Zobaczcie sami Geralt z Rivii znają już wszyscy, od fanów fantastyki, przez graczy, aż po użytkowników Netflix. Sprawdziliśmy, jak Wiedźmin z gier i książek wyglądałby w rzeczywistości, czyli gdyby istniał naprawdę. Pomogła nam to sprawdzić sztuczna inteligencja, a efekty mogą spodobać się fanom, ale nie tylko. Sprawdźcie sami.

📢 Kradli małe, rasowe psy pod Krakowem. Złodzieje przekazywali zwierzęta swojej rodzinie Najpierw z jednej, ogrodzonej posesji w gminie Krzeszowice zginął mały piesek rasy Yorkshire terrier (york). Niedługo potem z innej posesji zginął piesek rasy Maltanase mana (maltańczyk). Poszukiwania właścicieli na własną rękę nie dały efektu. Zdecydowali się prosić o pomoc policję. Funkcjonariusze ustalili, że zwierzęta te zostały ukradzione. Odzyskali je i oddali właścicielom. Złodzieje odpowiedzą karnie. 📢 Jechał z saszetką pełną pieniędzy na dachu przez Kraków. Banknoty fruwały, policja apeluje Policja apeluje do świadków, którzy zbierali rozsypane pieniądze na ulicy Grota Roweckiego o ich zwrot. Komisariat Policji V w Krakowie prowadzi postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy, do którego doszło 5 maja br. w godz. 8.30-8.45 na krakowskim Ruczaju. 📢 Atrakcyjne miejsca na wycieczkę w godzinę jazdy od Krakowa. Polskie Malediwy, mała Chorwacja, czy malowana wieś Macie ochotę na szybką weekendową wycieczkę lub mini-urlop w swoim województwie? W okolicach Krakowa znajduje się mnóstwo wspaniałych miejsc, idealnych na jedno- lub kilkudniową wycieczkę. I to zaledwie godzinę jazdy samochodem od Krakowa! Do niektórych można dostać się nawet w kilkadziesiąt minut rowerem.

📢 Spodnie damskie, które musisz mieć w swojej szafie. Ten model był modny w latach 90., a dzisiaj noszą je Cichopek, Lewandowska i Rozenek Poszukaj w swojej szafie, czy przypadkiem nie masz tych spodni damskich, które były modne w latach 90. Mowa o bojówkach, które kiedyś zarezerwowane były tylko dla mężczyzn, dzisiaj noszą je takie gwiazdy, jak Katarzyna Cichopek, Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek-Majdan. Ten model pozwoli Ci się poczuć na luzie, wygodnie, a jednocześnie kobieco – zwłaszcza jeśli założysz do nich szpilki!

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest majówka! Sezon na grillowanie 2023 [05.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta. 📢 Karol III, król Wielkiej Brytanii, w Krakowie był trzykrotnie. Spacerował też nad Morskim Okiem i... pił góralską litworówkę... Koronacja Karola III to wielkie wydarzenie w Wielkiej Brytanii. Jednak rodzina królewska - a zwłaszcza jej perypetie - zainteresowanie budzi na całym świecie. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie wizytom koronowanych głów zawsze towarzyszyła liczna publiczność. Karol III Kraków odwiedził trzykrotnie: w 1993, 2002 i 2008 roku. Podczas tej drugiej wizyty ówczesny książę był też w Tatrach. Spacerował nad Morskim Okiem, podziwiał Rysy i Mnicha, a nawet spróbował góralskiej litworówki.

📢 Wypadek w Poradowie. Dwie osoby poszkodowane. Droga już przejezdna W piątek rano na drodze krajowej nr 7 w Poradowie koło Miechowa doszło do wypadku. W zderzeniu trzech samochodów ucierpiały dwie osoby. Droga była nieprzejezdna przez około godzinę. 📢 Zamek w Dobczycach rozpoczął sezon 2023. Oferta na wiosnę i lato. Te atrakcje przyciągają turystów! W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 Pożar samochodu na drodze wojewódzkiej pod Krakowem. Ogromne płomienie i słup dymu W piątek, 5 maja około godz. 6.30 na drodze wojewódzkiej 792 w Januszowicach w gminie Zielonki zapalił się samochód osobowy. Świadkowie widzieli z daleka buchające wysokie płomienie ognia i wielki słup dymu. Na miejsce skierowano służby ratownicze. Pożar samochodu spowodował utrudnienia w ruchu.

📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 5.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 5.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 5.05.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 Najlepsze technika w Krakowie. Jest nowy ranking. Oto TOP 10 szkół technicznych Technikum Łączności nr 14, najbardziej oblegana przez kandydatów krakowska szkoła techniczna, plasuje się też wysoko w rankingach edukacyjnych. Pokazuje to również najnowszy ranking techników, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl, biorąc pod lupę prawie 1,5 tys. takich placówek z całej Polski. Technikum Łączności w Krakowie zajęła tym razem drugie miejsce w tym ogólnokrajowym zestawieniu. Szkoła poprawiła swój wynik sprzed roku - wtedy też była na podium, ale na trzecim miejscu. A jak radzą sobie inne krakowskie technika?

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Nagradzamy najlepszych w Małopolsce Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 5 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 5.05.23 Horoskop dzienny na piątek 5 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Najlepsze i najśmieszniejsze memy o maturze 2023. Tak z egzaminu dojrzałości śmieją się internauci Tuż po majówce rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci.

📢 Celebryci bez matury. Nie uwierzysz, które polskie gwiazdy, które nie mają egzaminu dojrzałości Są sławni, bogaci i... nie mają matury. Wielu znanych i lubianych polskich celebrytów nie ma na swoim koncie egzaminu dojrzałości. 4 maja rusza matura 2023, więc z tej okazji prezentujemy wam kilka osób, które nie potrzebowały jej do osiągnięcia sukcesu. 📢 Dzień Strażaka w Myślenicach. Kwiaty dla patrona i msza św. w sanktuarium W czwartek (4 maja) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Strażacy z Myślenic, zarówno ci zawodowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotnicy uczcili go składając kwiaty przy figurze swojego patrona św. Floriana, która stoi na myślenickim rynku. Wzięli też udział w mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Oprócz pocztów sztandarowych we mszy wzięli też udział bliscy strażaków oraz burmistrz Myślenic, a odprawił ją ks. kanonik Zdzisław Balon, proboszcz myślenickiej parafii NNMP. O oprawę muzyczną zadbała Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Wojciecha Kwiatka.

📢 Wypadek w Skawinie. Zderzenie dwóch samochodów. Po ranną osobę przyleciał śmigłowiec pogotowia lotniczego W czwartek, 4 maja w Skawinie doszło do wypadku na drodze przez miasto (dawniej trasa krajowa). Na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Józefa Piłsudskiego zderzyły się dwa samochody osobowe. Są poszkodowani. 📢 Miechów. Budowa dworca autobusowego. Są już fundamenty Trwa budowa nowego dworca autobusowego w Miechowie. Na miejscu wyburzonego kilka tygodni temu starego budynku widać już fundamenty nowego obiektu. W całości ma być gotowy latem przyszłego roku. 📢 Hybryda żbika z kotem zaatakowała mężczyznę koło Limanowej? Zwierzę było bardzo agresywne, ale przegrało starcie z człowiekiem Agresywny czworonóg zaatakował mężczyznę, który przebywał na terenie swojego gospodarstwa w gminie Dobra niedaleko Limanowej. Według lekarza weterynarii, mogła to być hybryda kota domowego ze żbikiem. Zwierzę rzuciło się na mężczyznę z zębami i nic chciało się odczepić. Do niepokojącego zdarzenia doszło kilka tygodni temu. Zwierzę nie przeżyło.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 4.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Budowa "sądeczanki". Wydanie decyzji środowiskowej pod koniec wakacji? Wybór przebiegu trasy budzi nadal wiele kontrowersji Coraz bliżej budowy „sądeczanki", czyli drogi ekspresowej z Nowego Sącza do Krakowa. Najpewniej pod koniec wakacji zostanie wydana decyzja środowiskowa, co da zielone światło budowie najbardziej wyczekiwanej inwestycji drogowej. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje postępowania przetargowe na projekt i budowę drogi, która wedle zapowiedzi ma być gotowa do 2029 roku. Czy to się uda?

📢 Majówka na Rynku w Skawinie ze strażakami. Dobroczynna, edukacyjna, koncertowa i w deszczu Wprawdzie na corocznej majówce #ŚWIĘTUJEMYzPOMPĄ! pogoda nie dopisała, ale stawili się strażacy z wszystkich 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy Skawina. 📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Śmiertelny wypadek na drodze przez las pod Krakowem. Samochód osobowy wypadł z trasy W Tenczynku w gminie Krzeszowice w piątek, 28 kwietnia około godz. 10.30 doszło do wypadku samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej przez las między Frywałdem i Tenczynkiem. Mężczyzna jadący pojazdem zginął w tym wypadku.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 25.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Sprawdzian trzecioklasisty 2016 Operon [ARKUSZE, ODPOWIEDZI] Sprawdzian trzecioklasisty 2016 z Operonem. Egzamin trzecioklasisty rozpocznie się 14 kwietnia o godz. 9 filmem terapeutycznym z Bratkiem. Na sprawdzianie trzecioklasisty uczniowie zmierzą się z zadaniami z języka polskiego i matematyki. Test z języka polskiego potrwa 45 minut. O godz. 10.15 rozpocznie się część matematyczna, która również będzie trać 45 minut. Po sprawdzianie trzecioklasisty dowiecie się na naszym portalu, gdzie znaleźć arkusze oraz odpowiedzi. ARKUSZE [ODPOWIEDZI, WYNIKI, ARKUSZE] 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

