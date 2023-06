Przegląd prasy (7.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 7.06.2023.

Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Wtorek, 6 czerwca, godz. 18. To był mecz o wielką stawkę na stadionie przy ul. Reymonta! W półfinale baraży o awans do ekstraklasy czwarta w I-ligowym sezonie 2022/2023 "Biała Gwiazda" grała z Puszczą, która zajęła miejsce piąte. I przegrała z nią 1:4! Niepołomicki zespół w finale baraży zmierzy się 11 czerwca o godz. 18 w Niecieczy z Bruk-Betem Termaliką.

Rajdowym samochodem wjechał do budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na wystawę zdjęć. A wydawało się, że to niemożliwe. Wystawa "Jadą wozy kolorowe" wysoko podniosła poziom... adrenaliny, frekwencji i zmieniła tor kultury. Stoi za tym Maciej Hołuj, myśleniczanin, były pilot rajdowy, fotograf rajdów i nasz reporter - były dziennikarz "Dziennika Polskiego".

Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika.

W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

We wtorek, 6 czerwca w godzinach popołudniowych w Czernichowie doszło do wypadku na drodze powiatowej prowadzącej od Czernichowa do Kłokoczyna. Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i znalazł się w rowie. Jedna osoba została poszkodowana. Na pomoc wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz inne służby ratownicze.

Jeśli o jakieś pomocy można rzeczywiście powiedzieć, że jest na wagę życia, to taką jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób posiadało choćby podstawowe umiejętności i wiedziało jak jej udzielać. Tę wiedzę warto przyswoić sobie szczególnie teraz przed wakacjami, bo właśnie w wakacje najczęściej dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. W powiecie myślenickim to się dzieje.

Po zagospodarowaniu dawnego kamieniołomu na Zakrzówku miało tam być bezpieczniej. Tymczasem na terenie udostępnionego zaledwie kilka dni temu mieszkańcom parku już doszło do tragedii. W poniedziałek 5 czerwca 39-letni mężczyzna skoczył ze skał do wody i już z niej nie wypłynął. Wyciągnął go płetwonurek straży pożarnej. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Skakał w części zalewu, gdzie będzie działało miejskie kąpielisko. Urzędnicy tłumaczą, że 39-latek złamał zakazy, zawarte w regulaminie parku. Zgodnie z dokumentem niedozwolone jest przekraczanie barierek i skakanie do wody. Mężczyzna zrobił jedno i drugie.

Horoskop dzienny na środę 7 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

Horoskop dzienny na czwartek 8 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

O budowie metra w Krakowie dyskutuje się od lat. Obecnie doczekaliśmy się etapu, w którym powstały już konkretne plany budowy pierwszego odcinka premetra w Krakowie w latach 2029-2033. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską. Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne dotyczące inwestycji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki jest proponowany dokładny przebieg nowej linii oraz przystanki.

Szkoła zmienia się na wielu obszarach, nie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. System edukacji to pojemny temat, w którym jest jeszcze dużo do zrobienia. Brakuje wciąż rozwiązań problemów, z którymi borykają się młodzi uczniowie, ale także nauczyciele. Ta ostatnia grupa zmaga się m.in. z brakiem prestiżu zawodowego. W czasach PRL-u autorytet nauczyciel często budowano na władzy i strachu. Dziś potrzebne są inne rozwiązania. Jakie były metody wychowawcze nauczycieli 30 lat, 40 lat czy 50 lat temu, które dziś są nie do zaakceptowania? Te praktyki pedagogów dziś by nie przeszły.

Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

Dla prawie całego województwa Małopolskiego wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne. Zgodnie z danymi z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek, 6 czerwca przez województwo mogą przejść burze z gradem. Niestety prognozy pogody na kolejne dni nie są „kolorowe”. Zapowiadają one głównie zachmurzenie i deszcze.

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

Naczynia Z PRL-u – kubki, talerze, patery i filiżanki do kawy powróciły do łask, a ich ceny bywają zawrotne. W wielu modnych aranżacjach pojawiają się zastawy stołowe z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Ich ponadczasowa forma, niegdyś często niedoceniana, zachwyca wielu z nas i uroczo zdobi stoły. Wiele osób odkrywa na nowo niepowtarzalną ceramikę i szkło użytkowe z tamtych czasów. Poznaj kultowe wzory naczyń z okresu PRL-u i sprawdź, czy nie masz ich w zakamarkach kredensu albo strychu.

Horoskop dzienny na wtorek 6 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świat w Kościele katolickim, które wypada już w 8 czerwca. Wielu wiernych zastanawia się, czy tego dnia można spożywać mięso. To samo pytanie dotyczy najbliższego piątku. Czy w związku z długim weekendem katolicy mogą liczyć na dyspensę?

Yaman otrzymuje polecenia, co musi zrobić, aby Seher została uwolniona. Jakie warunki musi spełnić? Z kolei Ali ma kłopoty. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 45. odcinka "Dziedzictwa".

Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38".

Po aferach w Krakowie związanych z drogimi ławkami na placu Biskupim i placu Axentowicza, po stworzeniu "lasu" brzydkich koszy w parku Reduta oraz po pełnych emocji dyskusjach ze środowiskiem rowerzystów, które stojaki są najlepsze - powstał on: Katalog Mebli Miejskich. Na razie w wersji roboczej, do konsultacji. Jak wam się podoba takie rozwiązanie? Czy mieszkańcy Krakowa będą też mogli zabrać głos w sprawie ławek, koszy i stojaków?

W maju otwarto tunel pod ul. Opolską, którym jeżdżą już samochody. To jednak tylko część wielkiej inwestycji jaką jest budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. Pod koniec sierpnia tego roku planowane jest otwarcie nowej trasy tramwajowej z pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej, co umożliwi bezpośredni, wygodny i niezawodny dojazd mieszkańcom Górki Narodowej i Prądnika Białego nie tylko do centrum Krakowa, ale także do południowych dzielnic miasta. Zajrzeliśmy zatem na plac budowy by zobaczyć postęp prac.

Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko w Kanale Sportowym był szczery do bólu analizując przyczyny, jego zdaniem przesądzonego już, braku awansu drużyny do II ligi. - Kontuzje? To nie jest wytłumaczenie, biorąc pod uwagę kadrę, jaką mieliśmy, i na to, jakie klub nam zorganizował warunki do tego, żeby awansować. To jest wielka porażka i też wstyd dla nas - stwierdził piłkarz, który trzy lata temu stał się twarzą projektu. I już grał nie będzie - obwieścił, że kończy karierę!