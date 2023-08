Przegląd prasy 7.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [7.08.2023]”?

Prasówka 7.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [7.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [7.08.2023] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [7.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Prasówka 7.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 43. Piesza Pielgrzymka Krakowska w strugach deszczu rozpoczęła wędrówkę na Jasną Górę. Pielgrzymi dotrą na miejsce 11 sierpnia W niedzielę rano, 6 sierpnia, 43. Piesza Krakowska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła w długą drogę do Częstochowy. Pątników zaskoczył deszcz, jednak nawet zła pogoda nie zdjęła uśmiechów z ich twarzy gdy maszerowali ulicami Krakowa. Ich wędrówka potrwa kilka dni, a dziennie pokonywać będą ok. 25 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą 11 sierpnia. 📢 Sobotnie Męskie Granie 2023 w Krakowie w strugach ulewnego deszczu. Burza i błoto nie powstrzymały dobrej zabawy! Mało optymistyczne prognozy pogody nie odstraszyły fanów formatu Męskie Granie, który już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie w sobotę, 5 sierpnia odbywał się koncert finałowy krakowskiej edycji projektu Męskie Granie 2023. Wśród gwiazd, które pojawiły się aż na dwóch scenach można wymienić m.in. Sorry Boys; Voo Voo feat. Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer; Vito Bambino, Zalewskiego, Yanna, Paulinę Przybysz i oczywiście wisieńkę na torcie, czyli koncert Męskie Granie Orkiestry 2023 w składzie: Igo, Mrozu i Vito Bambino. Koncertu nie powstrzymało nawet oberwanie chmury, a miłośnicy muzyki nie ulękli się nawet burzy i ton błota pod stopami. Przeczytajcie naszą relację!

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Wypadki i kolizje na autostradzie A4, DK 7 i zakopiance. Kilka osób rannych, zderzenia, dachowania, lądowanie w rowie i utrudnienia W niedzielę, 6 sierpnia wczesnym popołudniem doszło do wypadków i kolizji na autostradzie A4 w okolicach Krakowa oraz na drodze krajowej nr 7 w powiecie miechowskim. Było wiele osób poszkodowanych, w jednym z pojazdów na autostradzie strażacy uwalniali pięć rannych osób zakleszczonych w samochodzie. Po południu do wypadków dochodziło na zakopiance. Deszczowa pogoda sprawia, że jest niebezpiecznie ślisko. Wypadki miały miejsce na węźle w Balicach, w okolicy Rudna oraz Skawiny. 📢 Rosną poziomy wody w rzekach Małopolski. Ogłoszono stany ostrzegawcze i alarmowe. Deszcz ciągle pada Deszcz nie ustaje. W Małopolsce dzisiaj (6 sierpnia 2023) coraz gorsza jest sytuacja na głównych rzekach, których poziomy ciągle rosną. Miejscowo spadły bardzo duże deszcze. Stan alarmowy i ostrzegawczy ogłoszono w kilku miejscach.

📢 Pięć wypadków na zakopiance. W Jaworniku przed Myślenicami i w gminie Mogilany dachowanie, zderzenie aut i wjazd w bariery W niedzielę, 6 sierpnia po południu doszło do pięciu wypadków na zakopiance. Pierwsze trzy były w w Jaworniku kolejne dwa w gminie Mogilany. Najpierw było zderzenie trzech samochodów na wyjeździe z Jawornika na zakopiankę w kierunku Myślenic. Powstały duże utrudnienia w ruchu. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze. 📢 Po tragedii przy stadionie w Radłowie Klub sportowy LUKS Radłovia Radłów wydał oświadczenie Nie milkną emocje po sobotnim (5.08) starciu pseudokibiców w Radłowie, które zakończyło się śmiercią jednego z mężczyzn. Okoliczności zajścia wyjaśnia policja. Tymczasem klub sportowy LUKS Radłovia Radłów wystosował oświadczenie, odnosząc się do krążących w sieci spekulacji. 📢 Kraków. Skandaliczny komentarz Bractwa Kurkowego o osobach bezdomnych w Parku Strzeleckim. Burza w internecie i oświadczenie Wpis, który pojawił się w sobotę w mediach społecznościowych Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, oburzył wiele osób. Komentarz dotyczył osób w kryzysie bezdomności przebywających w Parku Strzeleckim. Trzeba przyznać, że ton, w jakim została przytoczona ta historia i określenia w niej użyte bulwersują. Zwłaszcza, gdy mówimy o organizacji szczycącej się bogatą działalnością społeczną.

📢 Horoskop dzienny na 8 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 8 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Strażacy pod Krakowem ratowali nutrię. Ze zwierząt i gadów ocalonych przez OSP Tenczynek można byłoby zrobić już zoo Niecodzienna akcja strażaków z OSP Tenczynek w gminie Krzeszowice. W niedzielę, 6 sierpnia dostali wezwanie do ratowania nutrii. Zwierzę utknęło na prywatnej posesji i nie mogło się wydostać. Strażacy uwolnili nutrię i wypuścili w bezpieczne miejsce. To nie pierwsze takie wezwanie do ratowania zwierzęcia w tej jednostce. Tutejsi strażacy nieustannie interweniują w sprawie zwierząt, które trzeba uwalniać.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Oto ich nowe zdjęcia 6.08.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 6.08.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 6.08.2023

📢 Prezydent RP Andrzej Duda w Szaflarach. Odwiedził miejsce, gdzie powstaje najgłębszy na świecie odwiert geotermalny Prezydent Andrzej Duda odwiedził w niedzielę Szaflary, gdzie powstaje najgłębszy na świecie geotermalny odwiert. - Mamy nadzieję, że przy okazji tej wizyty uda nam się pozyskać środki na budowę magistrali ciepłowniczej do Nowego Targu – nie ukrywał Grzegorz Watycha, burmistrz stolicy Podhala. 📢 Szkło z PRL-u jest warte majątek. Tych filiżanek i talerzy nie wyrzucaj, bo stracisz fortunę. Sprawdź czy ma je w domu – oryginalne zdjęcia Ceramika i szkło z PRL-u – kubki, talerze, patery i filiżanki do kawy powróciły do łask, a ich ceny bywają zawrotne. W wielu modnych aranżacjach pojawiają się zastawy stołowe z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Ich ponadczasowa forma, niegdyś często niedoceniana, zachwyca wielu z nas i uroczo zdobi stoły. Wiele osób odkrywa na nowo niepowtarzalną ceramikę i szkło użytkowe z tamtych czasów. Poznaj kultowe wzory naczyń z okresu PRL-u i sprawdź, czy nie masz ich w zakamarkach kredensu albo strychu.

📢 Gdowianie bawili się nad Rabą. Koncerty i tańce pod gwiazdami. Dziś ciąg dalszy świętowania Chociaż w sobotę, 5 sierpnia pogoda nie rozpieszczała uczestników Święta Ziemi Gdowskiej, pierwszy dzień festynu na Zarabiu można zaliczyć do udanych. Ludzi przybywało z godziny na godzinę, nie wystraszyły ich nawet burza i deszcz. Imprezie towarzyszyła akcja charytatywna zbiórka funduszy na rozbudowę siedziby Fundacji Osób Niepełnosprawnych. 📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub! Królewska ceremonia na zamku w Niepołomicach. Jak wyglądało wesele? Zdjęcia i film Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub pod Krakowem! Słynna para seniorów, która zasłynęła z uczestnictwa w popularnym programie, o swoich przygotowaniach do tego wyjątkowego dnia opowiedziała w czwartek podczas rozmowy w "Pytaniu na Śniadanie". W sobotnie popołudnie nowożeńcy wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej na zamku w Niepołomicach. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Kadrówka na granicy zaborów pod Krakowem. Apel przy obelisku w Michałowicach, tu strzelcy Piłsudskiego rozpoczęli marsz po wolność 109 lat mija od czasu, gdy I Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku obaliła słupy na granicy zaborów. Wydarzenie było nietuzinkowe i na jego pamiątkę uczestnicy dorocznego marszu zatrzymują się przy obelisku w Michałowicach, aby o godz. 9.45 uczcić ten czyn strzelców Józefa Piłsudskiego. Tak było i tym razem, gdy w niedzielę, 6 sierpnia 2023 r. Kadrówka dotarła do Michałowic. Uczestnicy marszu przybywali na miejsce w strugach deszczu, ale w momencie rozpoczęcia uroczystości przestało padać. Wstrzymano ruch na drodze krajowej, bo tu na dawnej granicy zaborów odbył się apel przy obelisku i złożono kwiaty. 📢 To nie UFO, to mieszkania do wynajęcia. Niektóre są po prostu koszmarne Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Grzybobranie podczas ulewy pod Ciężkowicami. Nie było łatwo, ale grzybów multum Grzyb w lasach są. To pewne. Udowadnia to nacz Czytelnik udostępniając zdjęcia z grzybobrania, na które wybrał się z Krakowa podczas ulewy w lasy pod Ciężkowicami. Wraz z rodziną uzbierał pełne kosze prawdziwków, kozaków i kurek. Pogoda na plażowanie raczej średnia, ale na grzyby wydaje się akurat idealna. 📢 Kraków. 109. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej. Tradycyjna uroczystość na Oleandrach i marsz szlakiem kadrówki W niedzielę rano, 6 sierpnia z Krakowa wyruszył tradycyjny Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. O godz. 7 rano uczestnicy wzięli udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerowali z Oleandrów na cmentarz Rakowicki, gdzie o godz. 8.00 odbył się apel pamięci przy Kwaterze Legionowej, podczas którego zostały złożone kwiaty na mogiłach Legionistów.

📢 47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie. Rynkiem już zawładnęły stoiska z rękodziełem Chociaż oficjalne otwarcie dopiero 7 sierpnia, 47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie już wystartowały. W niedzielę mieszkańcy już mogli odwiedzić na Rynku stoiska z rękodziełem z różnych krajów. Do stolicy Małopolski znów zjechali się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z przeróżnych stron świata. Z kolei uroczyste otwarcie targów odbędzie się w poniedziałek, 7 sierpnia. Tego dnia organizatorzy zaplanowali moc atrakcji. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 6.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 6.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kraków. Zmiany na Złocieniu. Powstaje superszkoła, jest przyspieszenie w sprawie linii tramwajowej. Zdjęcia z drona Złocień to rejon Krakowa, który mocno się rozwija. Powstają nowe bloki, siedziby firm, pojawiły się inwestycje, które zabezpieczyły rzekę Serafę przed zalewaniem. W budowie jest nowoczesny, ogromny budynek nowej, kolorowej szkoły. Tymczasem właśnie wiceprezydent Krakowa ogłosił, że linia tramwajowa do Złocienia staje się priorytetem dla miasta. I może wyprzedzić w realizacji linie z Małego Płaszowa do węzła trasy S7. 📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy! Edycja 2023 [6.08] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Te wakacyjne kwiaty cieszą się ogromną popularnością w sieci. To hit tegorocznego lata. Wyglądają jak milion małych słońc! ZDJĘCIA Jakie kwiaty kojarzą się z latem i słońcem? Zdecydowanie są to słoneczniki! Wielkie pole tych pięknych kwiatów, ogrzanych blaskiem zachodzącego słońca uchwycił w kadrze tarnowski fotograf Tomasz Madejski. Te zdjęcia zawierają tyle ciepła i pozytywnej energii, że nie będziesz mógł oderwać od nich wzroku. I na dodatek, zostały wykonane w Małopolsce! Te kwiaty to HIT tegorocznego lata i Internetu. Kliknijcie w galerię i przenieście się do baśniowej krainy.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjną wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? [6.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem. I do tego bez tłumów! Ulubione miejsce polskich gwiazd i influencerów. To HIT na urlop w sierpniu nad Bałtykiem! Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta plaża to HIT na urlop w sierpniu nad morzem Bałtyckim! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! Edycja na wakacje 2023 [6.08] Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 Wypadek na autostradzie A4. BMW zmiażdżone po uderzeniu w betonową ścianę. Trudne warunki na drogach Autostrada A4, kierunek Rzeszów. Doszło do bardzo groźnego wypadku z udziałem jednego pojazdu. Brak informacji o osobach poszkodowanych, występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Prawdopodobnie BMW wypadło z drogi i uderzyło dachem o betonową ścianę zabezpieczającą skarpę.

📢 Nowe odkrycia archeologiczne w Tyńcu: złoty dukat jak współczesny dolar i kilkusetletnie mury Archeolodzy kolejny sezon odkrywają relikty historii wzgórza klasztornego i Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. W tym roku odsłonili m.in. masywny, 2-metrowej szerokości mur - być może pozostałość muru obwodowego, który niegdyś obiegał klasztor. Pośród najnowszych znalezisk jest także dukat holenderski z 1649, zapewne przez kogoś zgubiony kilkaset lat temu w Tyńcu… 📢 Wisła Kraków hucznie pożegnała Jakuba Błaszczykowskiego. Tylko wynik meczu ze Stalą się nie zgadzał Krótko przed rozpoczęciem meczu Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów „Biała Gwiazda” pożegnała Jakuba Błaszczykowskiego, który definitywnie zakończył karierę piłkarską. Tylko wynik spotkania się nie zgadzał, bo krakowianom nie udało się wygrać. Remis ze Stalą Rzeszów 0:0 rozczarował prawie 32-tysięczną publiczność, a zapewne również samego bohatera wieczoru.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 6.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski na niedzielę 6 sierpnia Ostrzeżenia IMGW III stopnia dla Krakowa i Małopolski przed silnymi deszczami i burzami na niedzielę. Możliwe są również gwałtowne wzrosty stanów wody. Alert obowiązuje do niedzieli do godz. 18. Gdzie jest burza? Jak wygląda sytuacja pogodowa? Zapraszamy do relacji live.

📢 Wypadek na autostradzie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i autokar Nocą z soboty na niedzielę, 5 na 6 sierpnia na autostradzie A4 doszło do wypadku, Zderzyły się trzy pojazdy_ dwa samochody osobowe oraz autokar. Jak informuje portal Małopolska Alarmowo - zdarzenie miało miejsce na 423 kilometrze autostrady na pasie w kierunku Rzeszowa. Na miejsce wszystkie służby ratownicze. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” ze Stalą Rzeszów Nie tak planowali rozpocząć sezon na swoim stadionie piłkarze Wisły Kraków. W meczu ze Stalą Rzeszów byli bezsprzecznie drużyną lepszą, ale za wrażenia artystyczne nikt punktów nie przyznaje, a w tym starciu za dużo było również grzechów, żeby tak całkiem na spokojnie przejść obok bezbramkowego remisu. Prezentujemy wnioski po meczu Wisły ze Stalą.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz ze Stalą Rzeszów W pierwszym meczu nowego sezonu w roli gospodarza Wisła Kraków tylko zremisowała 0:0 ze Stalą Rzeszów. Mimo momentami bardzo dużej przewagi, sporej liczby sytuacji krakowianie nie byli w stanie strzelić choć jednego gola. W ich grze szwankowało kilka elementów. To wszystko musi znaleźć odbicie w ocenach po sobotnim meczu. 📢 Kibice zapytali: "Quo vadis Wisło?". Prezes Jarosław Królewski odpowiedział Jarosław Królewski, prezes i większościowy właściciel piłkarskiej Wisły Kraków, po zremisowanym 0:0 meczu ze Stalą Rzeszów był pod wrażeniem atmosfery w jakiej pożegnano legendę "Białej Gwiazdy" Jakuba Błaszczykowskiego, choć nie był zadowolony z wyniku. W rozmowie z nami odniósł się też do postawionego przez kibiców pytania, w formie stadionowej oprawy, o to dokąd zmierza prowadzony przez niego klub. Wyjaśnił też, dlaczego w Wiśle gra tak wielu zawodników z Hiszpanii.

📢 Dramat w Zubrzycy Górnej. Nie żyje 1,5-roczny chłopiec, który zaginął w sobotę wieczorem. Mimo reanimacji nie udało się go uratować Nie udało się uratować życia 1,5-rocznego chłopca, który w sobotę wieczorem zaginał w Zubrzycy Górnej na Orawie. Chłopiec został odnaleziony w korycie rzeki, konieczna była reanimacja. Policja zatrzymała rodziców chłopca. Okazuje się, że byli oni pijani. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Radomiakiem Cracovia doskonale spisała się w meczu 3. kolejki ekstraklasy pokonując Radomiaka na jego stadionie 1:0. Świetnie spisywał się Sebastian Madejski. Kto jeszcze zasłużył na wysoka notę? Prezentujemy je w GALERII, oceniając piłkarzy w skali 1 - 10. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Obrona zamku Tenczyn. Szwedów zwabiła plotka o skarbach, znów zaatakowali i zdradziecko wybili załogę. Wielkie widowisko historyczne Armaty strzelały, dym unosił się nad wojskiem. Muszkiety, szable i lance poszły w ruch. Mężna załoga broniła zamku Tenczyn. Szwedzi atakowali. Znów podstępem wybili całą załogę, za co zostali uznani za zbrodniarzy wojennych. W sobotę, 5 sierpnia była już ósma wielka inscenizacja historyczna - rekonstrukcja bitwy z 1655 roku o zamek w Rudnie w gminie Krzeszowice. To niezwykłe widowisko z udziałem kilkuset rekonstruktorów z Polski oraz z całej Europy Wschodniej. W niedzielę, 6 sierpnia będzie dalszy ciąg pokazów. Warto je zobaczyć.

📢 Krakowska Lekcja Śpiewania na Małym Rynku. Krakowianie znów pokazali, że można świętować radośnie Krakowskie Lekcji Śpiewania to okazja, by wspólnie i radośnie świętować ważne wydarzenia. Krakowianie spotykają się, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne, ale też kolędy i pieśni związane z innymi ważnymi wydarzeniami życia religijnego. Tym razem okazją była rocznica wymarszu "Kadrówki". Mieszkańcy nie zawiedli i tym razem.

📢 Barbara Sołtysik i Jan Englert byli małżeństwem 33 lata. Aktorka doświadczyła wielu zdrad On żył na dwa domy i zdradzał ją na potęgę, ona poświęciła się dzieciom. Barbara Sołtysik wyszła za Jana Englerta bardzo młodo. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i – choć para oddaliła się od siebie znacznie wcześniej – rozpadło się po 33 latach. Co teraz dzieje się z uwielbianą przed laty aktorką?

📢 W 86. rocznicę usypania Kopca Józefa Piłsudskiego ulicami Krakowa przeszedł Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej W sobotę 5 sierpnia ulicami Krakowa przeszedł Marsz Śladami I Kompanii Kadrowej. Uczestnikom towarzyszyła orkiestra i wojsko. Wyjątkowości tegorocznemu wydarzeniu nadawał fakt, że odbywa się ono w 86. rocznicę zakończenia sypania kopca Piłsudskiego. 📢 Ulewy i burze pod Krakowem. Zalany wiadukt, od pioruna uszkodzony dom i maszt jednostki PSP Silne ulewy i burze przeszły nad ranem w podkrakowskich powiatach. Największe szkody były w powiecie wielickim, gdzie zalana została droga pod wiaduktem w Kokotowie. Utknął tam samochód i natychmiast został zalany. A do tego zostało zalanych kilka piwnic w prywatnych domach. W powiecie krakowskim piorun uderzył w dach domu, a w Myślenicach uszkodził maszt na budynku jednostki PSP.

📢 Szokujące metamorfozy. Można się przestraszyć! Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Kierowcy recydywiści karani są surowymi mandatami. Mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Zobaczcie policyjny taryfikator Z surowymi mandatami muszą liczyć się kierowcy zatrzymani za złamanie przepisów drogowych z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od poprzedniego wykroczenia. Są dwukrotnie wyższe niż za pierwszym razem. Podczas wakacyjnych wypraw warto o tym pamiętać. Przejdź do artykułu oraz galerii i zobacz jakiej wysokości i za co mogą dostać mandaty drogowi recydywiści. 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Małopolskie winnice. Dobre wino w pięknych miejscach. Powstanie mapa takich punktów Powstaje pierwsza enoturystyczna mapa polskich winnic, która będzie ogólnodostępna - Polish Wine, organizacja promująca polskie wino, zachęca do kulinarnej podróży po Polsce. W Małopolsce mamy już kilkadziesiąt winnic, które są nie tylko punktami gdzie można napić się wina i je kupić, ale też znaleźć miejsce na wypoczynek i relaks. Sprawdźcie sami.

📢 Zakazany owoc odc. 274. Podstęp Hasana Ali. Streszczenie odcinka [04.08.23] Hasan Ali wpada na sprytny plan dotyczący przejęcia części udziałów w holdingu. Ender będzie zaskoczona przebiegiem spraw. Już teraz przeczytaj streszczenie 274. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Męskie Granie 2023 w Krakowie! Na koncert w piątek, 4 sierpnia przybyły tłumy. Wśród gwiazd m.in. Miuosh i Zespół Śląsk, Mrozu, czy O.S.T.R. Pochmurna pogoda w Krakowie nie zniechęciła miłośników muzyki na żywo, którzy już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie odbywa się edycja 2023 trasy Męskie Granie. Wśród gwiazd, które pojawiły się aż na dwóch scenach 4 sierpnia można wymienić m.in. Kaśkę Sochacką, Miuosha i Zespół Śląsk z projektem "Pieśni Współczesne", Mroza, a także O.S.T.R. Zwieńczeniem piątkowych atrakcji był projekt Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król.

📢 Miechów. W ekonomiku doczekają się łącznika. Tanio nie będzie, ale jest dotacja W Miechowie została w piątek (4 sierpnia) podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne oraz przewiązkę, która połączy starą część szkoły z nowo wybudowanym obiektem. Niewykluczone, że inwestycja może się rozpocząć jeszcze w tym roku. 📢 Proszowice. Znęcał się nad bliskimi, trafił do aresztu Proszowiccy policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją konkubiną oraz jej małoletnim synem. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Mężczyzna został aresztowany. 📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami...

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 W sobotę w Niepołomicach ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium Miłości" W najbliższą sobotę (5 sierpnia) na ślubnym kobiercu staną Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz - para poznała się w drugiej edycji programu "Sanatorium miłości". Ślub i wesele odbędą się w zamku w Niepołomicach. Narzeczeni zdradzili na kilka dni przed uroczystością kulisy ceremonii. Wiemy, jaką suknię wybrała Iwona i kto będzie świadkował parze. Gerard zdradził zaś, dlaczego wybrał na ich ślub niepołomicki zamek.

📢 Proszowice. Kobieta wpadła do Szreniawy. Wyciągnęli ją strażacy Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek po południu w rejonie ulicy Podgórze w Proszowicach. Do Szreniawy w sąsiedztwie tamtejszego mostu wpadła 70-letnia kobieta. Ponieważ nie potrafiła się sama wydostać na brzeg, na miejsce wezwano służby. Kobietę wyciągnęli z wody strażacy. Doznała lekkich obrażeń i została przewieziona do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta... karmiła nad rzeką koty. 📢 Kraków. Prawie 85 procent drzew zostanie wyciętych pod rozbudowę pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie. Apel o korektę w projekcie Inwestycja związana z rozbudową pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie jest już na etapie składania wniosku o ZRID. Jak informuje jednak radny Łukasz Gibała, z jej realizacją wiąże się też potężna wycinka zieleni - z 557 drzew wyciętych ma zostać aż 464. Niektóre o obwodzie sięgającym 4 metrów i 25 metrowej wysokości. Mieszkańcy i radny apelują o wprowadzenie korekt w projekcie, które pozwolą ograniczyć wycinkę do minimum. Co na to urzędnicy?

📢 Bob z grzywką to oryginalna i efektowna fryzura damska. Zobacz modne wersje tego uczesania i wybierz tą idealną dla siebie Bob z grzywką to na tyle uniwersalna fryzura, że będzie pasować każdej z was. Wystarczy dobrać odpowiednią długość włosów i rodzaj grzywki. W tym pomoże wam fryzjer, który podpowie, która wersja będzie dla ciebie najlepsza. Podpowiadamy, czym charakteryzuje się ten typ uczesania i jak mogą wyglądać włosy obcięte na boba. Zobacz najmodniejsze cięcie wszechczasów. 📢 Ojców zdobył tytuł najpiękniejszej wioski w Małopolsce. Unikatowa miejscowość, pełna zabytków, z niezwykłą przyrodą i wyjątkową historią Wioska niezwykłej urody - Ojców. Wygrała wojewódzki konkurs na Najpiękniejszą Małopolską Wieś. To, że leży w Ojcowskim Parku Narodowym sprawia, że wioską interesują się setki tysięcy turystów. Miejscowość jest wyjątkowa pod wieloma względami, bo która inna ma tak wiele zabytkowych obiektów, w tym zamek, muzeum, słynną na całą Polskę Kaplicę na Wodzie. Mało tego tutaj są przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy swoimi działaniami upiększają wioskę, tereny wokół zabytków i rozsławiają Ojców pięknymi wydarzeniami.

📢 Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Będzie rekonstrukcja bitwy pod Krakowem. Przyjeżdżajcie zobaczyć jak walczyła mężna załoga Muszkiety, szable, lance szykują rekonstruktorzy z wielu grup historycznych. Przygotowują się do historycznego widowiska przypominającego 1655 rok i obronę Tenczyna, zamku w Rudnie. Bitwa Polaków ze Szwedami zostanie rozegrana przed bramami zamku i w jego murach oraz na dziedzińcu. W tym roku rozegra się 5 i 6 sierpnia, widowiska i pokazy weekendowe są planowane w dwa dni od godz. 11. Mamy zdjęcia z poprzednich rekonstrukcji.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 31.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim. 📢 Te owoce są trujące! Nie zbieraj ich lesie, uważaj też w ogrodzie. Zobacz, jak wyglądają trujące owoce i na co zwrócić uwagę Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Można je spotkać w lesie i na łące, ale również w ogrodach. Często kuszą ładnym wyglądem lub podobieństwem do jadalnych jagód. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które mogą ich próbować nieświadomie. Ale trzeba też uważać podczas zbioru owoców leśnych i innych, żeby nie pomylić ich z jadalnymi gatunkami. Zobacz, jakie owoce są trujące.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 25.03.2023 Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Bardzo udany I Bieg Żupny w Wieliczce. Rywalizowało 300 osób [ZDJĘCIA] Wieliczka była scenerią Biegu Żupnego po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni, bo wydarzenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Na liczącej 5 km trasie, wyznaczonej sprzed szybu Daniłowicza, przez Park Kingi, rejon tężni solankowej i inne tereny wielickiej Kopalni Soli, biegało 300 zawodników i zawodniczek. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

