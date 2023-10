Przegląd prasy 7.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

IV liga. Małopolski Związek Piłki Nożnej orzekł kary w sprawie meczu LKS Jawiszowice - Orzeł Ryczów, przerwanego przez sędziego po tym jak kibic gospodarzy uderzył zawodnika Orła Pawła Pyciaka. Do zdarzenia doszło 9 września na stadionie w Jawiszowicach, arbiter zakończył grę w 61 minucie, przy stanie 0:1 (prowadził zespół z Ryczowa).

Afera, związana z topowymi polskimi influencerami, zatacza coraz szersze kręgi. Na bieżąco informujemy o niej na naszych łamach. Do tej sprawy nawiązał również wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w filmiku, który zamieścił w mediach społecznościowych. Zaapelował do rodziców, by zwracali uwagę, jakie treści oglądają ich pociechy w Internecie. W filmiku wystąpiła też znana aktorka Alicja Bachleda-Curuś.

I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

Do dużego zamieszania doszło w piątek (6 października) na ul. Karmelickiej przed biurem Platformy Obywatelskiej. Aktywiści z Animal Rebellion demonstrowali, aby zwrócić uwagę na ochronę klimatu i protestowali przeciwko zabijaniu zwierząt oraz ich hodowli przemysłowej. Akcja spowodowała sparaliżowanie ruchu. Niektórzy pasażerowie zatrzymanych tramwajów i przechodnie obserwowali i przysłuchiwali się argumentom przedstawianym przez młodych aktywistów. Wielu narzekało na wstrzymanie ruchu i nie kryło zdenerwowania z tego powodu.

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze?

Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

Kontrola Kuratorium wykazała niespójne informacje odnośnie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. Zdaniem Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak w dniu, kiedy doszło do tragicznego wypadku, dzieci nie miały zapewnionej prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa, opieki. Prokuratura rejonowa, która prowadzi postępowanie dotyczące śmierci 4-latka na placu zabaw w Zabierzowie, zawnioskowała o przekazanie tej sprawy innej jednostce - ustaliła PAP w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

Zarząd Zieleni Miejskiej pokazał, jak po gruntownym remoncie i przebudowie będzie wyglądał popularny Okrąglak w parku Jordana. Jakiś czas temu magistrat lansował pomysł, by utworzyć w "Jordanówce" muzeum sportu, ale propozycja nie spodobała się mieszkańcom, którzy opowiedzieli się za funkcją kulturalną i społeczną tego obiektu.

Horoskop dzienny na sobotę 7 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

