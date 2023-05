Przegląd prasy 8.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 8.05 (dziś, poniedziałek). Które znaki zodiaku ucieszą przewidywania gwiazd?”?

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Wielki turniej tańca hip-hop w Tauron Arenie Kraków Aż 1300 młodych tancerek i tancerzy z całej Polski tańczyło w Krakowie w niedzielę podczas III ogólnopolskiego turnieju tańca hip-hop "FULL OUT DANCE BATTLE” organizowanego przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Małej Hali TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7. Impreza trwała prawie cały dzień. 📢 Koncert w sanktuarium w Myślenicach. Jedyna taka majówka z "Ziemią Myślenicką" i orkiestrą symfoniczną „Kto śpiewa, dwa razy się modli” – te słowami św. Augustyna można podsumować koncert, który odbył się w niedzielę (7 maja) w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej w Myślenicach. “Ave Maria woła cały świat – Pieśni Maryjne” to dzieło zrealizowane przez blisko setkę artystów z Zespołu Pieśni i Tańca “Ziemia Myślenicka”, Krakowskiej Młodej Filharmonii oraz chóru "Hura" z Myślenic i Chóru Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie “Nie lękajcie się”. Publiczności, która tłumie wypełniła świątynię taka modlitwa bardzo przypadła do gustu, bo koncert zakończył się owacją na stojąco.

📢 Kraków. Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada. Ta ogromna inwestycja ma być gotowa do końca roku ZDJĘCIA Trwa rozbudowa al. 29 Listopada. Na odcinku północnym, od granicy Krakowa do przebudowywanego wiaduktu na linii kolejowej nr 95, postęp prac jest znaczący. Kierujący mogą korzystać już ze sporego odcinka nowo wybudowanej jezdni po stronie wschodniej od granicy miasta do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. 📢 "Żarciowozy" zjechały się pod stadion Cracovii. Można było spróbować pysznego jedzenia z różnych zakątków świata Zlot food-trucków - pod wdzięczną nazwą "Żarciowozy" - odbył się w ten weekend po raz pierwszy w Krakowie. W dniach 5 – 7 maja przy stadionie Cracovii czekały na mieszkańców miasta specjały z różnych stron świata. Można było spróbować specjałów kuchni węgierskiej, tybetańskiej, hiszpańskiej, czy meksykańskiej. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dobrej muzyki.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Kraków. Już jutro otwarcie pierwszego w Polsce sklepu niemieckiej sieci Woolworth Woolworth, to jedna z najszybciej rozwijających się sieci domów towarowych w Niemczech, 8 maja otworzy swój pierwszy sklep w Polsce, i to w Krakowie. A dokładnie w centrum handlowych Atut przy ulicy Galicyjskiej 18. Sklep może przyciągnąć tłumy, a ten rejon Krakowa dopiero się rozwija. Jak to bywa w Krakowie budowa nowych dróg i rozwiązań komunikacyjnych nie nadąża za stawianiem bloków i otwieraniem galerii handlowych. Zobaczymy jak będzie tym razem, gdy otworzy się Woolworth w Krakowie. Galeria Atut Galicyjska otwiera się już o 6 rano, ale Woolworth wystartuje o godz. 9.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 7.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Julia Wieniawa na zakończenie festiwalu Off Camera To już koniec 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. W sobotę 6 maja, podczas gali kończącej 16. edycję Międzynarodowego festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera, poznaliśmy laureatów tegorocznych konkursów. Tonia Noyabrova została laureatką Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy, "Tata" Anny Maliszewskiej otrzymał nagrodę dFlights, zaś "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej z Nagrodę Publiczności. Po raz pierwszy przyznano statuetkę Female Voice, która trafiła do Klaudii Śmiei-Rostworowskiej. Nagrody Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora powędrowały do Doroty Pomykały i Eryka Lubosa. Za najlepszy debiut jury uznało rolę Soni Szyc.

📢 Wawel w pięknych wiosennych barwach. Tu w Krakowie najlepiej widać wiosnę Pogoda nas nie rozpieszcza w ostatnich dniach i zmienną jest, za dużo deszczu, za mało słońca. A miał być to piękny pomajówkowy weekend. Nie jest na tyle źle, żeby jednak nie wybrać się na spacer. Może Wawel, pod którym w końcu przepięknie zakwitły wiśnie? Chodzi o drzewa w rejonie bulwarów i ulicy Powiśle. 📢 Ekstraklasa na żywo - mecze dzisiaj. Wyniki, tabela, terminarz rozgrywek piłkarskich - wiosna 2023 Ekstraklasa piłkarska 2023 na żywo: mecze dzisiaj, wyniki, tabela, terminarz rundy wiosennej 2023. Druga część rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się 27 stycznia. Drużny rozegrają łącznie w tym roku 17 kolejek, mistrza Polski powinniśmy poznać najpóźniej 28 maja. Zobacz, kto gra dziś, sprawdź wyniki live.

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze.

📢 Procesja z obrazem Matki Bożej Pani Myślenickiej przeszła przez miasto. Poprzedziła ją majówka w wyjątkowym dla wiernych miejscu Majówką przy kapliczce obok starej osiedlowej kotłowni przy ul. 3 Maja myśleniczanie uczcili ważną dla myślenickiego sanktuarium maryjnego rocznicę. To rocznica wydarzeń poprzedzających sprowadzenie do myślenickiego kościoła obrazu Matki Bożej, a potem wyniesienie świątyni do rangi sanktuarium. 📢 Kraków. Targ staroci pod Halą Targową to pomieszanie złomowiska ze sklepem z antykami. Można tu kupić dosłownie wszystko ZDJĘCIA Zardzewiałe części maszyn, stara pralka, porzucone zabawki, a z drugiej strony mosiężne ozdoby, ciekawe obrazy czy biżuteria i zabytkowa broń biała - to wszystko można kupić na targu staroci pod Halą Targową w Krakowie. To miejsce każdej niedzieli przyciąga tłum mieszkańców miasta. Dziś, mimo chłodu i pochmurnej pogody sprzedający i kupujący nie zawiedli. Na pchlim targu było gwarno i kolorowo. Zobaczcie, co ciekawego można tam kupić!

📢 Kraków. Zderzenie czterech samochodów w rejonie Pasternika na DK-7 Kraków (Pasternik) DK-7. Doszło do Kolizji 4 samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Plejada gwiazd na gali zamknięcia Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera W sobotę 6 maja odbyła się gala zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Jedna z największych tego typu imprez w tej części Europy odbyła się w Krakowie po raz szesnasty. Na gali zamknięcia, jak zawsze, nie zabrakło gwiazd. Sprawdźcie w naszej galerii zdjęć, która świeciła najjaśniej. 📢 Garmin Ultra Race. Biegowe święto w Myślenicach W sobotę (6 maja) w Myślenicach odbył się pierwszy z biegów tegorocznego cyklu Garmin Ultra Race. Zawody te po raz piąty zawitały do Myślenic, co jest dowodem uznania dla tutejszych tras. Zresztą nie tylko organizatorzy wypowiadają się o nich w samych superlatywach. O tym, że Myślenice i okolice są rajem dla biegaczy świadczy to, że na myślenicki bieg zapisało się 540 dorosłych a do tego setka dzieci. Przyjechali z całej Polski. Na zwycięzców czekał tytuł króla i królowej GUR.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Lechem Poznań Trzeba to sobie jasno powiedzieć - mecz z Lechem Poznań nie wyszedł piłkarzom Cracovii. Nie ma kogo pochwalić. Oceniliśmy ich, jak po każdej ligowej kolejce w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. 📢 Kibice Cracovii w Poznaniu nie zawiedli, w przeciwieństwie do piłkarzy. Zdjęcia Mecze Lecha z Cracovią to spotkania przyjaźni. Tak też było podczas ostatniego spotkania, na które przyszło ponad 31 tysięcy kibiców. Osobna grupę stanowiła ta z Krakowa, ale fani siedzieli też razem, a niektórzy kibice Lecha mieli ubrane koszulki Cracovii. Zobaczcie w GALERII jak wyglądał doping w Poznaniu. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kęty. Nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Ucierpiał pracownik firmy budowlanej Do wypadku przy pracy doszło w sobotę (6 maja) o godz. 10.40 na terenie jednej z posesji w Kętach. Z rusztowania z wysokości około 4 metrów spadł 39-letni pracownik firmy budowlanej.

📢 Rowerowa wyprawa dla Franka. Trzech śmiałków podejmuje akcję charytatywną, rusza do Hiszpanii, żeby ratować zdrowie dziecka Trzech rowerzystów amatorów z powiatu krakowskiego i myślenickiego podjęło się wyprawy do Hiszpanii. Przejadą około 4 tysiące kilometrów, żeby zbierać pieniądze i zamanifestować pomoc choremu na nowotwór złośliwy 7-letniemu Frankowi Foremnemu z Głogoczowa w gminie Myślenice. Ruszają w trasę w poniedziałek, 8 maja 2023 r. 📢 Ostatnie pożegnanie Wacława Szczotkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Myślenic W sobotę (6 maja) w Jaworniku odbył się pogrzeb zmarłego w miniony czwartek w wieku 62 lat Wacława Szczotkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach, przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, wieloletniego nauczyciela i społecznika. Za swoje zasługi w działalności samorządowej i na rzecz społeczności lokalnej pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi, a przez marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego odznaką honorową województwa małopolskiego - Krzyż Małopolski.

📢 Kraków. Zamiast skoszonej trawy mieszkańcy osiedla Szkolnego "podziwiają" przeorane trawniki Na osiedlu Szkolnym odbyło się koszenie trawy przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy są jednak oburzeni sposobem w jaki się to odbywało. Koszenie miało miejsca zaraz po deszczu, co spowodowało, że kosiarki zamiast krótkiej trawy zostawiły po sobie przeoraną ziemię .W niektórych miejscach na osiedlu trawa nie ma teraz szans wyrosnąć. Jest to pierwszy etap koszenia na tym osiedlu.

📢 Kraków. Wielka akcja przeciwko źle zaparkowanym hulajnogom. Wiceprezydent stracił cierpliwość Straż Miejska po informacjach od mieszkańców i interwencji z-cy prezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga, usunęła w piątek wieczorem kilkaset źle zaparkowanych hulajnóg z ulic miasta. "Akcja będzie powtarzana, aż do momentu uporządkowania sprawy zalegających na chodnikach elektrycznych pojazdów" - zapewniają urzędnicy. W poniedziałek 8 maja z operatorami hulajnóg spotka się Andrzej Kulig. Choć już nie raz zapowiadali oni, że będą pilnować użytkowników i hulajnóg, ale wydaje się, że sobie z tym zupełnie nie radzą.

📢 Nocny wypadek w powiecie myślenickim. Samochód dachował, trzy osoby poszkodowane Nocą z piątku na sobotę (5 na 6 maja 2023 r.) doszło do wypadku na drodze powiatowej w Lipniku w gminie Wiśniowa. Około godz. 1.15 służby zostały zaalarmowane do wypadku, podczas którego dachował osobowy samochód ford. Trzy osoby zostały poszkodowane. 📢 Król Karol III ma w Krakowie swoje ukochane „dziecko”. Jak to się stało, że monarcha zaangażował się w tworzenie JCC? Mamy specjalną tablicę na budynku z napisem „Centrum Społeczności Żydowskiej pod patronatem Księcia Walii”. I nie jestem pewien teraz, czy muszę to zmienić, bo Karol teraz już nie jest księciem, ale królem – uśmiecha się Jonathan Ornstein, dyrektor krakowskiego JCC (Jewish Community Centre), przy którego powstaniu kluczową rolę odegrał nowy król Anglii. Rozmawiamy o kulisach jego wizyt w Krakowie i jego zaangażowaniu w projekt. Karol III, jeszcze jako książę, był pod Wawelem trzykrotnie w latach: 1993, 2002 i 2008. Podczas drugiej wizyty narodził się pomysł założenia Centrum Społeczności Żydowskiej, a sześć lat później przyjechał specjalnie na jego otwarcie. Rozmowa została przeprowadzona we wrześniu 2022 roku.

📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywały się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłoniły drużyny, które awansowały do rozgrywek elity. W turnieju grali też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze, tabelę - z kiedy i z kim grali Polacy. Awans uzyskały: Wielka Brytania i Polska.

📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Zobaczcie, jak będzie wyglądał park kieszonkowy na os. Krakowiaków. Przetarg już niedługo zostanie rozstrzygnięty Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego budowy parku kieszonkowego na osiedlu Krakowiaków zbliża się wielkimi krokami. O tym, kto zajmie się realizacją zadania pn. „Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty” jeszcze nie wiadomo, jednak już można zobaczyć na wizualizacjach, jak to miejsce będzie wyglądało. Będzie mnóstwo zieleni, nowa nawierzchnia i mała architektura. 📢 Zapomniane Bagry Ludwinowskie w Krakowie kryją w sobie ogromny potencjał sprzed lat W długi majowy weekend mieszkańcy i przyjezdni tłumnie odwiedzali krakowskie kąpieliska i parki. Niektórzy, chociaż już bardzo nielicznie dotarli również na Bagry Ludwinowskie, które są położone między ulicami Rozdroże, Komandosów i rzeką Wilgą. Dzisiaj patrząc na to miejsce ciężko sobie wyobrazić, że w latach 60. służyło krakowianom jako kąpielisko. Dzisiaj Bagry Ludwinowskie to opuszczony i zapomniany teren. W ubiegłych latach były próby uporządkowania tego miejsca, odmulanie stawu, a nawet obietnice o nasadzeniu trawy. Zobaczcie jak to miejsce wygląda teraz.

📢 Geralt z Rivii w prawdziwym życiu oczami SI - Wiedźmin w realnym świecie robiłby wrażenie. Zobaczcie sami Geralt z Rivii znają już wszyscy, od fanów fantastyki, przez graczy, aż po użytkowników Netflix. Sprawdziliśmy, jak Wiedźmin z gier i książek wyglądałby w rzeczywistości, czyli gdyby istniał naprawdę. Pomogła nam to sprawdzić sztuczna inteligencja, a efekty mogą spodobać się fanom, ale nie tylko. Sprawdźcie sami. 📢 SI pokazała, jak Henry Cavill prezentuje się w uniwersum Warhammera - grafi robią wrażenie. Zobaczcie słynnego Wiedźmina w nowym wydaniu Zapowiedziano ekranizację gry Warhammer 40,000, w której weźmie udział Henry Cavill. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak aktor prezentuje się w tym niezwykłym uniwersum według SI. Obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję robią duże wrażenie. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Uwaga, kierowcy! Weekendowe utrudnienia na drogach m.in. w Myślenicach i Dobczycach W weekend w powiecie myślenickim odbędą się dwie duże imprezy sportowe. Jedna to bieg Ultra Garmin Race, który wystartuje z Myślenic, druga to dwudniowej wydarzenie Majka Gran Fondo, w ramach którego na sobotę zaplanowano” „czasówkę”, a na niedzielę wyścig na trzech dystansach (od 30 do 105 km). Kierowcy muszą się przygotować na utrudnienia na drogach, w tym m.in. na drodze wojewódzkiej 964. Warto o tym pamiętać planując weekendowe wyjazdy.

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta. 📢 Wypadek w Poradowie. Dwie osoby poszkodowane. Droga już przejezdna W piątek rano na drodze krajowej nr 7 w Poradowie koło Miechowa doszło do wypadku. W zderzeniu trzech samochodów ucierpiały dwie osoby. Droga była nieprzejezdna przez około godzinę.

📢 Zamek w Dobczycach rozpoczął sezon 2023. Oferta na wiosnę i lato. Te atrakcje przyciągają turystów! W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Nagradzamy najlepszych w Małopolsce Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Dzień Strażaka w Myślenicach. Kwiaty dla patrona i msza św. w sanktuarium W czwartek (4 maja) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Strażacy z Myślenic, zarówno ci zawodowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotnicy uczcili go składając kwiaty przy figurze swojego patrona św. Floriana, która stoi na myślenickim rynku. Wzięli też udział w mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Oprócz pocztów sztandarowych we mszy wzięli też udział bliscy strażaków oraz burmistrz Myślenic, a odprawił ją ks. kanonik Zdzisław Balon, proboszcz myślenickiej parafii NNMP. O oprawę muzyczną zadbała Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Wojciecha Kwiatka.

