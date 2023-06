Przegląd prasy 8.06.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.06.2023 ”?

📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w czerwcu 2023. Te lokale będą licytowane 8.06.2023 Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze zaplanowane na czerwiec 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia [8.06.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia - 8.06.2023 r.] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [8.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Polecimy z Krakowa do Zielonej Góry. LOT zainaugurował nowe, krajowe połączenie lotnicze Pierwsze połączenie lotnicze z Krakowa do Zielonej Góry zostało uroczyście zainaugurowane w środę, 7 czerwca. Polskie Linie Lotnicze LOT będą przewozić pasażerów z lotniska w Balicach do województwa lubuskiego dwa razy w tygodniu. 📢 Horoskop dzienny na 9 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 9 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Zamknęli Zalew Kryspinów ze względu na Igrzyska Europejskie 2023. Na tych wodach powstaje tor, powalczą tu kajakarze "Zalew Kryspinów" będzie areną na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Tutaj pod Krakowem w gminie Liszki rozegrane zostaną zawody w sprincie kajakowym. Budowa infrastruktury m.in. torów, trybun już się zaczęła, dlatego zalew zamknięto na miesiąc.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [8.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowuje się do nowej wystawy. Podpatrzyliśmy co nieco W środę (7 czerwca) do Krakowa przyjechał słynny obraz "Kazanie Piotra Skargi". Na co dzień monumentalne dzieło Jana Matejki można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez blisko rok, od 23 czerwca tego roku, do 1 lipca 2024 roku, dzieło będzie można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie "Matejko. Malarz i historia". Udało nam się podpatrzeć muzealników przy pracy nad wystawą.

📢 WADY I ZALETY wszystkich znaków zodiaku. Kto jest inteligentny, ale pyszałkowaty, a kto porywczy, ale szczery? HOROSKOP Horoskop może podpowiedzieć wiele na temat wad i zalet danych znaków zodiaku. Warto wiedzieć, co w sobie pielęgnować, a nad czym pracować. Na przykład świadomość swojej porywczości może uchronić przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, pyszałek natomiast może przegapić wielką szansę na rozwój, chwaląc się wszystkim jeszcze niepewnym awansem. Wiesz, co jest Twoją największą zaletą? Jesteś świadom swoich wad? Przejdź do galerii i sprawdź HOROSKOP!

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Biała Gwiazdę” za sezon 2022/2023 Przez cały sezon 2022/2023 wystawialiśmy piłkarzom Wisły Kraków oceny po każdym meczu. Dzisiaj prezentujemy oceny za całe rozgrywki. Są one wynikiem średniej, na jaką zawodnicy zapracowali od lipca 2022 do meczu Puszczą Niepołomice. Żeby oceny bardziej oddawały rzeczywistość, prezentujemy średnią z jedną liczbą po przecinku.

📢 Wielkie czytanie na rynku w Myślenicach. Dzieci i dorośli chwycili za książki i udowodnili "jak nie czytam, jak czytam" W środę (7 czerwca) myślenicki rynek zamienił się w wielką czytelnię. Stało się tak za sprawą akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, do której z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach miasto się przyłączyło. Na kwadrans zapadła cisza, a kilkaset osób (szacuje się, że było ich na rynku ok. 700) oddało się lekturze. 📢 To będzie hit lata 2023 w Krakowie! Zakrzówek - od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 Dobił ranną sarnę niehumanitarnie. Mężczyzna z gminy Zielonki użył do tego młotka. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem Na poboczu drogi w jednej z wiosek gminy Zielonki leżała ciężko ranna sarna. Świadkowie wskazywali, że została potrącona przez samochód. Jedna z przygodnych osób poinformowała o tym 68-letniego mieszkańca okolicy. Uznano, że zwierzęciu trzeba ulżyć i dobić je. Mężczyzna zrobił to w sposób niehumanitarny, uśmiercił sarnę młotkiem. Po trzech miesiącach usłyszał zarzut znęcania się nad sarną.

📢 Młodzi siatkarze SP 87 w Krakowie najlepsi w Polsce. Triumfowali w Igrzyskach Dzieci Młodzi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 87 w Krakowie są najlepsi w Polsce. Drużyna z placówki na os. Teatralnym wygrała turniej finałowy Igrzysk Dzieci w mini siatkówce chłopców, który w dniach 1-4 czerwca 2023 roku odbył się w Głuchołazach.

📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz oryginalny dom polskich milionerów. Tutaj uwili gniazdko z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy. 📢 Pomnik młodego Mikołaja Kopernika stanął w Krakowie na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego Młody Mikołaj Kopernik pojawił się na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju w Krakowie. To rzeźba przedstawiająca słynnego polskiego naukowca jako studenta autorstwa prof. Karol Badyna, który ofiarował je uczelni. 📢 Tak wygląda nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Sprawdź, jak się urządzają gwiazdy TVP Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już lada chwila zamieszkają razem. Prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Gwiazda „M jak miłość” przenosi się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają nowe wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

📢 W Krakowie są już gotowi do igrzysk europejskich. Zawody odbędą się na odnowionych obiektach W Krakowie zakończono już podstawowe prace związane z modernizacją stadionów i hal w związku z przygotowaniami do igrzysk europejskich. Prowadzone są jeszcze ostatnie roboty wykończeniowe i porządkowe oraz budowy tymczasowej infrastruktury, w tym trybun.

📢 Aleja Róż wygląda, jakby ktoś rozwinął dywan soczystej trawy. Podoba Wam się zrewitalizowane serce Nowej Huty? Od kilku dni mieszkańcy Nowej Huty mogą cieszyć swoje oczy widokiem zielonej trawy w centralnej części al. Róż. Rezultat ostatnich prac przy rewitalizacji tego miejsca najlepiej widać z perspektywy lotu ptaka. Zobaczcie, zieloną symetrię serca Nowej Huty! 📢 Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, Kraków Live Festival 2023 odwołany. Organizatorzy wydali oświadczenie "Kraków Live Festival w nowej formule i miejscu będzie miał swój początek w przyszłym roku. Do zobaczenia latem 2024!" - czytamy w krótkim oświadczeniu organizatorów.

📢 Kibice na meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Rzeszów o awans do ekstraklasy piłkarskiej. Znajdźcie się na zdjęciach W półfinałowym meczu barażowym o awans do piłkarskiej ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrał na swoim stadionie 2:0 ze Stalą Rzeszów i jest o krok od powrotu do elity. Spotkanie rozegrane w środę (6 czerwca 2023 r.) w Niecieczy oglądało na żywo ponad 4 tysiące widzów. Byliście na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach. 📢 Dachowanie w Krzeszowicach. Poszkodowane matka z 8-miesięcznym dzieckiem W Krzeszowicach na osiedlu Czatkowice doszło do wypadku. We wtorek, 6 czerwca w godzinach popołudniowych dachował samochód osobowy. Jechała nim kobieta z 8- miesięcznym dzieckiem. Obydwoje zostali poszkodowani, trafili do szpitala. 📢 Rajdy samochodowe, czyli odcinek specjalny Macieja Hołuja. Pasja liczona na sekundy Rajdowym samochodem wjechał do budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na wystawę zdjęć. A wydawało się, że to niemożliwe. Wystawa "Jadą wozy kolorowe" wysoko podniosła poziom... adrenaliny, frekwencji i zmieniła tor kultury. Stoi za tym Maciej Hołuj, myśleniczanin, były pilot rajdowy, fotograf rajdów i nasz reporter - były dziennikarz "Dziennika Polskiego".

📢 Oto najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie krajobrazy są tak niesamowite, że zapierają dech w piersiach! Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze! 📢 Rowerowy rajd po pięknych szlakach gminy Zielonki. Wystartowało prawie tysiąc uczestników Rajd Rowerowy po gminie Zielonki miał swoją jubileuszową edycję. Zorganizowano go po raz 10. Miłośników jazdy na dwóch kołach wciąż nie brakuje. Tym razem z terenów Klubu Sportowego Zieleńczanka wystartowało prawie tysiąc osób zarówno dorosłych jak i dzieci.

📢 Forum Kobiecości w Krakowie. Oto Kobieca Twarz Małopolski 2023. Kto pojedzie do SPA, a kto może zdobyć auto? Już wiemy, kto został KOBIECĄ TWARZĄ MAŁOPOLSKI! W naszym plebiscycie w kategoriach: Córki, Matki, Kobiety Dojrzałe rywalizowało kilkadziesiąt pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali Czytelnicy. Teraz spotkaliśmy się z nimi podczas Forum Kobiecości w Hotelu Galaxy w Krakowie i wybraliśmy główne laureatki tytułu Kobieca Twarz Małopolski w każdej kategorii pokoleniowej. 📢 Spacery nie tylko na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie, sprawdź! Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Tak gotują Koła Gospodyń Wiejskich! Zobacz pomysły na letnie dania jak u babci. To prawdziwy smak dzieciństwa [PRZEPISY] Knedle ze śliwkami, zupa szczawiowa, drożdżowe racuchy, pierogi z truskawkami, młode ziemniaki z koperkiem popijane zsiadłym mlekiem. Pierogi z serem na słodko, czy w końcu zupa owocowa. Brzmi znajomo? Tak! To właśnie takie proste dania pamięta większość z nas z wakacji u babci! A gdyby tak wybrać się w sentymentalną podróż w czasie i samemu zrobić dania, jakie serwowały nam nasze babcie? Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy od Kół Gospodyń Wiejskich, na dania, które smakują jak za dawnych lat!

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu. 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Boże Ciało 2023. Czy w samo święto oraz w piątek po Bożym Ciele możemy jeść mięso? Odpowiedź nie jest jednoznaczna Boże Ciało to jedno z najważniejszych świat w Kościele katolickim, które wypada już w 8 czerwca. Wielu wiernych zastanawia się, czy tego dnia można spożywać mięso. To samo pytanie dotyczy najbliższego piątku. Czy w związku z długim weekendem katolicy mogą liczyć na dyspensę? 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 109. Casilda ma kochanka. Streszczenie odcinka [12.06.2023] Leonor bacznie przygląda się Casildzie. Jest zdania, że kobieta ma romans. Kto miałby być jej wybrankiem? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 109. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 108. Pożyczka na ratowanie biznesu. Streszczenie odcinka [09.06.2023] Cayetana spotyka się z Germanem i stawia mu kilka żądań, które mężczyzna powinien spełnić. Z kolei Victor jest załamany. Pożar niemal całkowicie spalił kawiarnię. Już teraz przeczytaj streszczenie 108. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 107. Juliana może umrzeć. Streszczenie odcinka [07.06.2023] Nadal trwa pożar w kawiarni. Czy ktoś zginie? Tymczasem Felipe ma dość swojej teściowej. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 107. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły. 📢 Zakazany owoc odc. 233. Kogo poślubi Yildiz? Streszczenie odcinka [07.06.23] Yildiz wyznała ostatnio, że Kerim jest jej bliski. Dziewczyna podejmuje decyzję o wzięciu ślubu. Czy wyjdzie za Kerima? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 233. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 7.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 7.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Zobacz, wnętrza domów gwiazd programu Fokus TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 Kraków. W długi weekend seria remontów, odcięte Bronowice, naprawa tunelu Trasy Łagiewnickiej W dniach od 9 do 11 czerwca br. zaplanowano prace serwisowe na pętli Bronowice Małe (os. Widok). Pojawią się zmiany dla pasażerów komunikacji tramwajowej. Z kolei w sobotę, 10 czerwca w godz. 6.45-20.15 będą prowadzone prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym w ciągu Trasy Łagiewnickiej. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajów na odcinku Kurdwanów P+R – Łagiewniki SKA.

📢 Kraków. Archeolodzy odkrywają przeszłość kościoła norbertanek i mieszkańców Zwierzyńca Ciekawych odkryć dokonują archeolodzy i badacze architektury, którzy w ostatnim czasie pojawili się w kościele sióstr norbertanek na krakowskim Zwierzyńcu. Do najnowszych znalezisk należy tajemniczy - na razie - fundament, a także szkielety z przykościelnego cmentarza. Badania i prace konserwatorskie są tu prowadzone w związku z potrzebą najpierw ratowania, a obecnie zabezpieczania kamiennego portalu, liczącego około 750 lat. 📢 Moje miasto. Kraków będzie łupić w Boże Ciało I jak tu nie nazywać nas centusiami. Od tego roku w krakowskiej strefie płatnego parkowania w Boże Ciało i niektóre inne święta będą pobierane opłaty. Stało się tak, bo urzędnicy zdecydowali, że niektóre święta są rodzinne i wolne od opłat, a inne turystyczne, w które trzeba płacić.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Batalia o spółkę Kraków 5020. Wojewoda małopolski nie unieważnił uchwał o likwidacji, jednak to wcale nie oznacza, że to jej koniec Wojewoda małopolski Łukasz Kmita nie unieważnił uchwał Rady Miasta Krakowa, dotyczących likwidacji kontrowersyjnej gminnej spółki Kraków 5020 (głównie zasłynęła stworzeniem drugiej miejskiej telewizji, której działalność kosztuje miliony złotych). To jednak wcale nie oznacza, że przestanie ona funkcjonować. Wszystko wskazuje na to, że uchwały RMK zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Możliwość skierowania sprawy na drogę sądową ma też wojewoda małopolski.

📢 Przemiana dawnego Składu Solnego w Krakowie w Planetę Lem wstrzymana. Problemem brak pozwolenia na budowę Realizacja jednej ze sztandarowych inwestycji miasta, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, nie może ruszyć. Utknęła na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Co więcej gmina nie ma wystarczających pieniędzy, żeby kompleks mógł powstać. Urzędnicy liczą na fundusze m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po przegranym barażu z Puszczą Niepołomice W piłce nożnej, w sporcie, po prostu w życiu trzeba być gotowym na najważniejsze momenty, żeby nie przegapić swojej szansy. Jak pokazała boiska rzeczywistość, Wisła Kraków nie była odpowiednio przygotowana mentalnie, sportowo do najważniejszego meczu w sezonie, jakim był półfinałowy baraż na swoim terenie. Wnioski, które prezentujemy, dla „Białej Gwiazdy” po tym meczu są bardzo przykre.

📢 Wisła Kraków skompromitowała się z Puszczą Niepołomice. Najlepsze MEMY po meczu barażowym o Ekstraklasę Wisła Kraków w kompromitujący sposób odpadła z walki o awans do Ekstraklasy. Puszcza Niepołomice rozgromiła "Białą Gwiazdę" aż 4:1. Podopieczni Tomasza Tułacza rozbili dzisiejszego rywala na własnym stadionie przed ogromną publicznością. Ponad 20 tysięcy kibiców wspierało Wisłę na żywo. Zobacz najlepsze MEMY! 📢 Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Baraż o ekstraklasę na żywo. Puszcza rozbiła Wisłę! O awans zagra z Bruk-Betem Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Wtorek, 6 czerwca, godz. 18. To był mecz o wielką stawkę na stadionie przy ul. Reymonta! W półfinale baraży o awans do ekstraklasy czwarta w I-ligowym sezonie 2022/2023 "Biała Gwiazda" grała z Puszczą, która zajęła miejsce piąte. I przegrała z nią 1:4! Niepołomicki zespół w finale baraży zmierzy się 11 czerwca o godz. 18 w Niecieczy z Bruk-Betem Termaliką.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Wypadek w Czernichowie. Jest osoba ranna, droga powiatowa została całkowicie zablokowana We wtorek, 6 czerwca w godzinach popołudniowych w Czernichowie doszło do wypadku na drodze powiatowej prowadzącej od Czernichowa do Kłokoczyna. Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i znalazł się w rowie. Jedna osoba została poszkodowana. Na pomoc wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz inne służby ratownicze.

📢 Mieszkańców Wzgórz Krzesławickich czeka trudny czas. Niedługo zostaną odcięci komunikacyjnie od Krakowa Wiadomo już, że budowa odcinka trasy S7 wydłuży się i potrwa nie, jak pierwotnie zakładano, do końca 2024 tylko do 2025. Ponadto, po zakończeniu Igrzysk Europejskich pętla tramwajowa przy cmentarzu Grębałowskim przestanie funkcjonować. Antidotum na te utrudnienia ma być zastępcza linia autobusowa 701, która już dziś nie zdaje egzaminu z powodu zakorkowanej ul. Kocmyrzowskiej. - Zostaniemy odcięci od świata - mówi jedna z mieszkanek wschodniej dzielnicy miasta.

📢 Radziemice. Sugestywne ćwiczenia strażaków. Była „krew” i otwarte „rany” Kilkudziesięciu strażaków brało udział we wtorkowych ćwiczeniach powiatowych w centrum Radziemic. Pracy mieli mnóstwo, bo scenariusz zakładał nietypowy pożar, wypadek z udziałem wielu poszkodowanych oraz konieczność zbudowania prawie kilometra linii gaśniczej. 📢 Okolice Trasy Łagiewnickiej w Krakowie zalewa beton. Naprzeciwko domów jednorodzinnych wyrastają wysokie bloki Pamiętamy, jak ul. Zbrojarzy to było kilka domów - mówią mieszkańcy. Później ich przybyło, a teraz naprzeciwko niskich budynków, niedaleko Trasy Łagiewnickiej i nowych boisk do koszykówki i piłki nożnej, wyrastają wysokie bloki. Nad okolicą widać żurawie, które przenoszą ważące wiele ton materiały do ich budowy. Dużo budynków powstaje przy ulicach Zbrojarzy i Krokusowej. Bloki wciskają się tam między zieleń, wyrastając obok starej, drewnianej zabudowy. Zobaczcie na zdjęciach, jak zmienia się ten rejon Krakowa.

📢 Pierwsza pomoc to pomoc na wagę życia. W powiecie myślenickim uczą jej od lat Jeśli o jakieś pomocy można rzeczywiście powiedzieć, że jest na wagę życia, to taką jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób posiadało choćby podstawowe umiejętności i wiedziało jak jej udzielać. Tę wiedzę warto przyswoić sobie szczególnie teraz przed wakacjami, bo właśnie w wakacje najczęściej dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. W powiecie myślenickim to się dzieje.

📢 Proszowice. Rynek miasta będzie monitorowany. Jest dotacja Gmina Proszowice otrzyma dotację na wykonanie monitoringu miejskiego rynku. Pieniądze pochodzą z rządowego programu „Razem bezpieczniej” w Małopolsce. Pokryją koszty inwestycji niemal w całości. 📢 Najlepsze przepisy na ciasta i desery z truskawkami. Oto 9 propozycji na truskawkowe słodkości, które warto przygotować. Smakują obłędnie Szukasz sprawdzonego przepisu na ciasto lub deser z truskawkami? Zebraliśmy dla ciebie 9 najlepszych propozycji. Podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować m.in. pyszną roladę z kremem truskawkowym, domowe ciasto drożdżowe z truskawkami i błyskawiczny deser Eton Mess. Gorąco polecamy! Wypróbuj nasze przepisy.

📢 To jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz roku. Paulla nie przypomina siebie sprzed lat. Zobacz jej archiwalne i aktualne zdjęcia Paulina Ignasiak to polska piosenkarka występująca pod pseudonimem Paulla. Wróżono jej ogromną karierę na polskiej scenie muzycznej. Artystka ma na swoim koncie nawet kilka sukcesów. Dzisiaj zamiast o jej dokonaniach wokalnych, częściej mówi się o jej przemianach wizualnych. Z pewnością wielu z was będzie miało problem z rozpoznaniem celebrytki. 📢 Na krakowskim Zakrzówku miało być bezpieczniej, tymczasem już doszło tam do pierwszej tragedii. "39-latek złamał zakazy" Po zagospodarowaniu dawnego kamieniołomu na Zakrzówku miało tam być bezpieczniej. Tymczasem na terenie udostępnionego zaledwie kilka dni temu mieszkańcom parku już doszło do tragedii. W poniedziałek 5 czerwca 39-letni mężczyzna skoczył ze skał do wody i już z niej nie wypłynął. Wyciągnął go płetwonurek straży pożarnej. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Skakał w części zalewu, gdzie będzie działało miejskie kąpielisko. Urzędnicy tłumaczą, że 39-latek złamał zakazy, zawarte w regulaminie parku. Zgodnie z dokumentem niedozwolone jest przekraczanie barierek i skakanie do wody. Mężczyzna zrobił jedno i drugie.

📢 Którędy pojedzie premetro w Krakowie? Budowa tunelu pod centrum ma się rozpocząć w 2029 roku. Ruszyły konsultacje O budowie metra w Krakowie dyskutuje się od lat. Obecnie doczekaliśmy się etapu, w którym powstały już konkretne plany budowy pierwszego odcinka premetra w Krakowie w latach 2029-2033. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską. Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne dotyczące inwestycji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki jest proponowany dokładny przebieg nowej linii oraz przystanki. 📢 Co zrobić z truskawek? Zobacz niesamowite zdjęcia naszych Czytelników: pyszne domowe ciasta i desery z truskawkami. Warto się zainspirować Pora na truskawki trwa w najlepsze. Na naszym fanpage'u poprosiliśmy Czytelników o podzielenie się zdjęciami z przygotowanych przez nich domowych ciast i deserów z truskawkami. Odpowiedź przerosła nasze oczekiwania. Słodkości zachwycają wyglądem, pomysłowością i dekoracją. To m.in. serniki na zimno, biszkopty, ciasta francuskie, drożdżówki i niesamowite bezy. Zdecydowanie warto się zainspirować. Sprawdź, jakie ciasta i desery z truskawkami przyrządza się w polskich domach.

📢 Las betonowych filarów wzdłuż linii kolejowej. Tutaj będziemy jeździli trasą S7 Między linią kolejową a ul. gen. Leopolda Okulickiego wyrosły ogromne betonowe filary, na których ma wspierać się estakada trasy S7. To jeden z elementów ogromnej inwestycji drogowej, które realizowana jest na terenie Nowej Huty i Wzgórz Krzesławickich. Zobaczcie, jak wyglądają postępu prac na budowie! 📢 Ceramika i szkło z PRL-u znowu jest modne. Tych filiżanek i figurek nie wyrzucaj, bo mogą być warte krocie. Koniecznie zobacz ich zdjęcia Naczynia Z PRL-u – kubki, talerze, patery i filiżanki do kawy powróciły do łask, a ich ceny bywają zawrotne. W wielu modnych aranżacjach pojawiają się zastawy stołowe z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Ich ponadczasowa forma, niegdyś często niedoceniana, zachwyca wielu z nas i uroczo zdobi stoły. Wiele osób odkrywa na nowo niepowtarzalną ceramikę i szkło użytkowe z tamtych czasów. Poznaj kultowe wzory naczyń z okresu PRL-u i sprawdź, czy nie masz ich w zakamarkach kredensu albo strychu.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 106. Skandal na całą dzielnicę. Streszczenie odcinka [06.06.2023] Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Budowa północnej obwodnicy Krakowa. Coraz więcej asfaltu, dłuższe mosty i tunele Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała majowe dokonania przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Opublikowała też najświeższe zdjęcia lotnicze inwestycji. Wykonano 85 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 76,5 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 44 proc. Postęp względem kwietnia nie jest porażający, bo w każdym z tych elementów o kilka procent. Ważne jednak, że inwestycja postępuje i nie zalicza przerw. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Miechów. Strażacy ćwiczyli na budowanej drodze ekspresowej S7 Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie przeprowadzili w poniedziałek (5 czerwca) ćwiczenia na budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 Moczydło - Miechów. W ćwiczeniach brały udział jednostki straży zawodowej, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, policjanci i przedstawiciele pogotowia ratunkowego. 📢 Piwnice, garaże i strych w Krakowie. Ponad 80 gminnych lokali użytkowych na czerwcowym przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił przetarg na najem lokali użytkowych, który zostanie przeprowadzony 14 czerwca. Lista lokali oferowanych przez miasto, w tym miejsc postojowych w zespole garażowym, liczy ponad 80 pozycji. W efekcie przetargu można zostać najemcą lokalu m.in. nieopodal Wawelu, na Zwierzyńcu, Prądniku Czerwonym lub w Nowej Hucie. Oferty w przetargu należy składać do do godz. 15 dnia 12 czerwca w Punkcie Obsługi Mieszkańców ZBK przy ul. Czerwieńskiego 16. Do 12 czerwca należy też dokonać wpłaty wadium.

📢 Festiwal Orkiestr Dętych. Muzycy z całej Małopolski dali popis umiejętności na trąbach, fletach, klarnetach, puzonach To był już 24. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Amfiteatr na placu przy sanktuarium św. Jakuba Apostoła zajmowało kolejno 30 orkiestr. Ze sceny płynęły marsze, muzyka klasyczna, rozrywkowa, filmowa. Melomani mieli ucztę na cały dzień. 📢 Nowe Brzesko. Liga Obrony Kraju świętowała podwójny jubileusz Działacze nowobrzeskiego koła Ligi Obrony Kraju świętowali 30-lecie swojej nieprzerwanej działalności po reaktywacji oraz ćwierćwiecze istnienia strzelnicy sportowej. Najbardziej zasłużeni instruktorzy oraz osoby wspierające organizację otrzymały wyróżnienia i dyplomy. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 Wolf cut – modna fryzura damska inspirowana latami 70. To idealne uczesanie dla cienkich włosów, dzięki niemu wizualnie będzie ich więcej Wolf cut to jedna z najmodniejszych fryzur damskich. Sprawdzi się u kobiet, które mają cienkie i rzadkie włosy. To cięcie uniesie je u nasady, a Ty zapomnisz o swoim problemie. Taką fryzurę nosiły już Billie Eilish i Miley Cyrus, a ostatnio także Jenna Ortega. To cięcie inspirowane latami 70. i 80. opanowało media społecznościowe. Świetnie się sprawdzi u dojrzałych kobiet, jak i u tych młodszych. Zobacz, dlaczego warto mieć fryzurę wolf cut.

📢 Ostrów. Niezwykła sztafeta. Biegali przez całą dobę W Ostrowie koło Proszowic odbyła się wyjątkowa biegowa sztafeta. Mieszkańcy miejscowości oraz zaproszeni przez nich goście biegali bez przerwy przez 24 godziny. W sumie pokonali dystans prawie 1400 kilometrów!

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Kraków gotowy do igrzysk europejskich. Miasto spodziewa się przyjazdu około 30 tysięcy gości Przedstawiciele władz Krakowa podkreślają, że miasto jest gotowe na przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich, zaplanowanych w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. Prowadzone są ostatnie prace związane z modernizacją obiektów sportowych. Na czas imprezy nie przewidziano znacznego zwiększenia oferty komunikacji miejskiej. W urzędzie spodziewają się, że w związku z igrzyskami pod Wawelem w poszczególne dni będzie przebywać ok. 20-30 tys. gości z kraju i zagranicy.

📢 Gdzie mieszkają kibice Wisły, a gdzie Cracovii? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się klubowe sympatie w Krakowie i Małopolsce 11.04.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Sławomir Peszko. Mieszkania i auta piłkarza Wieczystej Kraków. Inwestycje nie zawsze były trafione. Pora na biznes... alkoholowy Sławomir Peszko, piłkarz Wieczystej Kraków, jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w klasie okręgowej. Dodajmy, w całej historii tych rozgrywek. Na co Peszko wydaje pieniądze? W co inwestuje? Jakimi samochodami jeździ? Ile ma mieszkań? Czy zawodnik Wieczystej jest zamożnym człowiekiem? Na pewno za takiego uchodzi i się z tym nie kryje. Ale z drugiej strony, okazuje się, że nie wszystkie jego inwestycje w trakcie kariery były trafione. Ba, gdyby nie astronomiczne zarobki w Wieczystej, to teraz musiałby rewidować swoje finansowe plany. Przyznaje jednak, że ma na oku kolejny intratny biznes.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu. Zobaczcie najlepsze i najśmieszniejsze MEMY 7.06. Wiedzieliście, że 7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu? To święto ma zagadkową genezę powstania, ale wpisało się już na stałe w kalendarz świąt nietypowych. W sieci można znaleźć mnóstwo memów i śmiesznych obrazków o Międzynarodowym Dniu Seksu. Zobaczcie te najlepsze!

