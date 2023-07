Przegląd prasy (8.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Do niedzieli potrwa w Krakowie - ale także Limanowej, Niepołomicach, Tarnowie i Wieliczce - 36. edycja Festiwalu teatrów ulicznych ULICA. Podpatrywaliśmy dziś spektakle Simona Llewellyna "We are the Champions" oraz premierowe przedstawienie krakowskiego Teatru KTO "C'est la vie". Zobaczcie naszą fotorelację.

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

Na terenie krakowskiego Ruczaju i Klinów Borkowskich watahy dzików pojawiają się regularnie. Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę na to, że niektóre z młodych wyróżniają się swoim wyglądem i bardziej przypominają zdziczałe świnie. - Podejrzewamy, że to dzikoświnie, które powstały z krzyżowanie się świń z dzikami. Obawiamy się o swoje bezpieczeństwo, bo te zwierzęta przemieszczają się grupami po ulicach i wchodzą w na posesje - mówi jedna z mieszkanek Klinów Borkowskich.

Maturę zdało 84,4 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce - liceów, techników i branżowych szkół II stopnia. W skali całego kraju 11,3 procent maturzystów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Natomiast maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród wszystkich województw. Egzamin dojrzałości zdało w naszym województwie 88 procent absolwentów, a 9 proc. ma prawo do poprawki.

500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

15 maja 2011 roku, po zwycięskim 1:0 meczu z Cracovią, Wisła Kraków zapewniła sobie 13. w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jak się miało okazać - do tej pory ostatni. Sprawdziliśmy, co teraz, po 12 latach, robią ludzie z ekipy, która w sezonie 2010/2011 pracowała na to mistrzostwo. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata?

Horoskop dzienny na sobotę 8 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

Horoskop dzienny na piątek 7 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa".

Po ucieczce z sierocińca kłopoty Yusufa się nie kończą. Problemy zaczyna mieć także Kiraz, która dopiero co znalazła nową pracę. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Dziedzictwa".

Seher i Yaman nadal poszukują Yusufa. Chłopiec jest w rękach handlarza dziećmi. Czy zostanie sprzedany? Z kolei Ali poszukuje Kiraz. Co na to Begum? Koniecznie przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Dziedzictwa".

Yamanowi w końcu udaje się odnaleźć Yusufa. Mężczyzna nie wraca jednak z chłopcem do domu. Z kolei Sultan chce pozbyć się Kiraz. Co zrobi, gdy usłyszy jej historię od Alego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Dziedzictwa".

Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

O pomyłkę na grzybobraniu nietrudno. Nawet wprawiony grzybiarz może się zagapić i zgarnąć do koszyka goryczaka zamiast prawdziwka. Najważniejsza zasada jest jednak taka, żeby zbierać wyłącznie grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne. Błąd może mieć tragiczne skutki. W galerii 10 najczęstszych grzybowych pomyłek.

W piątek 7 lipca rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Potrwa w sumie pięć miesięcy. Największe zmiany w organizacji ruchu drogowego planowane są na ok. 3,5 miesiąca. Co ważne, ruch na moście w trakcie remontu zostanie utrzymany (po jednym pasie w każdą stronę). Dla pieszych i rowerzystów dostępny będzie chodnik z jednej strony. Prace na kluczowej przeprawie od razu spowodowały wielkie korki Alejach.

To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

Na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk europejskich. Podczas drugiego wydarzenia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że miasto jest gotowe do organizacji dużych sportowych wydarzeń. W ostatnim czasie pod Wawelem znów wrócono do pomysłów przeprowadzenia igrzysk zimowych. Minister sportu Kamil Bortniczuk przyznał jednak, że będzie rekomendował igrzyska letnie - w Warszawie. Jaka inna duża impreza mogłaby się więc jeszcze odbyć w stolicy Małopolski? Zapytaliśmy ministra sportu i w PZPN, co sądzą o naszym pomyśle piłkarskich mistrzostw świata w Polsce i krajach Trójmorza.