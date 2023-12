Przegląd prasy (8.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego do proboszcza parafii Mariackiej ks. Dariusza Rasia, w którym wzywa go do rezygnacji z pełnionej funkcji.

Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo.

Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

W czwartek, 7 grudnia zima wciąż daje się we znaki kierowcom, drogowcom. Sypiący śnieg sprawiał, że pługi odśnieżarki nie nadążały usuwać z jezdni. Szczególnie niebezpiecznie było w powiecie myślenickim, gdzie doszło do dwóch wypadków w tym czołowego w Pcimiu i Myślenicach oraz do blokowania dróg przez tiry, które nie mogły pokonać nieodśnieżonych dróg w Harbutowicach. W powiecie krakowskim strażacy walczyli z soplami i kolizjami na drogach.

Mieszkańcy Krakowa podpisują się pod internetową petycją do prezydenta Krakowa ws. odśnieżania przejść dla pieszych. Pasażerowie alarmują też, że nie do końca są odśnieżane przystanki tramwajowe oraz autobusowe i na pojazdy nieraz trzeba czekać stojąc w błotnistej mazi.

Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki.

Problemem mieszkańców miasta w zimie nie tylko to co pod nogami, ale też co nad głowami. - Nieodśnieżony chodnik to jedno, ale zagrożenie spadającymi soplami lodowymi i odgrodzone chodniki, to drugie - mówi nam Pani Maria, która mieszka w centrum Krakowa. Tylko od 25 listopada br. krakowska straż miejska odebrała już blisko 900 zgłoszeń od mieszkańców. Część spraw skończyła się mandatami, część pouczeniami, a kilkanaście wniosków nawet zostało skierowanych o ukaranie do sądów. Mandaty sięgają nawet 500 zł.

Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa, który na przystanku przy ul. Dietla dokonała uszkodzenia ciała mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 października. Do ofiary wezwano karetkę, ruch tramwajów był długo wstrzymany. Teraz policja publikuje zdjęcia sprawcy i prosi o pomoc osoby, które go rozpoznają.