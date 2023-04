Przegląd prasy (9.04.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyjątkowe KARTKI na Wielkanoc 2023. Z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MMS, Messenger, Facebook]”?

Prasówka 9.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyjątkowe KARTKI na Wielkanoc 2023. Z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MMS, Messenger, Facebook] Tradycja wysyłania pocztą kartek wielkanocnych i pocztówek powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz tych wysyłanych elektronicznie. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet! Przede wszystkim taką kartkę możemy wysłać absolutnie każdemu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Dlatego też w galerii przedstawiamy najpiękniejsze kartki, które możecie pobrać i bez przeszkód wysłać rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Sprawdźcie!

Prasówka 9.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najładniejsze wielkanocne koszyki krakowian. Tradycja mieszała się z nowoczesnością. Niektórzy mają fantazję! Zdjęcia Jedni stawiają na klasykę, inni eksperymentują z formą. Są zwolennicy minimalizmu i wielbiciele baroku. Wszystkich łączy jedno - dbałość o detale i troska o kompozycję wielkanocnego koszyka. Przyjrzeliśmy się w sobotę święconkom krakowian w czasie święcenia pokarmów na Rynku Głównym i na stadionie Cracovii. Niektóre nas zachwyciły! W galerii prezentujemy najładniejsze z nich.

📢 Kraków. Groby Pańskie w kościołach skłaniają do refleksji i zadumy nad życiem. Tak wyglądają w 2023 roku. Zdjęcia Grób Pański to symbol groty, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa. Często ma głębsze znaczenie metaforyczne, skłania do refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. W krakowskich kościołach przygotowano Groby Pańskie, przy których wierni będą czuwać i modlić się do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Przepełnione są symboliką, często budzą ciekawość, prowokują do przemyśleń.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Pogonią Szczecin Piłkarze Cracovii byli bliscy wywiezienia punktów ze Szczecina po meczu z Pogonią w piłkarskiej ekstraklasie. Nie udało im się, wracają z niczym. Jakich ocenić? Noty (w skali 1 - 10) są bardzo zróżnicowane, bo różna była postawa piłkarzy Cracovii. Zobaczcie oceny w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Puszcza - Wisła. Kibice na meczu w Niepołomicach. Wiślacy nie tylko w sektorze dla gości. Zdjęcia Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Dwa tysiące ludzi - bo więcej niepołomicki stadion nie jest w stanie pomieścić - zobaczyło z trybun mecz drużyn walczących o ekstraklasę. Kibice Wisły wypełnili nie tylko sektor dla gości, ale tak naprawdę całą trybunę za bramką, a na głównej trybunie szaliki Puszczy przeplatały się z szalikami "Białej Gwiazdy". Solidnie do spotkania przygotowała się natomiast grupa dopingująca "Żubry", która napędzała zespół - i była przez ten zespół napędzana. Zobaczcie zdjęcia z trybun podczas Meczu Stulecia Puszczy. 📢 Wisła Kraków przegrała w Niepołomicach. Puszcza przerwała serię „Białej Gwiazdy” Na siedmiu stanęła seria zwycięstw Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” przegrała w Niepołomicach z Puszczą 1:2. Krakowianie nie byli w stanie poradzić sobie z ambitnie grającymi „Żubrami”, dla których ten mecz był głównym punktem obchodów jubileuszu 100-lecia.

📢 Moda na proste zęby. Najlepsi ortodonci w Krakowie. TOP 15 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci [9.04.3023] Musisz wybrać się do ortodonty, albo taka wizyta czeka twoje dziecko? Zatem ten ranking może pomóc ci w wyborze tego specjalisty. Kto cieszy się uznaniem wśród pacjentów? Oto zestawienie najlepiej ocenianych ortodontów w Krakowie, którzy pomagają przywrócić nam piękny uśmiech.

📢 Hutnik - Garbarnia. Kibice na II-ligowych derbach na Suchych Stawach. Zobaczcie zdjęcia Około 950 kibiców zjawiło się na sobotnim meczu 26. kolejki II ligi piłkarskiej Hutnik Kraków - Garbarnia Kraków (1:0), który został rozegrany w sobotnie wczesne popołudnie. Chcesz zobaczyć, jak wyglądały trybuny stadionu na Suchych Stawach? Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo. 📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu z Lublinianką. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Lublinianka. Wielka Sobota, rywal skazany na wysoką porażkę, no i na dodatek zimno - powiedzmy sobie szczerze, to nie był mecz, który mógłby przyciągnąć na stadion Wieczystej tłumy. Ale trochę ludzi przyszło, na początku piłkarze ich rozgrzali (3:0 po 15 minutach), w sumie zobaczyli efektowne zwycięstwo 7:1. Zobaczcie zdjęcia kibiców, kórzy w sobotę 8 kwietnia byli na stadionie przy ul. Chałupnika.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 70. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenie odcinka [17.04.2023] Cayetana kłóci się ze swoim mężem o córkę. Tymczasem Claudio próbuje sprowokować Pabla. Z jakim skutkiem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 70. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wieczysta Kraków - Lublinianka. Pełna dominacja i duuużo bramek! Rekord był blisko Wieczysta Kraków - Lublinianka 7:1 w meczu 23. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 8 kwietnia na stadionie Wieczystej. To najwyższe zwycięstwo krakowian w tej rundzie, wrócili po nim na fotel lidera. 📢 Uroczystości Wielkiej Soboty w powiecie proszowickim W kościołach na terenie powiatu proszowickiego odbywają się uroczystości związane z obchodami Wielkiej Soboty. Przed południem w kościołach odbywało się święcenie pokarmów. Wierni modlili się przed urządzonymi w świątyniach grobami Jezusa, gdzie wartę trzymali strażacy z jednostek OSP.

📢 Przedwojenna Wielkanoc pod Krakowem. Święcenie pokarmów w kościele św. Wojciecha. Zobaczcie niezwykłe, archiwalne zdjęcia Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach w dzisiejszej gminie Wielka Wieś w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką. 📢 Wycinka lasu pod Krakowem. Mieszkańcy Rącznej oburzeni brakiem konsultacji i informacji o przyczynach wycinki Mieszkańcy Rącznej w gminie Liszki oburzyli się po tym, jak zobaczyli stosy drzewa wyciętego w lesie w ich miejscowości. Zaalarmowali wszelkie służby interweniując i upominając się o wyjaśnienia przyczyn wycinki drzew. Jednocześnie podkreślają, że to drzewa sadzone przed kilkudziesięciu laty przez tutejszą społeczność.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 16 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 16 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 8 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 8 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 9 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 9 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 67. Śmierć Sauro i wyjawienie tajemnicy. Streszczenie odcinka [12.04.2023] Sauro umiera. Na łożu śmierci wyznaje jednak tajemnicę, na której ujawnienie wszyscy czekali. Plany Pabla i Leonor się krzyżują. Dlaczego nie będą mogli wyjechać z miasta? Przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odc. 66, 67, 68, 69. Trwają przygotowania do ślubu. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu Akacjowa 38 [8.04.23] German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 8.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zakazany owoc odc. 195, 196, 197, 198. Zerrin podejrzewa Halita o romans. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 8.04. Związek Leyli i Halita się rozwija. Yildiz i Ender postanawiają śledzić Leylę. Zerrin podejrzewa Halita o romans z Leylą. Yildiz spotyka Arkana w kawiarni Enisa i nakłania go do udziału w filmie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc".

📢 52-latek z Krakowa uwierzył, że rozmawia z pracownikiem banku. Jak zahipnotyzowany wykonywał wszystkie polecenia. Stracił fortunę Ofiarą oszustów podających się za pracowników banku padł 52-letni mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna zmanipulowany przez telefonujących do niego przestępców zdecydował się na założenie nowego rachunku bankowego i przelanie tam wszystkich swoich oszczędności. Stracił ponad 200 tys. złotych. 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 8.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Poruszające misterium w Krakowie. "Teatr Boży" u reformatów, czyli obrazowo przedstawiane sceny zdjęcia Chrystusa z krzyża W krakowskim sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w piątek wieczorem odbyło się Jerozolimskie Misterium Pogrzebu Chrystusa. Wstrząsające w swej wymowie i bogate w symbolikę misterium należy do tzw. Teatru Bożego, czyli nabożeństwa, w którym modlitwie i lekturze Pisma Świętego towarzyszą obrazowo przedstawiane sceny zdjęcia Pana Jezusa z krzyża, namaszczenia go i złożenia do grobu.

📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż na wakacje 2023 Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 08.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Czołowym piłkarzom Wisły Kraków wygasają kontrakty. Kto może odejść już w czerwcu 2023 roku? Wisła Kraków ma bardzo mocną kadrę, ale nieuchronnie zbliża się czas, gdy trzeba będzie dokonać w niej zmian. Po pierwsze dlatego, że liczy ona niemal 40 piłkarzy, a drużyna nie potrzebuje ich więcej niż 25-26. Po drugie część zawodników może odejść, gdyż wygasają im kontrakty. Jeśli Wisła chce ich zatrzymać, musi jak najszybciej rozpocząć negocjacje w sprawie przedłużenia umów. Jakich graczy może stracić "Biała Gwiazda" już w czerwcu 2023 roku?

📢 Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Gdzie obejrzeć mecz? O której transmisja w telewizji? Relacja online na żywo 8.04 2023 Puszcza - Wisła Kraków. O której godzinie mecz Wisły w Niepołomicach? Kiedy można obejrzeć spotkanie na żywo w telewizji? Już w najbliższy weekend Mecz Stulecia, jak określili to wydarzenie gospodarze szczytu I ligi. Dla piłkarzy obu drużyn, którzy planują bezpośredni awans do ekstraklasy, to spotkanie z gatunku "must win". Przegrywający nie straci szans na zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w tabeli, ale mocno je ograniczy. Ogromna stawka sprawia, że wszystkie bilety na mecz zostały już sprzedane. Tym, którzy nie zdołali nabyć wejściówek, pozostaje oglądanie starcia w telewizji. Jaka stacja i kiedy przeprowadzi transmisję meczu Puszcza - Wisła? Szczegóły poniżej.

📢 Oto góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował piękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 8.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice. ZDJĘCIA, SZLAKI 8.04.2023 TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak zmieniała się Edyta Górniak. Wszystkie oblicza polskiej diwy przez ponad trzydzieści lat kariery. Zdjęcia rok po roku 8.04.2023 Edyta Górniak skończyła w zeszłym roku 50 lat. Choć ma na swoi koncie tak naprawdę jeden wielki przebój, nie przeszkodziło jej to zostać pierwszą diwą polskiej estrady. W ciągu ponad trzech dekad swej kariery scenicznej piosenkarka przeszła wizualną metamorfozę z młodziutkiej i niewinnej dziewczyny do dojrzałej kobiety o bujnej urodzie. Zobaczcie na naszych zdjęciach jak się zmieniała. 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Przystanek kolejowy Zabierzów Rząska już po modernizacji. Podróżni mogą korzystać z wyższych peronów i nowych podjazdów Zmodernizowany został przystanek kolejowy Zabierzów Rząska. Jak wskazują kolejarze, powstały wyższe perony i nowe podjazdy. To przystanek, który znajduje się na terenie Eximius Park. 📢 Kraków. W Bronowicach przy ulicy Rydla ma powstać długo wyczekiwany park. Jest przetarg W tym przetargu chodzi o teren znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu pozostałości austriackiego fortu nr 7 „Za rzeką”, należącego do Twierdzy Kraków wzniesionej w XIX wieku. Działa położona jest przy ul. Rydla. To już drugi przetarg na park dla okolic Bronowic ogłoszony w ostatnim czasie. Niemal równocześnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie rozpoczął poszukiwania wykonawcy dla parku na terenie po dawnym Motelu Krak.

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 8.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Paznokcie wiosenne TOP 25 inspiracji. Modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych na wiosnę 8.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Gdzie na święcenie pokarmów w Krakowie? Z koszyczkiem na Wawel, Rynek, do Tyńca lub na Cracovię. Godziny święceń w kościołach W Wielką Sobotę we wszystkich kościołach odbywa się święcenie pokarmów. W Krakowie można też wybrać się z koszyczkiem wielkanocnym na Rynek Główny lub na jeden ze stadionów piłkarskich.

📢 Wielkanoc w Krakowie i okolicach na przedwojennych zdjęciach w kolorze. Niesamowita podróż w czasie! Wielkanocne przygotowania i świętowanie w przedwojennej Małopolsce zamknięte w kadrach archiwalnych zdjęć pokazują mieszkańców okolicznych miejscowości i krakowian, realia życia, znane miejsca i obyczaje. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy przenieść się w czasie, a pokolorowane przez AI czarno-białe zdjęcia pokazują, jak żyło się w mieście i okolicach. Zobacz, jak kiedyś obchodziło się tu Wielkanoc.

📢 Gdzie mieszkają kibice Wisły, a gdzie Cracovii? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się klubowe sympatie w Krakowie i Małopolsce 8.04.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak wyglądało Zakopane 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe archiwalne zdjęcia z lat 90. [8.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Ulicami Kazimierza przeszła Droga Krzyżowa ZDJĘCIA W Wielki Piątek ulicami krakowskiego Kazimierza przeszła Droga Krzyżowa przygotowana przez duszpasterzy z Bazyliki Bożego Ciała. 📢 Proszowice. Wielkanocne święcenie pokarmów na archiwalnych fotografiach Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku. 📢 Przepyszne przekąski na Wielkanoc. Poznaj 12 przepisów na wyjątkowe potrawy. Będą hitem wśród zaproszonych gości Zastanawiasz się czym zaskoczyć gości na święta wielkanocne? Szukasz pomysłu na szybkie przekąski na Wielkanoc? Zebraliśmy dla ciebie najlepsze pomysły na takie pyszne potrawy. To m.in. wiosenne roladki, rolmposy, błyskawiczny pasztet, a także rewelacyjna pierzeń rzymska z jajkiem podawana na zimno. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i proste do przygotowania. Zobacz 12 najlepszych przepisów na przekąski na Wielkanoc.

📢 Wypadek pod Krakowem. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są ranni W piątek, 7 kwietni, w Pękowicach w gminie Zielonki miał miejsce wypadek. Około godz. 10.30 doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. 📢 Miechów. Będzie jaśniej przy drodze krajowej. Lampy już zamontowane Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż pięciokilometrowego, „miechowskiego” odcinka drogi krajowej nr 7. Przy drodze ma być teraz jaśniej i bezpieczniej. Inwestycja kosztowała ponad 2,1 miliona złotych. 📢 Awaria wodociągu w Proszowicach usunięta. Woda już płynie [AKTUALIZACJA] Kilkanaście miejscowości w gminie Proszowice przez wiele godzin pozbawione było bieżącej wody. To efekt awarii rurociągu, do której doszło w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 775 na pograniczu Proszowic i Jakubowic. Naprawa uszkodzonego fragmentu trwała od czwartku i zakończyła się w piątek po południu.

📢 Święcenie pokarmów pod Krakowem. Dawne tradycje wielkanocne w Niepołomicach na archiwalnych zdjęciach Jak wyglądało przygotowanie do świat wielkanocnych w Niepołomicach jeszcze w czasach przedwojennych? Przed kościołem pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników zbierali się mieszkańcy całej okolicy. Ustawiali koszyczki na ziemi i czekali na poświęcenie. Można to zobaczyć na starych fotografiach. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 7.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Torty jak marzenie! Cudeńka spod Krakowa robią teściowa z synową. Artystyczne słodkości z bukietami kwiatów i owoców, a nawet morzem i plażą Niezwykle torty, na których można znaleźć kompozycje świeżych kwiatów lub suszonych kompozycji, figurek ulepionych ze słodkiej masy lub czekoladek, kolorowych ciastek makaroników i wszelkich pyszności, które przyjdą do głowy twórczyniom michałowickich tortów. A są to teściowa i synowa, czyli Agnieszka Staśko i Anna Staśko. Prowadzą pracownię Cafe Ul, w której pieką torty i ozdabiają w niezwyczajny sposób.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 7.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Modlitwy na Wielkanoc. Jaką modlitwę odmawia się przy śniadaniu wielkanocnym? Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, a najważniejsze podczas Świąt Wielkiej Nocy jest śniadanie wielkanocne. Uroczystego charakteru wielkanocnemu śniadaniu nadają nie tylko suto zastawiony stół, ale i modlitwa, która podkreśla nadzwyczajną symbolikę wspólnego posiłku. Modlitwa ma dla ludzi wierzących duże znaczenie. Podpowiadamy, jakie słowa modlitwy są odpowiednie na Wielkanoc.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 7 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 7 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: debiutanta Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadł) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. W play-off świetnie spisały się dwie ostatnie, awansowało do wielkiego finału. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele.

📢 Trzy nowe linie autobusowe będą jeździły po gminie Zielonki. Organizują komunikację wewnętrzną Nowe linie komunikacyjne w gminie Zielonki mają rozpocząć kursy w drugiej połowie kwietnia. Samorządowcy zaplanowali codziennie 45 nowych kursów (każda z tych linii po 15 kursów) wewnątrz gminy. Autobusy pojadą przez większość miejscowości. 📢 SI pokazała słynne bohaterki gier w prawdziwym życiu – Lara Croft imprezuje, Ellie w szkole, Ciri jako kelnerka i więcej. Zobaczcie sami Zastanawiasz się, jak wyglądałyby słynne bohaterki gier w prawdziwym życiu? Sprawdziliśmy to! Pomogła nam w tym sztuczna inteligencja i trzeba przyznać, że te zdjęcia robią ogromne wrażenie. Elle w szkole, a Lara Croft w klubie i Ciri jako kelnerka. Rozpoznasz je wszystkie? Zobacz koniecznie. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 6 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 6 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 5.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. U nas znajdziecie klucz odpowiedzi i rozwiązania 5.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Tajemnice obiektów Wisły Kraków. Tutaj trenują setki sportowców. Zaglądamy we wszystkie zakamarki Obiekty Wisły przy ul. Reymonta na stałe wrosły w pejzaż sportowego Krakowa. Ostatnio dużo pisze się o remontowanym stadionie, ale Wisła to przecież nie tylko futbol. W jedenastu sekcjach Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków trenuje około tysiąca zawodniczek i zawodników. Głównie dzieci i młodzież. Prezentujemy, w jakich warunkach trenują sportowcy „Białej Gwiazdy” oraz jak wyglądają inne obiekty przy ul. Reymonta.

📢 Batalia o chodnik w Brzoskwini. Ludzie proszą o niego od lat. Efektu nie ma, nikt nie zadbał o bezpieczeństwo Chodnika przy drodze powiatowej w przysiółku Krzemionki w Brzoskwini w gminie Zabierzów mieszkańcy nie mogą się doczekać. Proszą o tę inwestycję od siedmiu lat. Bez skutku. To kwestia bezpieczeństwa, bo droga prowadzi do przystanku, chodzą nią dzieci i osoby starsze.

📢 Zarybianie Rudawy i sprzątanie wioski. Do rzeki wpuszczono ponad 20 tysięcy narybku pstrąga Akcja sprzątania Rudawy, zbierania śmieci na terenach komunalnych, przy drogach i nad brzegiem rzeki cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Przyszli całymi rodzinami. Organizatorzy szacują, że mogło być około 100 osób. Wiele z nich uczestniczyło w zarybianiu Rudawy rodzimym gatunkiem dla tej rzeki, czyli pstrągiem potokowym. 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Przebój Wolbrom pokonał Proszowiankę i jest wiceliderem W meczu pierwszej wiosennej kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka przegrała na własnym boisku z Przebojem Wolbrom 0:1. Jedyną bramkę meczu zdobył w 33 minucie Krystian Pałka.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Horoskop dzienny 2022 rak, byk, ryba. Horoskop na dziś - poniedziałek, 6 czerwca. Sprawdź, co się dzisiaj wydarzy 7.06.2022 Horoskop dzienny 2022 na poniedziałek, 6 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka!

📢 Życzenia na Wielkanoc 2022. Najlepsze, najbardziej oryginalne i zabawne życzenia świąteczne 12.04.22 W połowie kwietnia obchodzić będziemy święta Wielkiej Nocy. To szczególny czas, podczas którego dzielimy się z innymi naszą radością, miłością oraz nadzieją. Jeśli nie masz pomysłu, jakie życzenia złożyć swojej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom, przychodzimy z pomocą. Poniżej przedstawiamy najlepsze, najpiękniejsze oraz najbardziej oryginalne życzenia na Wielkanoc 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Kartki wielkanocne 2020. Najpiękniejsze kartki wielkanocne z życzeniami [MMS, SMS, Messenger] Kartki wielkanocne 2020. W tym roku Wielkanoc przypada w niedzielę, 12 kwietnia. Warto pamiętać o życzeniach dla najbliższych. Przedstawiamy listę fajnych życzeń wielkanocnych 2020 wraz z kartkami, które można wysłać mmsem, mailem lub wiadomością na Facebooku!

📢 Najlepsze memy na Wielkanoc w domu. Zajączek i święta Wielkanocne oczami internautów. Wielkanoc 2020 to dopiero zabawa Wielkanoc 2020 to czas radości i oddechu. Dlaczego nie pośmiać się ze znakomitych memów, jakie krążą w internecie? Święta to także czas refleksji duchowej, odpoczynku oraz spotkań z bliskimi, z którymi zasiądziemy do wielkanocnego stołu. Internauci natomiast na swój sposób postrzegają święta, i serwują wielkanocne "jaja", czyli w tym wypadku memy na Wielkanoc - oczywiście na swój charakterystyczny sposób. Zobacz w galerii memów jak postrzegają ten czas.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

