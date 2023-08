Przegląd prasy 9.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „8 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Kota 2023. Najlepsze MEMY o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE”?

📢 8 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Kota 2023. Najlepsze MEMY o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Słynna para seniorów może pochwalić się wyjątkowym ogrodem Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

Prasówka 9.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Międzynarodowy Dzień Kota. Oto zdjęcia kociaków naszych czytelników! We wtorek, 8 sierpnia, obchodzimy wielkie święto, czyli Międzynarodowy Dzień Kota, czyli święto zarówno puchatych pupili, jak i wszystkich kociarzy! Z tej okazji prezentujemy najpiękniejsze kocie lapki naszych Czytelników. Przygotujcie się na gigantyczna dawkę słodyczy i mięciutkich futerek! 📢 Dwuletnia kondorzyca Beti z Krakowa wyruszyła do Chile, by tam ratować swój gatunek Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie we wtorek (8 sierpnia) finalizowała "Projekt kondor": wysłała do Chile kondorzycę Beti, która dwa lata temu wykluła się w stolicy Małopolski. - Jako pierwszy ogród zoologiczny w Polsce otrzymaliśmy zgodę na udział w projekcie reintrodukcji kondora - wyjaśnia Teresa Grega, dyrektor Fundacji. - Chodzi o ponowne wprowadzenie do natury narażonego na wyginięcie gatunku - kondora wielkiego, największego latającego drapieżnika świata.

📢 Krakowski Tomex zaczyna się zmieniać. Wjechał ciężki sprzęt. To koniec targowiska jakie znamy Koniec Tomexu jaki znamy. Słynne nowohuckie targowisko zaczyna się zmieniać. Na miejscu pojawiły się koparki i zabezpieczenia budowlane. Rozpoczęto też już pierwsze prace, a plac opustoszał. Według planów plac zostanie zabudowany przez halę handlową, gdzie najprawdopodobniej będzie działał market budowlany. Zobaczcie zdjęcia jak aktualnie wygląda to miejsce.

📢 Święto u strażaków pod Krakowem. OSP Włosań należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Strażacy z OSP Włosań zorganizowali uroczystości związane z włączeniem swojej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję w tej sprawie otrzymali już wcześniej, a świętowanie oficjalne połączyli z dniem otwartym i poświęceniem swojej nowej remizy oraz poświęcenie nowego quada, który jednostka zakupiła. 📢 Proszowice. Policjanci znaleźli w mieszkaniu narkotyki. Zatrzymali młodą kobietę Proszowiccy policjanci zatrzymali młodą kobietę, która posiadała znaczne ilości środków odurzających. Została objęta dozorem policyjnym. Postępowanie dotyczy również jej o trzy lata starszego partnera.

📢 Pławowice. Chcą rozstrzygnąć przetarg na budowę mostu. Sprawdzają dokumenty Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości rozpocznie się budowa nowego mostu na Szreniawie w Pławowicach. Gmina Nowe Brzesko zamierza rozstrzygnąć powtórzony przetarg na tę inwestycje. W tej chwili trwa jeszcze analiza złożonych ofert. 📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie trzech pojazdów: autobusu MPK oraz dwóch samochodów osobowych Trzy pojazdy, dwa osobowe i autobus MPK zderzyły się we wtorek, 8 sierpnia w Rybnej w gminie Czernichów. Do wypadku doszło na ul. Widok, na której kierowcy napotkali duże utrudnienia, wprowadzono ruch wahadłowy. 📢 Miechów. Będzie konkurs na projekt rewitalizacji centrum miasta Gmina Miechów podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na organizację konkursu na koncepcję rewitalizacji centrum miasta wraz z przebudową miejskiego amfiteatru. Wcześniej w podobny sposób została wybrana koncepcja nowej hali sportowej, która ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 1.

📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód ciężarowy potrącił dziecko. Droga wojewódzka 774 całkowicie zablokowana Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 774 w Cholerzynie w gminie Liszki. We wtorek, 8 sierpnia przed południem samochód ciężarowy potrącił dziecko. Do poszkodowanego chłopca natychmiast wezwano pomoc medyczną. Zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe R6 oraz naziemny zespół ratownictwa medycznego. 📢 V liga, grupa zachodnia. Zmiany kadrowe w drużynie KS PKM Olkusz Piłkarze KS PKM Olkusz przygotowują się do nowego sezonu (2023-2024) w małopolskiej V lidze, grupa zachodnia. W kadrze ekipy beniaminka tego szczebla rozgrywkowego zaszło kilka zmian. 📢 Tak się nie ubieraj, jeśli nie chcesz wyglądać na starszą, niż jesteś. Oto najważniejsze zasady dla dojrzałych kobiet To, czy wyglądasz młodo, czy staro w dużej mierze zależy od ciebie. Oczywiście na niektóre rzeczy nie masz wpływu, ale w to co się ubierasz już tak. Pamiętaj, aby robić to z własnymi upodobaniami i brać pod uwagę zasady związane modą. Niektóre kolory i fasony mają istotny wpływ na kobiecy wizerunek.

📢 Fryzura damska typu hush cut to najmodniejsze cięcie na jesień 2023. Pięknie podkreśli kości policzkowe i wyszczupli twarz Do grona modnych fryzur z grzywką dołączyła nowość, a mianowicie cięcie hush. Jak wygląda i komu będzie w takich włosach do twarzy? Podpowiadamy. 📢 Wypadek na moście w Krakowie. Pojawiły się nowe informacje Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku z udziałem syna znanej celebrytki w Krakowie. Jak podaje RMF FM, Patryk P. nie był pod wpływem narkotyków, tylko mocno pijany. Z kolei w samochodzie nie było tylnej kanapy, a mimo tego dwie osoby siedziały z tyłu pojazdu. 📢 10 najlepszych miast Europy na długi weekend – nowy ranking. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej przyjaźni? Zastanawiacie się, gdzie spędzić długi weekend sierpniowy 2023? To właśnie najlepsza okazja do spełnienia marzeń o zwiedzaniu pięknych i przyjaznych miast Europy. Powstał nowy ranking, w którym wyłoniono 10 najlepszych europejskich miast na weekendowe wycieczki – pod względem atrakcyjności turystycznej, przyjazności, bezpieczeństwa i cen. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej sympatyczni? Przekonajcie się. Zwycięzca rankingu może was zaskoczyć!

📢 Zainwestują w alejki spacerowe w Krzeszowicach. Będzie lifting Parku Bogackiego i Dzikich Plant Zielony, spacerowy teren nad Krzeszówką w okolicy kościoła w niedalekim sąsiedztwie krzeszowickiego Rynku będzie modernizowany. Umowa na wykonanie inwestycji na Dzikich Plantach oraz w Parku Bogackiego została podpisana. Urokliwe miejsce nad wijącą się, niewielką rzeką, wśród drzew i wszędobylskich dzikich kaczek oraz gołębi od lat czeka na lifting. Teraz jest to możliwe. Odnowione zostaną alejki, ich obrzeża, renowacja ma objąć też ławki. Wartość zadania wyceniona jest na 880 tys. zł.

📢 Koszmarny widok w Krakowie. Papier, chusteczki, podpaski. Wielki ściek płynął Wisłą nieopodal Wawelu. "Nie było skażenia wody" Spore ilości papieru toaletowego, podpasek, nawilżanych chusteczek. To wszystko można było ostatnio zobaczyć w rzece Wiśle nieopodal Wawelu. Część zanieczyszczeń zatrzymała się na kratach przelewów burzowych. Na miejsce przybyli strażnicy miejscy i strażacy. Ci ostatni nie stwierdzili skażenia wody. Miejscy urzędnicy przekonują, że część mieszkańców wyrzuca do toalety co popadnie, stąd m.in. podpaski w rzece.

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy! Edycja 2023 [8.08] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 TOP 10 mało znanych atrakcji turystycznych w Małopolsce! Wybierz się tam, jeśli nie lubisz tłumów Sezon turystyczny w Małopolsce w pełni. Wolne popołudnie, czy weekend warto przeznaczyć na zwiedzanie naszego pięknego województwa. Przedstawiamy Wam kilka mało znanych miejsc w Małopolsce, które są atrakcyjne i przy okazji mają jedną ważną zaletę - nie są oblegane przez tłumy. Sprawdźcie!

📢 Marcelina „Mery” Czepiel podbija świat wyścigów samochodowych. 21-latka ze Szczyrzyca prędkość ma we krwi! Pełna pasji i talentu. A przede wszystkim niezwykle szybka. 21-letnia Marcelina „Mery” Czepiel pochodząca ze Szczyrzyca podbija tory wyścigowe. Małopolanka pokazuje, że kobiety mogą osiągać spektakularne sukcesy w sporcie samochodowym, zdominowanym przez mężczyzn. Udowodniła to już w sezonie 2022 zdobywając, mimo młodego wieku, swój pierwszy tytuł Wyścigowego Mistrza Polski w klasie D4 2000 N/A, startując Hondą Civic Type-R. A to nie koniec sukcesów na jej koncie!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 8.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 8.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 8.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 8.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź 8.08.2023 Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje!

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjne wycieczki! Jak do nich dotrzeć? [8.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Kliknijcie w galerię zdjęć! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! Edycja na wakacje 2023 8.08.2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 8.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 8.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Dziedzictwo odc. 86. Kiraz zostaje porwana. Streszczenie odcinka [10.08.23] Sultan jest zirytowana faktem, że Ali wciąż pomaga Kiraz. Mężczyzna nie jest jednak w stanie uchronić jej przed niebezpieczeństwem. Co się stanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 86. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 88. Stan Kiraz jest naprawdę ciężki. Streszczenie odcinka [14.08.23] Kiraz od razu po postrzeleniu jedzie do szpitala. Jej stan z każdą minutą się pogarsza. Jak na te wiadomości zareaguje Begum? Kto powróci do kraju i wywoła zaniepokojenie Yamana? Już teraz przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 89. Kiraz jest reanimowana. Streszczenie odcinka [16.08.23] Kiraz jest w tragicznym stanie. Dziewczyna musi być reanimowana, jednak z każdą chwilą nadzieje lekarzy słabną. Tymczasem Yaman w pośpiechu zwozi Seher i Yusufa do mieszkania. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 89. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Tu czas spędzały pokolenia krakowian. YMCA, MDK, Pałac Młodzieży… Teraz budynek na Krowoderskiej wygląda jak siedem nieszczęść To tu kiedyś młodzież z centrum Krakowa i nie tylko chodziła na kursy gitary, rysunku, judo i wiele innych zajęć. Działy tu prężnie "Małe Słowianki", funkcjonowała pływalnia i kino. Była to siedziba Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. W roku 2009 przeniosło się na ulicę Krupniczą, a budynek przejął Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA". Teraz to w większości siedziba szkoły społecznej nr 4. Gmach wymaga jednak gruntownego remontu. Budynek górujący nad ulicą Krowoderską i Placem Biskupim nazywany jest nadal Pałacem Młodzieży, MDK-iem na Krowoderskiej, czy budynkiem YMCA. Ma piękną historię, a naszemu fotografowi pozwolono zajrzeć do środka. 📢 Dziedzictwo odc. 90. Yaman nie ma dachu nad głową. Streszczenie odcinka [17.08.23] Yaman wpada w kłopoty i nie może wrócić do rezydencji. Z kolei Begum spotyka brata Kiraz. Co się stanie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 90. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 91. Czy Ali zabije Erdala? Streszczenie odcinka [18.08.23] Yaman podstępem zostaje wywabiony z kryjówki. W pewnym momencie mężczyzna jest wściekły. W czyim towarzystwie zobaczy Seher? Co dzieje się z Kiraz? Już teraz przeczytaj streszczenie 91. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Brzegi pod Krakowem. Tak dziś wygląda teren, który gościł papieża Franciszka i tysiące młodych wiernych na ŚDM. Zdjęcia z drona Właśnie zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. A wielu z nas pamięta, że w roku 2016 to Kraków gościł tę imprezę. Zjechały miliony młodych wiernych i sam papież Franciszek. Główne uroczystości odbyły się w Brzegach pod Krakowem. Już wtedy ten teren był w dużym zainteresowaniu inwestorów. Teraz zmienił się jeszcze mocniej - w wielkie centrum logistyczne. Olbrzymie hale wyrastają tu jak grzyby po deszczu. Ale mamy tu też popularne kąpielisko.

📢 Kanał Krakowski wciąż jest w planach. To miraż czy realna wizja? Zobaczcie tereny, przez które przebiegałby tzw. kanał ulgi Planowany od dekad kanał ulgi miał stać się częścią systemu przeciwpowodziowego Krakowa. Temat na lata trafił do szuflady, ale rok temu wypłynął na nowo. Władze Krakowa liczyły, że pomysł zostanie porzucony, ale rząd uznał, że nie tylko kanał należy wykonać dla zabezpieczenia Krakowa, ale ma się on stać częścią większego systemu rzecznego w Polsce i pomóc połączyć Wisłę z Odrą. Planowany kanał miałby przechodzić od okolic dawnego Hotelu Forum/Ludwinowa, dalej wzdłuż rzeki Wilgi, następnie zakręcać w kierunku Wisły na południe od Zakrzówka. 📢 Dziedzictwo odc. 84. Seher trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [08.08.23] W wyniku bójki w celi Seher trafia do szpitala. Czy jej życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Kiraz ucieka przed swoim bratem. Co się później wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 84. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 276. Hasan Ali ma córkę? Streszczenie odcinka [08.08.23] Hasan Ali jest w szoku, gdy słyszy słowa młodej kobiety, która go odwiedziła. Czego się dowie? Nie czekaj, tylko przeczytaj streszczenie 276. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 277. Konieczność sprzedania biżuterii. Streszczenie odcinka [09.08.23] W holdingu dochodzi do afery. Co stanie się podczas jubileuszu firmy? Tymczasem jedna z kobiet zostaje zmuszona do sprzedaży biżuterii. Co zrobi z pieniędzmi, które otrzyma? Przeczytaj streszczenie 277. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 8.08.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 8.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 6.08.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 6.08.2023

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 08.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.08.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Studenci szukają mieszkań w Krakowie. Łatwo i tanio nie jest. Akademiki oblegane, a w nich też rosną ceny Jeszcze prawie dwa miesiące do rozpoczęcia roku akademickiego, ale łowy na studenckie lokum w tym roku ruszyły już w lipcu, miesiąc wcześniej niż w minionych latach. Akademiki - łącznie z prywatnymi, z wcale nie niskimi cenami - przeżywają oblężenie. O mieszkanie na wynajem nie jest obecnie łatwo, więc też - to kolejna nowość - nikt nie zwalnia jak dawniej zajmowanych mieszkań na wakacje, tylko każdy nieprzerwanie wynajmuje i płaci, by ich nie stracić. Uczelnie obserwują sytuację i informują, że planują budowę nowych domów studenckich i podnoszenie standardu.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [8.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Kibice Puszczy na stadionie Cracovii podczas meczu ze Stalą Mielec. Była radość ze zwycięstwa. Zdjęcia Puszcza Niepołomice. Mecz ze Stalą Mielec, rozegrany w poniedziałek 7 sierpnia, był pierwszym, w którym niepołomicka drużyna w roli gospodarza wystąpiła na stadionie Cracovii. Na trybunach pojawiło się niemal trzy tysiące osób - sporo, biorąc pod uwagę, że w Niepołomicach na mecze Puszczy w I lidze chodziło dwa-trzy razy mniej ludzi. Ekstraklasa przyciągnęła jednak dodatkową publiczność, zjawili się też sympatycy Stali, widoczni nie tylko w sektorze dla gości. Kibice "Żubrów" od początku dopingowali swój zespół, a na koniec mieli powody do radości z pierwszego zwycięstwa niepołomickiej drużyny w ekstraklasie.

📢 Kompleksowo rozbudują drogi prowadzące do zakopianki. To największa i najkosztowniejsza inwestycja powiatu krakowskiego Dwie drogi powiatowe, które umożliwiają dojazd do zakopianki w gminie Mogilany zostaną rozbudowane. Są także wykorzystywane jako objazdy w przypadku zablokowania drogi krajowej nr 7. Inwestycję będzie realizował powiat krakowski przy współpracy i współfinansowaniu z gminą Mogilany oraz rządowym wsparciu finansowym z programu Polski Ład. Umowa na tę inwestycję wartą blisko 45 mln zł została podpisana w poniedziałek, 7 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

📢 Miechów. Deszczowe powitanie Kadrówki. Nie wszyscy dotarli na Rynek Do Miechowa dotarli w poniedziałek uczestnicy 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Tym razem miasto przywitało ich deszczowo i chłodno. Choć ten chłód dotyczył tylko panującej temperatury, bo piechurzy zawsze mogą w Miechowie liczyć na gościnne przyjęcie.

📢 47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej oficjalnie otwarte! Artyści i regionalne rzemiosło będą gościć w Krakowie do 20 sierpnia Do stolicy Małopolski znów zjechali się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z różnych stron świata. W poniedziałek, 7 sierpnia o godz. 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Targi będą gościły na Rynku Głównym do 20 sierpnia. Zobaczcie jak wyglądało ich uroczyste otwarcie. 📢 Clout MMA ma problemy? Gala Peszki i Lexy niewypałem? Chodzi o PPV W ubiegłą sobotę, 5 sierpnia, odbyła się długo wyczekiwana gala Clout MMA, której twarzami są były piłkarz Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. Pomimo starań organizatorów, wydarzenie, a konkretnie jego transmisja online okazała się być niedopracowana. Fani, którzy zakupili pakiety pay-per-view, mieli problem z obejrzeniem gali. Co na to Clout MMA? Zobaczcie.

📢 Karambol na autostradzie A4. Występują spore utrudnienia w ruchu. Są osoby poszkodowane Na autostradzie A4 doszło do zderzenia pięciu samochodów. Jak poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych portal Małopolska Alarmowo - Na miejscu pracują wszystkie służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują spore utrudnienia w ruchu. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne przypominamy o zachowaniu ostrożności. 📢 Proszowice. Kilkanaście godzin bez wody, ale wymienili niesprawne zasuwy Mieszkańcy większości miejscowości w gminie Proszowice, w tym samego miasta, byli w poniedziałek kilkanaście godzin pozbawieni bieżącej wody. Miało to związek z rozpoczętą inwestycją i pracami na sieci. Roboty zakończyły się po godzinie 15 i wczesnym popołudniem rozpoczęło się napełnianie wodociągu.

📢 Pogrzeb Teresy Starmach. Była wiceprezydent Krakowa i działaczka Solidarności spoczęła na Salwatorze Na krakowskim Salwatorze odbyło się ostatnie pożegnanie Teresy Starmach, która zmarła w wieku 73 lat. W ostatniej drodze byłej radnej i wiceprezydent Krakowa, a także działaczce "Solidarności", towarzyszyli bliscy i znajomi.

📢 Zakorkowana autostrada A4. Akcja straży granicznej i pościg. Wielki korek, utrudnienia w ruchu Autostrada w rejonie Krakowa, kierunek Katowice. Trwa akcja straży Granicznej i policji. Zatrzymano po pościgu dwa pojazdy z uchodźcami, występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Zator w k. Katowic ok. 7-8 km, w kierunku Rzeszowa zator 15 km spowodowany przez zwalniających i obserwujących zdarzenie kierowców. 📢 Horoskop dzienny na 10 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 10 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Bieg na rzecz dzieci z SMA pod Krakowem. Zawodnicy z całej Polski zadeklarowali wsparcie dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni To był już piąty Bieg SMArt Run, ale drugi raz organizowany w Jerzmanowicach. Ta akcja charytatywna miała na celu wsparcie rodzin dzieci chorych na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. W sobotnim biegu udział wzięło ponad 100 zawodników, wielu z nich to rodzice chorych dzieci, którzy biegli ze swoimi pociechami chorymi na SMA. Mimo deszczowej pogody nie wystraszyli się, przyjechali z całej Polski.

📢 W Krzęcinie z bukietami i w wiankach na głowach panie z gminy Skawina spotkały się przed świętem Matki Boskiej Zielnej Kolejny raz Skawińskie Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowało spotkanie „Pokolenie Inspirowane Tradycjami - Cudowna Moc Bukietów”. Na tej integracyjnej imprezie obfitującej w piękne bukiety z polnych kwiatów, panie spotkały się w remizie w Krzęcinie (galeria).

📢 Śmierć dziecka w Zubrzycy Górnej. Prokuratura postawiła zarzuty rodzicom Małżeństwo z Zubrzycy Górnej w gm. Jabłonka, którego 1,5-roczne dziecko zmarło w sobotę, usłyszało prokuratorskie zarzuty. Śledczy zarzucają im narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia dziecka, nad którym mieli obowiązek opieki. W poniedziałek 7 sierpnia odbyła się także sekcja zwłok 1,5-rocznego chłopczyka. - Wstępne wyniki potwierdzają, że przyczyną śmierci było utonięcie - mówi Krzysztof Bryniarski, prokurator rejonowy w Nowym Targu.

📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko. 📢 Horoskop dzienny na 9 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 9 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Książ Wielki. Mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie oczyszczalni ścieków Grupa mieszkańców Książa Wielkiego sprzeciwia się planowanej rozbudowie oczyszczalni ścieków w tej miejscowości. Uważają, że to spotęguje problemy w postaci przykrych zapachów z obiektu oraz przyczyni się do degradacji środowiska naturalnego. Władze gminy przekonują z kolei, że rozbudowa jest konieczna właśnie po to, aby środowisko chronić i zmniejszyć negatywne oddziaływanie oczyszczalni na najbliższą okolicę.

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami...

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Nadrabiańskie zabawy w Gdowie z podpłomykami, pieczeniem tych przysmaków, koncertami i dyskoteką do północy Dyskoteka pod gwiazdami trwała w Gdowie do północy, o czym można się było przekonać na własne uszy, w promieniu kilku kilometrów. W niedzielne popołudnie pogoda nie zachęcała do plenerowych imprez. Wieczorem było już nieco lepiej, toteż nadrabiańskie błonia w Gdowie systematycznie się zapełniały. Jak powiedział prowadzący imprezę Krzysztof Bochenek, tegoroczne Święto Ziemi Gdowskiej obchodzone było po raz 18, impreza jest więc już pełnoletnia.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Oto ich nowe zdjęcia 7.08.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii. 📢 Horoskop dzienny na 8 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 8 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Gdowianie bawili się nad Rabą. Koncerty i tańce pod gwiazdami. Dziś ciąg dalszy świętowania Chociaż w sobotę, 5 sierpnia pogoda nie rozpieszczała uczestników Święta Ziemi Gdowskiej, pierwszy dzień festynu na Zarabiu można zaliczyć do udanych. Ludzi przybywało z godziny na godzinę, nie wystraszyły ich nawet burza i deszcz. Imprezie towarzyszyła akcja charytatywna zbiórka funduszy na rozbudowę siedziby Fundacji Osób Niepełnosprawnych. 📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub! Królewska ceremonia na zamku w Niepołomicach. Jak wyglądało wesele? Zdjęcia i film Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub pod Krakowem! Słynna para seniorów, która zasłynęła z uczestnictwa w popularnym programie, o swoich przygotowaniach do tego wyjątkowego dnia opowiedziała w czwartek podczas rozmowy w "Pytaniu na Śniadanie". W sobotnie popołudnie nowożeńcy wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej na zamku w Niepołomicach. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Kadrówka na granicy zaborów pod Krakowem. Apel przy obelisku w Michałowicach, tu strzelcy Piłsudskiego rozpoczęli marsz po wolność 109 lat mija od czasu, gdy I Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku obaliła słupy na granicy zaborów. Wydarzenie było nietuzinkowe i na jego pamiątkę uczestnicy dorocznego marszu zatrzymują się przy obelisku w Michałowicach, aby o godz. 9.45 uczcić ten czyn strzelców Józefa Piłsudskiego. Tak było i tym razem, gdy w niedzielę, 6 sierpnia 2023 r. Kadrówka dotarła do Michałowic. Uczestnicy marszu przybywali na miejsce w strugach deszczu, ale w momencie rozpoczęcia uroczystości przestało padać. Wstrzymano ruch na drodze krajowej, bo tu na dawnej granicy zaborów odbył się apel przy obelisku i złożono kwiaty. 📢 Obrona zamku Tenczyn. Szwedów zwabiła plotka o skarbach, znów zaatakowali i zdradziecko wybili załogę. Wielkie widowisko historyczne Armaty strzelały, dym unosił się nad wojskiem. Muszkiety, szable i lance poszły w ruch. Mężna załoga broniła zamku Tenczyn. Szwedzi atakowali. Znów podstępem wybili całą załogę, za co zostali uznani za zbrodniarzy wojennych. W sobotę, 5 sierpnia była już ósma wielka inscenizacja historyczna - rekonstrukcja bitwy z 1655 roku o zamek w Rudnie w gminie Krzeszowice. To niezwykłe widowisko z udziałem kilkuset rekonstruktorów z Polski oraz z całej Europy Wschodniej. W niedzielę, 6 sierpnia będzie dalszy ciąg pokazów. Warto je zobaczyć.

📢 Szokujące metamorfozy. Można się przestraszyć! Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Proszowice. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody zbliża się do półmetka. Koniec za rok Teren Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach przypomina miejscami krajobraz księżycowy. Niemal dokładnie za rok z tego chaosu ma się jednak wyłonić nowoczesny obiekt, który sprawi, że skończą się narzekania na jakość wody płynącej z gminnego wodociągu. A wszystko to kosztem ponad 20 milionów złotych. 📢 Ostrów. To był już ostatni w tym roku lawendowy weekend To już koniec lawendowego sezonu w Ostrowie. Po sześciu tygodniach „Ogród pełen lawendy” został zamknięty dla zwiedzających na blisko rok. W tym czasie odwiedziły go tysiące osób z niemal całej Polski.

📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim. 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa.

📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP. 📢 Dzień kota 2022. Najlepsze MEMY z okazji światowego Dnia Kota. Te koty poprawią humor każdemu MEMY na DZIEŃ KOTA 2022. 17 lutego to Światowy Dzień Kota. Z tego powodu przedstawiamy najlepsze, najśmieszniejsze oraz najbardziej absurdalne memy dotyczące kotów. Właściciele i fani kotów nie próżnują, tworząc świetne obrazki, potwierdzające, że koty nie mają właścicieli, tylko swoich... "służących". Sprawdźcie sami!

