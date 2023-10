Przegląd prasy 9.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Proszowianka – Przemsza Klucze 0:1. Zwycięski gol pięćdziesięciolatka!”?

Prasówka 9.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Proszowianka – Przemsza Klucze 0:1. Zwycięski gol pięćdziesięciolatka! W niedzielnym meczu I grupy krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka przegrała na własnym boisku z Przemszą Klucze 0:1. Jedynego gola zdobył Andrzej Barczyk w 87 minucie. Szczęśliwy strzelec gola w lipcu skończył… 51 lat.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [zdjęcia - 9.10.2023 r.] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 V liga, grupa zachodnia. Podział punktów i kontrowersje w meczu Wieczysta II Kraków - Wiślanka Grabie W meczu 9. kolejki rozgrywek w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej 2023-2024 Wieczysta II Kraków zremisowała z Wiślanką Grabie. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 8 października na stadionie Prądniczanki Kraków. Z innych wydarzeń - z pracy w Olkusz zrezygnował trener Bartosz Gaweł.

📢 Kibice Cracovii na meczu z Jagiellonią. Zdjęcia Ponad 8 tysięcy kibiców przyszło na mecz Cracovii z Jagiellonią Białystok (2:4). Była złość, zwątpienie, nadzieja i zawód. Koniec końców fani podziękowali piłkarzom za walkę. Wcześniej były słowa otuchy dla prezesa Janusza Filipiaka i transparent wspierający go. 📢 Skoki narciarskie na żywo - dzisiaj Grand Prix w Klingenthal. Jakie wyniki? Polacy walczą o podium Dzisiaj w Klingenthal skoki narciarskie na żywo w FIS Grand Prix, sprawdź wyniki live. To finał letnich skoków na igelicie, Polacy tę część sezonu będą chcieli zakończyć miłym akcentem. W niedzielę konkurs drużyn mieszanych. 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają w Chinach, które miejsce zajmują w tabeli turnieju.

📢 W Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w podkrakowskim Radziszowie było mini zoo. Dorośli obejrzeli budowę nowej placówki rehabilitacyjnej W sobotę pacjenci Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie w gminie Skawina, spędzili czas na pikniku z policjantami, strażakami oraz ze zwierzętami. Dzieci zachwycały się alpakami i kozami. Spotkały się też z labradorem na dogoterpii. Zwierzaki mogły oglądać też w rowerowym kinie. Dorośli obejrzeli budowę najnowocześniejszego w Małopolsce Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej. 📢 Wesoła koło Słomnik. Zasłabnięcie na stacji paliw. Lądował śmigłowiec LPR Na stacji paliw w Wesołej koło Słomnik doszło w niedzielę do zasłabnięcia osoby. Jak informuje portal Patrol998-Małopolska pierwszej pomocy udzielili pacjentowi członkowie rodziny oraz przejeżdżający obok miejsca zdarzenia druhowie z OSP Poskwitów. Następnie pacjent został przetransportowany do szpitala w Krakowie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie: Chcemy, żeby w Polsce chciało się żyć W Krakowie odbyła się ostatnia przedwyborcza konwencja Trzeciej Drogi, którą tworzą Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Liderzy tych dwóch partii zapowiadali koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Blisko 8 tysięcy osób na trasie Cracovia Półmaratonu Królewskiego. W Tauron Arenie Kraków triumfowali Kenijczycy Kenijczyk Erick Leon Ndiema i jego rodaczka Hilda Jelagat Kiptum zwyciężyli w dziewiątej edycji Cracovia Półmaratonu Królewskiego. W biegu na dystansie 21,0975 km, z metą w Tauron Arenie Kraków, wystartowało 7627 osób. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 "Piątka dla krakowskiego sportu" - zdjęcia uczestników z trasy niedzielnego biegu na 5 km pod Tauron Areną W niedzielę 8 października na trasę biegu wyruszyli nie tylko uczestnicy 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Obok nich na starcie stanęli także amatorzy krótszych dystansów. Organizowana po raz szósty impreza towarzysząca krakowskiemu półmaratonowi – bieg na dystansie 5 km, w tym roku odbył się pod nazwą „Piątka dla krakowskiego sportu”. Zwyciężył Roman Adamowicz z Ukrainy. Patronat medialny nad zawodami, które zainaugurowały obchody 15-lecia działalności Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, sprawuje "Dziennik Polski". Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kościelec. Wielkie poszukiwania w gruzach, kanałach i w lesie. Tak ćwiczyli strażacy Poszukiwanie osób uwięzionych w gruzowisku, wydobywanie nieprzytomnych pracowników z wąskich kanałów, wreszcie działania poszukiwawcze na otwartym terenie z udziałem psów i drona. To elementy, które przez kilka godzin trenowali strażacy zawodowi i ochotnicy na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu.

📢 W Tatrach spadł śnieg. Biało zrobiło się już na Hali Gąsienicowej i Kasprowym Wierchu Zima wkracza w Tatry. W górach spadł śnieg. Opady pojawiły się już na wysokości 1500 metrów n.p.m. Biało zrobiło się na Hali Gąsienicowej i wyżej - np. na Kasprowym Wierchu. 📢 Turystyczny hit obłędnie wygląda w blasku słońca. Klimat jak w Dolomitach! Szczyrbskie Jezioro to strzał w dziesiątkę na jesienną wycieczkę Klimat Dolomitów tylko 50 kilometrów od granicy z Polską? Jak najbardziej. Wszystko za sprawą Szczyrsbkiego Jeziora w słowackich Tatrach Wysokich, które jesienią wygląda wręcz obłędnie. Góry, łódki i spokojna tafla wody. Tu można poczuć się jak na słynnym jeziorze Lago Di Braies we włoskich Dolomitach, uznawanego za perłę Południowego Tyrolu. To miejsce to strzał w dziesiątkę na jesienną wycieczę!

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (8.10.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na jesienne wycieczki! OPISY, MAPY, ZDJĘCIA [8.10.2023] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Idealne na jesienne i weekendowe wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie!

📢 Horoskop dzienny na 11 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 11 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 13 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 13 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 33. Bójka Pelin w klubie. Streszczenie odcinka [11.10.23] Pelin idzie z Feritem do klubu. Dochodzi do bójki z inną dziewczyną. Z jakiego powodu? Co rodzina Ferita będzie chciała ukryć przed dziennikarzami? Przeczytaj streszczenie 33. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 133. Obdarowanie uczuciami. Streszczenie odcinka [17.10.23] Yaman jest zachwycony słowami Seher i chce wykorzystać je w kampanii reklamowej. Zuhal jest wściekła. Tymczasem Melisa szczerze rozmawia z Kiraz. Co jej wyzna? Przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 134. Unikanie mężczyzn. Streszczenie odcinka [18.10.23] Kiraz ukrywa się przed Alim. Mężczyzna nie wie, o co chodzi. Tymczasem Seher stara się lekko unikać Yamana. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 134. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Pekin 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? Jaki jest wynik jej meczu? W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda kalendarz startów polskiej tenisistki: kiedy gra, z kim, gdzie oglądać mecz. Śledź relacje na żywo meczów Świątek i sprawdzaj wyniki jej występów na kortach. Tenis na żywo. Terminarz meczów i plany startowe Igi Świątek. Czas na mecz w turnieju WTA 1000 na kortach w Pekinie.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 206. Ursula wspiera bezdomnych. Streszczenie odcinka [17.10.2023] Felipe jest szantażowany, a Ursula pozornie pomaga bezdomnym. W jaki sposób to robi? Przeczytaj streszczenie 206. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 208. Justo i Cayetana mają romans. Streszczenie odcinka [19.10.2023] Rosina myśli, że zorganizuje przyszłość swojej córce. Z kolei Justo wdaje się w romans, a Maximiliano zdrowieje. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Pekin 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Chinach? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 na kortach w Pekinie.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 8.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zakazany owoc odc. 324. Publiczna awantura. Streszczenie odcinka [16.10.23] Dochodzi do kłótni między Cagatayem a Yildiz. O co poszło? W co nie będzie mogła uwierzyć Ender? Przeczytaj streszczenie 324. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 325. Cagatay spotyka się z inną. Streszczenie odcinka [17.10.23] Ender ciągle jest źle nastawiona do Feyzy. Tymczasem ojciec Omera bierze ślub. Kto jest jego wybranką? Już teraz przeczytaj streszczenie 325. "Zakazanego owocu".

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Gauff? WYNIK na żywo [transmisja online] Pekin 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 1000 w Pekinie. 📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Pekin 2023 Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju WTA 1000 w Chinach. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek w Pekinie.

📢 Kraków. Kiedyś był tam parking, a teraz płynie woda i kwitną lilie. Ostatni moment, by je zobaczyć To już ostatni moment, żeby zobaczyć kwitnące lilie wodne w Parku im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie. W miejscu zieleńca niegdyś był parking, ale dzięki pomysłowości mieszkańców posadzono tam drzewa, krzewy, wytyczono alejki, postawiono ławki. Przez park płynie również woda, w której można zobaczyć piękne kwiaty.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 08.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 08.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Pijana zakonnica - oryginalne ciasto z biszkoptowym spodem. Zachwyci gości! Zobacz przepis Chcesz zaskoczyć gości oryginalnym ciastem - zarówno jego smak, jak i nazwa mocno intrygują. Wypróbujcie nasz sprawdzony przepis. Jedno jest pewne - wszystkim zapadnie w pamięć. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 08.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 W Krakowie mamy wyspę, w Nowej Hucie. Co się tam znajduje We wschodnich regionach Nowej Huty, gdzie rzeka Wisła oddziela Kujawy i miejscowość Brzegi... Kraków ma swoją wyspę. To tam funkcjonuje śluza Przewóz. To wąskie gardło na Wiśle, które stanowi tamę dla swobodnej żeglugi po królowej rzek w regionie małopolskim. Choć śluza/zapora łączy wyspę ze... stałym lądem to jednak patrząc okiem drona można pokusić się o porównanie tej części Krakowa do Mazur. Zobaczcie sami!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 8.10.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 Dziś 8 października, czyli Międzynarodowy Dzień Pieroga. Zobaczcie memy o najlepszej potrawie świata Zna je każdy Polak oraz każdy cudzoziemiec, który choć raz odwiedził Polskę - pierogi. To nasz towar eksportowy i magnes na turystów. Można w nie wsadzić niemal wszystko a i tak będą pyszne. Z masełkiem, skwarkami czy czym tam ktoś zechce jako dodatek. Mamy ich setki rodzajów, a na kolejnych festiwalach pieroga wymyślane są kolejne. Liderem oczywiście pozostają "ruskie", choć coraz mniej chcemy używać tej nazwy z wiadomych powodów. Tak czy siak - dziś 8 października, Międzynarodowy Dzień Pieroga - pośmiejmy się przeglądając memy z internetu.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” ze Zniczem Pruszków Wisła Kraków odniosła w sobotę wysoką wygraną ze Zniczem Pruszków. Wynik 6:2 mówi wiele, ale nie wszystko, bo wbrew pozorom to nie było wcale zwycięstwo, które „Białej Gwieździe” przyszło lekko, łatwo i przyjemnie. Musiała na nie solidnie zapracować. O wszystkich plusach i minusach starcia z beniaminkiem I ligi piszemy w naszych wnioskach.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz ze Zniczem Pruszków Wisła Kraków wysoko, bo aż 6:2 wygrała ze Zniczem Pruszków. Jej piłkarze zasłużyli zatem na dość wysokie oceny, choć nie wszyscy, bo ten mecz wcale nie był tak oczywisty jak mógłby wskazywać na to wynik. Dlatego nasze noty będą zróżnicowane. 📢 Kraków. W niedzielę półmaraton – zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej W niedzielę, 8 października, odbędzie się 9. Cracovia Półmaraton Królewski. Towarzyszyć mu będzie bieg „Piątka dla krakowskiego sportu”. W związku z tymi wydarzeniami zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego i kursowaniu autobusów i tramwajów. 📢 Kraków. Wyjątkowy Kiermash na Kazimierzu zgromadził miłośników mody retro i vintage Kiermash łączący siły z Kogel Mogel? To możliwe i dzieje się na naszych oczach! Modowo-designerskie wydarzenie Kiermash w sobotę, 7 października, powróciło na krakowski Kazimierz, aby po raz kolejny zgromadzić masę miłośników mody vintage i retro.

📢 27 najdziwniejszych miejsc na świecie. Wrota do piekła, kryształowa jaskinia, najsmutniejsze miejsce na Ziemi i inne niesamowitości Świat jest zaskakujący – z tym zgodzi się każdy. Może też być niepokojący, skrajnie dziwaczny, a czasem wprost przerażający. Zebraliśmy dla was aż 27 najstraszniejszych i najdziwniejszych miejsc z całego świata. To nawiedzone szpitale i zamki, paranormalne hotspoty, domniemane lądowiska UFO, a także niesamowite cuda natury, w których istnienie trudno uwierzyć. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi – czy odważycie się je poznać? 📢 Rządowe wsparcie dla Krakowa. Tym razem miliony złotych popłyną na rozbudowę szkoły i modernizację domu pomocy społecznej Poznaliśmy wyniki ósmego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach rządowego funduszu Polski Ład. Pieniądze trafią także do Krakowa. Na liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie, znalazły się m.in. rozbudowa szkoły podstawowej oraz modernizacja domu pomocy społecznej.

📢 Wybory 2023. Majątki senatorów z Małopolski. Oszczędności, domy, samochody W Senacie liczącym 100 senatorów znajduje się obecnie 8 polityków z Małopolski. Na koniec kadencji przed wyborami, podobnie jak posłowie, senatorowie muszą złożyć oświadczenia majątkowe za rok bieżący. Pojawiły się one na stronach internetowych parlamentu. Sprawdziliśmy jakimi majątkami dysponują reprezentacji Małopolan w Senacie, jakie mają oszczędności, nieruchomości, samochody. Sprawdźcie. 📢 Kibice Sandecji i Cracovii na meczu z Hutnikiem. Zobaczcie zdjęcia Kibice Sandecji Nowy Sącz, wśród których byli też sympatycy Cracovii, podczas meczu z Hutnikiem na stadionie w Nowej Hucie wypełnili sektor przeznaczony dla gości. Relacje między nimi a kibicami gospodarzy nie są dobre, co przełożyło się na atmosferę dopingu. Grupa w sektorze gości pod koniec spotkania odpaliła race. ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 III liga piłkarska. Siedem goli i dużo emocji w meczu Garbarnia Kraków - Sokół Sieniawa W meczu 11. kolejki III ligi (grupa IV) w sezonie 2023-2024 Garbarnia Kraków przegrała na swoim stadionie z Sokołem Sieniawa. Zobaczcie, co działo się na boisku i trybunach - zdjęcia w galerii.

📢 Domy, samochody, złoto, kryptowaluty i dzieła sztuki. Oto majątki posłów z Krakowa Każdemu udało się coś zaoszczędzić. Mają domy, gospodarstwa rolne, działki, mieszkania, dzieła sztuki, pianino, a nawet bibliotekę czy złoto. Większości nie udało się jednak uniknąć zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe posłów z Krakowa, którzy musieli je złożyć w związku z kończącą się kadencją Sejmu. 📢 Niezwykłe zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat. To było zupełnie inne miasto ZDJECIA 30 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem. Potwierdzają to udostępnione nam zdjęcia zrobione z samolotu w sierpniu 1993 r. Aby mieć porównanie wystarczy zobaczyć jak wyglądało wtedy Stare Miasto, czy chociażby rejon ronda Grunwaldzkiego, stadion Wisły wraz z otoczeniem albo Zakrzówek.

📢 Wybory 2023. Majątki posłów z Sądecczyzny na koniec kadencji. Jest milioner, większość sporo oszczędza Na stronach internetowych Sejmu opublikowano najnowsze oświadczenia majątkowe posłów. Dzięki temu obywatele mają teraz możliwość przyjrzenia się jak radzą sobie poszczególni politycy, jak wyglądają ich majątki, czy czerpią skądś dodatkowe środki, ile udało im się zgromadzić na kontach. My sprawdziliśmy posłów z okręgu wyborczego nr 14. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Mini Melts Kraków Run. Sobota należy do najmłodszych miłośników biegania W sobotę 7 października, na dzień przed 9. Cracovia Półmaratonem Królewskim, odbywają się zawody dla najmłodszych - Mini Melts Kraków Run. Mali biegacze, podzieleni na kilka grup wiekowych, startowali na trasach usytuowanych w sąsiedztwie Tauron Areny Kraków. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Redyk w Zakopanem. Baca z Polany Szymoszkowej zakończył sezon wypasu owiec To był dobry czas, pogoda dopisała, juhasi się sprawowali, turyści odwiedzali bacówkę. Było dobrze, czas brać się do chałupy na zimę – mówi Marian Barnaś, baca z Polany Szymoszkowej w Zakopanem. W sobotę wraz ze owcami zakończył sezon wypasu owiec. Redy przeszedł z Zakopanego przez Gubałówkę do Bańskiej Wyżnej.

📢 Kraków. W Szpitalu Uniwersyteckim jak w restauracji. Pacjenci sami wybiorą, co dostaną na obiad Szpital Uniwersytecki w Krakowie szykuje prawdziwą rewolucję w żywieniu pacjentów. - Już za kilka miesięcy - wspólnie z firmą, która już dziś dostarcza posiłki do szpitala - uruchamiamy program "Pacjent wybiera", dzięki któremu osoby hospitalizowane same zdecydują, co zjedzą na śniadanie, obiad czy kolację - zapowiadają władze placówki.

📢 Kraków. Ruszyły prace. Kładka nad torami przy zalewie Bagry zostanie naprawiona Dzięki porozumieniu podpisanemu między Zarządem Dróg Miasta Krakowa, PKP PLK oraz PKP SA, kładka nad torami kolejowymi prowadząca nad zalew Bagry w Płaszowie zostanie naprawiona. Prace już się rozpoczęły. 📢 Długa lista wyborczych obietnic dla Krakowa. Kandydaci z pierwszych trzech miejsc na listach przedstawiają swoje propozycje Reorganizacja miejskiego transportu, rozbudowa i modernizacja krakowskich szpitali, utworzenie metra, zwiększenie wsparcia psychologicznego w szkołach, uruchomienie programów budowy mieszkań społecznych na tani wynajem i akademików dla studentów, dalszy rozwój kolei, rozwiązanie problemu zakorkowanego miasta czy też wsparcie przedsiębiorców - to tylko część propozycji, które pierwsze trójki list wyborczych wszystkich partii, mają do zaproponowani stolicy Małopolski, gdyby udało im się dostać do Sejmu. Poniżej przedstawiamy wszystkie pomysły kandydatów okręgu wyborczego nr 13 (powiaty: krakowski, miechowski, olkuski i miasto Kraków).

📢 Walkower w IV lidze. I kara finansowa dla klubu IV liga. Małopolski Związek Piłki Nożnej orzekł kary w sprawie meczu LKS Jawiszowice - Orzeł Ryczów, przerwanego przez sędziego po tym jak kibic gospodarzy uderzył zawodnika Orła Pawła Pyciaka. Do zdarzenia doszło 9 września na stadionie w Jawiszowicach, arbiter zakończył grę w 61 minucie, przy stanie 0:1 (prowadził zespół z Ryczowa). 📢 Wybierz się na wycieczkę z PTTK, by lepiej poznać malownicze okolice Krakowa Powoli dobiega końca 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend wycieczka zatytułowana „Via Reggia do Bochni”.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Powiat miechowski. Dotacje na drogi. Będzie przebudowa ulicy Szpitalnej Sześć inwestycji drogowych z terenu powiatu miechowskiego otrzymało dofinansowanie w ramach kolejnej transzy środków Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście są trzy drogi powiatowe oraz trzy gminne. Wśród tych ostatnich między innymi ulica Szpitalna w Miechowie oraz bezimienna jeszcze droga w rejonie osiedla gen. Sikorskiego. 📢 Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? 6.10.2023 Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze?

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 6.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Propozycje na niedzielę (8 października) w Proszowicach Pierwszy październikowy weekend w powiecie proszowickim nie obfituje w wiele wydarzeń. O tych, które odbędą się w niedzielę, piszemy poniżej. A tym, którzy mają wolną sobotę, proponujemy jesienny spacer. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 2.10.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Samochody, rowery do ćwiczeń, kosiarki i łódź! Przegląd ofert Nadarza się okazja, by zostać właścicielem mikrobusa lublin, samochodu ciężarowo-osobowego honker 2000, a może jednej z kos lub kosiarek spalinowych czy fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową na pojazdy, sprzęt i przedmioty, których nie udało się sprzedać na przetargu w połowie września. Na decyzję i złożenie oferty cenowej jest czas do 26 października do godziny 11.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto reprezentantki Małopolski. One zawalczą o tytuł najpiękniejszej Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału Polska Miss Nastolatek zakwalifikowało się 36 kobiet, a Polska Miss 38. Wśród finalistek znalazły się także Małopolanki! To one niebawem zawalczą o tytuł najpiękniejszej! Część z nich może już pochwalić się bogatym portfolio, co można zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Oto nasze reprezentantki. Zobaczcie sami! 📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. Idealne na weekendowy wyjazd za miasto! [4.10.2023] Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Nie tylko Orla Perć. Poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie musimy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy? 📢 Grupa B kwalifikacji olimpijskich. Siatkarze powalczą o awans w Tokio Turniej grupy B kwalifikacji olimpijskich siatkarzy rozegrany zostanie w dniach 30 września - 8 października w Tokio. 📢 Grupa A kwalifikacji olimpijskich siatkarzy w Rio de Janeiro: terminarz i wyniki Mecze grupy A w kwalifikacjach olimpijskich w siatkówce mężczyzn odbędą się w Rio de Janeiro w dniach 30 września - 8 października. Sprawdź wyniki, program i tabelę.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: wyniki, terminarz, tabele. Polska wywalczyła przepustkę na turniej siatkówki IO Paryż 2024 Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet zakończyły się, sprawdź wyniki, terminarz i tabele. W dniach 16-24 września 24 zespoły siatkarek, podzielone na trzy grupy, walczyły o przepustki na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Oto wyniki wszystkich meczów. 📢 Miechów. Małopolscy terytorialsi przysięgali w strugach deszczu Na boisku przy miechowskim Liceum Ogólnokształcącym złożyli przysięgę żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5 Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Ponad 160 żołnierzy wypowiedziało słowa roty w strugach deszczu, który towarzyszył uroczystości. Po jej zakończeniu był czas na piknik i spotkanie z licznie przybyłymi do Miechowa rodzinami żołnierzy.

📢 Moje miasto. Kraków wypiękniał tak, że aż nie do zniesienia Spoglądam na zdjęcia sprzed 30 lat i porównuję. Teraz to zupełnie inny Kraków. Odremontowane kamienice, dziesiątki restauracji, gwiazdy muzyki i sportu w Tauron Arenie, spotkania biznesu w Centrum Kongresowym, nowe tramwaje, kilometry ścieżek rowerowych. Witamy w mieście, do którego przyjeżdżają miliony turystów. Brakuje tylko wehikułu czasu, by można było ich choć na chwilę przenieść trzy dekady wstecz i pokazać Stare Miasto, w którym oprócz zabytków i rozrywkowych lokali jest codzienne życie.

📢 US Open 2023. Najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. Zobacz zdjęcia US Open 2023 odbywa się w dniach 28 sierpnia - 9 września. Na kortach Flushing Meadows do rywalizacji w singlu kobiet przystąpiło 129 tenisistek. Wybrali najgorętsze zawodniczki turnieju wielkoszlemowego, na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz w galerii - link poniżej. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Cracovia Maraton 2023 WYNIKI. Zwycięzcą został Kenijczyk Lani Rutto. Z Polaków najszybsi byli Mateusz Mrówka i Ewa Jagielska ZDJĘCIA, WIDEO Zwycięzcą 20. edycji Cracovia Maratonu został Kenijczyk Lani Rutto, który trasę 42 km 195 m pokonał w czasie 2:17.05. Najlepszym Polakiem okazał się Mateusz Mrówka, który osiągnął wynik 2:28.15. Wśród kobiet triumfowała Łotyszka Lina Kiriliuk, osiągając metę z czasem 2:42.25. Najlepsza Polka Ewa Jagielska dotarła na Rynek Główny niespełna dwie minuty później (2:44.40) i zajęła trzecie miejsce. Na starcie stanęło ponad 5 tysięcy osób. Obejrzyjcie film z trasy i zdjęcia uczestników w galerii.

📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie. 📢 Studniówka 2023. Maturzyści z I LO w Myślenicach bawili się w Folwarku Zalesie. Zatańczyli wyjątkowego poloneza W sobotę (28 stycznia) na balu studniówkowym bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Czas ku temu najwyższy, bo do o matury zostało 97 dni. Po wypowiedzianych przez dyrektora szkoły słowach „poloneza czas zacząć” do tańca ruszyło aż siedem maturalnych klas. Na miejsce zabawy wybrali Folwark Zalesie w Grajowie. Byliśmy tam z nimi.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Wypadek na A1. Rozpędzony samochód wbił się pod TIRa. Odcinek autostrady Woźniki - Ożarowice został zamknięty Wypadek na autostradzie A1 na odcinku między Woźnikami, a Ożarowicami całkowicie uniemożliwił jazdę w kierunku lotniska w Pyrzowicach. We wtorek 10 sierpnia na wysokości miejscowości Zendek doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Osobówka dosłownie wbiła się pod naczepę TIRa. Dwie osoby zostały ranne. 📢 Królowa Beskidu Wyspowego - Mogielica. Ciekawa, weekendowa wycieczka. ZDJĘCIA Wprawdzie minęły już wrześniowe upały, ale pogoda jeszcze sprzyja wycieczkom. Dla amatorów górskich wycieczek tych nie najdłuższych i nie w najwyższe góry w Polsce mamy propozycję ciekawej wycieczki w Beskid Wyspowy. Mogielica to najwyższy jego szczyt, dający wiele przeżyć estetycznych. Rozległe panoramy spod szczytu zadowolą nawet najbardziej wybrednych. Polecamy zobaczyć je w GALERII

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów. 📢 Dziedzice pierwszych polskich kapitalistów przejmują imperia Firmą trzeba zarządzać jak armią, ale tak, jakby znajdowała się w stanie wojny - uważa Janusz Filipiak, twórca Comarchu. Na Zachodzie mówią, że pierwsze pokolenie firmę buduje, drugie utrzymuje, trzecie trwoni majątek. U nas drugie pokolenie nie ma wyjścia: rozwinie firmy lub zginie.

