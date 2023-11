Przegląd prasy (9.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [9.11.2023]”?

Prasówka 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [9.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [9.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [9.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKAb - 9.11.2023] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

📢 Miechów. Jest wykonawca bloku na osiedlu Parkowym! Przetarg rozstrzygnięty Spółka SIM Małopolska rozstrzygnęła w środę (8 listopada) przetarg na budowę bloku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym w Miechowie. Zwycięzcą postępowania została firma Remar z Gołkowic Górnych, która została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ośmiu, jakie wpłynęły po ogłoszeniu postępowania. 📢 Horoskop dzienny na 10 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 10 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Stal Mielec w Pucharze Polski. Znajdź się na zdjęciach Mecz 1/16 finału piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski Garbarnia Kraków - Stal Mielec rozegrany został w środę, 8 listopada 2023 roku. Starcie miejscowej drużyny z III ligi z przedstawicielem ekstraklasy z Mielca na żywo z trybun stadionu przy ul. Rydlówka oglądało sporo kibiców. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach.

📢 Proszowice. Drogie oferty na remont ulicy Nowej. Gmina musi zdecydować Gmina Proszowice wystąpiła z zapytaniem ofertowym do firm zainteresowanych remontem ulicy Nowej. Swoje oferty złożyły dwa przedsiębiorstwa. Podczas dzisiejszego (8 listopada) otwarcia okazało się, że obie są droższe od zakładanego przez samorząd kosztorysu. 📢 Kraków. Bulwersujący wyrok. Sąd umorzył sprawę dewastowania kamienic, grafficiarz bezkarny. "Skandal, brak słów" Sprawa grafficiarza Sicoera wpłynęła do sądu w 2016 r. i ugrzęzła na kilka lat. W międzyczasie sąd częściowo umorzył postępowania, bo nie było... wymaganego zezwolenia na ściganie wandali. Proces ruszył dopiero dwa lata temu. Tymoteusz P. był oskarżony o zniszczenie mienia, w tym zabytkowych kamienic. Sędzia zmieniła jednak kwalifikację czynu z przestępstwa na wykroczenie i... umorzyła sprawę z powodu przedawnienia karalności. - To skandal. Braku mi słów. To umorzenie sprawi, że wandale poczują się kompletnie bezkarni - mówi Monika Bogdanowska, była małopolska konserwator zabytków, przewodnicząca komisji konserwatorsko-technicznej SKOZK..

📢 Horoskop dzienny na 9 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 9 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Protest uczniów XXX LO w Krakowie przeciwko działaniom dyrektorki. "Wszystko wskazuje, że finałem będzie zawiadomienie do prokuratury" "Tu spraw nie zamiata się pod dywan", "pieniądze szczęścia nie dają", tu się kręci piruety, a nie biznes" - z takimi m.in. hasłami wyszli we wtorek 7 listopada przed XXX LO w Krakowie jego uczniowie. To pokłosie informacji jakie jako pierwsze podało Radio Zet. Chodzi o setki tysięcy złotych, które dyrektorka szkoły miała wydawać m.in. na dywany, pościel czy rowery, podczas gdy w szkole brakuje podstawowych środków higienicznych czy zajęć tanecznych. Sprawę bada magistrat, który nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury. O proteście uczniów zrobiło się głośno w całej Polsce.

📢 Puchar Polski. W 1/16 finału Garbarnia Kraków przegrała ze Stalą Mielec po dogrywce. Sensacja była blisko W meczu 1/16 finału Pucharu Polski III-ligowa Garbarnia Kraków przegrała u siebie z ekstraklasową Stalą Mielec. Gospodarze byli blisko sprawienia sensacji, w końcówce prowadzili 2:1. Oto relacja i zdjęcia z meczu. 📢 Kraków. Po Nowym Roku otwarcie dużego supermarketu przy Galicyjskiej. Budynek wygląda już na gotowy Otwarcie sklepu Kaufland w Krakowie przy ul. Galicyjskiej zaplanowano na styczeń 2024 r. Powierzchnia sprzedaży wyniesie ok. 2800 mkw. Do dyspozycji osób zmotoryzowanych oddanych zostanie prawie 200 miejsc parkingowych. To kolejna duża inwestycja w tym rejonie miasta. Wcześniej otworzyła się tu galeria Atut Galicyjska, a w budowie jest outlet.

📢 Śmiertelne potrącenie pieszego w Krakowie na ul. Marii Konopnickiej. Policja bada okoliczności tragedii 65-letni mężczyzna, przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, został potrącony przez samochód osobowy. Mimo prowadzonej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 8.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 08.11.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandary Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 📢 Miłosny horoskop na listopad 2023! Te znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku! Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku! 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak oszukują nas sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań 8.11.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 Mieszkańcy wnioskują o rezygnację z budowy kładki Kazimierz - Ludwinów. Prezydent powołuje się na przykłady Pragi i Hamburga W ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej grupa mieszkańców przygotowała projekt uchwały w sprawie zaniechania przez miasto budowy kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów. Przekonują, że obiekt zakłóci widok na Wawel, Skałkę i zabytkowe centrum, doprowadzi do zniszczenia zieleni, wpłynie na rozwój tzw. alkoturystyki, czym zakłóci spokój okolicznym mieszkańcom. Urzędnicy przekonują, że wycofanie się z umowy na budowę kładki będzie oznaczać utratę przez miasto 100 mln zł. Radni miejscy zajęli się tematem podczas środowej (8 listopada) sesji Rady Miasta Krakowa.

📢 Wstrząs w Hutniku Kraków. Klub sprawdza, czy mecze nie zostały ustawione. Prezes Artur Trębacz: To też w interesie zawodników Hutnik Kraków. Zarząd klubu wdrożył procedurę sprawdzenia, czy dwa ostatnie mecze jego II-ligowej drużyny - oba przegrane, mimo prowadzenia 3:0 po godzinie gry - nie zostały ustawione, czy nie doszło do match-fixingu. W komunikacie opublikowanym dwa dni po spotkaniu z Kotwicą poinformowano też o rozwiązaniu za porozumieniem stron kontraktu z Kamilem Wengerem, o odsunięciu innego zawodnika, Dawida Kubowicza, od I zespołu. O zamrożeniu premii dla piłkarzy i wprowadzeniu dla drużyny 7-dniowego tygodnia pracy. - Uznaliśmy, że to jest moment, w którym musimy zadziałać drastycznie - tlumaczy Artur Trębacz, prezes Hutnika. 📢 Sierosławice. Szkoła dostała defibrylator. To szansa na szybszą pomoc w razie wypadku W ramach projektu „Defibrylator – Ratujmy życie” do Szkoły Podstawowej w Sierosławicach (gmina Nowe Brzesko) trafił defibrylator zewnętrzny AED. Przy okazji przekazania sprzętu uczniowie, rodzice i nauczyciele przeszli wstępne szkolenie z jego użycia przeprowadzone przez specjalistę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

📢 25-tonowe belki zostały zamontowane nad zakopianką. Widowiskowe prace przy wiadukcie w Gaju Dwie ogromne belki, z których każda waży 25 ton i ma 22 metry długości zostały zamontowane nad zakopianką w Gaju w gminie Mogilany. To części wiaduktu, który powstaje nad drogą krajową. To w ramach budowy węzła drogowego budowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Garbarnia Kraków - Stal Mielec NA ŻYWO ONLINE. Relacja live z meczu 1/16 finału Pucharu Polski Garbarnia Kraków - Stal Mielec LIVE. Mecz 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się 8 listopada 2023 r., III-ligowa Garbarnia podejmie ekstraklasową Stal. Poniżej relacja tekstowa na żywo ze spotkania: składy, bramki, najciekawsze sytuacje. 📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Wypadek na drodze krajowej nr 79 pod Krakowem i stłuczka na autostradzie Na drodze krajowej nr 79 w Modlniczce w gminie Wielka Wieś doszło w środę, 8 listopada do wypadku. Zderzyły się samochody ciężarowy z osobowym. Auto osobowe zostało mocno uszkodzone. Z pierwszych relacji służb wynikało, że nie ma osób poważnie poszkodowanych. W rejonie sklepu Leroy Merlin są utrudnienia w ruchu. 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Luksusowa posiadłość z prywatnym stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 08.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 08.11.2023 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 8.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Horoskop dzienny na 8 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 8 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 59. Seyran chce ukarać Ferita. Streszczenie odcinka [20.11.23] Seyran nadal jest zirytowana na Ferita. Ten jednak wydaje się zupełnie o niej nie myśleć. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 59. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 58. Ferit spędza noc u Pelin. Streszczenie odcinka [17.11.23] Seyran jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Ferit spał u Pelin. Dlaczego został u niej na noc? Przeczytaj streszczenie 58. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 52. Kłótnia o pracę Seyran. Streszczenie odcinka [08.11.23] Seyran otrzymuje propozycję pracy. Jak na te wieści zareagują jej bliscy? Kto się sprzeciwi, a kto będzie ją wspierał? Przeczytaj streszczenie 52. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Dziedzictwo odc. 155. Zuhal leci do Londynu, aby pogrążyć Seher. Streszczenie odcinka [17.11.23] Ikbal i Zuhal ciągle knują, jak pozbyć się Seher. W tym celu Zuhal leci nawet do Londynu. Jaki ma plan? Czemu Seher będzie czuła się zawstydzona? Już teraz przeczytaj streszczenie 155. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 154. Seher podpisuje intercyzę. Jednak gdzie jest haczyk ?Streszczenie odcinka [16.11.23] Seher pragnie udowodnić, że nie zależy jej na majątku Yamana. Dostaje jednak od niego bardzo drogi prezent. Czy go przyjmie? Kogo Ikbal będzie chciała włączyć w swoją intrygę? Przeczytaj streszczenie 154. odcinka 'Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 148. Czarna zgadza się na ślub. Streszczenie odcinka [08.11.23] Czarna ma już dość całego przedstawienia i chce się wycofać. Kto przekona ją do udawania ukochanej Ibrahima? Czego obawia się Seher w związku ze ślubem? Przeczytaj streszczenie 148. odcinka 'Dziedzictwa". 📢 Zakazany owoc odc. 346. Yildiz włamuje się do szpitala. Streszczenie odcinka [17.11.23] Yildiz postanawia dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kumru. Kto jej w tym pomoże? Do kogo będzie chciał zbliżyć się Caner? Już teraz przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 345. Spotkanie z kochanką męża. Streszczenie odcinka [16.11.23] Zarówno Kumru, jak i Yildiz udają się do domu Cagataya. Czy spotkają się na miejscu? Co spróbuje odkryć Ender? Przeczytaj streszczenie 345. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 344. Feyza chce zbliżyć się do Dogana. Streszczenie odcinka [15.11.23] Dogan nie jest w stanie zaakceptować zachowania swojej córki. Yildiz nie może więc liczyć na jego wsparcie. Co jeszcze się wydarzy? Czy Arzu będzie mieć kłopoty? Koniecznie przeczytaj streszczenie 344. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Atak maczetą w Krakowie. Prokuratura uznała, że to próba zabójstwa. Przecięta tętnica, zmasakrowana głowa i ręce. Lista obrażeń szokuje Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód nadzoruje śledztwo przeciwko Pawłowi P., podejrzanemu o to, że w dniu 26 października 2023 r. w Krakowie zaatakował maczetą "w zamiarze popełnienia zabójstwa" Grzegorza K. Agresor wielokrotne uderzył swoją ofiarę maczetą w głowę i ręce. Lista obrażeń może szokować i ma potwierdzać kategoryzację dokonanego ataku pod względem prawnym. Napastnikowi grozi nawet... dożywocie.

📢 Kraków przed II wojną światową. Tak żyli krakowianie, zanim na świecie rozpętało się piekło [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 8.11.2023 Kraków przed II wojną światową był głównie miastem kupieckim i inteligenckim. "Kupieckość" miasta dobrze odzwierciedlały tłumy na targach odbywających się przed Sukiennicami, które można zaobserwować na zdjęciach z tamtego okresu. Między straganami, które aż uginały się od produktów spacerowały piękne panie i eleganccy panowie. 📢 Tak dziś żyje Kinga Korta z "Żony Hollywood". Krakowianka pokazuje swoje luksusowe życie! Zobaczcie Żony Hollywood to serial, który opowiadał o losach Polek, które wyjechały z Polski, aby za oceanem spełnić swój "american dream". Wśród żon biznesmenów i milionerów mogliśmy oglądać codzienność Kingi Korty, która zasłynęła z pasji do luksusowych ubrań i kosmetyków. Tak dzisiaj żyje pochodząca z Krakowa projektantka biżuterii i miłośniczka psów! Zobaczcie sami!

📢 Ależ byłby wielki basen w Krakowie! Po galerii Plaza mamy ogromną dziurę w ziemi. Co dalej? Nie ma już całego gruzu po zburzonej Plazie Kraków. Ani grama. Teren jest gotowy pod nową zabudowę, a wygląda jak... niecka wielkiego basenu. Ależ to by było piękne gdyby powstał tu taki, odkryty, z plaŻą zamiast Plazy, otwarty za darmo dla mieszkańców. Marzyć zawsze warto. Ale to teren prywatny, należący do dewelopera, jego dwa wnioski o pozwolenia budowlane są w toku. 📢 TOP 15 miejsc na wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca są niesamowite Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę.

📢 Pociągi na Dworcu Głównym mogą się już nie pomieścić. Czas na rozbudowę Zainteresowanie jest tak duże, że może być potrzeba, by na Dworcu Głównym PKP w Krakowie mogło się zatrzymywać tysiąc pociągów. Na przyjęcie tak dużej liczby pojazdów nie ma jednak miejsca. Plany są więc takie, aby wybudować łącznicę, która ma usprawnić ruch na tej stacji. 📢 Moje miasto. Urządźmy salon nad Wisłą i zróbmy tunel pod ulicą Konopnickiej Koncepcja jest taka: tunel samochodowy pod mostem Grunwaldzkim zostaje wydłużony. Dzięki temu powstaje parkowa przestrzeń łącząca osiedle Podwawelskie z bulwarami wiślanymi, a także Mangghę, Centrum Kongresowe i hotel Forum, który zostaje odnowiony i z wraku zmienia się w wizytówkę miasta. W jego sąsiedztwie może też powstać nowa filharmonia, albo obiekt przeznaczony do prezentacji nowoczesnej sztuki.

📢 Kultowe potrawy z barów mlecznych. Idealne przepisy na dania z barów mlecznych Przepisy na kultowe potrawy z barów mlecznych! Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie był w barze mlecznym. Powiedzenie „kto zamawiał ruskie” przeszło już do klasyki. A pamiętacie scenę z baru mlecznego w kultowym filmie Barei „Miś? Mężczyzna, w dość obskurnym barze, chciał zamówić puree ze smalcem. Niestety, było tylko puree z dżemem... Na stołach królowała też kasza gryczana. Dziś zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. I chociaż w jednych barach karmili dobrze, w innych nieco gorzej, klasyki barów mlecznych, jak pasta jajeczna czy leniwe nigdy się nie znudzą. A przygotowane w domu, mogą być prawdziwą ucztą dla podniebienia. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy! 📢 Za czym kolejka ta stoi, czyli jak robiliśmy zakupy w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia Pamiętacie jak wyglądały zakupy w czasach PRL? Kolejki ciągnące się od lady sklepu, aż do końca ulicy. Komitety kolejkowe, frustracja, złość… Codzienna walka o podstawowe towary. W kwietniu 1980 roku kompozytor Wojciech Trzciński i reżyser Krzysztof Bukowski postanowili stworzyć coś, co wstrząśnie nie tylko społeczeństwem, ale i władzą. I tak Krystyna Prońko wyśpiewała „Psalm stojących w kolejce” z tekstem Ernesta Brylla. Ale do końca kolejek i braku podstawowych produktów było jeszcze bardzo, bardzo daleko...

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Polonią Warszawa w Pucharze Polski Wisła Kraków zameldowała się w 1/8 finału Pucharu Polski po wygranej 3:0 z Polonią Warszawa. Suchy wynik nie oddaje jednak całkowicie przebiegu tego spotkania, bo nie było ono w wykonaniu wiślaków idealne, choć przez większość czasu grali z przewagą jednego zawodnika. Dlatego oceny, które prezentujemy za ten mecz muszą być zróżnicowane.

📢 Kraków. Gorąca dyskusja o Planecie Lem i przyszłości artystów ze Składu Solnego. W tle podział KBF Dyskusja wokół projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia z Krakowskiego Biura Festiwalowego jednostki, która miałaby się zająć utworzenia nowej instytucji kultury Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, którą podjęli radni podczas posiedzenia rady miasta przerodziła się w długą dyskusję na temat istoty tworzenia Planety Lem. Padły również pytania o to, jaka przyszłość czeka artystów zajmujących dziś Skład Solny - w przyszłości ma się on stać częścią Planety Lem.

📢 Wisła Kraków. Kibice na meczu „Białej Gwiazdy” z Polonią Warszawa. Przyjechali goście We wtorkowy wieczór Wisła Kraków podejmowała Polonię Warszawa w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Mimo późnej pory na stadionie przy ul. Reymonta zjawiło się ponad jedenaście tysięcy widzów. 📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony.

📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! 7.11.2023 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc. 📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. W tych miejscach za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 7.11.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 7.11.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Dziki opanowują kolejne krakowskie osiedle. "Strach wyjść z psem, są wszędzie" Problem zaostrza się jesienią. Dziki udają się do miasta w poszukiwaniu łatwo dostępnego pożywienia, ponieważ z pól zebrane są już płody rolne. Warto zauważyć, że Kraków cały czas się rozrasta. W miejscach gdzie dotychczas urzędowały dziki, powstają nowe osiedla. Zwierzęta zmuszone są do przemieszczania się, a miejskie śmietniki, przyciągają je jedzeniem. Ostatnio często pojawiają się w okolicy ul. Centralnej. - Mieszkam tam i wieczorem strach wyjść z psem bo dziki są wszędzie - pisze jedna z mieszkanek tej części miasta.

📢 Proszowice. Cztery firmy chętne do wywozu śmieci. Uda się uniknąć podwyżki? Cztery przedsiębiorstwa złożyły swoje oferty w przetargu na wywóz śmieci z terenu gminy Proszowice w nadchodzącym roku. Dwie z nich mieszczą się w kwocie, jaką na zadanie zamierzała przeznaczyć gmina. To daje nadzieję, że postępowanie uda się rozstrzygnąć, a przy tym uniknąć podwyżki śmieciowej opłaty. 📢 Awaria systemu wspomagającego dysponowanie karetek. Nie działał nocą przez cztery godziny Nocą, a właściwie nad ranem z poniedziałku na wtorek, 6 na 7 listopada zablokowany został system Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To awaria, która dotknęła cały kraj. Był problem z nowoczesnymi metodami wysyłaniem karetek do pacjentów, ale działały telefony i kontakt radiowy, więc ratownicy docierali do pacjentów kontaktując się z dyspozytorami w tradycyjny telefoniczny sposób.

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [7.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat. 📢 Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, również w Małopolsce. Prośba lekarzy: tu noś maseczkę! Choć ciepły listopad pozwala zapomnieć o nieuchronnym sezonie infekcyjnym a pandemia koronawirusa oficjalnie za nami, to ten jednak nieustannie mutuje. Przypadków zachorowań jest coraz więcej i zapewne, jak prognozują eksperci, będzie ich przybywać. Na szczęście, ofiar śmiertelnych jest niewiele. Niemniej lekarze apelują o noszenie maseczek w placówkach medycznych.

📢 Bieszczady w obiektywie, czyli podkarpackie góry z nieznanej dotąd strony. Zobacz zachwycające zdjęcia z wędrówek Bieszczady od zawsze zachwycają swoją urodą amatorów wędrówek – próżno tam szukać komercji, łatwo za to odetchnąć pełną piersią wśród dzikiej przyrody. Żeby w pełni ukazać wam piękno tych gór, przy uprzejmości utalentowanych fotografów stworzyliśmy wyjątkową galerię „Bieszczady w obiektywie, czyli podkarpackie góry z nieznanej dotąd strony”. Oto najpiękniejsze zdjęcia z wędrówek po tamtejszych terenach. 📢 Miechów. W sobotę będą świętować pod odnowionym pomnikiem Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Miechowie rozpoczną się w sobotę o godz. 11.30 od mszy w bazylice Grobu Bożego. Następnie ich uczestnicy złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem, który wrócił na swoje miejsce po wykonanej renowacji. 📢 Budują wielkie hale w Skawinie i... kupili 5 hektarów lasu w Gruszowcu Dwie firmy, MDC2 i Generelai Real Estate sfinansowały zakup lasu naturalnego w Gruszowcu, w regionie, w którym będzie funkcjonować MDC2 Park Kraków South, czyli wielkie hale magazynowe. Po co spółkom od logistyki las? Zapewniają, że chcą zadbać, by go nigdy nie wycięto. Gruszowiec to niewielka wioska położona na przełęczy rozdzielającej stoki Ćwilina i Śnieżnicy, przez którą biegnie droga krajowa nr 28.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w najnowszym rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 Śmiłowice. Utrudnienia na drodze krajowej 79 Kraków - Sandomierz. Budują przepust Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła budowę przepustu pod drogą krajową nr 79 w Śmiłowicach (gmina Nowe Brzesko). W związku z prowadzeniem robót kierowcy, poruszający się droga między Krakowem a Sandomierzem, muszą się liczyć z utrudnieniami, które mają potrwać około dwóch tygodni.

📢 Tak świętowano "andrzejki" w PRL. Wróżby, wosk i śpiew. Zobacz archiwalne zdjęcia Andrzejki w czasach PRL cieszyły się ogromną popularnością. Ludzie w noc poprzedzającą dzień imienin Andrzeja spotykali się, aby wspólnie nie tylko się bawić, ale przede wszystkim wróżyć. Układanie butów przez całą salę czy wróżenie z wosku to jedne z najpopularniejszych zabaw, które wyróżniały tę noc. Dzisiaj zabawy andrzejkowe często odchodzą w zapomnienie. Jak kiedyś obchodzono andrzejki? Przejdź do galerii i zobacz jak andrzejki obchodzono w czasach PRL. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Mada niebezpieczna dla pasażerów i pojazdów MPK. Lepiej uważajcie! Mimo słonecznej pogody motorniczowie krakowskiego MPK walczą ze ślizgawicą! "Wielu z Was nie jest świadomych jak bardzo złe warunki panują na torowisku podczas jesieni" - podkreśla w mediach społecznościowych krakowski przewoźnik. I pokazuje nagranie. O co konkretnie chodzi? 📢 Kraków. Księżycowy krajobraz na ulicy Kościuszki i pod Jubilatem. Rozkopali most nad Rudawą ZDJĘCIA Trwają prace związane z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W ramach robót rozkopany został m.in. most nad Rudawą. Duże wykopy są też pod Jubilatem. W rejonie placu budowy są duże utrudnienia w ruchu.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 7.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Koncert w Krakowie z okazji Święta Niepodległości. Biało-Czerwone Przeboje na Rynku Głównym zaśpiewają Roxie Węgiel, Kombii i Daria Święto Niepodległości zbliża się wielkimi krokami. Jego obchody w Krakowie uświetni coroczny koncert Biało-Czerwonych Przebojów, organizowany przez RMF FM. W tym roku na scenie pojawią się największe polskie gwiazdy, a wśród nich m.in. Roxie Węgiel, kultowy zespół Kombii czy Kuba Szmajkowski. Zobacz, kto wystąpi na Rynku Głównym już w najbliższą sobotę. 📢 Niedzielna zorza polarna sfotografowana w Kościelcu Niedzielna zorza polarna była dobrze widoczna również z terenu powiatu proszowickiego. W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych przez Marcina Gołębiowskiego z Kościelca, naczelnika miejscowej jednostki OSP oraz obserwatora zjawisk atmosferycznych i astronomicznych. 📢 Marian Strzeboński ze Skawiny maluje od 60 lat. W dorobku ma dwa tysiące obrazów, które powstawały na sztalugach rozkładanych w kuchni Marian Strzeboński jest nie tylko cenionym pedagogiem i malarzem, ale też społecznikiem. Prowadzi np. warsztaty malarskie dla seniorów, plenery dla uczniów, jest jurorem w konkursach plastycznych, np. Środowiskowego Domu Samopomocy. Wiele swoich prac przekazuje na akcje charytatywne, co sprawia mu ogromną satysfakcję. Obrazy z jego zbiorów można oglądać do końca listopada w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła. 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 6 do 10 listopada [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 6.11.23 Będą przerwy w dostawach prądu. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowana jest w najbliższych dniach przerwa w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od poniedziałku 6 listopada do piątku 10 listopada.

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć. 📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta.

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. Idealne na weekendowy wyjazd za miasto! [1.11.2023] Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

