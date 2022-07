Przekleństwo czy błogosławieństwo?

Przeliczyłem się. Kiełkujące siewki spaliło afrykańskie słońce i dobiła paskudna susza. Roślinka ma to do siebie, iż każdej wiosny trzeba ją siać na powierzchni gleby. Lub przekopać dawną uprawę naśladując prace na polu pszenicy. Podobnie jak polne maki czy chabry bławatki. Kąkol to roślina o starożytnym rodowodzie. Niegdyś symbol podstępnego zła. Dzisiaj to botaniczna rzadkość w skali całego kontynentu. Sami przyznacie, że to zaskakująca ewolucja.

Wysokie do kolan zielsko o niewinnie wyglądających różowych kwiatuszkach rodziło trujące nasiona. Kąkol bardzo chętnie przerastał pola zbóż, a póki ludzie nie potrafili oddzielać go od zebranego zboża, dopóty nasiona trafiały do mąki. I zatruwał chleb. Sypnięcie nasion kąkolu w cudze pole było szczytem wrednej złośliwości, doskonale rozumianej przez ówczesnych ludzi. Dwadzieścia wieków później kąkol prawie wymarł. Zabiło go nowoczesne rolnictwo, selekcja nasion, herbicydy. Ostatni raz spotkałem go kilka lat temu na cudownie zapuszczonym polu pszenicy. Prywatną planację założyłem z nasion otrzymanych od podobnego mnie kolekcjonera roślinnych rzadkości i znawcy kwietnych łąk. Nigdy nie myślałem, że będę mozolnie ochraniał roślinę, która niegdyś była przekleństwem…