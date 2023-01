Przeszłość przyszłości. Instytucje Rzeszy

Zaledwie 7 tysięcy więźniów doczekało likwidacji KL Auschwitz i mogło wyjść poza obozowe druty. Ta garstka więźniów rzeczywiście odzyskała osobistą wolność, więc została wyzwolona.

Natomiast wszędzie wokół słychać bezrefleksyjne w gruncie rzeczy stwierdzenia, że było to „wyzwolenie KL Auschwitz”. Logiki w tym nie ma. Przecież KL Auschwitz to niemieckie instytucje utworzone przez struktury państwowe Rzeszy Niemieckiej. Jako obozy stanowiły część struktur państwowych Rzeszy Niemieckiej – tak jak więzienia, areszty i inne instytucje państwowe. KL Auschwitz jako instytucja Rzeszy realizował jej państwowe decyzje – tak jak Bank Rzeszy, do którego z obozu wysyłano z przetopionych zębów zamordowanych ofiar nawet kilkanaście kilogramów złota dziennie. Czy Bank Rzeszy mógłby zostać wyzwolony przez państwo będące z Niemcami w stanie wojny? Nie! Wrogie Niemcom państwo mogłoby zdobyć, zająć, zagarnąć Bank Rzeszy, pozbawić go możliwości realizacji zadań przez Rzeszę określanych – a nie wyzwolić. Z niemieckimi więzieniami i obozami koncentracyjnymi jest identycznie. Nie bez powodu mówimy, że żołnierze AK niemieckie więzienie rozbili, zlikwidowali, zdobyli (a nie wyzwolili!). Rozbili, aby wyzwolić więźniów spod władzy niemieckich zarządców i oprawców.