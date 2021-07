Przez ostatnie dni w Myślenicach rządził folk, nie tylko tradycyjny [ZDJĘCIA]

Festiwal po raz kolejny obronił się przede wszystkim entuzjazmem ludzi, tym, że chcieli w nim wziąć udział i bardzo entuzjastycznie reagowali na wszystko co przygotowaliśmy. Baliśmy się, jak to zostanie przyjęte, bo to była bardzo eksperymentalna edycja – muzyczna. Zostało przyjęte, w mojej ocenie, bardzo dobrze, choć wybory muzyczne były bardzo, powiedziałbym, ryzykowne, bo pokazywaliśmy bardzo klasyczną muzykę ludową, ale jednocześnie mocno przetworzoną, bo muzykę techno odtwarzaną na tradycyjnych instrumentach muzycznych. To wszystko się spodobało. Dla nas jest wskazówką na przyszłość, aby festiwal miał nie tylko jedną „nogę” - taneczną, ale też drugą – muzyczną i stał silnie na obydwu