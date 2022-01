Przeziębienie czy COVID-19? Sprawdź, co zrobić, gdy dopadnie cię infekcja. Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce OPRAC.: Marek Długopolski

Szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby i zgonem. W Małopolsce działa ponad 600 punktów szczepień! Pixabay

Koronawirus ciągle nie złożył broni. Jego najnowszy wariant – omikron – wyjątkowo łatwo się rozprzestrzenia i znajduje drogę do naszych organizmów. W starciu z nim szczególnie istotne jest więc, by nie bagatelizować objawów infekcji. Katar, gorączka, kaszel, drapanie w gardle? To może być COVID-19. Zostań w domu, by nie narażać innych, skonsultuj się z lekarzem i wykonaj test diagnozujący koronawirusa.