Przy cmentarzu w Krzeszowicach zmieni się organizacja ruchu. Ulica zamieni się na jednokierunkowa na trzy dni

- Jak co roku ulica prowadząca do cmentarza przed dniem Wszystkich Świętych staje się jednokierunkową. Ruch będzie od ul. gen. Chłopickiego do Parkowej. Tylko dzięki takim rozwiązaniom unikniemy zakorkowania drogi dojazdowej do cmentarza - podkreśla burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk.