Przybywa dzieci z zaburzeniami. W gminie Skawina pomaga im Stowarzyszenie Równa Szansa

Liczba dzieci z zaburzeniami rozwoju wzrasta z roku na rok.

- Coraz częściej diagnozowane jest niedostosowanie społeczne dzieci, a wszechobecna elektronika wpływa na pogorszenie relacji społecznych i pogłębianie trudności w ich budowaniu. Według szacunków średnio co dwa lata w szkołach przybywa o 15-20 procent uczniów z zaburzeniami rozwoju, co oznacza, że co czwarte dziecko ma problem z budowaniem więzi i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach – informuje Małgorzata Szopa prezes Równej Szansy.