Przyjemna garść pijanicy

Pierwsza, to czarna jagoda zwana czernicą. Owoc niskiego krzewu o drobnych listeczkach, jakich pełno rośnie w górskich lasach. Szczyt zbiorów przypada na wakacje, toteż wracających z gór wędrowców łatwo poznać po fioletowych palcach i ustach.

Następna to brusznica. Niziutki krzew o podobnych do poprzedniczki liściach. Za to owoce są czerwone. Palców nie brudzą. Smakują nieco inaczej. Rośnie na północy zajmując kwaśne podłoże w borach szpilkowych. Kwaskowate owoce zawierają spore ilości naturalnych konserwantów, dzięki czemu trzymają się na gałązkach do początku zimy.

Wreszcie pijanica przezywana łochynią. Ma największe jagody pokryte woskowym nalotem i zielonawym miąższu. Obwiniana o wywoływanie stanów zamroczenia. Przesada. Narkotyczne właściwości przetestowałem osobiście. Zbiór pijanice jest łatwy i obfity. Pewnie dlatego, iż wszyscy omijają boróweczkę o złej sławie szerokim łukiem. Smak kwaskowaty. Nie powiem, przyjemny, borówkowy. Prawie nie plami palców.