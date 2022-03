Przyleciały. Para białych bocianów. A więc wiosna...

Przez kilka poprzednich lat moje kontrolne gniazdo było zasiedlane dopiero w połowie kwietnia. Gniazdo nazywam moim, gdyż mijam je przynajmniej dwa razy dziennie. Mam więc do tej pary bocianów stosunek bardzo osobisty. Niegdyś ptaki przylatywały w długich, kilkunastodniowych odstępach czasu. Tym razem przyleciały w kompletnej, jak sądzę parze.

Rozpoznanie płci u bocianów białych jest trudne. Właściwie niemożliwe. Dopóki nie zostaną przyłapane na miłosnych uściskach, co trwa krótką chwilę płeć ptaków zostanie dla zewnętrznego obserwatora tajemnica. Ptaki nie mają obrączek, więc nawet nie wiem, czy na gnieździe zamieszkała ta sama para co zeszłego roku. Jeśli pozostaną przez następne dni, będą to moje bociany, którym zawzięcie kibicuję. Na razie czeka je powrót zimy.

Przed nimi, jeśli wierzyć w prognozy pogody, ostatni ciepły dzień i czas na zapełnienie żołądków. Tuż pod nosem, czy raczej tuż pod dziobem, czeka na nie kilka dużych, świeżo zaoranych pól. Oraz łąki i bogate w pokarm rozlewiska Dunajca. Dżdżownic sporo, nic tylko łazić po miedzach i zbierać. To najtańszy, bardzo pożywny pokarm. Jeśli zechcą mogą zapolować na krety i nornice.