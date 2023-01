Przyroda na przełomie roku zwariowała. Ciepła zima cieszy, jest tylko jedno drobne ale...

Sikory wszystkich gatunków, mysikróliki i dzwońce godnie je zastępują. To tylko pozory. Po prawdzie nie ma powodu do radości. Rozbudzone przez ciepło nietoperze nie mają pokarmu. Z braku owadów tracą rezerwy tłuszczowe, który nie można uzupełnić. Podobnie jak susły czy jeże. Nawet nie wspomnę o niedźwiedziach, gdyż te zapomniały co to zimowy spoczynek.

O właśnie, brak śniegu. Wszystkie gryzonie, które w zwyczajnie śnieżne zimy harcowały bezpiecznie pod grubą białą kołderką, są wystawione na cel. W dzień i w nocy. Nad rozległymi polami każdego dnia widuję szybującego myszołowa. Przy zachodnim wietrze wisi bez najmniejszego wysiłku kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Lekki ruch skrzydeł i przesuwa się kawałeczek dalej. Nic, żaden ruch nie ujdzie jego uwadze.

Nocą polują sowy. Puszczyków ci u nas dostatek, co każdy może sprawdzić, gdyż już zaczęły godowe pohukiwania. Bezśnieżna aura doprowadzi do deficytu gryzoni. Myszy, nornice, karczowniki ziemnowodne. To na nich opiera się podstawa piramidy pokarmowej. I to jest to drobne ale, o którym wspomniałem na początku. Nie ma myszy, będzie głodno.