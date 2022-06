Przyrodnicza ekonomia Grzegorz Tabasz

Zajrzałem, czy jak to się kiedyś mówiło, zapuściłem żurawia do bocianiego gniazda. Z zachowaniem wszelkich reguł ochrony przyrody. Wszedłem na zbocze doliny i widziałem zawartość gniazda jak na dłoni. Bez lornetki naliczyłem dwa całkowicie okryte piórami bocianki. Z czarnymi dziobami i takimiż nogami. Przywykłem do czworaczków, które od kilku już sezonów były w owym gnieździe normą, ale dobre i bliźniaki.