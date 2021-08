Przysięga. Aktorzy grający Reyhan i Emira z Przysięgi biorą ślub! Gökberk Demirci poprosił Özge Yağız o rękę [ZDJĘCIA] 29.08.21

Według tradycji napar ma zawierać różnego rodzaju przyprawy, które sprawią, że będzie on miał słony smak. Jeśli kandydat na męża wypije go bez grymasu, oznacza to, że małżeństwo będzie naprawdę udane. Jak podają źródła, Gökberk Demirci wypił go z uśmiechem na twarzy. Wiadomo, że nie zabrakło również ogromnego bukietu czerwonych róż oraz wielu czułości. Para jak zwykle wyglądała zjawiskowo.

Kiedy odbędzie się ślub?

Tureckie media oraz fani pary już spekulują, kiedy odbędzie się uroczystość zaślubin. Najczęściej mówi się, iż Özge Yağız i Gökberk Demirci będą chcieli poczekać do czasu, aż w Turcji ustanie pandemia koronawirusa.

Tak zaczęła się ich historia

Para poznała się na planie serialu "Przysięga". Do zagrania mieli naprawdę ciężkie role, które wymagały znakomitej gry aktorskiej oraz wcielenia się w uczucia bohaterów.