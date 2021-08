Przysięga. Aktorzy grający Reyhan i Emira z Przysięgi biorą ślub! Gökberk Demirci poprosił Özge Yağız o rękę [ZDJĘCIA] 31.08.21

Przysięga. Aktorzy grający Reyhan i Emira z Przysięgi biorą ślub! Gökberk Demirci poprosił Özge Yağız o rękę [ZDJĘCIA] 31.08.21 oprac.: Anna Nowak

Özge Yağız oraz Gökberk Demirci to aktorzy, którzy grali główne role w tureckim serialu "Przysięga". Reyhan i Emir od razu przypadli widzom do gustu i zdobyli ich sympatię. Co ciekawe, parę połączyło uczucie nie tylko na ekranie, lecz także w życiu prywatnym. Kilka dni temu świat dowiedział się, że planują wziąć ślub.