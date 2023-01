PRZYSIĘGA. Co się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga"? Przeczytaj streszczenia! [odc. 798-800] 27.01.23

Przysięga odcinek 798. Streszczenie

Savas pozwolił Gulperi wrócić do domu Tarhunów po rzeczy. Emir jest na nią zły, a Yigit uradowany. Narin jedzie na badania do szpitala. Masal jest zadowolona, bo słuch jej wrócił. Ale czuje, że wiele ją omija, bo nie chodzi już do swojej dawnej szkoły. Yigit ginie i wszyscy go szukają. Cavidan jest zrozpaczona. Narin dostaje wyniki badań. Lekarz uważa, że trzeba je powtórzyć.