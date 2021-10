PRZYSIĘGA. Narin, czyli Yağmur Şahbazova, podbija serca widzów. Kim jest aktorka i jak wygląda na co dzień? [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] oprac.: Anna Nowak

Turecki serial "Przysięga" od samego początku podbił serca polskich telewidzów. Codziennie przyciąga przed telewizory tysiące osób, które pragną śledzić dalsze losy głównych bohaterów. Zalicza się do nich Narin - żona Kemala, jak również przyjaciółka Reyhan. W rolę wciela się 34- letnia Yağmur Sahbazova. Urodziła się Baku, czyli stolicy Azerbejdżanu. Co ciekawe jest córką słynnej aktorki - Esmiraldy Shahbazovej, więc od dziecka miała kontakt z kinem i teatrem. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w 2016 roku. Wtedy to wcieliła się w rolę Nərmin w serialu "Prawo do sumienia". Od 2019r. można podziwiać jej talent aktorski w "Przysiędze". Na Instagramie Yağmur śledzi prawie 200 tys. osób. Jak wygląda na co dzień? Zobaczcie zdjęcia pięknej aktorki.