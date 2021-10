"Przysięga" - obsada. Zobacz prywatne zdjęcia bohaterów serialu "Przysiega"! [GALERIA]

Premiera "Przysięgi" w Polsce miała miejsce 3 września 2019 roku. Od tego czasu jest to jeden z najchętniej oglądanych tureckich seriali. Opowiada on historię Reyhan, młodej dziewczyny, którą wuj Hikmet zabiera do Stambułu i prosi o poślubienie jego syna, Emira. Emir jest lekkoduchem, wiedzie beztroskie życie i nie jest zbyt zainteresowany małżeństwem. Zmuszony do ślubu robi wszystko, aby zakończyć małżeństwo.

W tym samym czasie Kemal, prawnik, samotnie wychowuje małą córeczkę. Unika relacji z kobietami, do czasu aż poznaje Leylę...