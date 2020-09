Przysięga odc. 253. Emir wynajmuje detektywa. Streszczenie odcinka [11.09.2020]

Przysięga odcinek 253. Streszczenie

Kemal z rodziną spędza w lesie miłe chwile. Przy okazji mówi, że na następny wieczór zaprosił do domu Erhana. Suheyla i Oya szykują dla niego same frykasy, a Narin udaje, że jest chora. Erhan w końcu odwołuje wizytę, a Narin postanawia wyznać Kemalowi prawdę.

Przysięga - kogo szuka Emir?

Reyhan przygotowuje się do egzaminu, a także robi trudny projekt. W nocy projekt znika i Reyhan boi się, że przez to nie zda. Detektyw dzwoni do Emira z informacją, że znalazł dla niego adres kobiety, której Emir szuka.

Kiedy i gdzie oglądać 253. odcinek Przysięgi?

253. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w piątek - 11września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.