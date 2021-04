Przysięga odc. 399. Kolejne kłamstwa i pretensje. Streszczenie odcinka [28.04.2021]

Przysięga odcinek 399. Streszczenie

Oya tłumaczy Feride, dlaczego ją upokorzyła. Hikmet ma pretensje do siostry o to, jak potraktowała opiekunkę do dziecka.

Przysięga - specjalny obiad dla gości

U Tarhunów zjawia się Songul. Udaje kontuzję i zostaje na noc w rezydencji. Kemal przychodzi do domu z gośćmi. Ci chwalą zupę przygotowaną przez Narin.

Kiedy i gdzie oglądać 399. odcinek Przysięgi?

399. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w środę - 28 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.