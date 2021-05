Przysięga odc. 401. Narin wpada w obłęd. Streszczenie odcinka [1.05.2021]

Przysięga odcinek 401. Streszczenie

Narin jest przerażona, bo wciąż słyszy piosenkę, którą w dzieciństwie śpiewała jej matka. Nie wie, że to Kumru próbuje ją doprowadzić do szaleństwa. Feride jedzie do rodzinnego miasteczka, żeby pokazać kupcowi dom. Emir postanawia ją tam zawieźć, bo się o nią martwi.

Przysięga - poważna decyzja zdrowotna

Feride cierpi na chorobę lokomocyjną i ciężko znosi podróż samochodem. Matka Narin umawia się na zabieg usunięcia oczu, ale wciąż nie mówi o tym córce.

Kiedy i gdzie oglądać 401. odcinek Przysięgi?

401. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w piątek - 30 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.