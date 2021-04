Przysięga odc. 403. Zdjęcia pobitego Talaza. Streszczenie odcinka [05.05.2021] redakcja

Feride przywozi do domu pobitego Emira, który brał udział w walce. Tymczasem Masal niemal doprowadza Narin do płaczu. Dlaczego? Co zrobi Sehriye? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 403. odcinka Przysięgi!