Przysięga odc. 405. Włamanie do domu Emira. Streszczenie odcinka [07.05.2021] redakcja

Songul wykorzystuje okazję, aby podstępem zakraść się do domu Emira. Tymczasem Kumru udaje się do firmy Kemala, jak zwykle knując podstęp. Czy ktoś ją "rozgryzie"? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 405. odcinka Przysięgi!