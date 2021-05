Przysięga odc. 406. Cemre na skraju ubóstwa. Streszczenie odcinka [10.05.2021] redakcja

Cemre i Talaz znajdują się na skraju ubóstwa. Co zrobią, aby zarobić na kawałek chleba? Z kolei Kumru wykorzystuje sytuację i udaje Narin. Co na to jej matka? Poznaj szczegóły w poniższym streszczeniu 406. odcinka Przysięgi!